Résultat de l'élection municipale à Strasbourg : un premier tour déjà joué ? Suivez le scrutin en direct

Virginie Joron Liste du Rassemblement National

SAUVONS STRASBOURG Voir la liste des candidats

Virginie Joron

David Saglamer

Christine Klipfel

Valentin Wittmann

Laurence Faradji

Richard Clerc

Fabienne Wassmer Hegedüs

Robin Crouzet

Catherine Terjanian

Albert Ey

Delphine Lienhardt

Laurent Dannel

Brigitte Tinot

Alexandre Courvoisier

Marianne Thiery

Michel Mourer

Madeleine Cordiez

Jeff Morelon

Marilia Rodrigues-Fronteira

Jean-Sébasien Cras

Sarah Vakili-Sohrafrouzan

Frédéric Leveziel

Audrey Urban

Maël Kempf--Le Pape

Carla Benhamou Sultan

Dylan Goeury

Fabienne Klein

Xavier Codderens

Murielle Burr

Mario Maia

Agathe Verhaeghe

Théo Berry

Christine Maury

Henri Christen

Christine Voegtlin

Valérian Jacquemin

Stéphanie Drouin

Anthony Weil

Sabine Bodin

François Ruiz

Louise Grasset

Loris Guthapfel

Laura Bastos

Crestane Funfshilling

Madeleine Shalaj

Hervé Leguy

Catherine Gans

Sébastien Rodrigues-Froneira

Gisèle Perrein

Rudi Nell

Catherine Reb

Christian Peter

Angélique Gouyon

Christian Reb

Béatrice Ducoux

Charlie Freeman

Nathalie Benayer

Jean Gremmel

Anne Hans

Etienne Lebrun

Marie Baret

Roger Ruiz

Patricia Lecot

René Heitz

Eveline Schmitt

Alain Kraus

Rosa-Maria Barrile

Florian Kobryn Liste de La France insoumise

Strasbourg fière et solidaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Florian Kobryn Programme de Florian Kobryn à Strasbourg (Strasbourg fière et solidaire) Engagement pour Strasbourg Le programme de Florian Kobryn pour les élections municipales vise à transformer la vie des Strasbourgeois. Il met l'accent sur l'importance de l'engagement citoyen et de la lutte contre l'extrême-droite. La France Insoumise propose une alternative forte pour les classes populaires et l'intérêt général. Priorités de la campagne Les priorités incluent l'encadrement des loyers et la construction de logements sociaux. La gratuité des fournitures scolaires et des cantines est également au cœur des propositions. D'autres mesures visent à soutenir les familles monoparentales et à améliorer l'accès aux transports. Équipe engagée Une équipe déterminée accompagne Florian Kobryn, composée de personnalités engagées dans divers domaines. Parmi eux, Lahcen Sarrou et Halima Meneceur apportent leur expertise en vivre-ensemble et en travail social. Cette diversité renforce l'approche inclusive de la campagne. Processus électoral Le système électoral permet à tous les candidats ayant plus de 10% des voix au premier tour d'accéder au second tour. Les électeurs peuvent ainsi choisir un programme qui leur correspond vraiment lors du premier tour. Les résultats du second tour détermineront la composition du conseil municipal de Strasbourg.

