Résultat de l'élection municipale à Toulon : les premiers résultats sont là, Laure Lavalette devant ?

Magali Brunel Liste d'union à gauche

TOULON EN COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Magali Brunel Engagement de Magali Brunel Magali Brunel est une Toulonnaise engagée dans l'éducation et la politique. Elle aspire à créer une ville plus juste et solidaire, en mettant l'accent sur l'accessibilité des services publics. Son objectif est de transformer Toulon en une ville harmonieuse et écologique, proche de ses habitants. Participation citoyenne Depuis 2019, des Toulonnais s'organisent pour défendre des valeurs de justice sociale et d'écologie. Ces assemblées mensuelles dans les quartiers encouragent la participation des habitants. La liste citoyenne soutenue par divers mouvements vise à intégrer la voix des citoyens dans la gestion de la ville. Amélioration des quartiers Le projet inclut la rénovation des quartiers abandonnés pour créer des "quartiers-villages" apaisés. Des maisons de jeunes et des centres de santé seront établis pour soutenir la communauté. Les conseils de quartier avec budget participatif permettront aux habitants de décider des projets locaux. Mobilité et sécurité Un tramway écologique et des transports en commun gratuits sont au cœur des ambitions de mobilité. La sécurité sera renforcée avec une police de proximité et des médiateurs dans les quartiers. Ces initiatives visent à garantir la tranquillité et la sécurité pour tous les Toulonnais.

Magali Brunel

André de Ubeda

Isabelle Marie Christine Godefroy

Pèire Costa

Naziha Boulassel

Christophe Ruiz

Sonia Fredj

Jacques Blandin

Charlotte Clementi

Didier Quattropani

Marie-Christine Linck

Floryan Fabrol

Michelle Le Bas

Joris Vives

Marilu Gelormini

Gerard Permingeat

Isabelle Crouzet Godard

Patrick Villecroze

Nancy Fabre

Alain François Tournay

Marie-Elise Vidal

Maxime Fuhry

Laurence Rist

Philippe Leroy

Céline Le Normand

Philippe Mignoni

Marie-Helene Guyot

Michel Albenga

Elodie Calvard

Pierre François Barthelemy

Marie Aubry

Nicolas Rizzo

Salima Arrar

Daniel Madie

Feryel Illoul

Pierre Frontero

Patricia Jouve

Julien Carboni

Delphine Rolland

Laurent Defrance

Diane Barbier

Romaric Baudier

Anne-Marie Motte

Christophe Mendoze

Laurence Perrillat

Fabrice Marius Pelestor

Magali Catherine Dieux

Jean-Jacques Hazan

Mila Marchetti Ep Di Napoli

Yann Andre

Blandine Colomo

Régis Leucat

Denise Tahindro

Claude André Michel

Solange Giugiaro

Christophe Godard

Toby Gemperle Gilbert

Guy Rebec

Sabine Perez

Jean-Marie Queinnec

Marie-José Costille

Jean-Michel Ghiotto Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Jean-Michel Ghiotto

