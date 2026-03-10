Résultat municipale 2026 à Albi : les candidats et toutes les actus de l'élection

Voir aussi :
Sommaire

Votre voisin est-il candidat à l'élection municipale 2026 à Albi ?

Qui est candidat à Albi pour l'élection municipale de 2026 et sur quelle liste ? Découvrez en détail les listes officielles dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Les résultats du 1er tour des élections municipales à Albi sont attendus le dimanche 15 mars 2026 dans la soirée.

Tête de listeListe
Nathalie Ferrand-Lefranc
Nathalie Ferrand-Lefranc Liste divers gauche
ALBI EST A VOUS
  • Nathalie Ferrand-Lefranc
  • Arnaud Bertrand
  • Mathilde Eyraud
  • Christophe Mendygral
  • Nicole Hibert
  • Pascal Pragnère
  • Pauline Alice Mercier
  • Hugo Merienne
  • Françoise Roudaut
  • Axel Ané
  • Yasmine Lalau
  • Guillaume Cros
  • Anne-Laure Azema
  • René Segura
  • Géraldine Janer
  • Julien Mouraud
  • Emeline Maurin
  • Antoine Carlier
  • Juliette Angles
  • Mathieu Valentin
  • Viviane Larras
  • Venance Bertrand-Trouvé
  • Marie Popper
  • Philippe Rieunau
  • Aurore Matly
  • Mael Montigny
  • Céline Morvan
  • David Jullien
  • Claire Rabineau
  • Pierre Poisson
  • Claudie Routeau
  • Julien Richez
  • Primaëlle Fusto
  • William Dallaporta
  • Leslie Cervantès
  • Yves Carrat
  • Agnès Mathon
  • Xavier Schapira
  • Madiha El Laffi
  • Farid Ourzik
  • Patricia Léone
  • Olivier Kirsch
  • Fanny Albert
  • Jacques Vaisson
  • Camille Bouteiller
Jean-Luc Suarez
Jean-Luc Suarez Liste d'union à gauche
TOUS ALBI TOUT ALBI
  • Jean-Luc Suarez
  • Sandrine Soliman
  • Patrick Vieu
  • France Gerbal-Medalle
  • André Boudes
  • Margot Lapeyre
  • Nathanaël Suaud
  • Christine Pham
  • Antoine Khademi
  • Perrine Gallego
  • Jacques Bergot
  • Valérie Chauvet
  • Jérôme Rigaud
  • Aude Brostin-Soto
  • Bernard Fabre
  • Marie-Claude Baptiste
  • Serge Dreyer
  • Sylvie Muller
  • Karim Gharbi
  • Sabrina Nedjari
  • Mohamed Abdesselam
  • Maggy Marie
  • Stéphane Giroir
  • Alice Wattrelot
  • Grégory Tressol
  • Annie Puech Fournier
  • Arnaud Cabrol
  • Béatrice Pigne
  • Christian Morgo
  • Adeline de Lima
  • Eric Peyro
  • Suria Benoughidene
  • Mourad Tahir
  • Nicole Pourtout
  • Jean-François Senga
  • Coralie Tourel
  • José Fernandez
  • Martine Beaujean
  • Walid El Mghari
  • Nelly Jerrige
  • Matthieu Gonzalez
  • Danielle Paturey
  • Alexandre Meyer
  • Jeanne Chassard
  • Jean-Christophe Roussel
  • Anne-Marie Roquelaure
Frédéric Cabrolier
Frédéric Cabrolier Liste du Rassemblement National
ALBI RAYONNANTE ET SÉCURISÉE
  • Frédéric Cabrolier
  • Emilie Palomar
  • Phillippe Briane
  • Alice Brisseau
  • Eric Coupaye
  • Isabelle-Anne Peynot
  • Frédéric Calmels
  • Sandrine Thauzies
  • Serge Gilabert
  • Jeanne Gautheron
  • Didier Caravaca
  • Claude Giroz
  • Eric Culie
  • Sylvie Valadeau
  • Pierre-Albert Ade
  • Sylvaine Vernhet
  • Damien Cano
  • Liliane Remy
  • Pascal Strehle
  • Hélène Archambaut
  • Romain Petit
  • Sylvie Carrel
  • Marc Cimala
  • Delphine Bezaut
  • Xavier Libault
  • Laurence Hervet
  • Jean-Louis Etienne
  • Célia Houdelier
  • Jean-Paul Roulland
  • Alice Grosjean
  • Julien Garcia
  • Karine Benitah
  • Thierry Verdeil
  • Monique Pages
  • Guillaume Kuhner
  • Charlène Boisloret
  • Gilles Fournel
  • Laure Bonafe
  • Boris Loison
  • Léa Valette
  • Jean-Charles Matu
  • Lydie Vedel
  • Bouziane Ghalem
  • Valérie Beauval
  • Hervé Soulie
Marie-Louise At
Marie-Louise At Liste divers droite
Pour les Albigeois, différemment
  • Marie-Louise At
  • Nicolas Azam
  • Clotilde Furini
  • Charles Taurines
  • Sylvie Martinez
  • Romain Marty
  • Claudiane Régnès
  • Romain Brasset
  • Fatima Danglot
  • Mario Lapuente Ballén
  • Marylène Jourda
  • Stephen Jackson
  • Helene Lagacherie
  • Cédric Guibbal
  • Aurélie Poux
  • Alexandre Lagarrigue
  • Caroline Ereau
  • Nöllan Ducloux
  • Gisèle Michel
  • Morgan Cheny
  • Catherine Huot
  • Guillaume Desrousseaux
  • Aurore de Vienne
  • Grégory Carlier
  • Françoise Chamayou
  • Nicolas Aïssat
  • Elisabeth Bousquet-Boisard
  • Melvin Jankowiak
  • Marie-José Brunerie
  • Christophe Issanchou
  • Catherine Viala
  • Luc Brejon de Lavergnee
  • Lucie Alves
  • Yves Rieucau
  • Emilie Calvet
  • Oscar Taurines
  • Marie Poux
  • Pierre-Alain Collot
  • Marie-Claude Castillon
  • Claude Saurat
  • Florine Lebon
  • Dominique Vuillaume
  • Catherine Ben Guigui
  • Olivier Argüel
  • Martine Colla-Fabre
  • Jean-Jacques Mesnil
  • Jennifer Faroldi
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Liste divers droite
ALBI ENSEMBLE
  • Stéphanie Guiraud-Chaumeil
  • Michel Franques
  • Marie-Corinne Fortin
  • Nicolas Desroziers
  • Séverine Gil
  • Jean-Michel Bouat
  • Florence Fabre
  • Mathieu Vidal
  • Lore Camillo
  • Bruno Lailheugue
  • Marie-Pierre Boucabeille
  • Pierre-Marie Senes
  • Blandine Albert
  • Roland Gilles
  • Fabienne Menard
  • Raphael Merancienne
  • Mélanie Delard
  • Gilbert Hangard
  • Nathalie Borghese
  • Achille Tarricone
  • Laura Malaterre
  • Alexandre Dieuze
  • Geneviève Marty
  • Benjamin Cristante
  • Laurence Pujol
  • Jean-Luc Dargein-Vidal
  • Sonia Julia
  • Jean Esquerre
  • Laurence Plas
  • John de Sousa
  • Maeva Vasset
  • Jean-Michel Quintin
  • Anne Gillet Vies
  • Vincent Dalens
  • Betty Hecker
  • Alain Belkarmi Blaison
  • Nicole Jean
  • Antoine Feral
  • Claire Dona
  • Stéphane Cabanes
  • Sofia Bouanibi
  • Laurent Michel
  • Helena Benarroch
  • Alain Rey
  • Martine Bosc-Coulomb