Florian Kobryn

Halima Meneceur

Benjamin Kuntz

Lisa Farault

Victor Demenge

Bahija Elyacouti

Sébastien Mas

Marième Ba

Lahcen Sarrou

Jamila Ghrieb

Eric Schultz

Somhack Limphakdy

Sid-Ahmed Cheaïbi

Céline Balasse

Maxime Scaduto

Camille Tesson

Mathieu Augé

Elise Rayé

Benjamin Fargeas

Julie Picard

Manuel Santiago

Béatrice Egger

Christian Bonardi

Lucie Gamba

Kémissi Kherbache

Naoelle Khelifi

Corentin Sittler

Florence Eloudyi

Solal Bruneteau-Paoletti

Shanna Miranda

Sylvain Roch

Félicia Cottet

Jules Gross

Rita Gross

Ibrahim El Kasbaoui

Emmy d'Anello

Guillaume Rietsch

Bruna Magalhaes

Arthur Lejeune

Hayat Meneceur

Beshr Abdulrahim

Prescilla Schorr

Diogo Da Costa

Mariette Leprince

Guillaume Bouaoulo

Emma Geitner

Adrien Bourrel

Alexandra Casas

Thomas Karche

Anaëlle Mannella

Oscar Le Noan

Sirine Souali

Geoffrey Haon

Loubna Hezil

Sean Theiss

Dominique Thuiller

Léo Delahaye

Lucile Girard

Victor Livrozet

Zoubida Benaïssa

Thomas Lejeune

Kamilia Chemmam

Elie Letaïf

Roksana Baghlani

Killien Brun

Anne-Véronique Auzet

Emmanuel Fernandes

Eva Lacote Liste d'extrême-gauche

Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eva Lacote Programme de Eva Lacote à Strasbourg (Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs) Strasbourg et les jeunes La liste menée par Eva Lacote et Guilin Braida propose des mesures d'urgence pour améliorer la vie des jeunes à Strasbourg. Parmi ces mesures, on trouve le blocage des loyers et la réquisition des logements vacants pour les familles et les étudiants. L'objectif est de créer une ville au service des travailleurs et de la jeunesse, en garantissant l'accès à des services publics de qualité. Services publics en danger Les mesures de privatisation et d'augmentation des tarifs sont mises en avant comme des conséquences des choix politiques des formations de gauche au Conseil municipal. Ces décisions ont un impact direct sur les jeunes et les travailleurs, qui subissent les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. La liste « Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs » s'oppose à ces politiques qui menacent les services publics. Mobilisation contre l'économie de guerre Le texte souligne que l'économie de guerre, soutenue par le gouvernement de Macron, entraîne une asphyxie des services publics. Les budgets alloués à la guerre de l'OTAN et à d'autres dépenses militaires sont critiqués pour leur impact sur les services destinés à la population. La mobilisation de la population est essentielle pour revendiquer des ressources et défendre les besoins des citoyens. Engagement politique local La liste « Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs » appelle à un engagement politique fort pour défendre les intérêts des travailleurs et des jeunes. Elle met en avant la nécessité d'élus qui respectent leur mandat et qui sont prêts à mobiliser la population. L'objectif est de lutter contre les politiques qui privilégient les intérêts capitalistes au détriment des besoins fondamentaux des citoyens.