Marie-Renée Balty

Medhi Jemiai

Pascale Morel

Yves Bastide

Estelle Pizzo

Marc Khomiakoff

Sonia Ghalleb

Wallid Jemiai

Corinne Cavazza

Dharma Chimea

Antonia Caron

Mohamed Boufferouk

Alexandra Goumidi

Alban Ferrari

Nathalie Palmieri

Yahia Atik

Michèle Bonnefoy

Olivier Salvietti

Marie-Claude Roux

Toufir Laribi

Mélanie Musa

Robert Cilluffo

Laetitia Vergne

Alain Lallement

Laure Kosnisky

Stéphane Humbert

Yvonne Marguerite

Zaza Aloyan

Brigitte Dupeyroux

Michel Calandri

Irène Nicolas

Hugues Mondoloni

Mauricette Baudet

Salah-Dine Mokhtari

Dominique Morvan

Aïmed Ben Hamouda

Nadine Siffer

Yvon Duvert

Pascale Jacques

Abdeljalil Djeffal

Samira Ayadi

Pierre Birrini

Gladys Dupoux

Mohamed Mathlouthi

Anaïs Tangour

Jacques Payet

Christiane Delhaye

Claude Salomon

Josette Michallat

Thierry Lagarde

Nassia Tafat

Benoît Aillaud

Paulette Fuchs

Mohamed Chaabane

Michele Zonta

Olivier Rosay

Mireille Canolle

Jonathan Duplaix

Isaline Cornil Liste de La France insoumise

Liste d'union populaire avec la France Insoumise Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Isaline Cornil Logement Abordable La création de 7 000 logements sociaux de qualité est une priorité pour améliorer l'accès au logement à Toulon. Il est essentiel de plafonner et de faire baisser les loyers tout en luttant contre l'insalubrité. L'entretien et la rénovation des titres HLM doivent également être garantis pour assurer des conditions de vie décentes. Accès aux Soins L'accès aux soins est fondamental, avec la mise en place de centres de santé gratuits dans les quartiers de Toulon. Une attention particulière sera portée à la santé mentale et à la prévention des addictions. Des aides accrues à la parentalité seront également proposées pour soutenir les familles. Égalité et Inclusion La lutte contre le sexisme, le racisme et les LGBTIphobies est au cœur des engagements pour une ville inclusive. Un observatoire des discriminations sera créé pour soutenir les victimes et promouvoir l'égalité. Toulon doit devenir une ville où chacun se sent respecté et valorisé. Transparence et Participation La transparence totale dans la gestion municipale est un engagement fort, avec un accès vidéo aux séances du Conseil municipal. La participation citoyenne sera encouragée par des référendums locaux et des conseils de quartier ouverts. Une gestion publique des services sera mise en place pour garantir la qualité et la maîtrise des coûts.

Isaline Cornil

Pierre-Yves Denis

Hakima Jelassi

Léo Belloux Vanel

Lobna Aloui

Patrice Moulun

Sara Millan Rozas

Youssef Abdessalem

Françoise Pruleau-Denis

André Rives

Nadjett Melhaa

Jassim Sghaier

Elodie Schmit

Reza Forge

Colette Moulun Dutrey

Nicolas Taieb

Lilia Mebarkia

Jacques Versaveau

Nancie Herbin

Max Collin

Islème Amdouni

Jean Acquarone

Kenza El Bzioui

Maxence Pegurie

Nuray Sengul

Nathan Baixas

Olga Perez

Rachid Ed-Dhimine

Nadera Benstiti

Farouk Berkani

Nadia Agostini

Paul Mercier

Lily Trampenau

Pascal Lansaque

Sonia Jelassi

Philippe Froissart

Elsa Baixas

Thomas Reinero

Anissa Mehazzem

Salah Atay

Angélique Laftah

Thomas Ferrand

Fetiha Mecibah

Jérémy Zodi

Hélène Virgil

Dominique Canut

Françoise Martinez

Quoc Nam Ngo

Leïla Fellague Arriouat

Roberto Cossu

Maryvonne Mulochot-Fahy

Sophiene Guenfoud

Sherazade Chaouali

Christophe Vesperini

Hanine Saleh

Gérard Russo

France Jeramec-Mercier

Gilbert Gimenez

Zahia Verre-Boursas

Yves Patti

Sabrina Tourkia

Michel Bonnus Liste des Républicains

TOULON EN GRAND ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michel Bonnus Transformation de Toulon Depuis 2001, Toulon a connu une transformation significative grâce à des efforts concertés. Sous la direction d'Hubert Falco, des actions ont été mises en place pour assainir les finances et améliorer la qualité de vie des habitants. Aujourd'hui, Toulon est l'une des grandes villes françaises les moins endettées et se positionne comme une métropole dynamique. Engagement politique Michel Bonnus se présente comme candidat à la mairie, fort de son expérience et de son attachement à la ville. Il a été élu local pendant plus de vingt ans et connaît bien les enjeux et les défis de Toulon. Son projet, soutenu par une majorité d'élus, vise à poursuivre le développement de la ville tout en préservant son identité unique. Sécurité et services La sécurité est une priorité dans le projet de Toulon en Grand, avec la création d'un Grand Hôtel des Polices pour améliorer la coordination entre les forces de l'ordre. Des initiatives pour renforcer la police de proximité et développer des services de santé sont également prévues. Ces mesures visent à garantir un cadre de vie serein et sécurisé pour tous les Toulonnais. Transition écologique Le projet inclut une forte composante écologique avec des actions concrètes pour la transition énergétique et la protection de l'environnement. Des initiatives comme la plantation de 100 000 arbres et la rénovation énergétique des bâtiments publics sont envisagées. L'objectif est de construire un avenir durable tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.

