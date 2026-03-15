Résultat municipale 2026 à Amiens : les résultats dévoilés, suivez l'élection dans notre direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Amiens

Tête de listeListe
Damien Toumi
Damien Toumi Liste du Rassemblement National
Amiens pour Vous
  • Damien Toumi
  • Constance Decle
  • Fabrice Chevalier
  • Zelmire Prevost
  • Bruno Villalpando
  • Audrey Candelé
  • Mickaël Sahin
  • Marie-Claire Bouvet
  • Jimmy Roussel
  • Sandrine Delabouglise
  • Frédéric Kéraudren
  • Valérie Nou
  • Geoffrey Fertel
  • Ingrid Debray
  • Pascal Baillet
  • Margaux Denis
  • Vincent Lecuyer
  • Aude Boulenger
  • Thomas Dubois
  • Ludivine Lombard
  • Yves Dupille
  • Nadine Lambilliotte
  • Bernard Dubois
  • Catherine Cherfi
  • Jean-Luc Demange-Brinon
  • Tracy Dorion
  • Thomas Vaillant
  • Florence Perdu
  • Laurent Urbain
  • Silviane Quillet
  • Paul-Aymar Greuet
  • Sandrine de Keukeleire
  • Thomas Fontaine
  • Stéphanie Lombard
  • Jean-Paul Montigny
  • Justine Brasseur
  • Matt Legrand
  • Martine Yvelin
  • Patrick Le Bris
  • Christine Duchêne
  • Ludovic Robart
  • Léane Borel
  • Sylvain Heranval
  • Louise Eckout
  • Jérémy Bedrouni
  • Liliane Rouget
  • André Durel
  • Rose Lécaille
  • Aimé Prieur
  • Liliane Goeminne
  • Michel Lambilliotte
  • Marion Droixhe
  • Charles Pechon
  • Hélèna Prévost
  • David Demay
  • Corinne Dupille
  • Moîse Cuvilliers
Frédéric Fauvet
Frédéric Fauvet Liste d'union à gauche
Pour Amiens en mieux, la Gauche unie, écologiste et citoyenne
  • Frédéric Fauvet
  • Esra Ercan
  • Léon Deffontaines
  • Hayat Matboua
  • Félix Bodoule Sosso
  • Assia Nouaour
  • Logan Brague
  • Zoé Desbureaux
  • Tarek Baïs
  • Vanessa Chauvin
  • Bertrand Choquet
  • Catherine Vanacker
  • Laurent Beuvain
  • Anne-Sophie Vozari
  • Jean-Claude Ester
  • Océane Sermadiras
  • Goulven Blanchard
  • Sylvie Delépine
  • Gautier Gente
  • Hélène Delattre
  • Maxime Gignon
  • Sylvie Baillon
  • Arthur Lalan
  • Marie-Hélène Luczak
  • Benoît Carpentier
  • Nina Bray
  • Stéphane Diboundje
  • Aurélie Le Carlier de Veslud
  • Nicolas Cardot
  • Martine Tekaya
  • Karl Tourais
  • Laurence Alexandre
  • Gauthier de Clerck
  • Anne-Marie Carton Poulain
  • Fabien Dorémus
  • Cécile Dellenbach
  • Thomas Hutin
  • Dolorès Esteban
  • Nourddine Bouchaal
  • Elena Merolla
  • Patrick Le Scouëzec
  • Isabelle Graux
  • Renaud Poix
  • Hélène Trifunovic
  • Pascal Lecossois
  • Célia Ruban
  • Dominique Gamain
  • Savia Terchani
  • Matthieu Michaux
  • Nathalie Lachambre
  • Raphaël Degenne
  • Sylvie Busnel
  • Iliès Hamadani
  • Colette Swinnen
  • Guy de la Motte Saint-Pierre
  • Aurore Delépine
  • Loïc Lefebvre
Aurélien Caron
Aurélien Caron Liste divers droite
AMIENS VILLE D'AVENIR
  • Aurélien Caron
  • Adeline Moniez
  • Pascal Fradcourt
  • Anne-Sophie Fontaine-Barbier
  • Alain Cauchois
  • Marie Bitar
  • Philippe Bouffard
  • Feirouz Hamdane
  • Gilles Tranchant
  • Sophie Chambaut
  • Olivier Perin
  • Isabelle Vanhecke
  • Laurent Francatel
  • Cécile Lefebvre
  • Hervé Dheilly
