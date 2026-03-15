Résultat municipale 2026 à Angers : les résultats dévoilés, suivez le verdict dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Angers

Tête de listeListe
Romain Laveau
Romain Laveau Liste d'union à gauche
Demain Angers
  • Romain Laveau
  • Silvia Camara-Tombini
  • Noam Leandri
  • Kildine Le Proux de la Riviere
  • Benjamin Briand-Boucher
  • Céline Véron-Pierrard
  • William Benaïssa
  • Léa Vernerey
  • Aykel Garbaa
  • Rachel Capron
  • Sylvain Martinet
  • Kardiatou Ba
  • Jocelyn Leclerc
  • Mathou Mathilde Virfollet
  • Nicolas Berthoux
  • Nadiré Ceribas
  • Gérard Lefort
  • Sonia Portenguen
  • Yannis Zaitouni
  • Nina Dib
  • Eric Verneau
  • Sarah Hamon
  • Alain Pagano
  • Sophie Briand-Boucher
  • Alexandre Triki
  • Norma Mevel Pla
  • Julien Blanchet
  • Charlotte Pelluau
  • Daniel Habasque
  • Ghislaine Olive-Martin
  • Anthony Guidault
  • Elsa Richard
  • Nicolas Bocquillon
  • Louise Rondepierre
  • Philippe Gaudin
  • Sarah Mille
  • Vincent Desrousseaux
  • Brigitte Nélias
  • Yves Aurégan
  • Margaux Bréheret
  • Thimothée Barini
  • Aurélie Frouin
  • Manoha Chalon
  • Rachel Baudry
  • Patrick Tourenne
  • Juliette Nicolas
  • Alain Le Cornec
  • Cécile Gendraud
  • Damien Peltier
  • Marie-Jeanne Ragueneau
  • Rémi Bernadberoy
  • Lucille Noisette
  • Damien Mesnil
  • Annick Boutinon
  • Tanguy Dubois
  • Agathe Jarry
  • Erwan Maignan
  • Sylvie Gabin
  • Patrick Chevalier
Nicolas Cuisinier
Nicolas Cuisinier Liste d'extrême-gauche
NPA Révolutionnaires-ANGERS ouvrière et révolutionnaire
  • Nicolas Cuisinier
  • Anouk Glémarec
  • Gabin Depond
  • Lucile Rousseau
  • Gaël Guillemin
  • Annie Marlin
  • Athanase Turcot
  • Justine Samjee
  • Roberto Mariello
  • Juliette Vandecandelaere
  • Guénael Sanceau
  • Juliana Soret
  • Louan Urien
  • Océane Padiolleau
  • Rémi Bouteillier
  • Charlotte Pollus
  • Etienne Barbet
  • Yvette Verrecchia
  • Pierre Delestre
  • Diane Theron
  • Antoine Barillier
  • Shana Robineau
  • Charly Brisson
  • Maroussia Mollet
  • Anthony Fillon
  • Lou Ménillet
  • Tobias Grimaud
  • Brenda Da Silva
  • Morgan Trouille--Lonca
  • Anne Taillebois
  • Victor Charles
  • Axelle Akyol
  • Martin Bousquet
  • Jade Fressinaud-Masdefeix
  • Kévin Chesnel
  • Eline Drouineau
  • Gérard Jean
  • Lucie Milteau
  • Gabriel Berthet
  • Zoé Proux
  • Michel Grollier
  • Marie Beaufils
  • Arthur Beauplet
  • Loriane Gazeau
  • Basile Ragot
  • Sybille Défossé
  • Baptiste Pinto
  • Florence Leonce
  • Raphaël Caillard
  • Julie Leplat
  • Gabriel Farriol
  • Margot Béquin
  • Adrien Valla
  • Charlotte Azzopardi
  • Jalm Joubrel
  • Anna Rostren
  • Aristide Buils
  • Lola Civel
  • Xavier Jaffré
Christophe Béchu
Christophe Béchu Liste divers centre
Angers Pour Vous
  • Christophe Béchu
  • Christelle Lardeux-Coiffard
  • Anthony Lusson
  • Jeanne Behre-Robinson
  • Roch Brancour
  • Roselyne Bienvenu
  • Antoine Lelarge
  • Sophie Lebeaupin
  • Youssouf Senoussi
  • Laure Rondeau-Desroches
  • Nicolas Dufétel
  • Marie de Tournemire
  • Benjamin Kirschner
  • Aurélia Perrotte
  • Florian Rapin
  • Marianne Desset
  • Dimitri Loiseau
  • Karine Engel
  • Maxence Henry
  • Nabila Otmani
  • Richard Yvon
  • Marina Chupin
  • Simon Gigan
