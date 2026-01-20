Résultat des municipales 2026 à Lyon : les candidats et les résultats du dernier sondage

L'élection municipale 2020 à Lyon voit s'échapper un candidat à moins de deux mois du scrutin. Tous les détails et les résultats des sondages.

L'essentiel Les élections municipales à Lyon promettent une bataille intense entre les différents candidats, notamment entre les deux principaux favoris à l'Hôtel de Ville et figures majeures de la ville : Jean-Michel Aulas, et le maire sortant Grégory Doucet.

Les deux candidats majeurs à Lyon ont leurs soutiens : Aulas se présente sans étiquette mais a le soutien des Républicains, de Renaissance, Horizons, du Modem et de l'UDI. Doucet sera soutenu par les écologistes et une partie de la gauche.

Les municipales 2026 à Lyon ont bel en bien commencé et les deux favoris n'hésitent pas à s'écharper sur leurs programmes, radicalement opposées. Quand Grégory Doucet promet de "faciliter la vie" des Lyonnais, Jean-Michel Aulas mise lui sur le régalien et la relance du projet de nouvelle ligne de métro, abandonné par les écologistes en 2022.

Le résultat des municipales 2026 à Lyon sera connu les dimanches 15 et 22 mars prochain, à l'issue des deux tours de scrutin. Les sondages donnent déjà une avance à l'ancien président de l'OL.

En direct

14:17 - Jean-Michel Aulas caracole en tête des sondages Le dernier sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace confirme la tendance de décembre. Il donne Jean-Michel Aulas en tête au premier tour. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, est crédité de 47% des intentions de vote. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet - entré en campagne avec l'union de la gauche - est crédité de 25% d'intentions de vote, loin derrière son principal concurrent, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais. Le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais se maintient à 10%. Juste derrière et en quatrième position, arrive la liste conduite par Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) à 8%, elle perd un point. 14:15 - Alexandre Dupalais (RN) dévoile sa liste et sa stratégie à Lyon À Lyon, Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN pour les municipales de 2026, dévoile ses têtes de liste et mise sur sa position de troisième dans les sondages. Il ambitionne de conquérir le 8e arrondissement avec des priorités concrètes pour sa ville, incluant plus de policiers et des mesures pour revigorer le commerce local. Sa stratégie se veut une alternative à la droite centriste, axée sur l'écoute et l'action rapide. Lire sur tribunedelyon.fr 09:37 - Vers une quadrangulaire à Lyon ? À Lyon, le maire Grégory Doucet stagne à 25% d'intentions de vote malgré ses promesses, tandis que Jean-Michel Aulas conserve 47%. D'autres candidats, comme Alexandre Dupalais, sont en lice pour le second tour, compliquant les prévisions d'un quadrangulaire. L'incertitude demeure à quelques mois des municipales de 2026. Lire sur lyonmag.com 25/01/26 - 19:15 - Un programme axé sur les plus jeunes pour Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon À Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate insoumise aux municipales de 2026, se positionne contre Jean-Michel Aulas, favori des sondages, en proposant des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Elle souhaite notamment créer 1 000 places de crèche d'ici 2032 et assurer la gratuité des cantines scolaires. Sa stratégie vise à répondre aux besoins sociaux tout en critiquant le bilan de l’exécutif actuel. Lire sur lyoncapitale.fr LIRE PLUS

En savoir plus

Tous les candidats aux municipales à Lyon

Lutte Ouvrière : Delphine Briday

NPA : Raphaëlle Mizony

La France insoumise : Anaïs Belouassa-Cherifi

Ecologistes, soutenus par le Parti socialiste, le Parti communiste et Place Publique : Grégory Doucet

Lyon en commun, soutenu par le parti radical de gauche : Nathalie Perrin-Gilbert

Lyon, quelle énergie : Georges Képénékian

Liste soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI : Jean-Michel Aulas

Liste soutenue par le Rassemblement national et l'UDR : Alexandre Dupalais

Le dernier sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace confirme la tendance de décembre. Il donne Jean-Michel Aulas en tête au premier tour. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, est crédité de 47% des intentions de vote. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet - entré en campagne avec l'union de la gauche - est crédité de 25% d'intentions de vote, loin derrière son principal concurrent, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais. Le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais se maintient à 10%. Juste derrière et en quatrième position, arrive la liste conduite par Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) à 8%, elle perd un point.

En queue de peloton dans ces élections municipales 2026 à Lyon, on retrouve la liste menée par Georges Képénékian (4%), puis la liste conduite par Nathalie Perrin-Gilbert, soutenue par "Lyon en commun" (3%), Raphaëlle Mizony, soutenue par le Nouveau Parti Anticapitaliste (3%) et enfin, Delphine Briday soutenue par Lutte ouvrière avec moins de 1 % des intentions de vote.

Résultat du Sondage OpinionWay au mois janvier

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 605 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, représentatif de la population lyonnaise âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été interrogé en ligne du 12 au 19 janvier 2026. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude: 2,8 à 4,7 points au plus pour un échantillon de 605 répondants.