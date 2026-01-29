Résultat municipale 2026 à Alençon : le scrutin en direct, les dernières infos

Johnny Lafresnaye Liste d'union à gauche

GAUCHE UNIE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Johnny Lafresnaye Programme de Johnny Lafresnaye à Alençon (GAUCHE UNIE) Gauche Unie La liste Gauche Unie à Alençon regroupe des citoyens engagés dans des luttes sociales et écologiques. Elle se positionne comme une alternative aux politiques d'austérité et aux discours sécuritaires qui menacent les populations vulnérables. Son objectif est de renforcer l'accès aux droits fondamentaux et de promouvoir une société plus juste et solidaire. Justice sociale et écologique La ville d'Alençon fait face à des défis majeurs en matière de justice sociale, avec 28% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. La liste propose des mesures pour améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants tout en soutenant les familles modestes. Parallèlement, elle s'engage à agir contre les crises écologiques en développant des initiatives pour une ville plus verte et durable. Démocratie participative La liste souhaite instaurer une démocratie participative en donnant la parole aux habitants et en leur permettant de décider d'une partie du budget municipal. Elle propose également d'ouvrir les instances participatives aux jeunes et aux étrangers résidant sur le territoire. Cette approche vise à renforcer l'engagement citoyen et à garantir une gouvernance transparente et responsable. Lutte contre les discriminations Un des axes principaux du projet est la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes. La liste mettra en priorité la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles, ainsi que des personnes issues de la communauté LGBTQI+. Elle s'engage à construire une ville inclusive qui respecte et valorise la diversité de ses habitants.

Johnny Lafresnaye

Lydie Buguet

Arnaud Emile

Marie-Noëlle Vonthron

Monir Ghalem

Judith Cheminel

Pascal Mesnil

Sarah Nicolle

Etienne Da Silva Santos

Catherine Bunduki

Bertrand Robert

Emmanuelle Calon

Vincent Ladune

Annick Guillot

Guillaume Gall

Francine Langlade

Martin Gibon

Marion Artois

Jacky Morel--Le-Roy

Selma Guner

Jean-Maxime Morin

Fabienne Larrieu

Thavone Ounarath

Isabelle Lanoë

Tanguy Soulet

Léontine Gréverath

Alban Rocher

Isabelle Mélou

Florian Lhotellier

Simone Boisseau

Gaultier Fourmond

Cécile Senemeaud

Mohamadou Younoussa Seyni

Christine Coulon

Claude Victor

Oscar Piloquet Liste du Rassemblement National

RETROUVER ALENÇON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Oscar Piloquet Programme de Oscar Piloquet à Alençon (RETROUVER ALENÇON) Élections à Alençon Les élections des 15 et 22 mars prochains sont cruciales pour l'avenir de Alençon. La ville doit faire face à des défis importants, notamment en matière de sécurité et de gestion économique. Une nouvelle équipe est proposée pour apporter une alternative aux électeurs. Sécurité et Prévention Un des axes majeurs du programme est le déploiement d'une présence policière permanente. La création d'une brigade cynophile est également envisagée pour renforcer l'efficacité de la Police Municipale. L'augmentation du nombre de caméras de vidéo-surveillance vise à améliorer la sécurité des citoyens. Développement Économique Le projet inclut des initiatives pour dynamiser le centre-ville, comme l'organisation d'une Halle au Blé « gourmande » le vendredi soir. Un soutien sera apporté aux acteurs économiques locaux pour stimuler l'activité. L'objectif est de rendre Alençon plus attrayante pour les visiteurs et les résidents. Amélioration des Services Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé pour assurer une gestion transparente. La coordination entre les acteurs de santé publics et privés sera renforcée pour améliorer l'offre de soins. La communication autour des événements culturels et des institutions locales sera également améliorée.