  • Ghaniya Meunier
  • Florentin Blanchard
  • Corinne Duvauchelle
  • Daniel Parmentier
  • Dany-Laure Lavillette
  • Florian Bondi
  • Emma Lefevre
  • Philippe Perrier
  • Mélanie Sicot
  • François Joliveau
  • Cléa Baudouin
  • Benjamin Grognet
  • Hélène Bertrandie
  • Didier Carpentier
  • Frédérique Le Forestier
  • Mario Coutinho
  • Aline Demoulin
  • Philippe Caude
  • Mihaela-Delia Ilie
  • Mustapha Sallali
  • Xiao Han
  • Emmanuel Nkunzumwami
  • Joyce Nader
  • Patrick Loubiere
  • Sabrina Davault
  • Michel Manet
  • Céline Kilani
  • Yannick Verfaillie
  • Paula Dore
  • Christophe Portejoie
  • Amélie Maupin
  • Guillaume Dumser
  • Dalila Meraoumia
  • Marc Decramer
  • Mélina Loir
  • Frédéric Fertelle
  • Sophie Bacq
  • Michel Rival
  • Anne Paulissen
  • Georges Barjoud
  • Marien Meraoumia
  • Christian Bitar
Samy Olivier
Samy Olivier Liste de La France insoumise
AMIENS EN COMMUN
  • Samy Olivier
  • Stéphanie Hesol
  • Lucien Fontaine
  • Julya Garrin
  • Houssine Dakkaka
  • Aleth Crepin
  • Lucas Boutillier
  • Zahira Nafa
  • Kamel Teurki
  • Solange Commelin
  • Nicolas Saelens
  • Fatiha Guelfat
  • Jawad El Abdi
  • Salima Mokkadem
  • Louis Boutraingain
  • Sophia Tamanquira
  • Charlemagne Moukouta
  • Coralie Graveline
  • Djebril Guercif
  • Aurélia Unfer
  • Mathieu Daquin
  • Madeleine Rosier
  • Charles-Antoine Papillon
  • Henriette Louchart
  • Jocelyn Fournier
  • Elise Hernout
  • Sébastien Tison
  • Aminata Dia
  • Alexis Dumoulin
  • Ariane Casier
  • Hugo Torres
  • Omayma Achouiti
  • Bernard Sinoquet
  • Zaina Grandclaude
  • Renaud Traini
  • Marion Lepresle
  • Hamza Zerdab
  • Pauline Morgand
  • Nordine Khelif
  • Esma Bessaoud
  • Loïc Bronzi
  • Sylvie Moïson
  • Célyan Aït-Hamou
  • Ilham Zarfani
  • Reylès Aït-Hamou
  • Manon Sales
  • Romain Richard
  • Cassandra Jacqueminet
  • François-Jean Dazin
  • Marine El Abdi
  • Gabriel Violet
  • Sandra Pietreanu
  • Olivier Crepin
  • Zahia Hamdane
  • Jean Delépine
Paul-Éric Dècle
Paul-Éric Dècle Liste divers centre
NOUVELLE DYNAMIQUE !
  • Paul-Éric Dècle
  • Enora Blois
  • Bruno Rouillon
  • Lucienne Bayonne
  • Jonathan Paris
  • Margot Servoisier
  • Florian Lavallard
  • Nady Fromentin-Petit
  • Clément Geerts
  • Julie Fisseau-Marque
  • Jimmy Desmoulin
  • Marie-Claude Liévre
  • Humberto Henao Fernandez
  • Claire Bouysse
  • Bienvenu Nianga
  • Jeanne Maubert
  • Christophe Diart
  • Cléo Masselin
  • Mouzemilou Onifade
  • Marie Cordier
  • André Poulain
  • Sarah Delval-Zouhhad
  • Maxime Hanon
  • Magali Pruvot
  • Frederic Tondellier
  • Élisabeth Angier
  • Thomas Bourgeois
  • Christine Garate
  • Emmanuel Langa Bayanama
  • Nora Paris
  • Alexander Sabiyan
  • Katia Goumghar
  • Philippe Waquet
  • Ruthy Grossemy
  • Henri Jorand
  • Leïla Madmar
  • Bernard Petit
  • Constance Vanheule
  • Noham Foucart-Takhouche
  • Jocelyne Pruvot
  • Thomas Joly
  • Céline Zimine
  • Kevin Desmoulin
  • Camille Ramet
  • Bruno Delbart
  • Karine Loquet
  • Luka Masselin
  • Catherine Charpentier
  • Yann Phélippé
  • Lise Lebesgue
  • Jean-Louis Carpentier
  • Catherine Dumonté
  • Mohammed Zouhhad
  • Mélinda Chocq
