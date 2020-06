Municipales 2020 à Marseille : résultats, actu de campagne... Le second tour approche

La campagne du second tour des municipales à Marseille bat son plein. L'élection devrait se jouer entre Martine Vassal (LR) et Michèle Rubirola (union de la gauche).

Le premier tour à Marseille n'a pas fait émerger de place politique forte en vue du second tour, avec des résultats très morcelés. L'information principale à retenir reste malgré tout le score décevant de la favorite Martine Vassal, successeur de Jean-Claude Gaudin, arrivée deuxième derrière Michèle Rubirola. Avec 7,88% des voix, le candidat LREM Yvon Berland a essuyé un échec cuisant. Dans ce contexte, le second tour dépendra des alliances possibles : on parle notamment d'une fusion des listes du Printemps Marseillais menée par Michèle Rubirola et celle des écologistes. A droite, Bruno Gilles (10,65%) pourrait rejoindre Martine Vassal.

Les dernières infos essentielles sur les municipales à Marseille :

L'actu du 16 juin - Empêtrée dans une polémique, Vassal fait une bourde. La candidate Les Républicains à la mairie de Marseille, en proposant que le ministère de l'Intérieur annule toutes procurations déposées, a montré une connaissance imparfaite du code électorale. En effet, la place Beauvau, organisatrice de l'élection, n'a pas le pouvoir de cette opération. "C'est d'autant plus impossible d'annuler ces procurations avant les élections que cela priverait du droit de vote, toutes les personnes qui auraient établi leurs procurations de manière régulière", décrypte pour France 3 maître Théo Clerc, avocat spécialiste du droit électoral. Martine Vassal fait face à des suspicions de fraude de procurations qui aurait été organisée par une partie de son équipe de campagne.

L'actu du 15 juin - Gaudin réaffirme son soutien à Martine Vassal. Alors que la campagne de la candidate Les Républicains est en pleine tempête, Jean-Claude Gaudin lui a apporté la confirmation de son soutien. Martine Vassal traverse actuellement une mauvaise passe après que France 2 et Marianne ont révélé de possibles fraudes orchestrées par son équipe de campagne, dans le but de faciliter les procurations (voir plus bas). Malgré l'enquête préliminaire ouverte, le maire sortant, interrogé par La Provence, a évoqué une "mauvaise polémique". "J’espère que la justice et la police démontreront très vite la validité des procurations enregistrées par la ville de Marseille. La légende noire de la vie politique à Marseille, ça suffit", a ajouté l'emblématique maire de Marseille depuis 1995.

L'actu du 12 juin - Une candidate LR propose ses services pour faciliter les démarches de procuration... en toute illégalité. en toute illégalité. France 2 a révélé une drôle de manoeuvre mise en place par une candidate Les Républicains d'un des secteurs de Marseille. Tout a commencé fin mai, lorsque des habitants ont reçu un SMS sans équivoque : "Chers amis, (...) Si certains d’entre vous souhaitent nous soutenir en votant mais ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer (...) je peux prendre votre procuration de façon simplifiée (sans vous déplacer juste par téléphone) (...) et je m’occupe de tout !”. France 2 a ainsi proposé à une électrice marseillaise de jouer le jeu, elle a ainsi répondu favorablement au message et s'est rendue à la permanence de Martine Vassal, tête de liste LR, après avoir envoyé une copie de sa carte d'identité. A la permanence, il a seulement suffi à l'électrice de venir apposer sa signature et de repartir. Il s'agit évidemment d'une procédure illégale puisque le seul et unique moyen de faire une procuration reste de se rendre au commissariat et de passer devant un officier de police judiciaire. Martine Vassal a pris connaissance de ces faits et a considéré cela comme "une erreur". "Je vais regarder ça de plus près", a-t-elle promis à France 2.

L'actu du 11 juin - Martine Vassal veut débattre avec Jean-Luc Mélenchon. La candidate Les Républicains aux municipales à Marseille, arrivée en deuxième position au premier tour, se montre très active dans cette campagne du second tour. Au point de proposer à ses concurrents du Printemps marseillais, la liste faite de partis et de collectifs de gauche arrivée premier le 15 mars, un débat. Cela ne s'arrête pas là puisque Martine Vassal souhaite débattre non pas avec Michèle Rubirola, la tête de liste, mais avec Jean-Luc Mélenchon, qui a apporté son soutien à cette dernière. La candidate de la droite, citée par La Provence, estime qu'il s'agit du "vrai candidat du Printemps marseillais".