Eva Lacote

Guilin Braïda

Hermance Malézé

Kleanthis Kamisha

Cyrielle Cadot

Lucas Vacheron

Juline Bouveret

Arthur Klem

Marielle Migaud

Timour Antonov

Elisa Blache

Dan Benhamou

Kai Aliaga

Elliott Michel

Violette Doire

Tlaloc Linder

Elsa Mareau

Noé Pincemaille

Fiona Lhermenier

Arnaud Messmer

Cécile Gomet

Antoine Zimmermann

Elise Haselvander

Wilson Gonzalez Devaux

Emmanuelle Frantz

Igor Harovelo-Legendre

Audrey Wintenberger

Dan Harroch

Dina Abitbol

Maxime Schott

Manon Silvin

Engjëll Demiri

Christelle Edel

Théophane Sagnole

Amélia Russo

Yann Georg

Chloé Metzinger

Alexandre Michez

Lucie Tisler-Catala

Nicolas Grandgeorge

Eloïse Rey

Sulieman Abdur-Rahman

Claire Duault

Remy Lejeune

Lydia Anding

Aymard Ngamba

Lucie Métais

Quentin Jaffré

Manon Chaillous

Boyan Tzifkansky

Aliza Benhamou

Aloyse Delaunoy-Meyer

Monique Schnepp

Valentin Uccelli

Alejandra Sanchez Castillo

Victor Bernal

Pascale Letz

Néthanaël Meyer

Keren-Anne Meyer

Baptiste Schohn

Naima Ait Ouadda

Romain Hugues

Perrine Fericot

Juan-Manuel Ledesma Viteri

Mécistée Serrano

Louise Fève Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Louise Fève

Marc Baud-Berthier

Marie-Claire Lechêne

Serge Cheutin

Alexandra Tchoukaline

Dominique Kaufmann

Sarra Sadek

Mourad Laaziz

Jocelyne Despres

Yann Lucas

Catherine Gsell

Mehdi Benhlal

Rosaria Gomez

Max Donzé

Maria Padilla

Jean Meyer

Myriam Deck

Christopher Nicol

Pauline Bronner

François Nowakowski

Sandrine Kilian

Mourad Ghmimat

Emma Navascues

Alain Lauverjat

Iva Brun--Irion

François Hoeft

Laura Binder

François Goehlinger

Marie Laurence Presi

Olivier Vetter

Christel Deluzet

Yann Tholoniat

Mathilde Michotte

Sidney Kunegel

Elisabeth Jacquel

François Jaby

Gervaise Thirion

Antoine Rodrigues

Aysa Turna

Gabriel Sin

Murielle Ndjinga Tchokgna

Sven Wachowiak

Mathilde Bailly-Maitre

Atoli Huppé

Marie-Louise Rhinn

Yannis Sizere

Béatrice Kowalewska

Mohamed Bendriss

Sarah Beiger

Maxime Minet

Alexine Maquin

Alain Richard

Roseline Lafargue

Hamid Bouktab

Elsa Ponza

Abdelkader Barkat

Sophie Labrousse

Amaury Bélières--Frendo

N'Lovely Monard

Charles Antonetti

Marie Grosvernier

Arthur Sanchez

Céleste Knoll

Jérôme Arnaud

Pierrette Morinaud

Jean-Philippe Vetter Liste divers droite

Aimer Strasbourg Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Philippe Vetter Programme de Jean-Philippe Vetter à Strasbourg (Aimer Strasbourg) Avenir de Strasbourg Les élections municipales de mars 2026 représentent une opportunité cruciale pour Strasbourg. La liste d'union de la droite, du centre et de la société civile se positionne comme la seule alternative au pouvoir en place depuis près de 40 ans. Un changement est nécessaire pour redynamiser la ville et répondre aux défis contemporains. Sécurité et Propreté La sécurité des Strasbourgeois est une priorité essentielle pour la nouvelle équipe. Des mesures concrètes, telles que le rétablissement de l'éclairage public nocturne et le renforcement des effectifs de la police municipale, sont proposées. L'objectif est de garantir un environnement sûr et agréable pour tous les citoyens. Soutien aux Entreprises La liste met l'accent sur l'attractivité de Strasbourg pour les commerçants et les artisans. Des initiatives comme le stationnement gratuit à certaines heures visent à encourager l'activité économique. Une approche proactive est nécessaire pour soutenir ceux qui travaillent et dynamiser le tissu économique local. Valeurs Républicaines Le respect des valeurs républicaines est au cœur du programme proposé. La lutte contre les discours de haine et l'islamisme politique est affirmée comme une priorité. Un pacte républicain clair et assumé est essentiel pour garantir la cohésion et la sécurité de la société strasbourgeoise.

