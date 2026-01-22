Résultat de l'élection municipale à Toulon : le RN loin devant ? Suivez le premier tour en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 à Toulon, c'est parti ce dimanche 15 mars ! Suivez les tendances avant les résultats.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulon
- A Toulon, l'élection municipale 2026 débute ce dimanche 15 mars avec le premier tour.
- Les résultats des sondages sur les municipales à Rennes, plaçaient cette semaine la candidate RN, Laure Lavalette, nettement en tête au premier tour.
- Suivez cette journée d'élection municipale à Toulon, jusqu'à l'annonce des résultats.
07:51 - Restez informé sur les municipales à Toulon
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 128 bureaux de vote de Toulon sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Les municipales se tiennent ce dimanche à Toulon. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Consultez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Toulon. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
14/03/26 - 12:51 - Six listes briguent la maire de Toulon
Les élections municipales de 2026 se déroulent à Toulon, marquées par la candidature de Josée Massi, première femme maire depuis 2023, après le départ d'Hubert Falco suite à une condamnation dans une affaire de détournement de fonds publics. Six listes concurrentes, allant de la gauche au Rassemblement National, promettent une campagne animée. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 10:36 - Laure Lavalette réunit une dernière fois ses partisans à Toulon et critique Massi
Laure Lavalette, candidate aux élections municipales de 2026 à Toulon, a réuni une dernière fois ses partisans avant la fin de la campagne pour les municipales. Elle a concentré ses critiques sur la maire sortante Josée Massi, la qualifiant d'extrême gauche et dénonçant une alliance secrète. Elle propose d'accroître les effectifs policiers et met en avant des mesures pour la petite enfance et la sécurité routière. Lavalette a aussi appelé au rassemblement des électeurs de droite pour ces élections "cruciales". Lire sur info83.fr
14/03/26 - 09:36 - LFI dépose plainte contre des violences à Toulon en marge des municipales
À Toulon, des violences ont été signalées lors d'une action de collage d'affiches pour les élections municipales de 2026. Un militant de La France insoumise aurait subi des agressions verbales et physiques par un membre d'un autre groupe politique. LFI a déposé plainte et appelle au respect des débats d'idées en démocratie. Lire sur nicematin.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toulon
|Tête de listeListe
|
Magali Brunel
Liste d'union à gauche
TOULON EN COMMUN
|
|
Jean-Michel Ghiotto
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Isaline Cornil
Liste de La France insoumise
Liste d'union populaire avec la France Insoumise
|
|
Michel Bonnus
Liste des Républicains
TOULON EN GRAND !
|
|
Laure Lavalette
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR TOULON
|
|
Josée Massi
Liste divers droite
TOULON MON PARTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, toujours plus forts ensemble !
|19 072
|61,39%
|
|Amaury Navarranne (4 élus) La force du renouveau pour toulon
|4 657
|14,99%
|
|Guy Rebec (3 élus) Toulon en commun. liste, citoyenne, ecologiste, sociale et solidaire
|2 835
|9,12%
|
|Cécile Muschotti (2 élus) Un vrai cap pour toulon
|2 276
|7,32%
|
|Olivier Lesage Oxygène toulon liste 100% ecologiste
|1 213
|3,90%
|Vincent Maurel Mon parti c'est toulon
|739
|2,37%
|Jean-Michel Ghiotto Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|274
|0,88%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|30,67%
|Taux d'abstention
|69,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 580
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, le meilleur est à venir
|32 583
|59,26%
|
|Jean-Yves Waquet (6 élus) Toulon bleu marine
|11 257
|20,47%
|
|Robert Alfonsi (3 élus) Liste de la gauche et des ecologistes
|5 561
|10,11%
|
|André De Ubeda La gauche citoyenne et ecologiste: l'alternative
|2 205
|4,01%
|Olivier Lesage Alliance écologiste indépendante
|1 678
|3,05%
|Geneviève Esquier Tous pour la famille
|1 246
|2,26%
|Renée Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|447
|0,81%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|52,22%
|Taux d'abstention
|47,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|56 087
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