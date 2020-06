Résultat des municipales à Lille : quel score pour Martine Aubry ? Les infos du 2e tour en direct

12:38 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Lille

Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la journée du 2e tour des municipales à Lille. Les résultats seront communiqués dans la soirée par le ministère de l'Intérieur, mais des estimations et des résultats partiels pourraient tomber bien plus tôt. La maire sortante Martine AUBRY (Union de la gauche) est opposée à deux autres candidats dans une triangulaire pour le second tour : Stéphane BALY (Europe Ecologie-Les Verts) et Violette SPILLEBOUT (Union du centre).