Jean-Philippe Vetter

Frédérique Neu

Nicolas Matt

Elsa Schalck

Jean-Philippe Maurer

Irène Weiss

Mohamed Siaaliti

Pascale Jurdant-Pfeiffer

Frédéric Agaud

Anne Reymann

José Arroyo

Gabrielle Bloch-Rosner

Timothé-Ismaël Boudhil

Catherine Berthol

François Bouchard

Laurence Dreyfuss

Alain Renck

Yamina Grosjean

Benjamin Stalter

Laurine Roux

Claude Cheviron

Maeva Ntela

Jean-Jacques Bernardini

Mathilde Rungette

Salim Jerjir

Sofia Kechida

Bertrand Gillig

Julia Weiss

Ari Weil

Nathalie Albres

Pascal Mangin

Maryam Beikbaghban

Qëndrim Kasabaqi

Ysoline Robin-Zelazo

Jean Ucko

Isabelle Meyer

Frédéric Le Jehan

Ourida Kemiche

Valentin Dive

Edith Peirotes

Jean-Emmanuel Robert

Marie-Christine Weyl

Tahar Bounfour

Gisèle Ekobe

Jean-Luc Baldensperger

Eléna Parniere

Grégoire Gagnon

Maïté Weber

Calvin Moluh

Karine Woehl-Stjura

Léo Avagyan

Mireille Knemp

Dino Margarito

Nouchine Bahramian

Gérard Beyer

Maritchu Rall

Philippe Masselin

Marie Malard

Luca Di Vagno

Marie Voegel

Jean-François Delobbe

Sonia Rahm

Arnaud Gissinger

Louella Hirschmuller

Jean-Jacques Pimmel

Myriam Ammar

Gilbert Gress

Mohamed Sylla Liste divers centre

UTILES POUR STRASBOURG Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mohamed Sylla Programme de Mohamed Sylla à Strasbourg (UTILES POUR STRASBOURG) Engagement citoyen La candidature de Mohamed Sylla est ancrée dans un engagement profond envers la ville de Strasbourg. Il met en avant l'importance de l'écoute des habitants et de la co-construction des projets. Ce programme est le résultat d'un travail collectif, reflétant les attentes et les besoins des citoyens. Logement abordable Une des priorités du programme est de garantir un logement digne et abordable pour tous les habitants. Cela inclut des mesures contre les marchands de sommeil et un encadrement des loyers abusifs. L'objectif est de faire du logement une base de dignité pour chaque citoyen. Démocratie locale Le programme vise à renforcer la démocratie locale à travers des budgets participatifs et des conseils de quartier vivants. Mohamed Sylla souhaite redonner la parole aux habitants pour qu'ils puissent participer activement aux décisions qui les concernent. La transparence des décisions est également un axe central de cette démarche. Écologie et santé Le lien entre écologie et justice sociale est mis en avant, avec un focus sur un environnement sain et des mobilités douces. Le programme propose des actions pour améliorer la qualité de l'air et promouvoir une alimentation durable. L'idée est que l'écologie doit également être synonyme de santé et d'égalité pour tous les citoyens.

