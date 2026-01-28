Résultat des municipales 2026 à Marseille : des candidats au coude à coude dans les résultats des sondages

Les élections municipales 2026 à Marseille s'annoncent serrées avec deux candidats donnés au coude à coude dans les résultats de sondage et d'autres en mesure de se qualifier à leurs cotés au second tour. De possibles alliances pourraient profiter à un camp ou à l'autre.

L'essentiel Les élections municipales 2026 à Marseille seront parmi les plus scrutées du pays en mars. Face au maire sortant Benoît Payan, qui mène une liste d'union de la gauche, d'autres gros poissons vont tenter de s'emparer de l'Hôtel de Ville.

Parmi les candidats, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, soutenue par la droite et le centre ainsi que Renaissance, mais aussi le candidat investi par le Rassemblement national, le député de la 12e des Bouches-du-Rhône Franck Allisio et celui de LFI, le député de la 7e circonscription Sébastien Delogu.

Les résultats des municipales à Marseille sont incertains. Mais dans tous les derniers sondages, le Rassemblement national apparaît en très bonne posture pour faire basculer la cité phocéenne à l'extrême droite.

11:12 - Amine Kessaci, un candidat aux municipales sous protection policière à Marseille Amine Kessaci, candidat sur la liste du maire sortant Benoît Payan pour les municipales à Marseille, fait campagne sous protection policière après l'assassinat de son frère survenu en novembre dernier et considéré comme un acte d'intimidation en réponse à sa lutte contre le narcotrafic. Malgré les menaces, le militant prévoit de participer pleinement à la campagne municipale en assurant sa sécurité. Lire sur 20minutes.fr 27/01/26 - 19:22 - Les candidats à la mairie de Marseille se divisent sur l'avenir des trottinettes À Marseille, le maire Benoît Payan menace d'interdire les trottinettes électriques dans deux ans, soulignant la nécessité de réguler leur utilisation en l'absence de progrès concrets de la part des opérateurs. Cette décision suscite des débats intenses à l'approche des élections municipales de 2026, avec des réponses variées des candidats. La candidate Martine Vassal plaide pour un audit sur la situation des trottinettes avant de se prononcer sur leur avenir. Lire sur laprovence.com 27/01/26 - 18:00 - Un engagement économique des candidats aux municipales attendu à Marseille À Marseille, le président de la CCI Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin, a souligné l'importance de l'engagement économique à l'approche des élections municipales. Lors d'une soirée regroupant 179 organisations, 42 propositions ont été élaborées pour influencer les futurs élus. Le monde économique cherche à s'unir pour peser sur les choix politique et appelle à moins de freins réglementaires. Lire sur lamarseillaise.fr 27/01/26 - 17:09 - Marseille annonce des renforts pour régler les retards La Mairie de Marseille se défend face aux accusations de blocages administratifs formulées par les taxis actuellement en grève et promet des renforts pour améliorer les délais d'instruction. En réponse aux critiques, elle souligne la mise en conformité de ses pratiques, tout en maintenant la validité des contrats en cours. Elle assure que grâce à l'aide de renforts, le retard accumulé sera "totalement résorbé d’ici la fin janvier" pour un retour à la normale du traitement des dossiers prévu pour le 10 février. Lire sur maritima.fr LIRE PLUS

Tous les candidats aux municipales à Marseille

Lutte ouvrière : Rémy Bazzali

LFI : Sébastien Delogu

Liste soutenue par le Printemps marseillais, le PS, les Ecologiste et le PC : Benoît Payan

Liste soutenue par le centre, Renaissance et la Droite : Martine Vassal

Liste divers droite : Erwan Davoux

RN : Franck Allisio

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Marseille ?

Le dernier Ipsos-BVA publié par La Marseillaise - dont le graphique ci-dessous est issu - permet d'y voir un peu plus clair à Marseille. Ici, Benoît Payan (DVG) et Franck Allisio (RN) sont au coude à coude en vue du premier tour du scrutin municipal, avec 30% des intentions de vote chacun. La candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, arrive derrière eux avec 23% des intentions de vote. Sébastien Delogu (14%) est décroché. Loin derrière une autre liste "divers droite" conduite par Erwan Davoux ne récolte que 2 % des intentions de vote.

C'est donc vers une élection à "trois blocs" sans réel favori que l'on se dirige dans la cité phocéenne. Il est important de noter une importante montée en puissance du Rassemblement national - particulièrement ancré dans les électorats populaires et les plus de 50 ans - et un socle solide à droite qui permet à Martine Vassal de se trouver en bonne posture à quelques encablures de l'élection. Un sondage Ifop/Fiducial pour La Provence et sud Radio paru le 8 décembre dernier, donnait lui Benoît Payan à 30%, légèrement devant la liste du Rassemblement national conduite par Franck Allisio (27%) et par la liste d’union de la droite et du centre de Martine Vassal (26%).

Mardi 13 janvier 2026, le Rassemblement national a demandé à la présidente de la Métropole et du Département, Martine Vassal, retirer sa liste. "J’appelle solennellement au désistement de Martine Vassal", déclare à Actu Marseille, le directeur de campagne du parti à la flamme, Olivier Rioult. Côté RN, on ne souhaite pas voir " l’extrême gauche" l’emporter, affirmant qu’elle "aux portes du pouvoir " et qu’une alliance entre LFI et Benoît Payan aura lieu au second tour, malgré les démentis du maire sortant. "Un désistement de Martine Vassal libérerait certains élus qui partagent nos positions", assure Olivier Rioult. "On ne se retirera jamais", rétorque Romain Simmarano, le porte-parole de la candidate. " Au contraire, cela décuple notre envie", ajoute-t-il pendant une conférence de presse. Au moins, les choses sont claires.

Un mode de scrutin différent à Marseille

Les élections municipales à Marseille auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026. Et le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.

Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela devrait se passer le même jour, avec deux urnes différentes. Le Conseil constitutionnel doit encore donner son aval, notamment concernant la prime majoritaire de 25 % au lieu de 50 %. Dans toutes les communes de France, la liste du vainqueur gagne 50 % des sièges au conseil municipal. Si le Conseil constitutionnel est d'accord, cela passera à 25 % pour ces trois grandes villes, ce qui serait une exception nationale.