Résultat de l'élection municipale au Havre : les premiers résultats sont là, Philippe est-il en bonne position ?
Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre [EN DIRECT]
Le résultat du premier tour de l'élection municipale 2026 au Havre se précise ce dimanche 15 mars. Philippe, Lecoq… Le score de tous les candidats.
L'actu des élections municipales 2026 au Havre
- L'élection municipale au Havre s'est tenue ce dimanche 15 mars, le vote est terminé.
- Les résultats se dévoilent : les scores du maire sortant et de son concurrent communiste sont les plus commentés, le match pour le 2e tour est ouvert.
- Retrouvez tous les résultats du premier tour des candidats à l'élection municipale au Havre ci-dessous.
18:57 - Fermeture des bureaux de vote au Havre
Selon les informations de TF1, les bureaux de vote ferment leurs portes dans la commune du Havre en cette fin d'après-midi.
18:13 - Le taux d'abstention au 1er tour des municipales estimé à 44% par deux instituts
D'après le vice-président d'Opinionway, Bruno Jeanbart, invité sur CNews, le taux d'abstention à l'issue du premier tour des élections municipales est estimé à 44%, c'est moins qu'en 2020, mais plus qu'en 2014. Les estimations réalisées par Ipsos-BVA-Cesi école d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat confirment cette tendance à 44% d'abstention à 20 heures.
17:57 - Vers une percée du RN au Havre aux élections de 2026 ?
Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale au Havre en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 20,67% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 36,55% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,93% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop faible, au Havre comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,67% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,12% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions du Havre. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 32,48% lors du vote final.
17:32 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé en Seine-Maritime
Le taux de participation aux municipales 2026 en Seine-Maritime a été communiqué par le ministère de l'Intérieur, il est de 57,91%. Un chiffre supérieur aux dernières élections municipales en 2020 (49,32%), de même que six ans plus tôt en 2014 (46,83%).
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Havre
|Tête de listeListe
|
Edouard Philippe
Liste d'union au centre
Le Havre !
|
|
Charlotte Boulogne
Liste de La France insoumise
LE HAVRE INSOUMIS
|
|
Franck Keller
Liste d'union à l'extrême-droite
LE HAVRE D'ABORD, LES HAVRAIS TOUJOURS !
|
|
Jean-Paul Lecoq
Liste d'union à gauche
Avec Jean-Paul LECOQ, mieux vivre ensemble au Havre
|
|
Marie Le Cieux
Liste divers gauche
LA VILLE EST A VOUS
|
|
Sophie Zarifian
Liste divers gauche
LE HAVRE EN DÉBAT
|
|
Magali Cauchois
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe (47 élus) Le havre!
|25 159
|58,83%
|
|Jean-Paul Lecoq (12 élus) Un havre citoyen avec jean-paul lecoq
|17 604
|41,16%
|
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|42,02%
|Taux d'abstention
|57,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|44 048
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe Le havre!
|17 798
|43,59%
|Jean-Paul Lecoq Un havre citoyen avec jean-paul lecoq
|14 646
|35,87%
|Alexis Deck Le havre écologie - demain commence aujourd'hui
|3 382
|8,28%
|Frédéric Groussard Rassemblement national le havre
|2 986
|7,31%
|Guillaume Milert Vivons le havre
|930
|2,27%
|Beatrice Canel-Depitre Le havre animaliste
|800
|1,95%
|Magali Cauchois Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|281
|0,68%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|39,58%
|Taux d'abstention
|60,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|41 415
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard Philippe (45 élus) Le havre !
|26 660
|52,04%
|
|Camille Galap (5 élus) La mairie pour tous
|8 580
|16,74%
|
|Nathalie Nail (5 élus) Le havre a coeur, liste citoyenne de rassemblement soutenue par le parti communiste francais, le parti de gauche, ensemble.
|8 384
|16,36%
|
|Damien Lenoir (4 élus) Le havre bleu marine
|6 877
|13,42%
|
|Magali Cauchois Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|724
|1,41%
|Participation au scrutin
|Le Havre
|Taux de participation
|47,03%
|Taux d'abstention
|52,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|53 209
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