Mohamed Sylla

Françoise Werckmann

Thibaut Vinci

Colette Vallé

Frédéric Cadiot

Mina Bezzari

Ismaïl Becherirat

Samira Kardouz Talbi

Meziane Benyahia

Khadija Arratbi

Amar Meferedj

Aurélie Royer

Julien Martin

Jennifer Alexer

Léo Serfati

Evaelle El-Haik

Kevin Schott

Aminata Gueye

Pascal Ackermann

Sarah Bouchair

Abou Diakite

Imane Boudahra

Ouissam Fallah

Hayate Taïbi

Guillaume Devaux

Karen Esther El-Haïk

El Habib Bentaieb

Aziza Zouhair

Mohamed Ouraïs

Marie Kaline Grondin

Nabil Nachba

Hélène Josephine

Nurdogan Hayta

Donia Bekkouch

Maxence El-Haïk

Marie Mbarga Ateba

Benjamin Dominé

Tugce Agdere

Mustapha Ben-Ali

Valerie Cebolki

Srdan Pozarac

Haby Badiane

Mounir Boudra

Rania Bezzari

Rachid Boumahdi

Sabine Zielonka

Moustafa Lkhiati

Dounya Dinari

Tsendzel Lenny N'Dinga

Marie Claire Nass

Youssef El Arbaoui

Léa Albarran Caceres

Rites Massamba

Marie Wagemann

Jean-Marie Rubiné

Fatima Namli

Yao N'Guessan

Khadija Semhi

Yassine Zouhaïr

Makbule Agdere

Karim El Moussaoui

Nathalie Many

Hamidou Sissoko

Nora Haag

Adil Talbaoui

Danielle Siegwalt

Pierre Jakubowicz Liste d'union au centre

DU NOUVEAU POUR STRASBOURG Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre Jakubowicz Programme de Pierre Jakubowicz à Strasbourg (DU NOUVEAU POUR STRASBOURG) Transports et Mobilité Le programme propose un stationnement à 15€ par mois pour les résidents, les professionnels et les associations. Il prévoit également de réduire de moitié le temps d'attente des bus et tram. De plus, une police des transports sera créée pour améliorer la sécurité et l'accessibilité des déplacements. Sécurité et Protection Le recrutement de 50 policiers municipaux est prévu pour renforcer la sécurité dans la ville. Des caméras de vidéoprotection seront installées, accompagnées de bornes d'appels d'urgence. L'éclairage public sera également amélioré pour concilier sécurité et écologie. Services Publics Le programme garantit un accueil minimum à l'école et au périscolaire pendant les vacances. Les démarches administratives seront accessibles dans les mairies de quartier, avec des horaires prolongés. Cela vise à rendre les services publics plus adaptés aux besoins des citoyens. Pouvoir d'Achat et Attractivité Le programme promet zéro impôt supplémentaire tout en garantissant des logements dignes et abordables. Un plan de soutien aux commerces de proximité est également prévu pour dynamiser l'économie locale. Enfin, il ambitionne de renforcer le statut européen de Strasbourg pour en faire la véritable capitale de l'Europe.

Pierre Jakubowicz

Rebecca Breitman

Etienne Loos

Anne Jelinski

Mehdi El Idrissi

Sandra Dietsch

Alvin Ebert

Rolande Placidi

Jérôme Caen

Jamila Mayima

Alexis Taube--Le Guern

Yvelise Schaeffer

Yazid Knibiehly

Hélène Riehl

Ugo Rostaing

Lucile Sublon

Édouard Bailhache

Ghina Alamé

Lionel Heiwy

Caroline Ctorza

Lionel Mangold

Laure Souchard-Lespinas

Hamid Derrouich

Stéphanie Chiarello

Julien Boehringer

Sepideh Neydavoodi

Frédéric Bulber

Alexandra Utzschneider

Karim Faress

Madeleine Christiane Girodot

Roger Noutcha

Myriam Sinclair

André Weyer

Virginie Palermo

Sidney Rebboah

Lucile Valantin Sougy

Maxime Biard

Ninon Lassalle

Frédéric Moulard

Isabelle Huck

Erik Gay

Caroline Doué

Bastien Devant

Marie-Madeleine Koebelé

Henri Dreyfus

Jade Hammouche-Marembert

Thomas Joerger

Marie-Angèle Pauly

Jean-Noël Okon

Florence Doly

Jacques Stumpf

Martine Reiss

Josselin Pannier

Adélaïde Tsoukalas

Mathieu Schwartz

Nathalie Goldberg

Vincent Arnould

Dominique Salmon

Philippe Cornec

Dalila Laurent

Jean-Claude Moes

Michèle Zipper-Seiler

Samuel Alizadeh

Valérie Gletty Lasvigne

Jérémy Darenne

Fabienne Keller

Neïla Boutghata Liste Divers

ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Neïla Boutghata Programme de Neïla Boutghata à Strasbourg (ENGAGÉ-E-S POUR STRASBOURG) Éducation et culture Dans notre programme, nous garantissons à chaque enfant strasbourgeois les mêmes chances grâce à une répartition équitable des moyens municipaux. Nous élargirons l'accès à la culture en créant des centres d'aide aux devoirs et des ateliers dans divers domaines. Ces initiatives visent à réduire l'échec scolaire et à favoriser l'épanouissement culturel des jeunes. Tranquillité et sécurité Nous rétablissons la tranquillité à Strasbourg par une politique équilibrée qui allie prévention et fermeté. Le renforcement de la police municipale de proximité et l'extension de la vidéoprotection sont des mesures clés de notre approche. Nous mettrons également en place des médiateurs formés pour assurer une réponse rapide aux problèmes de sécurité. Accompagner nos aînés Nous mettrons en œuvre un plan à Strasbourg pour garantir dignité et sécurité à nos aînés et aux personnes en situation de handicap. Ce plan inclura la création de Maisons Seniors municipales et des initiatives pour rompre l'isolement. Nous renforcerons l'accès aux soins et viserons une ville entièrement accessible. Emploi local prioritaire Nous ferons de l'emploi local une priorité à Strasbourg en réservant des heures de travail aux habitants des quartiers populaires dans chaque marché public. La création d'une Maison municipale de l'emploi de quartier facilitera l'accès à l'emploi. Nous soutiendrons également les entreprises locales et développerons des formations adaptées aux métiers en tension.

