Résultat des municipales au Havre : Edouard Philippe en danger, dernières infos du 2e tour - EN DIRECT

13:12 - Suivez le 2e tour des élections municipales à Le Havre

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons livrer les infos clés du 2e tour des municipales au Havre, jusqu'à l'arrivée des résultats dans la soirée. Le second tour des élections municipales au Havre est l'un des plus sensibles de ce scrutin : c'est en effet dans le grand port de la Seine Maritime que les citoyens vont décider de l'avenir politique de l'actuel Premier ministre. Edouard Philippe, populaire maire de la commune avant sa nomination à Matignon, est de nouveau candidat. Les résultats de l'élection municipale au Havre auront donc un impact national. S'il est réélu, deux possibilités : il reste Premier ministre et son 1er adjoint prend les rênes de la mairie ; il quitte son poste de chef du gouvernement et redevient maire du Havre.