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Stéphanie Guiraud-Chaumeil (33 élus) Avec vous pour albi 		6 117 49,94%
  • Stéphanie Guiraud-Chaumeil
  • Michel Franques
  • Marie-Pierre Boucabeille
  • Roland Gilles
  • Laurence Pujol
  • Jean-Michel Bouat
  • Marie-Corinne Fortin
  • Mathieu Vidal
  • Naïma Marengo
  • Bruno Lailheugue
  • Anne Gillet Vies
  • Gilbert Hangard
  • Odile Lacaze
  • Achille Tarricone
  • Nathalie Borghese
  • Patrick Blay
  • Fabienne Menard
  • Steve Jackson
  • Geneviève Marty
  • Enrico Spataro
  • Marie-Louise At
  • Jean-Michel Quintin
  • Zohra Bentaïba
  • Jean-Christophe Delaunay
  • Laurence Plas
  • Jean-Luc Dargein-Vidal
  • Martine Kosinski Gonella
  • Alain Rey
  • Florence Fabre
  • Daniel Gaudefroy
  • Betty Hecker
  • Jean Esquerre
  • Maeva Vasset
Nathalie Ferrand-Lefranc
Nathalie Ferrand-Lefranc (8 élus) Collectif vert albi 		4 885 39,88%
  • Nathalie Ferrand-Lefranc
  • Pascal Pragnère
  • Danielle Paturey
  • Jean-Laurent Tonicello
  • Nicole Hibert
  • Boris Duponchel
  • Sandrine Soliman
  • André Boudes
Frédéric Cabrolier
Frédéric Cabrolier (2 élus) Rassemblement pour les albigeois 		1 245 10,16%
  • Frédéric Cabrolier
  • Esméralda Goncalves
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 38,30%
Taux d'abstention 61,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 541

