Résultat des municipales 2026 à Lyon : les candidats et les résultats du dernier sondage

L'élection municipale 2020 à Lyon voit s'échapper un candidat à moins de deux mois du scrutin. Tous les détails et les résultats des sondages.
- Les élections municipales à Lyon promettent une bataille intense entre les différents candidats, notamment entre les deux principaux favoris à l'Hôtel de Ville et figures majeures de la ville : Jean-Michel Aulas, et le maire sortant Grégory Doucet.
- Les deux candidats majeurs à Lyon ont leurs soutiens : Aulas se présente sans étiquette mais a le soutien des Républicains, de Renaissance, Horizons, du Modem et de l'UDI. Doucet sera soutenu par les écologistes et une partie de la gauche.
- Les municipales 2026 à Lyon ont bel en bien commencé et les deux favoris n'hésitent pas à s'écharper sur leurs programmes, radicalement opposées. Quand Grégory Doucet promet de "faciliter la vie" des Lyonnais, Jean-Michel Aulas mise lui sur le régalien et la relance du projet de nouvelle ligne de métro, abandonné par les écologistes en 2022.
- Le résultat des municipales 2026 à Lyon sera connu les dimanches 15 et 22 mars prochain, à l'issue des deux tours de scrutin. Les sondages donnent déjà une avance à l'ancien président de l'OL.
14:17 - Jean-Michel Aulas caracole en tête des sondages
Le dernier sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace confirme la tendance de décembre. Il donne Jean-Michel Aulas en tête au premier tour. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, est crédité de 47% des intentions de vote. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet - entré en campagne avec l'union de la gauche - est crédité de 25% d'intentions de vote, loin derrière son principal concurrent, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais. Le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais se maintient à 10%. Juste derrière et en quatrième position, arrive la liste conduite par Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) à 8%, elle perd un point.
14:15 - Alexandre Dupalais (RN) dévoile sa liste et sa stratégie à Lyon
À Lyon, Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN pour les municipales de 2026, dévoile ses têtes de liste et mise sur sa position de troisième dans les sondages. Il ambitionne de conquérir le 8e arrondissement avec des priorités concrètes pour sa ville, incluant plus de policiers et des mesures pour revigorer le commerce local. Sa stratégie se veut une alternative à la droite centriste, axée sur l'écoute et l'action rapide. Lire sur tribunedelyon.fr
09:37 - Vers une quadrangulaire à Lyon ?
À Lyon, le maire Grégory Doucet stagne à 25% d'intentions de vote malgré ses promesses, tandis que Jean-Michel Aulas conserve 47%. D'autres candidats, comme Alexandre Dupalais, sont en lice pour le second tour, compliquant les prévisions d'un quadrangulaire. L'incertitude demeure à quelques mois des municipales de 2026. Lire sur lyonmag.com
25/01/26 - 19:15 - Un programme axé sur les plus jeunes pour Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon
À Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate insoumise aux municipales de 2026, se positionne contre Jean-Michel Aulas, favori des sondages, en proposant des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Elle souhaite notamment créer 1 000 places de crèche d'ici 2032 et assurer la gratuité des cantines scolaires. Sa stratégie vise à répondre aux besoins sociaux tout en critiquant le bilan de l’exécutif actuel. Lire sur lyoncapitale.fr
Tous les candidats aux municipales à Lyon
- Lutte Ouvrière : Delphine Briday
- NPA : Raphaëlle Mizony
- La France insoumise : Anaïs Belouassa-Cherifi
- Ecologistes, soutenus par le Parti socialiste, le Parti communiste et Place Publique : Grégory Doucet
- Lyon en commun, soutenu par le parti radical de gauche : Nathalie Perrin-Gilbert
- Lyon, quelle énergie : Georges Képénékian
- Liste soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI : Jean-Michel Aulas
- Liste soutenue par le Rassemblement national et l'UDR : Alexandre Dupalais
Résultats des sondages à Lyon : Aulas en tête
En queue de peloton dans ces élections municipales 2026 à Lyon, on retrouve la liste menée par Georges Képénékian (4%), puis la liste conduite par Nathalie Perrin-Gilbert, soutenue par "Lyon en commun" (3%), Raphaëlle Mizony, soutenue par le Nouveau Parti Anticapitaliste (3%) et enfin, Delphine Briday soutenue par Lutte ouvrière avec moins de 1 % des intentions de vote.
