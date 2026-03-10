Résultat municipale 2026 à Albi : les candidats et toutes les actus de l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi [EN DIRECT]
A Albi, le résultat de l'élection municipale 2026 est publié ce dimanche 15 mars 2026. Suivez toute l'actu jusqu'aux résultats de ces municipales 2026...
L'actu des élections municipales 2026 à Albi
09/03/26 - 21:36 - Le projet Albi plage fait avancer la campagne municipale
À Albi, la campagne pour les élections municipales de 2026 se renforce avec le projet "Albi plage" porté par Nathalie Ferrand-Lefranc. Ce projet vise à valoriser la rivière Tarn avec des plages accessibles toute l'année. Trois sites sont envisagés : Cantepau, au-dessous du Palais de la Berbie et Pratgraussals. Lire sur letarnlibre.com
09/03/26 - 09:28 - Municipales : Mazamet pourrait élire Olivier Fabre sans opposition
À Mazamet, Olivier Fabre pourrait être réélu maire sans opposition en 2026, comme c'était le cas en 2020. Malgré les tensions autour de l'autoroute A69, aucun candidat ne s'est déclaré contre lui. Le maire, favorable au projet, s'interroge sur l'absence d'alternatives face à la controverse locale. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
07/03/26 - 18:47 - Les réseaux sociaux de plusieurs candidats pollués par des faux comptes
À Albi, la dernière ligne droite des municipales de 2026 est parasitée par une prolifération de faux comptes sur les réseaux sociaux. Cette "guerre virtuelle", menée sous couvert d’anonymat, vise à discréditer les différentes listes en présence. Face à ces manœuvres, les équipes de campagne, notamment celles de Jean-Luc Suarez et de Marie-Louise At, redoublent de vigilance et adaptent leurs stratégies numériques pour contrer ces attaques et protéger leur image. Lire sur ladepeche.fr
07/03/26 - 14:24 - De nouveaux visages de moins de 30 ans à l'assaut de la mairie d'Albi
À Albi, les élections municipales de 2026 se préparent avec l'émergence de jeunes colistiers comme Julien Richez, 26 ans, qui se présente sous la liste « Albi est à vous ». S'installant récemment à Albi, il souhaite apporter sa vision aux enjeux locaux. Cette dynamique répond à une volonté d'engagement renouvelé des jeunes en politique. Lire sur lejournaldici.com
Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Albi ?
Qui est candidat à Albi pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Albi sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Ferrand-Lefranc
Liste divers gauche
ALBI EST A VOUS
|
|
Jean-Luc Suarez
Liste d'union à gauche
TOUS ALBI TOUT ALBI
|
|
Frédéric Cabrolier
Liste du Rassemblement National
ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE
|
|
Marie-Louise At
Liste divers droite
Pour les Albigeois, différemment
|
|
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Liste divers droite
ALBI ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil (33 élus) Avec vous pour albi
|6 117
|49,94%
|
|Nathalie Ferrand-Lefranc (8 élus) Collectif vert albi
|4 885
|39,88%
|
|Frédéric Cabrolier (2 élus) Rassemblement pour les albigeois
|1 245
|10,16%
|
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|38,30%
|Taux d'abstention
|61,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 541
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil Avec vous pour albi
|4 825
|39,10%
|Nathalie Ferrand-Lefranc Collectif pour albi-la liste citoyenne et de la gauche rassemblée
|2 717
|22,01%
|Muriel Roques Etienne Au coeur de l'albigeois - viv'albi !
|1 813
|14,69%
|Pascal Pragnère Albi vert.e 2020
|1 631
|13,21%
|Frédéric Cabrolier Rassemblement pour les albigeois
|1 353
|10,96%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|38,66%
|Taux d'abstention
|61,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 656
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil (32 élus) Pour vous pour albi
|9 041
|46,07%
|
|Jacques Valax (5 élus) Albi vivante
|4 888
|24,90%
|
|Roland Foissac (3 élus) Ensemble, changeons albi avec la gauche et les ecologistes
|3 027
|15,42%
|
|Frédéric Cabrolier (3 élus) Albi bleu marine
|2 667
|13,59%
|
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|63,46%
|Taux d'abstention
|36,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|20 491
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Guiraud-Chaumeil Pour vous pour albi
|5 567
|28,27%
|Jacques Valax Albi vivante
|4 051
|20,57%
|Olivier Brault Un nouvel élan pour albi
|3 887
|19,74%
|Frédéric Cabrolier Albi bleu marine
|2 568
|13,04%
|Roland Foissac Ensemble, changeons d'albi
|2 043
|10,37%
|Pascal Pragnère Albi vert demain
|1 572
|7,98%
|Participation au scrutin
|Albi
|Taux de participation
|62,89%
|Taux d'abstention
|37,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|20 306