  • Alain Leclerc
Benoit Mercuzot
Benoit Mercuzot Liste Divers
Réussir Amiens Ensemble
  • Benoit Mercuzot
  • Faustine Colombet
  • Hubert Flandre
  • Sana Djouzi-Boudouma
  • Bernard Désérable
  • Sarah Khamfong
  • Daniel André
  • Fabienne Bricau
  • Soufiane Souissi
  • Florence Randanne
  • Juan Paul Lucas
  • Sylvia Lekanda Abongui
  • Charly Hamadi
  • Véronique Clément Vasseur
  • Alban Boutté-Pecqueur
  • Pauline Bertheau
  • Jean-Pierre Marolleau
  • Catherine Delporte
  • Didier Pouille
  • Anne-Sophie de Franceschi
  • Belkacem Guercif
  • Marie Palouline
  • Pascal Avril
  • Hélène Chanteloup
  • Rachid Daanoune
  • Sylvie Delmarre
  • Wilfrid Hallot
  • Sylvie Jardy
  • Jean-Charles Borel
  • Zohra Bouziani
  • Emmanuel Carpentier
  • Amélie Dervois
  • Sabri Baziz
  • Edwige Neumiller
  • M'Hamed Bouchoucha
  • Nathalie Ducrocq
  • Maxime Dessaint
  • Oumy Diop
  • Charles Coiret
  • Anissa Koceir
  • Thomas Adam
  • Imane Trefcon
  • Emmanuel Mordac
  • Sophie Hembert
  • Christophe Auvet
  • Elvire Sergheraert
  • Ludolf Pelizaeus
  • Cécile Lefebvre Ruisseau
  • Antoine Jeannot
  • Jasmine Mandara
  • Victor Mureau
  • Marie-Elisabeth Carnel
  • Tom Legay
  • Muriel Niquet
  • Henri Gaulandeau
  • Sophie Winckels
  • Paul Mergez
Hubert de Jenlis
Hubert de Jenlis Liste divers centre
NOUS, LES AMIÉNOIS !
  • Hubert de Jenlis
  • Louise Boyard
  • Pierre Savreux
  • Margaux Delétré
  • Thomas Lhermitte
  • Fany Ruin
  • Bruno Bienaimé
  • Hélène Ripoll
  • Jean-Christophe Loric
  • Camille Zeitoun
  • Guillaume Duflot
  • Laurie-Marie Dieval
  • Nicolas Reitzaum
  • Marie-Hélène Bouchez
  • Stéphane Descombes
  • Caroline Bohain
  • Saïd Salhi
  • Nathalie Vagniez
  • Edouard Mourot
  • Annie Verrier
  • Vincent Melnisancot
  • Nedjma Ben Mokhtar
  • Christian Leroy
  • Alexandra Dieste
  • Marc Foucault
  • Camille Caussin
  • Olivier Jardé
  • Nathalie Lavallard
  • Thierry Adam
  • Melissa Somon
  • Mohamed Ouaad
  • Isabelle Savariego
  • Driss Agouzoul
  • Florence Rodinger
  • Michael Guérin
  • Sonia Hamadi
  • Matisse Pozuelos
  • Diéneba Kone
  • Jérémie Coudeville
  • Claire Joly
  • Stéphane Moronval
  • Flavie Herbette
  • Melchior Larribe
  • Nathalie Devèze
  • Yannick Lutonadio
  • Léna Thiébault
  • Auguste Itema
  • Juliette Delahousse
  • Gérard Thibaut
  • Chantal Modeste
  • Abilio de Sousa
  • Sophie Cazalienski
  • Noah Kouyaté
  • Victoire Moyon
  • Jean-Jacques Blangy
  • Andrée Truffert
  • François-Marie Caron
Julia Bellina
Julia Bellina Liste Divers
AMIENS AU COEUR
  • Julia Bellina
  • Cyril Clerentin
  • Hélène Leplat
  • Thomas Petit
  • Amandine Bernard
  • Alain Follet
  • Nathalie Pronnier
  • Jean Muller
  • Élodie Huang
  • Jean-Claude Petit
  • Karen Benedicto
  • Patrick Leroux
  • Aurore Villiers
  • Johan Briqué
  • Sabine Dimpre
  • Jérôme Aubry
  • Bernadette Sabas
  • Bertrand Caron
  • Joséphine Roger
  • Antoine Cozette
  • Patricia Langlet
  • Grégory Leu
  • Cécile Ivon
  • W'Okamba Okamba
  • Béatrice Marchand
  • Jean Moret
  • Dominique Bizette
  • Laurent Huk
  • Claudine Leroux
  • Maxime Bourgois
  • Julie Lorion
  • Olivier Bondois
  • Loan Leu