  • Anita Dauvillon
  • Stéphane Pabritz
  • Christine Farges
  • Julien Guillant
  • Alexa Chamoret
  • Antoine Robert Capblancq
  • Isabelle Prime
  • Augustin Thieffry
  • Christine Blin
  • Jérôme Chassereau
  • Augustine Yecke
  • Xavier Baudouin
  • Zahia Jory
  • Laurent Vieu
  • Marie-Scholastique Bouldoires
  • Patric Bahamed-Athlan
  • Sylva Rotureau
  • Angelo Tocco
  • Victoria-Luz Redon-Graux
  • Yvan Martineau
  • Touraya Marsli
  • Christophe Marquet
  • Peggy Vulin
  • Arnaud Faget
  • Anne Brochet
  • François Bouvet
  • Victoria Le Goff
  • Matthieu Le Cardiec
  • Christine Bontemps
  • Victor Martin
  • Camille Maître
  • Grégory Buon
  • Constance Nebbula
  • Emmanuel Capus
  • Florence Dabin
  • Jean-Marc Verchère
Arash Saeidi
Arash Saeidi Liste de La France insoumise
ANGERS POPULAIRE
  • Arash Saeidi
  • Fabienne Allemandou
  • Léo Métayer
  • Lucie Ngwembou
  • Mickaël Martin
  • Najma Lekfif
  • Cédric Ségala
  • Nadia Arfi
  • Florian André
  • Frédérique Germanaud
  • Christian Noguéra
  • Aliénor Sol
  • Alain Hirep
  • Solène Duverger
  • Mohammed Kalam Abul
  • Michaelle Bonneau
  • Ludovic Angenard
  • Mariam Diallo
  • Willy Duval
  • Sabine Oboua
  • Jules Nocart
  • Marie Laborde
  • Marc Akram Hereitani
  • Marie-Lorraine Forçard
  • Paul Germain
  • Chantal Beslé
  • David Rees
  • Chantal Chauvry
  • Didier Bourdin
  • Stéphanie Lemoine
  • Maxime Brier
  • Coraline Ravillard
  • Jérôme Bouzidi
  • Sïame Charif
  • Yassine Abrkan
  • Juliette Bonneau
  • Arthur Guinebault
  • Amandine Cailleau
  • Axel Chouteau
  • Nicole Briend
  • Guillaume Brégeon
  • Babasial Krubwa
  • Vincent Spannaccini
  • Telma Deconinck
  • Gérard Delvigne
  • Marguerite Chrétien
  • Mohamed Hassan Mohamed
  • Laurence Warnault
  • Julien Raveneau
  • Marie Claude Lavault
  • Théo Ménard
  • Catherine Las
  • Vincent Lanche
  • Marie-Noëlle Grégoire
  • Valentin Massot
  • Laura Giraux
  • Lhyam Alibaye
  • Paméla Boué
  • Yann Paul
Valentin Rambault
Valentin Rambault Liste Divers
Angers 2026
  • Valentin Rambault
  • Laurence Jégouzo
  • Marc Berthereau
  • Melanie Slufcik
  • Philippe Lescurieux
  • Julie Hallouin
  • Maxime Brizard
  • Victoria Jerosme
  • Arnaud Delbos
  • Nathalie Chauvin
  • Jérôme Gaudinau
  • Andrée Le Nouaille
  • Patrick Voisine Le Bourhis
  • Zlata Holtz
  • Eric Robert
  • Christelle Coatanea
  • Baptiste Gaudinau
  • Aurore Keller
  • Norman Hubert
  • Marie Berthereau
  • Philippe Barrau
  • Élisabeth Teixeira de Faria
  • Fabien Jacquet
  • Céline Viale
  • Guillaume Quemener
  • Chantal Knoepffler
  • Indika Jaya Sekara Koralalage
  • Claudine Houeix
  • Arthur Besnard
  • Marie Martin
  • Martin Remaud
  • Brigitte Bellanger
  • David Chouteau
  • Layal Sarraj
  • Micah Saïd
  • Aurelie Picherit
  • Farid Medegueb
  • Florence Morieux
  • Bernard Picherit
  • Maryvonne Bird-Gallet
  • Vincent Besnard
  • Aurélie Guyader
  • Marc Leriche
  • Anne-Laure Visomblain
  • Johann Touchard
  • Patricia Roulleau
  • Jared Chevance
  • Jeanne Garineaud
  • Maxence Chouteau
  • Viviane Spérat
  • Atmane Lo
  • Tsvétélina Mateva
  • William Rougerie
  • Elodie Sandel
  • Patrick Martin
  • Loreta Stoïmenova
  • Jean-Michel Coeffe
  • Brigitte Martinez
  • Jean-Paul Gaudinau
Céline L'Huillier
Céline L'Huillier Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Céline L'Huillier
