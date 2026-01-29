Résultat municipale 2026 à Alençon : suivez le verdict de l'élection dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Alençon sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Alençon
18:59 - Les défis socio-économiques d'Alençon et leurs implications électorales
Quel impact auront les habitants d'Alençon sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 2403 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 18,99%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (64,44%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 9173 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,10% et d'une population étrangère de 9,89% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,60% à Alençon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
17:39 - Le taux de participation aux municipales à 17h dans l'Orne dévoilé
Dans le département de l'Orne, le taux de participation aux élections municipales 2026 lors du premier tour à 17h est de 53,58% selon le ministère de l'Intérieur. C'est nettement moins que lors du scrutin de 2014 (60,95%).
16:57 - Le RN monte-t-il à Alençon ?
Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Alençon il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 20,30% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 35,41% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 16,69% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Alençon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,70% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 27,88% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 36,54% lors du vote définitif.
14:59 - Des résultats tranchés à droite pour Alençon il y a deux ans
En juin 2024, les élections législatives à Alençon avaient favorisé Chantal Jourdan (Union de la gauche) avec 36,58% au premier tour, devant Nadine Belzidsky (Rassemblement National) avec 27,88%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Chantal Jourdan culminant à 63,46% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,70%). .
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Alençon
|Tête de listeListe
|
Johnny Lafresnaye
Liste d'union à gauche
GAUCHE UNIE
|
|
Oscar Piloquet
Liste du Rassemblement National
RETROUVER ALENÇON
|
|
Michel Génois
Liste divers droite
Réveillons Alençon
|
|
Sophie Douvry
Liste divers droite
Avec Sophie Douvry - Alençon Réussit !
|
|
Olivier Toussaint
Liste Divers
Alençon, une énergie retrouvée
|
|
Alain Gallerand
Liste divers gauche
ALENCON avec VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo (26 élus) Ensemble alençon 2020
|2 380
|42,90%
|
|Sophie Douvry (4 élus) Alencon autrement
|1 364
|24,58%
|
|Emmanuel Darcissac (3 élus) Alençon, l'union fait notre force !
|1 102
|19,86%
|
|Pascal Mesnil (2 élus) Une gauche unie ecologique et solidaire
|701
|12,63%
|
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|38,90%
|Taux d'abstention
|61,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 661
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo Ensemble alençon 2020
|1 865
|34,94%
|Sophie Douvry Alencon autrement
|1 226
|22,97%
|Emmanuel Darcissac Alençon, l'union fait notre force !
|1 072
|20,08%
|Pascal Mesnil Une gauche unie ecologique et solidaire
|844
|15,81%
|Olivier Toussaint Alençon s'unit pour réussir
|330
|6,18%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|37,87%
|Taux d'abstention
|62,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 501
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joaquim Pueyo (27 élus) Ensemble, continuons alençon. ville avenir !
|4 515
|50,48%
|
|Christine Roimier (8 élus) Unis et fiers d'alençon
|4 429
|49,51%
|
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|57,75%
|Taux d'abstention
|42,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,80%
|Nombre de votants
|9 297
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Roimier Unis et fiers d'alençon
|3 783
|45,03%
|Joaquim Pueyo Ensemble, continuons alençon, avec vous j'y suis prêt
|3 621
|43,10%
|François Tollot Alençon, ville avenir !
|997
|11,86%
|Participation au scrutin
|Alençon
|Taux de participation
|54,80%
|Taux d'abstention
|45,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,76%
|Nombre de votants
|8 821
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