Résultat des municipales à Perpignan (T2) : Louis Aliot en tête des estimations ! Découvrez le verdict

20:04 - Louis Aliot vainqueur à Perpignan D'après un sondage à la sortie des urnes, rapporté par L'Indépendant, Louis Aliot (RN) est donné vainqueur face à Jean-Marc Pujol (LR). La tête de liste du RN gagnerait avec 53 à 54% des voix.

18:48 - La participation à 17h Selon les données communiquées à l'instant par LCI, la participation à Perpignan au second tour des élections municipales à à 17 heures était de 43,89%. Pour rappel, deux candidats s'opposent, le maire sortant Jean-Marc Pujol et le candidat RN Louis Aliot.

18:39 - Le taux d'abstention à Perpignan Selon une estimation Ipsos, le taux d’abstention à Perpignan s’élève à 52,8% à l'occasion du second tour des élections municipales 2020. En 2014, le second tour avait été marqué par 37,2% d'abstention.



17:45 - Quel taux de participation à 16h à Perpignan ? Selon LCI, la participation à 16h dans la ville de Perpignan s'élevait à 40,64%. Un taux élevé comparé à de nombreuses autres villes où sont appelés les électeurs ce dimanche pour voter au deuxième tour des municipales.

17:37 - Sondages du 2e tour des municipales à Perpignan L'institut de sondages Ifop a effectué une étude pour L'Indépendant et Sud Radio, publié le 12 mars. Au second tour, Ifop donnait Louis Aliot gagnant, dans une triangulaire ou dans un duel, même si le scrutin de second tour s'annonce serré dans ce cas de figure. A noter que Romain Grau (LREM) et Agnès Langevine (EELV) se sont effectivement retirés au profit de Jean-Marc Pujol (LR). Celui-ci est donc engagé seul face à Louis Aliot pour le 2e tour des municipales à Perpignan.

17:23 - Forte participation à 17h dans les Pyrénées-Orientales À 17h, le taux de participation dans les Pyrénées-Orientales est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale avec 45,32%, soit près de 11 points de plus. Rappelons que la ville de Perpignan est visée par Louis Aliot et le Rassemblement National qui a fait 35,65% au premier tour.

17:00 - Une participation en baisse ? Pour rappel, lors des précédentes élections municipales à Perpignan la participation à la fin du scrutin était de 56,99% au premier tour et 62,75% au second tour.

16:30 - Les résultats des dernières municipales Lors des municipales de 2014 à Perpignan, Louis Aliot était arrivé en tête du premier tour avec 34,18% des voix devant Jean-Marc Pujol à 30,67%, Jacques Cresta à 11,87%, Clotilde Ripoull à 9,62%, Jean Codognès à 5,66%, Philippe Simon à 2,81% et Stéphanie Font à 2,24%. Au second tour, Jean-Marc Pujol avait remporté l'élection avec 55,11% des suffrages devant Louis Aliot à 44,88%.

16:04 - Que disaient les sondages avant le 1er tour des municipales à Perpignan ? L'institut de sondages Ifop avait effectué une étude pour L'Indépendant et Sud Radio, publiée le 12 mars, soit avant le premier tour des municipales. Au premier tour, le RN Louis Aliot était crédité de 36% des intentions de vote, devant le maire LR sortant Jean-Marc Pujol (19%), la candidate EELV-PS Agnès Langevine (15%), le LREM Romain Grau (12%). Venaient ensuite la liste LFI/PCF.Génération.s de Caroline Forgues (7%) celles de Clothilde Ripoull (5%) et Olivier Amiel à 5%. Au second tour, Ifop donnait Louis Aliot gagnant, dans une triangulaire ou dans un duel, même si le scrutin de second tour s'annonçait serré dans ce cas de figure.

15:45 - Les résultats du premier tour de la municipale à Perpignan Ce dimanche, le maire sortant Jean-Marc PUJOL (Les Républicains) va affronter Louis ALIOT (Rassemblement National). L'ancien compagnon de Marine Le Pen était ressorti en première position à l'issue du premier tour de la municipale en mars, gratifié de 35,65% des votes, laissant derrière lui le candidat Les Républicains (18,43% des suffrages) ainsi que la tête de liste Europe Ecologie-Les Verts Agnès LANGEVINE (14,51% des voix).

15:17 - Quel était le taux de participation au premier tour à Perpignan ? À Perpignan, la pandémie de coronavirus aura à n'en pas douter eu un impact critique sur la fréquentation des bureaux de vote à l'occasion du premier tour de l'élection municipale : par rapport aux municipales de 2014, le taux de participation a effectivement baissé de 15 points. L'abstention dans l'agglomération atteint 60%. 26565 âmes se sont finalement rendues dans les isoloirs lors du premier tour.

15:14 - La participation aux municipales à Perpignan est de 26,20% à midi premier signal fort sur le scrutin : le taux de participation communiqué à midi pour la ville de Perpignan s'élevait à 26,20%, un taux beaucoup plus élevé que la moyenne nationale à 15,29%. Le taux de participation dans les Pyrénées-Orientales à 12h était d'ailleurs relativement élevé, avec 22,07% de votants contre 20,71% au premier tour indique France 3 Occitanie.