  • Yann Béliard
  • Patricia Peillon
  • Laurent Chennebault
  • Cécile Chevalier
  • Bernard Mougey
  • Fifi-Hélène Malumba
  • Yann Le Diagon
  • Marie-José Faligant
  • Christophe Hélou
  • Brigitte Bellanger
  • François Desportes
  • Lamya Khraïef
  • Richard Cervelle
  • Anne Trotreau
  • Frédéric Gentilleau-Grolleau
  • Anaïs Charrier
  • Laurent Launay
  • Sara Khraïef
  • Quentin Baranger
  • Cécile Adam
  • Marc Marlin
  • Sylviane Mougey
  • Mickaël Aioyan
  • Anne Le Gourrierec
  • Bernard Moreau
  • Isabelle Janniard
  • Hubert Sodereau
  • Sabrina Le Lay
  • Aziz Bouchelaghem
  • Catherine Ogeron
  • Hugo Picault
  • Alexandra Panserrieu
  • Thomas Prestrelle
  • Aline Lepicier
  • Mickaël Audouys
  • Anne Melquiot
  • Luc Viaud
  • Delphine Séguier
  • Michel Barrais
  • Juliette Cousseau
  • Ricardo Léoture
  • Lydie Largeau
  • Abdelatif Najeme
  • Élise Rosier
  • Victor Jarry
  • Claude Gentilleau
  • Antoine Aulnette
  • Jasmine L'Huillier
  • Paul-Henri Cellier
  • Julie Chevalier
  • Théo Elia
  • Shannen Coulibaly
  • Anthony Cognolato
  • Bernadette Henry
  • Joël Gallienne
  • Nadine Audonnet
  • Jean-François Pozzan
  • Marie Louise Dupas
Aurore Lahondès
Aurore Lahondès Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Angers
  • Aurore Lahondès
  • Garbiel de Chabot
  • Clémence Lascaud
  • Antoine Perrin
  • Indyana Leserre
  • Maxime Rocher
  • Claire Le Doussal
  • Jean-Pierre Faivre
  • Sylvie Perret
  • Désiré Laugaro
  • Jocelyne Bernard
  • Tony Mascaro
  • Christiane Diané
  • Meidhy Lelandais
  • Chantal Marais
  • André Adeline
  • Dominique Ducay
  • Romain Truffy
  • Cécile Dyon
  • Anthony Mignot
  • Guylaine Courtois
  • Jean-Yves Desman
  • Marie Cantrel
  • Mathis Perrault
  • Emma Aubry
  • Alain Bertout
  • Louise Plassais
  • Paul Robin
  • Murielle Destré
  • Philippe Benoit
  • Henriette Morin
  • Hubert Templereau
  • Marion Thénié
  • Éric Louis
  • Noëlline Desman
  • Gilles Bardoul
  • Jacqueline Gougeon
  • Ludovic Bernard
  • Marie Galian
  • Philippe Etasse
  • Nadine Rondeau
  • Tanguy Colombe
  • Stéphanie Pautot
  • Daniel Perret-Bocquel
  • Marie-Louise Carpentier
  • Jacky Lavault
  • Martine Chevray
  • Robert Gazanion
  • Denise Lavault
  • Regis Bourdin
  • Céline Vasseur
  • Henri Esnault
  • Gladys Chappe
  • Noël Perrin
  • Marie de la Follye
  • Florian Bernard
  • Marie Victoire
  • Christian Huesa
  • Gabrielle Colombe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bechu
Christophe Bechu (49 élus) Angers pour vous 		17 267 57,82%
  • Christophe Bechu
  • Christelle Lardeux-Coiffard
  • Jean-Marc Verchere
  • Roselyne Bienvenu
  • Roch Brancour
  • Corinne Bouchoux
  • Emmanuel Capus
  • Jeanne Behre-Robinson
  • Francis Guiteau
  • Helene Cruypenninck
  • Nicolas Defétel
  • Alima Tahiri
  • Yves Gidoin
  • Sophie Lebeaupin
  • Benjamin Kirschner
  • Caroline Fel
  • Charles Diers
  • Mathilde Favre D'anne
  • Maxence Henry
  • Karine Engel
  • Benoît Pilet
  • Constance Nebbula
  • Jacques-Olivier Martin
  • Marina Paillocher
  • Stéphane Pabritz
  • Bénédicte Bretin
  • Richard Yvon
  • Christine Blin
  • Florian Rapin
  • Marie-Isabelle Lemierre
  • Ahmed El Bahri
  • Maryse Chrétien
  • Patrick Gannon
  • Anita Dauvillon
  • Vincent Février
  • Nacira Megherbi
  • Laurent Vieu
  • Isabelle Prime