Résultat du Sondage OpinionWay au mois janvier
Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 605 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, représentatif de la population lyonnaise âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été interrogé en ligne du 12 au 19 janvier 2026. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude: 2,8 à 4,7 points au plus pour un échantillon de 605 répondants.
Résultat des élections municipales 2020
Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain Godinot (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|5 622
|100,00%
|Participation au scrutin
|Lyon 1er Arrondissement
|Taux de participation
|40,63%
|Taux d'abstention
|59,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 014
Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Oliver (4 élus) Lyon, la force du rassemblement
|4 125
|55,09%
|Valentin Lungenstrass (1 élu) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|3 362
|44,90%
|Participation au scrutin
|Lyon 2e Arrondissement
|Taux de participation
|42,28%
|Taux d'abstention
|57,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 795
Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory Doucet (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|10 442
|49,94%
|Béatrice De Montille (2 élus) Lyon, la force du rassemblement
|6 232
|29,81%
|Georges Kepenekian (1 élu) Respirations avec georges képénékian
|4 231
|20,23%
|Participation au scrutin
|Lyon 3e Arrondissement
|Taux de participation
|39,23%
|Taux d'abstention
|60,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 316
Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Zinck (4 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|5 464
|53,88%
|Sylvie Palomino (1 élu) Respirations avec georges képénékian
|2 821
|27,82%
|Anne Pellet Bleu blanc lyon étienne blanc, union de la droite, des républicains et du centre
|1 855
|18,29%
|Participation au scrutin
|Lyon 4e Arrondissement
|Taux de participation
|44,13%
|Taux d'abstention
|55,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 355
Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine Georgel (6 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|4 381
|41,13%
|Yann Cucherat (1 élu) Lyon, la force du rassemblement
|3 381
|31,74%
|Béatrice Gailliout (1 élu) Respirations avec georges kepenekian
|2 889
|27,12%
|Participation au scrutin
|Lyon 5e Arrondissement
|Taux de participation
|38,44%
|Taux d'abstention
|61,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 867
Lyon 6e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Blache (7 élus) Lyon, la force du rassemblement
|6 323
|50,02%
|Florence Delaunay (2 élus) Maintenant lyon pour tous les écologistes avec grégory doucet
|4 218
|33,37%
|Anne Brugnera Respirations avec georges képénékian
|2 099
|16,60%
|Participation au scrutin
|Lyon 6e Arrondissement
|Taux de participation
|40,79%
|Taux d'abstention
|59,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 943
Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanny Dubot (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|9 049
|61,01%
|Jean-Yves Secheresse (1 élu) Lyon, la force du rassemblement
|2 995
|20,19%
|Loïc Graber Respirations avec georges képénékian
|2 787
|18,79%
|Participation au scrutin
|Lyon 7e Arrondissement
|Taux de participation
|37,97%
|Taux d'abstention
|62,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 198
Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia Zdorovtzoff (9 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|5 533
|49,87%
|Charles-Franck Levy (2 élus) Lyon, la force du rassemblement
|3 147
|28,36%
|Laura Ferrari (1 élu) Respirations avec georges képénékian
|2 413
|21,75%
|Participation au scrutin
|Lyon 8e Arrondissement
|Taux de participation
|29,38%
|Taux d'abstention
|70,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 462
Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille Augey (8 élus) Ensemble, l'écologie pour lyon avec grégory doucet
|4 999
|63,23%
|Gérard Collomb (1 élu) Un temps d'avance avec yann cucherat
|2 907
|36,76%
|Participation au scrutin
|Lyon 9e Arrondissement
|Taux de participation
|31,66%
|Taux d'abstention
|68,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 310
Résultat des élections municipales 2014
