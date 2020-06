Résultat des municipales à Lille : Martine Aubry finalement en tête ?

Selon LCI, Martine Aubry, dont la victoire ou la défaite n'ont pas encore été officialisés de manière générale, a d'ores et déjà annoncé sa victoire à son entourage. Selon son entourage à l'AFP, la maire socialiste l'a emporté d'une courte tête, à "environ 200 voix" devant son concurrent écologiste Stéphane Baly, et loin devant la candidate macroniste Violette Spillebout.

Selon franceinfo, la maire sortante socialiste de Lille Martine Aubry reprendrait la tête du scrutin du second tour face au candidat écologiste Stéphane Baly. Le suspense reste donc entier d'ici le dépouillement des derniers bureaux de vote. Il y a 106 bureaux dépouillés sur 127 d'après La Voix du Nord et la candidate PS se trouve 1,6 point seulement devant son adversaire EELV.

Selon des estimations affinées et relayées par LCI, l’écart se réduit à Lille avec 39,5% pour Martine Aubry, la maire socialiste sortante, et 39,8% pour Stéphane Baly, le candidat écologiste.

Selon les chiffres communiqués par La Voix du Nord, le taux de participation à Lille, à l'occasion de ce second tour des municipales et sur les dix bureaux tests, était de 26,98% à 17h contre 30,18% au premier tour.

A 17 heures, le taux de participation dans le département du Nord s'élevait à 31,85% à l'occasion du second tour des élections municipales 2020, contre 53,40% en 2014.

Les trois têtes de liste à la mairie de Lille - Martine Aubry (PS), Stéphane Baly (EELV) et Violette Spillebout (LREM) - ont voté, ce dimanche, pour le second tour des élections municipales.

Lors des dernières municipales, Martine Aubry était arrivé en tête du premier tour avec 34,85% des voix devant Jean-René Lecerf à 22,73%, Eric Dillies à 17,15%, Lise Daleux à 11,08%, Hugo Vandamme à 6,16%, Alessandro Di Giuseppe à 3,55% et Jacques Mutez à 1,87%. Au second tour, Martine Aubry avait remporté l'élection avec 52,05% des suffrages devant Jean-René Lecerf à 29,71%, et Eric Dillies à 18,22%.