  • Christian Devaux
  • Maryline Caron
  • Aurélien Amiache
  • Carole Cuvillier
  • Pierre Quaillet
  • Perrine Baquet
  • Samy Berdugo
  • Claudia Tison
  • Cédric Dhiu
  • Kathy Boulanger
  • Jean-Baptiste Hainsselin
  • Arièle Duval
  • Fabrice Plessy
  • Yousra Achouitar
  • Kenny Hatron
  • Annick Bossiaux
  • Matthieu Mills
  • Joëlle Hublé
  • Jean-Christophe Goubet
  • Valérie Dufresne
  • Philippe Boutart
  • Nicole Leclère
  • Louis Hénaux
  • Cathy Muchembled
Jean-Patrick Baudry
Jean-Patrick Baudry Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jean-Patrick Baudry
  • Alexandra Brunel
  • Jean-Luc Gambet
  • Laurence Haudrechy
  • Kévin Pauchet
  • Marie-Hélène Gambet
  • Didier Delaire
  • Véronique Lefèvre
  • Jean-Michel Lefèvre
  • Françoise Gradit
  • Dominique Bocquet
  • Estelle Fouquet
  • Bruno Paleni
  • Marie-Josée Massy
  • Hussein Ozeir
  • Christèle Carette
  • Henri Tabary
  • Laurence Acoulon
  • Fredie-Wilson Okombi
  • Aissata Diallo
  • Dominique Scaglia
  • Souad Balhani
  • Ludovic Lenoir
  • Marine Coffin
  • Cédric Bizet
  • Rania Saïdi
  • Simon Donnet--Chabanne
  • Marielle Fovet
  • Aurélien Imbert
  • Stéphanie Devillers
  • Rémi Clement--Debergues
  • Graziella Chabanne-Donnet
  • Noureddine Beloukarif
  • Joanna Brunel
  • Willy Ledent
  • Binette Dieme
  • Ponnam Thinesh
  • Ludivine Duchochoy
  • Ryan Vivancos
  • Liliane Dersigny
  • Tangi Desmarest
  • Brigitte Kitoko
  • Cyril Arnould
  • Sarah Marem
  • Maël Pasquer
  • Samira Cofrades Sanfidel
  • Vincent Bielec
  • Chantal Olou
  • Yanis Belbouche
  • Fadila Nasri
  • Alexis-Emmanuel Bourdon
  • Patricia Beldame
  • Sylvain Donnet
  • Daniele Scribe
  • Clément Fournier
  • Christine Bodescot
  • Thierry Caumartin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré
Brigitte Fouré (40 élus) Amiens ensemble 		9 777 45,79%
  • Brigitte Fouré
  • Alain Gest
  • Isabelle Savariego
  • Hubert De Jenlis
  • Nathalie Lavallard
  • Pierre Savreux
  • Annie Verrier
  • Bruno Bienaimé
  • Margaux Delétré
  • Paul-Eric Dècle
  • Florence Rodinger
  • Jean-Christophe Loric
  • Marie-Hélène Bouchez
  • Pascal Rifflart
  • Nedjma Ben Mokhtar
  • Thomas Dorez
  • Valérie Devaux
  • Guillaume Duflot
  • Sonia Hamadi
  • Benoît Mercuzot
  • Véronique Clech
  • Martin Domise
  • Marie-Laure Derivery
  • Olivier Jardé
  • Nathalie Le Clercq
  • Clément Stengel
  • Mathilde Roy
  • Marc Foucault
  • Claudine Galliot
  • Philippe Théveniaud
  • Anne-Sophie Brunel
  • Thomas Lhermitte
  • Caroline Bohain
  • Richard Riffiod
  • Juliette Delahousse
  • Matthieu Beauvarlet
  • Raïfah Makdassi
  • Stéphane Descombes
  • Nathalie Devèze
  • Fabien Hecquet
Julien Pradat
Julien Pradat (10 élus) Amiens c'est l'tien 		7 676 35,95%
  • Julien Pradat
  • Évelyne Becker
  • Ismaël Bara
  • Émilie Therouin
  • Fabien Voulminot
  • Zoé Desbureaux
  • François Décavé
  • Assia Nouaour
  • Tarek Bais
  • Hélène Delattre
Renaud Deschamps
Renaud Deschamps (5 élus) Amiens au cœur 		3 897 18,25%
  • Renaud Deschamps
  • Nathalie Vagniez
  • Christophe Metay
  • Julia Bellina
  • Vincent Melnisancot
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 30,60%