Michel Bonnus

Valérie Mondone

Éric Goirand

Virginie Pin

Yannick Chenevard

Caroline Depallens

Thierry Di Manno

Audrey Pasquali Cerny

Mourad Boudjellal

Anaïs Dir

Christophe Moreno

Camille Royere

François Vial

Magali Turbatte

Laurent Bonnet

Amandine Layec

Robert Cavanna

Karima Dridi

Arnaud Lucien

Béatrice Manzanares

David Garavagno

Charlotte Barriol

Éric Briquet Campin

Antonia Celma Ribeton

Gilles Manchon

Donia Boudokhane

Rémi Tagliafico

Noémie Plumier

Amaury Charreton

Fabienne Gomes-Tmim

Luc de Saint-Sernin

Viviane Driquez

Mathieu Bayard

Constance Illien Bouton

Thierry Campus

Isabelle Brotons

Laurent Gabbanini

Magalie N'Kouka

Benoit Pelletier

Manon Fortias

Stéphane Marello

Audrey Schneider

Guillaume Melenchon

Pascale Janvier

Jean-Pierre Castelli

Sonia Moussaoui

Romain Pelissou

Léa Tristani

Stéphane Lagaye

Clémence Mounier

Érick Mascaro

Myriam Pareja Farsac

Ramzi Temine

Isabelle Gomez

Kelvin Mathieu--Delhal

Jennifer Coulon

Luigi Alfano

Sabrina Dob

Manuel Diaz

Laure Lavalette Liste du Rassemblement National

UN AVENIR POUR TOULON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Laure Lavalette Sécurité La sécurité est une priorité essentielle pour Toulon, avec un projet d'augmenter les effectifs de la police municipale à 200 agents. Cela permettra d'assurer une présence constante et réactive dans tous les quartiers, 24 heures sur 24. Une brigade de sécurisation des transports sera également mise en place pour mieux accompagner les victimes de délinquance. Santé et solidarités Le développement de maisons de santé est prévu pour attirer des médecins dans les quartiers sous-dotés, avec un objectif d'un généraliste pour 1000 habitants. Un plan d'accompagnement des assistantes maternelles sera mis en œuvre pour soutenir les familles et améliorer l'accueil des jeunes enfants. De plus, des mesures seront prises pour faciliter l'intervention des professionnels du service à la personne. Mobilités Un vaste plan pluriannuel de rénovation de la voirie est prévu pour améliorer la sécurité et l'accessibilité des chaussées et trottoirs. La qualité de l'offre du réseau Mistral sera également augmentée, notamment en soirée et dans les quartiers moins desservis. Ces initiatives visent à garantir une circulation fluide et sécurisée pour tous les Toulonnais. Proximité La création d'une mairie de proximité dans chaque quartier permettra d'améliorer l'accessibilité des services municipaux. Chaque secteur aura un élu référent pour faciliter le contact avec la population. L'application Toulon ma ville sera lancée pour offrir un accès simplifié à tous les services et informations locales.

Laure Lavalette

David Gerard

Marine de Vandeul

Sébastien Soulé

Brigitte Perraud

Amaury Navarranne

Jamila Laronze

Fabien Sorrentino

Julie Cros

Jacques Mallard

Blandine Dartiguenave

Frédéric Seillier

Coralie Chatelain

Robin Cloedt

Julie O'Rorke

Stéphane Foucher

Camille Mathey

Philippe Vitel

Katia Mandraquiat

Louis Uguen

Jocelyne Caprile

Florian Villette

Anne-Caroline Ottombre

Gérard Axiotis

Valérie Jadot

Frank Giletti

Tracy Costa

Emmanuel Le Lostec

Martine Favereau

Loïc Repussard

Mélanie Auzoux

Ziad Belhassine

Clémentine Decombe

Patrick Loistron

Maëva Essaidi

Laurent Brun-Buisson

Manon Caulet

Jérôme de Angelis

Magali Estevez

Edouard Fauvage

Patricia Freire

Christian Guenet

Andrée Balmat

Pierre Dörr

Marcelle Sabarly

Michel Mazzoni

Laurence Perrier

Pascal Le Blanc

Dominique Blondëel

Antoine Di Martino

Priscillia Ravanello

Gilles Raclot

Gabrielle Bogliolo

Stéphane Diperi

Audrey Faure

Benoit Millot

Anita Fourestier

Daniel Arride

Priscille Schmitz

Josée Massi Liste divers droite

TOULON MON PARTI Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Josée Massi Engagement pour Toulon Le texte met en avant l'engagement de Josée Massi pour sa ville, où elle a grandi et construit sa vie. En tant que maire, elle souhaite poursuivre la transformation de Toulon avec détermination et humilité. Son objectif est de rassembler les citoyens autour d'une vision commune pour une ville plus juste et dynamique. Projets prioritaires Josée Massi identifie trois piliers essentiels pour son projet : la sécurité, la proximité et l'attractivité. Elle considère la sécurité comme une condition fondamentale de la qualité de vie, tout en souhaitant renforcer les services de proximité dans chaque quartier. L'attractivité économique et écologique est également au cœur de ses préoccupations, avec des projets visant à développer le tourisme d'affaires et des initiatives culturelles. Vision à long terme La maire souhaite préparer Toulon pour l'avenir, en tenant compte des risques climatiques et sanitaires. Elle propose des mesures pour protéger l'environnement et améliorer la qualité de vie des habitants, notamment à travers des projets de végétalisation et de préservation des espaces naturels. Son ambition est de dessiner un Toulon durable et agréable à vivre d'ici 2040. Participation citoyenne Josée Massi insiste sur l'importance de la participation des citoyens dans la gestion de la ville. Elle souhaite instaurer une gouvernance collaborative, en impliquant les habitants dans les décisions qui les concernent. Cette approche vise à renforcer le lien entre la mairie et les Toulonnais, favorisant ainsi un engagement citoyen actif.