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Avec vous pour albi 		4 825 39,10%
Nathalie Ferrand-Lefranc
Nathalie Ferrand-Lefranc Collectif pour albi-la liste citoyenne et de la gauche rassemblée 		2 717 22,01%
Muriel Roques Etienne
Muriel Roques Etienne Au coeur de l'albigeois - viv'albi ! 		1 813 14,69%
Pascal Pragnère
Pascal Pragnère Albi vert.e 2020 		1 631 13,21%
Frédéric Cabrolier
Frédéric Cabrolier Rassemblement pour les albigeois 		1 353 10,96%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 38,66%
Taux d'abstention 61,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 656

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Stéphanie Guiraud-Chaumeil (32 élus) Pour vous pour albi 		9 041 46,07%
  • Stéphanie Guiraud-Chaumeil
  • Michel Franques
  • Muriel Roques Etienne
  • Philippe Bonnecarrere
  • Gisèle Dedieu
  • Claude Lecomte
  • Naïma Marengo
  • Bruno Lailheugue
  • Sylvie Bascoul-Vialard
  • Jean-Michel Bouat
  • Geneviève Perez
  • Steve Jackson
  • Marie-Louise At
  • Patrick Beteille
  • Michèle Barrau-Sartres
  • Frédéric Esquevin
  • France Gerbal-Medalle
  • Enrico Spataro
  • Odile Lacaze
  • Bruno Crusel
  • Laurence Pujol
  • Louis Barret
  • Zina Korichi-Chassain
  • Jean Esquerre
  • Anne-Marie Lugan
  • Daniel Gaudefroy
  • Zohra Bentaïba
  • Jean-Luc Dargein-Vidal
  • Anne-Marie Nieto
  • Pierre-Marie Senes
  • Farah Kheloufi
  • Jean-Christophe Delaunay
Jacques Valax
Jacques Valax (5 élus) Albi vivante 		4 888 24,90%
  • Jacques Valax
  • Élodie Nadjar
  • Michel Albarede
  • Catherine Biau
  • Patrice Bedier
Roland Foissac
Roland Foissac (3 élus) Ensemble, changeons albi avec la gauche et les ecologistes 		3 027 15,42%
  • Roland Foissac
  • Dominique Mas
  • Pascal Pragnère
Frédéric Cabrolier
Frédéric Cabrolier (3 élus) Albi bleu marine 		2 667 13,59%
  • Frédéric Cabrolier
  • Glawdys Ramadji
  • Julien Bacou
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 63,46%
Taux d'abstention 36,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 20 491

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Pour vous pour albi 		5 567 28,27%
Jacques Valax
Jacques Valax Albi vivante 		4 051 20,57%
Olivier Brault
Olivier Brault Un nouvel élan pour albi 		3 887 19,74%
Frédéric Cabrolier
Frédéric Cabrolier Albi bleu marine 		2 568 13,04%
Roland Foissac
Roland Foissac Ensemble, changeons d'albi 		2 043 10,37%
Pascal Pragnère
Pascal Pragnère Albi vert demain 		1 572 7,98%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 62,89%
Taux d'abstention 37,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Nombre de votants 20 306

Villes voisines d'Albi

En savoir plus sur Albi