  • Grégoire Lainé
  • Pascale Mitonneau
  • Benoit Christian
  • Claudette Daguin
  • Gilles Baron
  • Anne-Marie Potot
  • William Boucher
  • Augustine Yecke
  • Simon Gigan
  • Christine Stein
  • Nicolas Audigane
Silvia Camara-Tombini
Silvia Camara-Tombini (5 élus) Aimer angers 2020 		5 019 16,80%
  • Silvia Camara-Tombini
  • Stéphane Lefloch
  • Céline Veron
  • Bruno Goua
  • Marielle Hamard
Yves Aurégan
Yves Aurégan (4 élus) Angers ecologique et solidaire 		4 206 14,08%
  • Yves Aurégan
  • Anne-Sophie Hocquet
  • Arash Saeidi
  • Elsa Richard
Claire Schweitzer
Claire Schweitzer (1 élu) Angers citoyenne et populaire 		1 529 5,12%
  • Claire Schweitzer
Olivier Douay
Olivier Douay Choisir angers 		1 422 4,76%
Céline L'huillier
Céline L'huillier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		419 1,40%
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 34,25%
Taux d'abstention 65,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 30 825

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Béchu
Christophe Béchu (43 élus) Angers pour vous 		27 975 54,36%
  • Christophe Béchu
  • Michelle Moreau
  • Jean-Pierre Bernheim
  • Roselyne Bienvenu
  • Emmanuel Capus
  • Françoise Le Goff
  • Ahmed El Bahri
  • Jeanne Robinson-Behre
  • Alain Fouquet
  • Caroline Fel
  • Gilles Groussard
  • Faten Sfaïhi
  • Roch Brancour
  • Catherine Leblanc
  • Bernard Dupré
  • Alima Tahiri
  • Gilles Latté
  • Isabelle Le Manio
  • Daniel Dimicoli
  • Sophie Lebeaupin
  • Jean-Marc Verchere
  • Karine Engel
  • Florian Santinho
  • Catherine Goxe
  • Maxence Henry
  • Pascale Marchand
  • Benoît Pilet
  • Véronique Chauveau
  • Michel Baslé
  • Astou Thiam
  • Marcel Moulan
  • Laure Halligon
  • Pierre Picherit
  • Véronique Rollo
  • Richard Yvon
  • Claudette Daguin
  • Stéphane Pabritz
  • Maryse Chrétien
  • Alain Augelle
  • Constance Nebbula
  • Alexandre Villalonga
  • Christine Blin
  • Grégoire Lainé
Frédéric Béatse
Frédéric Béatse (12 élus) Aimer angers 		23 486 45,63%
  • Frédéric Béatse
  • Rose-Marie Veron
  • Gilles Mahé
  • Fatimata Amy
  • Antony Taillefait
  • Silvia Camara-Tombini
  • Alain Pagano
  • Chadia Arab
  • Luc Belot
  • Estelle Lemoine-Maulny
  • Rahmène Azzouzi
  • Laure Reveau
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 61,33%
Taux d'abstention 38,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Nombre de votants 54 158

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Béchu
Christophe Béchu Angers pour vous 		18 365 35,91%
Frédéric Béatse
Frédéric Béatse Aimer angers 		13 691 26,77%
Jean-Luc Rotureau
Jean-Luc Rotureau L'énergie de faire 		8 288 16,20%
Laurent Gerault
Laurent Gerault Servir angers 		3 806 7,44%
Gaétan Dirand
Gaétan Dirand Angers bleu marine 		3 443 6,73%
Nathalie Sévaux
Nathalie Sévaux Angers vivre mieux naturellement 		1 683 3,29%
Martin Nivault
Martin Nivault Résister, construire à gauche 		1 075 2,10%
Marie-José Faligant
Marie-José Faligant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		477 0,93%
Hubert Lardeux
Hubert Lardeux Contre les politiques d'austérité, pour la république et la démocratie 		307 0,60%
Participation au scrutin Angers
Taux de participation 59,23%
Taux d'abstention 40,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 52 286

Villes voisines d'Angers

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