Résultat municipale 2026 à Amiens : les résultats dévoilés, suivez l'élection dans notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Amiens sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Amiens
17:59 - Les données clés du vote RN à Amiens
Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Amiens il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 17,88% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,14% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 14,17% au parti lepéniste lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 5,93% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 24,80% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 25,04% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions d'Amiens. Il achèvera sa course avec 28,58% lors du vote définitif.
17:25 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans la Somme
Le taux de participation pour le premier tour des élections municipales 2026 à 17 heures dans le département de la Somme est de 51,13% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est inférieur aux chiffres des élections municipales 2020 à la même heure (56,91%).
16:05 - Amiens : 32,34 % de votants aux dernières municipales
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Amiens constituera l'un des pivots de ces municipales. La fuite des électeurs s'élevait à 67,66 % pour le premier tour des élections de 2020, un score notable alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de Covid-19. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 31,02 % dans la ville (contre 68,98 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,85 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 36,16 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,82 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention.
15:13 - Le taux de participation au 1er tour des Municipales
La participation dans le departement à midi atteint 22,13% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 27,51% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 23,88% dans le département.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amiens
|Tête de listeListe
|
Damien Toumi
Liste du Rassemblement National
Amiens pour Vous
|
|
Frédéric Fauvet
Liste d'union à gauche
Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne
|
|
Aurélien Caron
Liste divers droite
AMIENS VILLE D'AVENIR
|
|
Samy Olivier
Liste de La France insoumise
AMIENS EN COMMUN
|
|
Paul-Éric Dècle
Liste divers centre
NOUVELLE DYNAMIQUE !
|
|
Benoit Mercuzot
Liste Divers
Réussir Amiens Ensemble
|
|
Hubert de Jenlis
Liste divers centre
NOUS, LES AMIÉNOIS !
|
|
Julia Bellina
Liste Divers
AMIENS AU COEUR
|
|
Jean-Patrick Baudry
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré (40 élus) Amiens ensemble
|9 777
|45,79%
|
|Julien Pradat (10 élus) Amiens c'est l'tien
|7 676
|35,95%
|
|Renaud Deschamps (5 élus) Amiens au cœur
|3 897
|18,25%
|
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|30,60%
|Taux d'abstention
|69,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|22 087
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré Amiens ensemble
|6 776
|29,89%
|Julien Pradat Amiens c'est l'tien
|5 782
|25,50%
|Renaud Deschamps Amiens au cœur
|2 508
|11,06%
|Fany Ruin Une ambition pour amiens avec fany ruin
|2 243
|9,89%
|Christophe Porquier Amiens en couleurs
|2 212
|9,75%
|Pierre-Jean Jouve Rassemblement pour amiens
|1 910
|8,42%
|Cédric Maisse Amiens insoumise
|958
|4,22%
|Bruno Paleni Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|279
|1,23%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|32,34%
|Taux d'abstention
|67,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 313
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré (42 élus) Rassemblés pour agir
|19 062
|50,38%
|
|Thierry Bonté (9 élus) Osons amiens ensemble
|12 788
|33,80%
|
|Yves Dupille (4 élus) Amiens bleu marine
|5 981
|15,80%
|
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|53,41%
|Taux d'abstention
|46,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|39 475
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Fouré Rassemblés pour agir
|16 533
|44,79%
|Thierry Bonté Osons amiens ensemble
|9 098
|24,65%
|Yves Dupille Amiens bleu marine
|5 739
|15,54%
|Cédric Maisse L'aube nouvelle : amiens combat l'austérité
|3 273
|8,86%
|Bruno Paleni Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|944
|2,55%
|Nicolas Belvalette Parti sans cible
|801
|2,17%
|Mohamed Boulafrad Reussir ensemble pour amiens
|520
|1,40%
|Participation au scrutin
|Amiens
|Taux de participation
|52,01%
|Taux d'abstention
|47,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|38 451
Villes voisines d'Amiens
- Amiens (80000)
- Ecole primaire à Amiens
- Maternités à Amiens
- Crèches et garderies à Amiens
- Classement des collèges à Amiens
- Salaires à Amiens
- Impôts à Amiens
- Dette et budget d'Amiens
- Climat et historique météo d'Amiens
- Accidents à Amiens
- Délinquance à Amiens
- Inondations à Amiens
- Nombre de médecins à Amiens
- Pollution à Amiens
- Entreprises à Amiens
- Prix immobilier à Amiens