Neïla Boutghata

Mathieu Kuhn

Fadma Rouchdi

Abdelkader Bouattou

Sandra Kuntz

Michel Kamara

Mariya Arrahmani

Hocine Rachedi

Carima Aziza

Yassin Meliani

Cathie Metzger

Hamza Harrouch

Chrystel Hartl

Amar Marref

Patricia Perez

Mohamed Lamri

Satou Camara

Mustapha Achargui

Cansu Koca

Mario Hoffmann

Funneh Ceesay

Mohamed Bouali

Bunmi Sule

Bernard de Santes

Audrey Lapp

Amar Zerig

Semanur Er

Nsuka Endric Mayoya

Hafsa Mekhloufi

Luca Mutzig

Ceyda Isik

Omar El Hayani

Angèle Reihardt

Najidi Bourkadid

Amna Zamouri

Marc Kuhn

Samia Bahri

Mimoun Benjaddi

Danielle Relle

Ahmed El Khrifi

Maude Ehrenbogen

Abdelhalim Bentaher

Adeola Osefat Ayus

Lahbib Barighach

Isabelle Koenig

Burang Camara

Mariem Chourak

Philippe Oughabi

Safia Ahmamouti

Mohammed Boussala

Fatma El Khattouti

Mustapha Damraoui

Fathia Chemini

El Houssein Salem

Dina Ghiatou

El Madani Farhat

Meriem Rouchdi

Fouâd Houideg

Asma Sadouki

Mohamed Namli

Nadia Kamhi

Foday Camara

Anissa Bounatiro

Mohamed Yatti

Khadidja Echeikh

Badre Arfaoui

Jeanne Barseghian Liste divers gauche

Strasbourg Juste et Vivante Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jeanne Barseghian Programme de Jeanne Barseghian à Strasbourg (Strasbourg Juste et Vivante) Une ville juste et solidaire Le projet inclut la construction de 3 000 nouveaux logements par an dans l’Eurométropole pour répondre aux besoins croissants. Un encadrement des loyers et une braderie municipale du logement visent à rendre le logement plus accessible. Les services publics seront renforcés, avec une police municipale de proximité pour garantir la sécurité des habitant-es. Une ville bioclimatique La végétalisation des quartiers et la création de nouveaux parcs sont des priorités pour améliorer le cadre de vie. La rénovation énergétique de 8 000 logements par an et l'extension des réseaux de chaleur renouvelable contribueront à réduire l'empreinte carbone. Des sites de baignade gratuits et sécurisés seront également mis en place pour favoriser les loisirs en plein air. Une ville protectrice et inclusive Des maisons urbaines de santé seront créées dans chaque quartier pour garantir un accès aux soins. Un plan zéro discrimination et des lieux refuges pour les victimes de violences sexistes et sexuelles seront mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous. Un tiers-lieu européen sera dédié à la presse libre et à la lutte contre la désinformation, renforçant ainsi la démocratie locale. Une ville conviviale et participative Les cantines de quartier intergénérationnelles proposeront 75% de produits bio, favorisant une alimentation saine. Des conventions citoyennes thématiques et des ateliers d’urbanisme participatifs permettront aux habitant-es de s'impliquer dans les décisions locales. Les cours d’écoles seront ouverts le week-end et pendant les vacances scolaires pour encourager la vie communautaire.

