Résultat des municipales à Toulouse : Moudenc battu au 2e tour ? Les premières tendances

12:14 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Toulouse

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre la journée du 2e tour des municipales à Toulouse jusqu'à l'arrivée des résultats du scrutin dans la soirée. A Toulouse, la place d'édile se jouera entre le sortant Jean-Luc Moudenc et le candidat de la gauche Antoine Maurice, puisque la candidate divers gauche a abandonné la course à la mairie. Un duel qui s'annonce serré puisque Nadia Pellefigue ne s'est pas opposée à la formation d'une liste commune, qui ressemblerait à une grande alliance de la gauche.