Taux d'abstention 69,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 22 087

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré
Brigitte Fouré Amiens ensemble 		6 776 29,89%
Julien Pradat
Julien Pradat Amiens c'est l'tien 		5 782 25,50%
Renaud Deschamps
Renaud Deschamps Amiens au cœur 		2 508 11,06%
Fany Ruin
Fany Ruin Une ambition pour amiens avec fany ruin 		2 243 9,89%
Christophe Porquier
Christophe Porquier Amiens en couleurs 		2 212 9,75%
Pierre-Jean Jouve
Pierre-Jean Jouve Rassemblement pour amiens 		1 910 8,42%
Cédric Maisse
Cédric Maisse Amiens insoumise 		958 4,22%
Bruno Paleni
Bruno Paleni Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		279 1,23%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 32,34%
Taux d'abstention 67,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 313

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré
Brigitte Fouré (42 élus) Rassemblés pour agir 		19 062 50,38%
  • Brigitte Fouré
  • Alain Gest
  • Margaux Delétré
  • Benoît Mercuzot
  • Nedjma Ben Mokhtar
  • Olivier Jardé
  • Anne-Sophie Brunel
  • Pascal Fradcourt
  • Annie Verrier
  • Guillaume Duflot
  • Esthel Allais
  • Jean-Yves Bourgois
  • Florence Rodinger
  • Martin Domise
  • Nathalie Devèze
  • Jean-Christophe Loric
  • Sonia Hamadi
  • Philippe Théveniaud
  • Caroline Gueroult
  • Pascal Rifflart
  • Mathilde Roy
  • Marc Foucault
  • Marie-Hélène Bouchez
  • Jean-François Claisse
  • Marie-Josée Budynek
  • Hubert Delarue
  • Caroline Bohain
  • Renaud Deschamps
  • Nathalie Le Clercq
  • Vladimir Mendes Borges
  • Catherine Gardez
  • Clément Stengel
  • Raïfah Makdassi-Farkouh
  • Pierre Savreux
  • Valérie Lloret-Devaux
  • Patrick Pigout
  • Monique Thuilot
  • Julien Hernandez
  • Nathalie Lavallard
  • Paul-Éric Dècle
  • Chantal Modeste
  • Matthieu Beauvarlet
Thierry Bonté
Thierry Bonté (9 élus) Osons amiens ensemble 		12 788 33,80%
  • Thierry Bonté
  • Maryse Lion-Lec
  • Jacques Lessard
  • Marion Lepresle
  • René Anger
  • Françoise Berger
  • Didier Cardon
  • Marie-Pascale Annoot
  • Thomas Hutin
Yves Dupille
Yves Dupille (4 élus) Amiens bleu marine 		5 981 15,80%
  • Yves Dupille
  • Marie-Claire Bouvet
  • Karim Sery
  • Marie Guignard
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 53,41%
Taux d'abstention 46,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 39 475

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Fouré
Brigitte Fouré Rassemblés pour agir 		16 533 44,79%
Thierry Bonté
Thierry Bonté Osons amiens ensemble 		9 098 24,65%
Yves Dupille
Yves Dupille Amiens bleu marine 		5 739 15,54%
Cédric Maisse
Cédric Maisse L'aube nouvelle : amiens combat l'austérité 		3 273 8,86%
Bruno Paleni
Bruno Paleni Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		944 2,55%
Nicolas Belvalette
Nicolas Belvalette Parti sans cible 		801 2,17%
Mohamed Boulafrad
Mohamed Boulafrad Reussir ensemble pour amiens 		520 1,40%
Participation au scrutin Amiens
Taux de participation 52,01%
Taux d'abstention 47,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 38 451

Villes voisines d'Amiens

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