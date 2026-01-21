Résultat de l'élection municipale à Strasbourg : un premier tour déjà joué ? Suivez le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Strasbourg [EN DIRECT]
Ce 15 mars est un jour d'élection municipale à Strasbourg, où les résultats auront un écho particulier ce dimanche soir.
L'actu des élections municipales 2026 à Strasbourg
- Le premier tour des élections municipales 2026 à Strasbourg se tient ce 15 mars. Plusieurs listes s'affrontent dans la ville alsacienne, qui est un bastion de gauche.
- Les résultats des sondages à Strasbourg, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, plaçaient la candidate socialiste Catherine Trautmann, qui a dirigé la ville de 1989 à 1997 et de 2000 à 2001, en tête devant la maire sortante Jeanne Barseghian.
- Suivez en direct toute la journée électorale à Strasbourg, des premiers chiffres de participation jusqu’à la publication des résultats."
09:21 - La campagne électorale à Strasbourg a été secouée par l'augmentation des violences politiques
À Strasbourg, à l'approche du premier tour des élections municipales le 15 mars, la campagne, bien que respectueuse initialement, a été marquée par une escalade de la violence, y compris des menaces racistes. Des incidents notables incluent le retrait de la candidature de Cem Yoldas, victime de menaces de mort. La montée des attaques personnelles et de l'extrême droite est inquiétante selon les candidats. Lire sur pokaa.fr
08:36 - Douze candidats en lice à Strasbourg suite au retrait de Vision Collective
À Strasbourg, le paysage politique se dessine avec l'annonce des 12 listes officielles pour les élections municipales de 2026, après le retrait de la liste Vision Collective. Plus de 800 candidats se disputent les sièges du conseil municipal dans cette capitale alsacienne. StrasInfo fournit un guide complet des candidats et de leurs propositions. Lire sur strasinfo.fr
07:53 - Jusqu'à quelle heure voter à Strasbourg (67000) ?
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Strasbourg. Sachez également que les 149 bureaux de vote de l'agglomération de Strasbourg ferment à 20 h pour le dépouillement. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Strasbourg dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
14/03/26 - 15:06 - Controverse autour d’une photo de Jean-Philippe Vetter
À Strasbourg, une publication du média Direct Racing mettant en scène le candidat aux municipales Jean-Philippe Vetter et sa colistière Mohamed Siaaliti, lors d'unmarathon suscite la controverse. Les abonnés réagissent fermement, réclamant une séparation entre sport et politique à l'approche des élections du 15 mars. Ce mélange des genres soulève des tensions dans la communauté des supporters du Racing Club de Strasbourg. Lire sur strasinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Strasbourg
|Tête de listeListe
|
Virginie Joron
Liste du Rassemblement National
SAUVONS STRASBOURG
|
|
Florian Kobryn
Liste de La France insoumise
Strasbourg fière et solidaire
|
|
Eva Lacote
Liste d'extrême-gauche
Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs
|
|
Louise Fève
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Jean-Philippe Vetter
Liste divers droite
Aimer Strasbourg
|
|
Mohamed Sylla
Liste divers centre
UTILES POUR STRASBOURG
|
|
Pierre Jakubowicz
Liste d'union au centre
DU NOUVEAU POUR STRASBOURG
|
|
Neïla Boutghata
Liste Divers
ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG
|
|
Jeanne Barseghian
Liste divers gauche
Strasbourg Juste et Vivante
|
|
Catherine Trautmann
Liste du Parti socialiste
Pour Strasbourg
|
|
Fahad Raja Muhammad
Liste Divers
Strasbourg sans frontières
|
|
Clément Soubise
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne Barseghian (47 élus) Strasbourg ecologiste & citoyenne
|21 592
|41,70%
|
|Alain Fontanel (11 élus) Unis pour strasbourg
|18 099
|34,95%
|
|Catherine Trautmann (7 élus) Faire ensemble strasbourg
|12 080
|23,33%
|
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|36,66%
|Taux d'abstention
|63,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|52 653
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeanne Barseghian Strasbourg ecologiste & citoyenne
|13 532
|27,87%
|Alain Fontanel 100 % strasbourg
|9 642
|19,86%
|Catherine Trautmann Faire ensemble strasbourg
|9 601
|19,77%
|Jean-Philippe Vetter Un nouveau souffle pour strasbourg (lr - les centristes - udi)
|8 868
|18,26%
|Hombeline Du Parc Rassemblement pour strasbourg
|3 044
|6,27%
|Kevin Loquais Strasbourg en commun
|1 452
|2,99%
|Chantal Cutajar Citoyens engagés
|1 058
|2,17%
|Patrick Arbogast Egalite active
|583
|1,20%
|Clément Soubise Strasbourg anticapitaliste et révolutionnaire
|399
|0,82%
|Louise Fève Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|212
|0,43%
|Mathieu Le Tallec Strasbourg 100 % services publics
|149
|0,30%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|34,37%
|Taux d'abstention
|65,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|49 361
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Ries (48 élus) Liste socialiste, ecologiste et republicaine
|36 623
|46,96%
|
|Fabienne Keller (15 élus) A vos côtés ump-modem-udi
|35 114
|45,02%
|
|Jean-Luc Schaffhauser (2 élus) Strasbourg bleu marine
|6 243
|8,00%
|
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|54,72%
|Taux d'abstention
|45,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|79 821
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne Keller A vos cotés ump-modem
|23 404
|32,92%
|Roland Ries Socialiste et républicaine
|22 206
|31,24%
|Jean-Luc Schaffhauser Strasbourg bleu marine
|7 779
|10,94%
|Alain Jund Vert strasbourg
|6 059
|8,52%
|François Loos En avant strasbourg
|5 371
|7,55%
|Jean-Claude Val À strasbourg, l'humain d'abord! présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche, gauche unitaire, ensemble, parti communiste des ouvriers de france, cercle communiste d'alsace, femmes egalité)
|2 819
|3,96%
|Tuncer Saglamer Mouvement citoyen de strasbourg
|1 870
|2,63%
|Armand Tenesso Osons le bon sens en action!
|771
|1,08%
|Pierrette Morinaud Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|519
|0,73%
|Elisabeth Del Grande Unité pour la défense des conquêtes sociales. contre l'austérité.
|283
|0,39%
|Participation au scrutin
|Strasbourg
|Taux de participation
|49,68%
|Taux d'abstention
|50,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Nombre de votants
|72 466
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