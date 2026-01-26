Résultat municipale 2026 à Amiens : les infos du scrutin en temps réel et tous les résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Amiens ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Amiens
07:27 - Les municipales à Amiens ont lieu aujourd'hui
Les élections municipales offrent la possibilité aux électeurs d'Amiens de réagir sur la manière dont est régie leur commune. À Amiens et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Brigitte Fouré (Union du centre) a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Amiens. A noter que les horaires d’ouverture des 73 bureaux de vote d'Amiens sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les résultats du premier tour à Amiens seront affichés ici à partir de 20 h.
14/03/26 - 18:26 - Avec neuf candidats en compétition, les élections s'annoncent disputées à Amiens
À Amiens, les élections municipales de 2026 s'annoncent disputées avec neuf candidats en lice. Le maire sortant Hubert de Jenlis et Frédéric Fauvet, en tête selon les derniers sondages publiés avant la fin de la période électorale, devront naviguer dans un paysage politique fragmenté sans étiquettes affichées. Les enjeux incluent sécurité, logement et cadre de vie pour les habitants. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
12/03/26 - 16:40 - Les candidats dévoilent la mesure phare de leur programme
Les candidats aux municipales de 2026 à Amiens proposent des projets variés, axés sur l'éducation, la sécurité et l'emploi. Frédéric Fauvet met l'accent sur la gratuité des savoirs et l'inclusion scolaire, tandis que Julia Bellina prône une augmentation des effectifs policiers pour améliorer la tranquillité. Les initiatives visent à répondre aux besoins des Amiénois sans viser des projets grandioses. Lire sur courrier-picard.fr
12/03/26 - 07:51 - Amiens sensibilise les handicapés au vote municipal
L'ESAT d'Amiens s'active avant les élections municipales pour sensibiliser les personnes en situation de handicap au vote, en rendant le processus plus accessible. Des simulations de vote et des documents adaptés en FALC aident à surmonter les difficultés de compréhension. Les employés soulignent l'importance de cette initiative pour garantir leur droit de participation. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amiens
|Tête de listeListe
|
Damien Toumi
Liste du Rassemblement National
Amiens pour Vous
|
|
Frédéric Fauvet
Liste d'union à gauche
Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne
|
|
Aurélien Caron
Liste divers droite
AMIENS VILLE D'AVENIR
|
|
Samy Olivier
Liste de La France insoumise
AMIENS EN COMMUN
|
|
Paul-Éric Dècle
Liste divers centre
NOUVELLE DYNAMIQUE !
|
|
Benoit Mercuzot
Liste Divers
Réussir Amiens Ensemble
|
|
Hubert de Jenlis
Liste divers centre
NOUS, LES AMIÉNOIS !
|
|
Julia Bellina
Liste Divers
AMIENS AU COEUR
|
|
Jean-Patrick Baudry
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré (40 élus) Amiens ensemble
|9 777
|45,79%
|
|Julien Pradat (10 élus) Amiens c'est l'tien
|7 676
|35,95%
|
|Renaud Deschamps (5 élus) Amiens au cœur
|3 897
|18,25%
|
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|30,60%
|Taux d'abstention
|69,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 087
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré Amiens ensemble
|6 776
|29,89%
|Julien Pradat Amiens c'est l'tien
|5 782
|25,50%
|Renaud Deschamps Amiens au cœur
|2 508
|11,06%
|Fany Ruin Une ambition pour amiens avec fany ruin
|2 243
|9,89%
|Christophe Porquier Amiens en couleurs
|2 212
|9,75%
|Pierre-Jean Jouve Rassemblement pour amiens
|1 910
|8,42%
|Cédric Maisse Amiens insoumise
|958
|4,22%
|Bruno Paleni Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|279
|1,23%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|32,34%
|Taux d'abstention
|67,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 313
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré (42 élus) Rassemblés pour agir
|19 062
|50,38%
|
|Thierry Bonté (9 élus) Osons amiens ensemble
|12 788
|33,80%
|
|Yves Dupille (4 élus) Amiens bleu marine
|5 981
|15,80%
|
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|53,41%
|Taux d'abstention
|46,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|39 475
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré Rassemblés pour agir
|16 533
|44,79%
|Thierry Bonté Osons amiens ensemble
|9 098
|24,65%
|Yves Dupille Amiens bleu marine
|5 739
|15,54%
|Cédric Maisse L'aube nouvelle : amiens combat l'austérité
|3 273
|8,86%
|Bruno Paleni Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|944
|2,55%
|Nicolas Belvalette Parti sans cible
|801
|2,17%
|Mohamed Boulafrad Reussir ensemble pour amiens
|520
|1,40%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|52,01%
|Taux d'abstention
|47,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|38 451
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