Jeanne Barseghian

Thierry Kuhn

Floriane Varieras

Syamak Agha Babaei

Marina Lafay

Salah Koussa

Nadia Zourgui

Germain Mignot

Ameris Amblard

Joël Steffen

Anne-Marie Jean

Aurélien Bonnarel

Virginie Cayré

Faïcal Amroune

Pauline Grampp

Edouard Steegmann

Sophie Dupressoir

Rachid Karam

Seynabou Fall

Philippe Appel

Anna Lazar

Camille Min-Fournier

Suzanne Brolly

Marc Hoffsess

Aline Martin

Antoine Neumann

Chloé Bourguignon

Thomas Guillet

Marie-Françoise Hamard

Nolan Dias-Tomaszower

Fleur Laronze

Clovis Daguerre

Anne Mistler

Anatole Jochem Arrivault

Lucette Tisserand

Didier Rääs

Stéphanie Arslan

Daniel Fouchard

Marie Herjean

Salem Drici

Tamina Toussaint

Alistair Franz

Emanuelle Renaud

Benjamin Soulet

Coline Trautmann

Lucas Baude Blumstein

Khadija Ben Annou

Guillaume Durousseau

Véronique Bertholle

Christian Brassac

Manon Parrent

Corentin Frey

Carmen Paolone

Massar Lâazibi

Angélique Lemoine

Abbes Benharrat

Elodie Ferry

Grégoire Klotz

Nelly Stocky

Francis Fischer

Béatrice Pipart

Victor Gasia

Yasmina Chadli

Alain Jund

Marie-Dominique Dreysse

Alessandro Castiglione

Sandra Regol

Catherine Trautmann Liste du Parti socialiste

Pour Strasbourg Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Catherine Trautmann Programme de Catherine Trautmann à Strasbourg (Pour Strasbourg) Engagements pour Strasbourg Le programme présente des engagements prioritaires pour améliorer la vie des Strasbourgeois. Parmi ces engagements, on trouve la création d'une mutuelle communale pour garantir l'accès à des soins de santé abordables. De plus, des mesures sont proposées pour soutenir l'éducation, comme la fourniture de matériel scolaire aux élèves de primaire. Amélioration de la sécurité Un des axes majeurs du programme est d'assurer la sécurité de tous les habitants. Cela inclut le rétablissement de l'éclairage public nocturne et la création d'une brigade dédiée dans les transports en commun. La lutte contre le narcotrafic est également une priorité pour garantir un environnement plus sûr. Développement durable Le programme vise à rendre Strasbourg plus verte avec l'objectif 3-30-300, qui propose d'augmenter le nombre d'arbres et d'espaces verts. Cette initiative vise à améliorer la qualité de vie et à favoriser la biodiversité en milieu urbain. La ville souhaite également organiser des événements culturels tout au long de l'année pour renforcer l'engagement communautaire. Renforcement du pouvoir d'achat Le programme met l'accent sur l'amélioration du pouvoir d'achat des Strasbourgeois. Cela inclut des mesures de tarification sociale pour les services municipaux et la gratuité de certaines prestations pour les seniors. L'objectif est de rendre la vie quotidienne plus accessible et de soutenir les familles dans leurs dépenses essentielles.

