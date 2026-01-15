Résultat des municipales à Albi : toutes les infos avant le premier tour.

Voir aussi :
Sommaire

Résultat des élections municipales 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Stéphanie Guiraud-Chaumeil (33 élus) Avec vous pour albi 6 117 49,94%
Nathalie Ferrand-Lefranc Nathalie Ferrand-Lefranc (8 élus) Collectif vert albi 4 885 39,88%
Frédéric Cabrolier Frédéric Cabrolier (2 élus) Rassemblement pour les albigeois 1 245 10,16%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 38,30%
Taux d'abstention 61,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 541

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Stéphanie Guiraud-Chaumeil Avec vous pour albi 4 825 39,10%
Nathalie Ferrand-Lefranc Nathalie Ferrand-Lefranc Collectif pour albi-la liste citoyenne et de la gauche rassemblée 2 717 22,01%
Muriel Roques Etienne Muriel Roques Etienne Au coeur de l'albigeois - viv'albi ! 1 813 14,69%
Pascal Pragnère Pascal Pragnère Albi vert.e 2020 1 631 13,21%
Frédéric Cabrolier Frédéric Cabrolier Rassemblement pour les albigeois 1 353 10,96%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 38,66%
Taux d'abstention 61,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 656

Résultat des élections municipales 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Stéphanie Guiraud-Chaumeil (32 élus) Pour vous pour albi 9 041 46,07%
Jacques Valax Jacques Valax (5 élus) Albi vivante 4 888 24,90%
Roland Foissac Roland Foissac (3 élus) Ensemble, changeons albi avec la gauche et les ecologistes 3 027 15,42%
Frédéric Cabrolier Frédéric Cabrolier (3 élus) Albi bleu marine 2 667 13,59%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 63,46%
Taux d'abstention 36,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 20 491

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Guiraud-Chaumeil Stéphanie Guiraud-Chaumeil Pour vous pour albi 5 567 28,27%
Jacques Valax Jacques Valax Albi vivante 4 051 20,57%
Olivier Brault Olivier Brault Un nouvel élan pour albi 3 887 19,74%
Frédéric Cabrolier Frédéric Cabrolier Albi bleu marine 2 568 13,04%
Roland Foissac Roland Foissac Ensemble, changeons d'albi 2 043 10,37%
Pascal Pragnère Pascal Pragnère Albi vert demain 1 572 7,98%
Participation au scrutin Albi
Taux de participation 62,89%
Taux d'abstention 37,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Nombre de votants 20 306
Autour des élections à Albi
En savoir plus sur Albi