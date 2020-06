Résultat de la municipale à Clermont-Ferrand : ce qu'on sait déjà du 2e tour

12:44 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Clermont-Ferrand

Bonjour et bienvenue dans ce direct. Le résultat définitif de l'élection municipale à Clermont-Ferrand sera enfin connu ce dimanche 28 juin 2020, en fin de journée, après la journée de second tour décalée pour cause de coronavirus. Marianne MAXIMI (La France insoumise) affronte Jean-Pierre BRENAS (Divers droite), et Olivier BIANCHI (Union de la gauche) dans une triangulaire.