Oscar Piloquet

Nadia Monsallier

Pierre Solé

Mallory Herouin

Jean-Michel Monsallier

Aurélie Vinson

Julien Drancourt

Orianne Launay

Sébastien Gaugain

Julie Douchet

Bernard Rot

Aurélie Fosse

Alexandre Berthelot

Delphine Brouard

Nathan Levrard

Ségolène Bouilly

Romain Chantepie

Christine Thibault

Anthony Thommerel

Nelly Albraum

Michel Hayes

Chantal Truchon

Pascal Gilbert

Isabelle Chean-Cornu

Bruno Gauquelin

Maria Gouault

Gérard Besnard

Jeanne Eugène

Olivier Cartier

Andréa Goff

Ronan Uguen

Colette Gille

Corentin Pecqueux

Angélica Cosson

Maurice Seiler

Michel Génois Liste divers droite

Réveillons Alençon Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michel Génois Programme de Michel Génois à Alençon (Réveillons Alençon) Réconciliation économique La réconciliation entre le milieu économique et la ville est essentielle pour favoriser la création de richesses. Un guichet unique, sous la forme d'une conciergerie, sera instauré pour aider les entreprises et les porteurs de projets. De plus, une baisse des impôts est envisagée pour stimuler l'activité économique. Accessibilité du centre-ville Rendre le centre-ville plus accessible est une priorité, avec l'introduction de stationnement gratuit grâce à l'utilisation du disque bleu. L'augmentation des places de stationnement contribuera également à cette accessibilité. Des bus écologiques seront mis en place pour faciliter les déplacements à travers la ville. Prendre soin des autres L'accès aux soins et à la santé est considéré comme une priorité absolue pour la municipalité. La sécurité sera renforcée par une politique de tolérance zéro et un soutien accru à la police. De plus, des logements pour seniors seront construits afin de lutter contre l'isolement et répondre aux préoccupations des jeunes. Dynamisme culturel et sportif Le dynamisme culturel, sportif et de loisirs sera renforcé par l'organisation de divers événements tout au long de l'année. Les bénévoles des associations bénéficieront d'un soutien accru pour faciliter leurs démarches. Une halle gourmande sera également ouverte, mettant en avant des producteurs locaux et offrant un espace de restauration.

Michel Génois

Patricia Boisnard

Alexis Choine

Delphine Trocherie

Jean-Pierre Roques

Sylvie Briand

Romain Pelletier

Sandrine Jean

Marthial Gommard

Nathalie Vannier

Alban Czeladka

Ayfeni Selvi

Thierry Bernier

Sylvie Toutain

Jacques Le

Marie-Paule Chérier

Van Hao Nguyen

Karine Rubin

François Jacquot

Annie Jouatel

Aloïs Marie

Annette Delaporte

Irwan Malhaire

Alexandra Herrenschmidt

Jean Stienne

Laurence Douet

Samir Maachi

Romane Frigolet

Adnane Ammari

Eléonore Zajac

Richard Vinet

Marie-Chantal Pioger

Thierry Haghebaert

Célia Marie

Ludovic Génois

Sophie Douvry Liste divers droite

Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sophie Douvry Programme de Sophie Douvry à Alençon (Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !) Sécurité Le programme de sécurité prévoit un minimum de 18 policiers municipaux pour assurer la tranquillité des Alençonnais. Une tolérance zéro sera appliquée face aux incivilités et aux dépôts sauvages. Des actions seront menées pour éradiquer les points de deal et démolir la Tour Pascal. Attractivité et patrimoine Le projet vise à créer un parcours Cour d'Alençon et à ouvrir le Château pour renforcer l'attractivité de la ville. La Halle au Blé jouera un rôle économique structurant pour soutenir le centre-ville et les commerces. Des spectacles et animations seront proposés pour tous les publics afin de dynamiser la vie locale. Économie Une mairie facilitatrice sera mise en place pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Des mesures seront prises pour lutter contre la vacance commerciale et accueillir activement les entreprises. Le projet vise à faire d'Alençon un territoire attractif pour les investisseurs. Social et famille Le programme prévoit d'établir une solidarité responsable avec une contribution citoyenne. Des investissements seront réalisés dans la petite enfance et la jeunesse pour favoriser leur épanouissement. Des adaptations seront également mises en place pour soutenir les familles monoparentales.

