Résultat municipale 2026 à Alençon : le scrutin en direct, les dernières infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Alençon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Alençon
07:56 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Alençon ?
Les 21 bureaux de vote de la commune d'Alençon fermeront leurs portes à 18 h. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs d'Alençon de se faire entendre sur la manière dont est organisée leur localité. À Alençon et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Joaquim Pueyo (Divers gauche) a gagné la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à Alençon est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
14/03/26 - 12:29 - Grand Alençon : la question de la fusion des communes limitrophes
A l'occasion de ces élections municipales à Alençon, six candidats se sont prononcé sur la possibilité d'une fusion des communes limitrophes. Les avis divergent, certains comme Oscar Piloquet y sont favorables tandis que d'autres estiment qu'il faut d'abord rétablir la confiance entre Alençon et les communes voisines. Ces échanges mettent en lumière les enjeux de coopération et de gouvernance urbaine pour le développement de la région. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 11:29 - La lutte contre l'hémorragie démographique, l'un des principaux enjeux des municipales à Alençon
Les élections municipales de 2026 à Alençon (Orne) rassemblent donc six candidats qui proposent des solutions pour lutter contre l'hémorragie démographique. Face à l'exode vers les grandes métropoles, ils ont tous fait des propositions sur l'attractivité de la ville, notamment grâce à des logements abordables et des services aux familles. Les candidats s'accordent sur la nécessité de répondre aux attentes des habitants pour revitaliser Alençon. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 10:29 - Oscar Piloquet a présenté son programme à Alençon
Oscar Piloquet, tête de liste RN à Alençon, a dévoilé son programme pour les élections municipales de 2026 avant la période de réserve, plaçant la sécurité au cœur de ses priorités. Il propose entre autres une mobilisation constante de la police municipale et la création d'un commissariat commun. En termes d’attractivité, il envisage une halle gourmande hebdomadaire et des améliorations pour les soins de santé locaux. Lire sur tendanceouest.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Alençon
|Tête de listeListe
|
Johnny Lafresnaye
Liste d'union à gauche
GAUCHE UNIE
|
|
Oscar Piloquet
Liste du Rassemblement National
RETROUVER ALENÇON
|
|
Michel Génois
Liste divers droite
Réveillons Alençon
|
|
Sophie Douvry
Liste divers droite
Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
|
|
Olivier Toussaint
Liste Divers
Alençon, une énergie retrouvée
|
|
Alain Gallerand
Liste divers gauche
ALENCON avec VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo (26 élus) Ensemble alençon 2020
|2 380
|42,90%
|
|Sophie Douvry (4 élus) Alencon autrement
|1 364
|24,58%
|
|Emmanuel Darcissac (3 élus) Alençon, l'union fait notre force !
|1 102
|19,86%
|
|Pascal Mesnil (2 élus) Une gauche unie ecologique et solidaire
|701
|12,63%
|
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|38,90%
|Taux d'abstention
|61,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 661
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo Ensemble alençon 2020
|1 865
|34,94%
|Sophie Douvry Alencon autrement
|1 226
|22,97%
|Emmanuel Darcissac Alençon, l'union fait notre force !
|1 072
|20,08%
|Pascal Mesnil Une gauche unie ecologique et solidaire
|844
|15,81%
|Olivier Toussaint Alençon s'unit pour réussir
|330
|6,18%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|37,87%
|Taux d'abstention
|62,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 501
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo (27 élus) Ensemble, continuons alençon. ville avenir !
|4 515
|50,48%
|
|Christine Roimier (8 élus) Unis et fiers d'alençon
|4 429
|49,51%
|
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|57,75%
|Taux d'abstention
|42,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|9 297
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Roimier Unis et fiers d'alençon
|3 783
|45,03%
|Joaquim Pueyo Ensemble, continuons alençon, avec vous j'y suis prêt
|3 621
|43,10%
|François Tollot Alençon, ville avenir !
|997
|11,86%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|54,80%
|Taux d'abstention
|45,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,76%
|Nombre de votants
|8 821
Villes voisines d'Alençon
- Alençon (61000)
- Ecole primaire à Alençon
- Maternités à Alençon
- Crèches et garderies à Alençon
- Classement des collèges à Alençon
- Salaires à Alençon
- Impôts à Alençon
- Dette et budget d'Alençon
- Climat et historique météo d'Alençon
- Accidents à Alençon
- Délinquance à Alençon
- Inondations à Alençon
- Nombre de médecins à Alençon
- Pollution à Alençon
- Entreprises à Alençon
- Prix immobilier à Alençon