Résultat du deuxième tour des municipales à Dijon : François Rebsamen en tête

16:00 - Que disaient les sondages au premier tour ?

Avant le premier tour et les troubles qu'a connu la ville depuis, l'institut de sondage Ifop - Fiducial avait réalisé un sondage pour Le Progrès et Sud Radio sur les élections municipales 2020 à Dijon. Les résultats de cette enquête ont été publiés le 19 février dernier. Ils sont assez proches d'un autre sondage du même institut pour Le Bien Public. Ils donnaient les intentions de vote suivantes : liste "Dijon c'est Capitale" soutenue par la majorité municipale, le Parti socialiste et le MoDem et conduite par François REBSAMEN : 38% ; liste "Dijon écologique et solidaire" soutenue par Europe Ecologie Les Verts et conduite par Stéphanie MODDE : 20% ; liste "Agir pour Dijon" soutenue par Les Républicains et conduite par Emmanuel BICHOT : 16% ; liste du Rassemblement national conduite par Damien CANTIN : 9% ; liste "Dijon l'avenir ensemble" soutenue par La République En Marche et l'UDI et conduite par Sylvain COMPAROT : 6% ; liste "Dijon en commun " soutenue par La France Insoumise et conduite par Arnaud GUVENATAM : 6% ; liste Sans Etiquette "Dijon 2020 : un printemps écologiste" conduite par Bruno LOUIS : 5%.