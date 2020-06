Résultat des municipales à La Seyne-sur-Mer : les dernières infos sur le 2e tour

13:19 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Seyne-sur-mer

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre la journée du 2e tour des municipales à Seyne-sur-mer jusqu'à l'arrivée des résultats dans la soirée. La Seyne-sur-Mer fait partie des quelques villes où une quadrangulaire a lieu ce dimanche, rendant les résultats des municipales plus qu'incertains. Nathalie BICAIS (Divers droite) affronte Dorian MUNOZ (Rassemblement National), Marc VUILLEMOT (Union de la gauche) et Sandra TORRÉS (Divers droite).