Lyon 1er Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie Perrin-Gilbert (3 élus) Lyon citoyenne & solidaire premier arrondissement
|4 181
|44,52%
|Emeline Baume (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb
|2 944
|31,34%
|Jean-Baptiste Monin Michel havard génération lyon 1e
|2 266
|24,12%
|Participation au scrutin
|Lyon 1er Arrondissement
|Taux de participation
|57,90%
|Taux d'abstention
|42,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|9 548
Lyon 2e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Broliquier (4 élus) Michel havard génération lyon 2e
|5 248
|52,98%
|Roland Bernard (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb
|3 637
|36,71%
|Aude Simian Lyon bleu marine
|1 020
|10,29%
|Participation au scrutin
|Lyon 2e Arrondissement
|Taux de participation
|59,97%
|Taux d'abstention
|40,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Nombre de votants
|10 115
Lyon 3e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Philip (10 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|15 752
|53,81%
|Pierre Berat (2 élus) Michel havard génération lyon 3e
|10 259
|35,04%
|Romain Vaudan Lyon bleu marine
|3 259
|11,13%
|Participation au scrutin
|Lyon 3e Arrondissement
|Taux de participation
|57,64%
|Taux d'abstention
|42,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|30 061
Lyon 4e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Kimelfeld (4 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|6 097
|47,03%
|Emmanuel Hamelin (1 élu) Michel havard génération lyon 4e
|4 857
|37,46%
|Aline Guitard Lyon citoyenne & solidaire - quatrième arrondissement
|2 010
|15,50%
|Participation au scrutin
|Lyon 4e Arrondissement
|Taux de participation
|59,07%
|Taux d'abstention
|40,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|13 328
Lyon 5e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas Rudigoz (6 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|8 120
|48,46%
|Michel Havard (2 élus) Michel havard génération lyon 5e
|7 140
|42,61%
|Nicole Hugon Lyon bleu marine
|1 493
|8,91%
|Participation au scrutin
|Lyon 5e Arrondissement
|Taux de participation
|60,40%
|Taux d'abstention
|39,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|17 139
Lyon 6e Arrondissement - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Nachury (8 élus) Michel havard génération lyon 6e
|8 971
|50,06%
|Elvire Servien (1 élu) Evidemment lyon avec gerard collomb
|4 801
|26,79%
|Norbert Hekimian Lyon bleu marine 6ème arrondissement
|1 867
|10,41%
|Frédérique Jarret Inspirez lyon avec les écologistes
|1 110
|6,19%
|Pierre Gauthier Lyon pour tous, tous pour lyon avec eric lafond
|610
|3,40%
|Damien Broussard Lyon citoyenne & solidaire sixieme arrondissement
|561
|3,13%
|Participation au scrutin
|Lyon 6e Arrondissement
|Taux de participation
|58,74%
|Taux d'abstention
|41,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Nombre de votants
|18 240
Lyon 7e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Myriam Picot (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|11 422
|58,08%
|Christophe Geourjon (1 élu) Michel havard génération lyon 7e
|5 774
|29,36%
|Agnès Marion Lyon bleu marine
|2 469
|12,55%
|Participation au scrutin
|Lyon 7e Arrondissement
|Taux de participation
|55,64%
|Taux d'abstention
|44,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,26%
|Nombre de votants
|20 328
Lyon 8e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Coulon (9 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|10 183
|53,30%
|Stéphane Guilland (2 élus) Michel havard génération lyon 8e
|5 459
|28,57%
|Christophe Boudot (1 élu) Lyon bleu marine
|3 463
|18,12%
|Participation au scrutin
|Lyon 8e Arrondissement
|Taux de participation
|52,07%
|Taux d'abstention
|47,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,08%
|Nombre de votants
|19 712
Lyon 9e Arrondissement - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Collomb (8 élus) Evidemment lyon avec gerard collomb
|7 504
|59,58%
|Christelle Madeleine (1 élu) Michel havard génération lyon 9e
|3 382
|26,85%
|Daniel Mathieu Lyon bleu marine
|1 707
|13,55%
|Participation au scrutin
|Lyon 9e Arrondissement
|Taux de participation
|52,59%
|Taux d'abstention
|47,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|12 920