L'actu du 9 juin - Le Printemps marseillais a "la volonté d'avoir une ville dirigée différemment". Interrogée par Franceinfo, Olivia Fortin est candidate dans les 6e et 8e secteur de Marseille, sous l'étiquette du Printemps marseillais, ce rassemblement de la gauche arrivé en tête au premier tour et dont elle est l'une des instigatrices. "Ce que nous portons au Printemps marseillais, c'est la volonté d'avoir une ville dirigée différemment. Consulter les habitants non pas avec un projet ficelé mais le construire dès le démarrage avec l'ensemble des habitants concernés", explique la cheffe d'entreprise, qui ne cache pas son ambition pour le deuxième tour, annonçant vouloir "transformer les merveilleux scores du premier tour en une victoire le 28 juin prochain".

L'actu du 8 juin - Jean-Luc Mélenchon soutient Michèle Rubirola. Alors qu'il s'était abstenu de lui apporter son soutien jusque-là, le leader de la France insoumise est donc derrière la candidate du Printemps marseillais pour ce second tour des municipales 2020, tout en restant "perplexe" face à sa stratégie. Michèle Rubirola était arrivée en tête des suffrages lors du premier tour, tout juste devant Martine Vassal, la candidate LR. "A un deuxième tour, on n’hésite pas entre la gauche, même traditionnelle, et la droite pour des gens comme moi", a lancé Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse ce week-end.

L'actu du 5 juin - Yvon Berland se maintient dans les 6e et 8e arrondissement, il s'en explique. Le candidat soutenu par LREM, malgré ses 7,88% des voix au premier tour des municipales, a décidé de se maintenir pour le second tour dans les 6e et 8e arrondissement de Marseille. "Cette décision s’enracine dans une ambition claire et sans arrière-pensée politicienne : faire vivre dans la durée la vision et les idées que nous avons défendues collectivement pour les Marseillaises et les Marseillais durant ces trois mois de campagne électorale", explique-t-il dans un communiqué, évoquant "l’éparpillement des candidatures qui demeurent en lice pour le second tour". Le choix d'Yvon Berland symbolise selon lui "une marque d’indépendance vis-à-vis des forces politiques locales et de respect à l’égard des électeurs qui soutiennent notre projet".

L'actu du 4 juin - Martine Vassal lance sa campagne pour le second tour des municipales... et montre les crocs. La candidate de droite, qui n'est pas parvenue à arriver en tête au premier tour, se retrouve en difficulté après les refus d'alliance du dissident LR Bruno Gilles et du candidat soutenu par LREM, Yvon Berland. Le Figaro croit savoir que Martine Vassal s'estime même victime de "manœuvres destinées à la faire chuter", mais elle reste confiante malgré tout. "Marseille se gagne secteur par secteur. Nous allons nous imposer et gagner six secteurs. Ne croyez pas ceux qui prédisent une défaite annoncée dans les 1er et 2e secteurs", a-t-elle affirmé, épinglant violemment La France insoumise. "Je ne peux pas me résoudre à voir tomber une partie de la ville entre les mains des Insoumis, entre les mains des amis de Monsieur Mélenchon... Je ne veux pas croire que le chaos puisse être un mode de vie", fustige Martine Vassal.

L'actu du 1er juin - Entre Bruno Gilles et Martine Vassal, pas d'accord en vue. 20 Minutes rapporte ce lundi que les tensions sont encore vives entre Martine Vassal, candidate LR à Marseille, et Bruno Gilles, LR-dissident. Entre un candidat de ce dernier qui rallie dans son dos la successeur désignée de Gaudin, et la confirmation de la tête de liste de Bruno Gilles dans les 11 et 12e arrondissement, l'ambiance n'est pas à l'alliance. Tout cela pourrait donc profiter au Printemps Marseillais de Michèle Rubirola, arrivée en tête du premier tour.