Sophie Douvry

Philippe Drillon

Emilie Bourges

Jean-David Desforges

Catherine Boittin

Benoît Vilette

Carine Maunoury

Simon Gouyer

Isabelle Jupin

Piers Barrios

Isabelle Ivon

Tarik Guner

Florence Counil

Nicolas Trouillot

Séverine Gahéry

Marc Le Picard

Fatima Braïki

Jordan Carreau

Catherine Lepinay

Frédéric Lampérière

Maximilienne Andzama

Mickaël Raineau

Kaira Tenain

Florent Tarlie

Gaëlle Pelois

Lucas Girard

Morgane Durand

Julien Boissière

Sandrine Roy

Dorian Delaunay

Delphine Beasse

Yacine Mazil

Hélène Dumont

Vincent Agostini

Angélique Warnesson

Yves Hervouet-Des-Forges

Christine Roimier

Olivier Toussaint Liste Divers

Alençon, une énergie retrouvée Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Olivier Toussaint Programme de Olivier Toussaint à Alençon (Alençon, une énergie retrouvée) Économie et tourisme Le développement économique et touristique est une priorité pour redynamiser Alençon. Il s'agit d'attirer des entreprises et de soutenir les commerces locaux pour stimuler l'activité. La valorisation du patrimoine et la mise en place d'une politique d'accueil sont essentielles pour renforcer l'attractivité de la ville. Sécurité pour tous La sécurité des citoyens est un enjeu majeur pour la municipalité. Il est prévu d'augmenter la présence de la police municipale et d'améliorer la coopération entre les forces de l'ordre. Des initiatives comme un service d'écoute pour les victimes de violences sont également envisagées pour renforcer la sécurité dans les quartiers. Sport et santé Le soutien aux clubs sportifs et l'amélioration des infrastructures sont au cœur des préoccupations pour le bien-être des Alençonnais. La modernisation des équipements sportifs et la création de nouveaux services de santé sont des actions prioritaires. L'engagement dans le projet d'un nouvel hôpital est également crucial pour répondre aux besoins de la population. Jeunesse et éducation La jeunesse est une priorité pour l'avenir d'Alençon. Il est important de favoriser l'engagement citoyen et l'activité culturelle des jeunes dans les écoles. Des initiatives pour encourager leur participation à la vie locale et leur intégration dans la société seront mises en place.

Olivier Toussaint

Patricia Chapelotte

Franck Trub

Cindy Andaloussi

Saurel Bobelet Dinzenze

Natacha Perrier

Aurelien Voineau

Pauline Nkundwanabake

Antoine Saad

Catherine Rousseau

Thomas Rollo

Armelle Thomas

David Altunbulak

Michele Besnier

Michael Bellito

Eva Garnier

Patrick Chave

Agnes Laporta

Rachid Elibrahimi

Henry-Christine Berlie

Roumany Girgis

Carole Troussard

Vincent Barbier

Claudine Mallet

Mohammed Abdenebaoui

Marie Chesneau

Patrick Echivard

Evelyne Broudin

Michel Prehu

Christelle Bozkurt

Zacharie Charleus

Martine Chave

Alain Beaupere

Myriam Leclerc

Andre Mallet

Roselyne Chevallier

Titouan Toussaint

Alain Gallerand Liste divers gauche

ALENCON avec VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Alain Gallerand Programme de Alain Gallerand à Alençon (ALENCON avec VOUS) Biographie d'Alain Gallerand Alain GALLERAND a consacré 43 années au service public et à l’intérêt général. Alençonnais depuis 1983, il a exercé divers rôles dans le domaine de l'éducation et du handicap. Récemment retraité, il met son expérience au service d'un projet collectif pour les élections municipales de mars 2026. Engagement pour Alençon Alain GALLERAND souhaite rassembler toutes les forces autour d'un projet ambitieux pour Alençon. Il met l'accent sur la nécessité de solidarité, de tranquillité et de développement économique. Son objectif est de faire d'Alençon une ville accessible et tournée vers l'avenir. Projets pour l'avenir Parmi les engagements phares figurent la création de 500 logements en 5 ans et le développement du centre-ville. Des initiatives comme la brigade de proximité et la ferme des savoirs et du goût visent à dynamiser la ville. Ces projets reflètent une volonté de répondre aux besoins des Alençonnais tout en soutenant les familles et le tissu économique local. Majorité municipale sortante La liste ALENÇON avec VOUS est soutenue par une majorité municipale expérimentée. Elle comprend 21 élus, des conseillers départementaux et régionaux, ainsi que des dirigeants d'entreprise. Cette diversité d'expertise vise à renforcer l'efficacité des actions pour la ville d'Alençon.