Résultat de l'élection municipale à Toulon : les premiers résultats sont là, Laure Lavalette devant ?
Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon [EN DIRECT]
Le résultat du 1er tour à Toulon s'affine. Voici les scores des candidats à élection municipale.
L'actu des élections municipales 2026 à Toulon
- Les électeurs continuent d'aller voter à l'élection municipale 2026 à Toulon ce dimanche 15 mars.
- Le résultat de la municipale à Toulon penchait en faveur du maire de la candidate RN cette semaine. Les chiffres donnaient une triangulaire possible.
- Suivez la journée électorale à Toulon jusqu'à la publication des résultats des élections municipales 2026.
18:13 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Où en est le RN à Toulon aux municipales ?
Le parti à la flamme avait cumulé 14,99% des suffrages lors des élections locales à Toulon il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Hubert Falco étant désigné dès le premier. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,28% des suffrages lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,57% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 25,92% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 47,26% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,82% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 43,64% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Toulon. Il terminera avec 47,15% lors du vote final.
17:23 - Le taux de participation aux municipales 2026 dévoilé dans le Var
Le taux de participations lors de ces élections municipales 2026 dans le Var atteint 55,36%. Le département fait partie de ceux qui se sont le plus mobilisés, pour l'instant, au premier tour du scrutin municipal. En revanche, c'est nettement moins que lors des élections législatives de 2024 (61,75%).
17:02 - Le taux de participation au 1er tour des Municipales
Le taux de participation à 17h du premier tour des élections municipales est connu et il est de 48,90% à l'échelle nationale.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Toulon
|Tête de listeListe
|
Magali Brunel
Liste d'union à gauche
TOULON EN COMMUN
|
|
Jean-Michel Ghiotto
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Isaline Cornil
Liste de La France insoumise
Liste d'union populaire avec la France Insoumise
|
|
Michel Bonnus
Liste des Républicains
TOULON EN GRAND !
|
|
Laure Lavalette
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR TOULON
|
|
Josée Massi
Liste divers droite
TOULON MON PARTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, toujours plus forts ensemble !
|19 072
|61,39%
|
|Amaury Navarranne (4 élus) La force du renouveau pour toulon
|4 657
|14,99%
|
|Guy Rebec (3 élus) Toulon en commun. liste, citoyenne, ecologiste, sociale et solidaire
|2 835
|9,12%
|
|Cécile Muschotti (2 élus) Un vrai cap pour toulon
|2 276
|7,32%
|
|Olivier Lesage Oxygène toulon liste 100% ecologiste
|1 213
|3,90%
|Vincent Maurel Mon parti c'est toulon
|739
|2,37%
|Jean-Michel Ghiotto Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|274
|0,88%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|30,67%
|Taux d'abstention
|69,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|31 580
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Falco (50 élus) Pour toulon, le meilleur est à venir
|32 583
|59,26%
|
|Jean-Yves Waquet (6 élus) Toulon bleu marine
|11 257
|20,47%
|
|Robert Alfonsi (3 élus) Liste de la gauche et des ecologistes
|5 561
|10,11%
|
|André De Ubeda La gauche citoyenne et ecologiste: l'alternative
|2 205
|4,01%
|Olivier Lesage Alliance écologiste indépendante
|1 678
|3,05%
|Geneviève Esquier Tous pour la famille
|1 246
|2,26%
|Renée Defrance Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|447
|0,81%
|Participation au scrutin
|Toulon
|Taux de participation
|52,22%
|Taux d'abstention
|47,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|56 087
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