Catherine Trautmann

Thierry Sother

Laure Pain

Mourad Oualit

Pernelle Richardot

Jean-Baptiste Mathieu

Céline Geissmann

Mathieu Cahn

Chantal Cutajar

Hakim Fadili

Caroline Barriere

Paul Meyer

Françoise Bey

Arieh Adida

Carole Wenner

Hervé Moritz

Nawal Rafik-El Mrini

Abdelaziz Choukri

Marie-No Gandzion

Étienne Westphal

Christelle Sturtz Froehlicher

Landdry Augier de Lajallet

Bahar Ceviz

Arnaud Durand

Delphine Bernard

Youness El Hassnaoui

Julie Mulot

Robert Vanherzeeke

Antonella Cagnolati

Émilien Keller

Ysabel Argence

Éric Kribs

Marzieh Flaischer

Patrick Pessaux

Aurélie Sittler-Ledrich

Pierre Wolff

Pascale Gerard

Philippe Loubry

Annie Tu

Alexandre Riou

Camille Marteau

Laurent Thomas

Annick Neff

Thierry Parat

Elisabeth Koonja

Victor Chekroune

Aïssata Licop

Luc Gillmann

Laura Cassarino

Olivier Ferrand

Emmanuelle Meyer

Gianfranco Alberelli

Elisabeth Eschenlohr

Ahmet Yesil

Laurence Noss

Philippe Petit

Anke Staack

Théo Verneuil

Catherine Birklé

Noël Amedonouh

Sophie-Barbara Rosenzweig

Jean-Paul Ranslant

Majda Benchekchou

Yanis Boutaba

Marie-Ange Rebert

Jean-Jacques Fix

Fahad Raja Muhammad Liste Divers

Strasbourg sans frontières Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fahad Raja Muhammad Programme de Fahad Raja Muhammad à Strasbourg (Strasbourg sans frontières) Strasbourg sans frontières Le projet de Strasbourg sans frontières vise à abolir les divisions géographiques, humaines et sociales au sein de la ville. Il met en lumière les inégalités entre le centre et les quartiers, ainsi que les disparités entre les décideurs et les citoyens. L'objectif est de reconstruire une politique qui écoute et inclut toutes les voix, en particulier celles des quartiers souvent négligés. Engagements pour Strasbourg Les engagements proposés incluent la garantie de dignité pour tous, avec un accès au logement et à la santé. Il est également question de soutenir les quartiers oubliés par des investissements ciblés et de redonner le pouvoir aux habitants à travers des conseils de quartier. Enfin, l'accent est mis sur la nécessité d'une écologie utile et populaire, ainsi que sur l'amélioration de la vie quotidienne des Strasbourgeois. Justice sociale La justice sociale est au cœur des préoccupations, avec un appel à ne pas sacrifier les droits des habitants des quartiers populaires. Ces zones, souvent laissées pour compte, doivent bénéficier de plus de ressources et de services publics. La vision est de créer une ville où vivre dans un quartier populaire ne signifie pas vivre avec moins de droits. Vie quotidienne améliorée Améliorer la vie quotidienne des Strasbourgeois est un objectif central, avec des propositions telles que le tramway 24h/24 et l'augmentation des crèches municipales. Des initiatives pour assurer la propreté et la sécurité, comme l'éclairage LED et la réactivité face aux nuisances, sont également envisagées. Ces mesures visent à faire de Strasbourg une ville plus agréable et accessible pour tous.

Fahad Raja Muhammad

Seyma Saritas

Zekeriyya Dursun

Irem Güveli

Jean-Gaël Corniche

Medine Dursun

Yassin Boussebaa

Myriam Gana-Bouras

Umit Tufan

Hassana Afkir

Mohamed Mazouz

Leila Zemmit

Chamil Albakov

Ale Hayta

Adem Cicekli

Hanane Chakri

Yusuf Sirin

Selma Yildirim

Salih çaglar

Yasmine Taheri

Waël Loghmari

Maïssae El Abbassi

Ozkan Yoldas

Ilayda Bircan

Coskun Simsek

Merve Hayta

Mehdi Ghaouti

Anissa Akkari

Jonathan Lang

Vanessa Liliane Marie Wentzo

Almedin Cehajic

Anita Gaby Laux

Guillaume Ribeiro Neunlist

Josiane Lang çelik

Omar Eliot Maidadi Yaouba

Marie-Louise Laux

Türker Aslan

Nesrine Tour

Ömer Turhan

Wissem Fekrache

Ali Deniz

Eléana Cenaj

Kemal Ozcelik

Monia Bergadi

Gokhan Cetinkaya

Safa Boudjeloud

Azat Gür

Halebetul Kiper

Berke Ciftci

Melda Sevgili

Recep Coci

Nevin Aydin

Furkan Demirci

Beyza Hafize Tufan

Yunus-Emre Tas

Medine Aydogdu

Walid Baouali

Manon Dewulf

Ferhat Sapa

Tania Cadiou

Julien Ahmet Dumas

Dursun Kiper

Aziz Coskun

Ismahan Aydin

Yasin Cavus

Inès Lachqar

Veyis Gür

Clément Soubise Liste d'extrême-gauche

NPA Révolutionnaires-STRASBOURG, ouvrière et révolutionnaire Voir la liste des candidats