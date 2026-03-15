Résultat municipale 2026 à Angers : les résultats dévoilés, suivez le verdict dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Angers sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Angers
17:45 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Maine et Loire avec 53,50% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 40,51%, contre 55,85% en 2014.
17:34 - Les électeurs d'Angers vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Pour rappel, la participation atteignait 34,25 % à Angers lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, s'agissant de désigner leur maire ou leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 72,01 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,64 % au premier tour en 2022 à 66,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 52,43 % (51,49 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale 2026 à Angers, cette donnée sera en conséquence très observée.
15:19 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Angers ?
Les Européennes de 2024 à Angers avaient vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,01%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 17,98% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Angers avaient ensuite propulsé aux avants-postes les partis de gauche unis (40,74%), devant la nuance Ensemble ! (31,93%) selon les résultats mesurés à l'échelle des 4 circonscriptions. Le second tour avait confirmé ce résultat, les macronistes culminant à 44,82% des votes dans la commune. La physionomie politique d'Angers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche.
13:41 - Angers : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Angers privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (33,38%), devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 27,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 76,50% pour Emmanuel Macron, contre 23,50% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives qui ont suivi, les résultats mesurés à l'échelle des 4 circonscriptions de Angers donnaient la prime à la Nupes (36,30%) devant les macronistes (34,00%). Le dénouement au second tour était favorable à Ensemble !, agrégeant 51,29% des suffrages exprimés.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Angers
|Tête de listeListe
|
Romain Laveau
Liste d'union à gauche
Demain Angers
|
|
Nicolas Cuisinier
Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-ANGERS ouvrière et révolutionnaire
|
|
Christophe Béchu
Liste divers centre
Angers Pour Vous
|
|
Arash Saeidi
Liste de La France insoumise
ANGERS POPULAIRE
|
|
Valentin Rambault
Liste Divers
Angers 2026
|
|
Céline L'Huillier
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Aurore Lahondès
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Angers
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bechu (49 élus) Angers pour vous
|17 267
|57,82%
|
|Silvia Camara-Tombini (5 élus) Aimer angers 2020
|5 019
|16,80%
|
|Yves Aurégan (4 élus) Angers ecologique et solidaire
|4 206
|14,08%
|
|Claire Schweitzer (1 élu) Angers citoyenne et populaire
|1 529
|5,12%
|
|Olivier Douay Choisir angers
|1 422
|4,76%
|Céline L'huillier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|419
|1,40%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|34,25%
|Taux d'abstention
|65,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|30 825
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Béchu (43 élus) Angers pour vous
|27 975
|54,36%
|
|Frédéric Béatse (12 élus) Aimer angers
|23 486
|45,63%
|
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|61,33%
|Taux d'abstention
|38,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|54 158
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Béchu Angers pour vous
|18 365
|35,91%
|Frédéric Béatse Aimer angers
|13 691
|26,77%
|Jean-Luc Rotureau L'énergie de faire
|8 288
|16,20%
|Laurent Gerault Servir angers
|3 806
|7,44%
|Gaétan Dirand Angers bleu marine
|3 443
|6,73%
|Nathalie Sévaux Angers vivre mieux naturellement
|1 683
|3,29%
|Martin Nivault Résister, construire à gauche
|1 075
|2,10%
|Marie-José Faligant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|477
|0,93%
|Hubert Lardeux Contre les politiques d'austérité, pour la république et la démocratie
|307
|0,60%
|Participation au scrutin
|Angers
|Taux de participation
|59,23%
|Taux d'abstention
|40,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Nombre de votants
|52 286
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