Résultat municipale 2026 à Angoulême : ne manquez pas la journée électorale

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Angoulême

Tête de listeListe
Xavier Bonnefont
Xavier Bonnefont Liste divers droite
L'essentiel c'est vous !
  • Xavier Bonnefont
  • Elise Vouvet
  • Jean-Philippe Pousset
  • Samantha Landreau
  • Pascal Monier
  • Anne-Laure Willaumez
  • Philippe Monjarret
  • Stéphanie Marchand
  • Gérard Desaphy
  • Zalissa Zoungrana
  • Guillaume Chupin
  • Hortense Chartier
  • Gilbert Pierre-Justin
  • Agnès Peigat
  • Laïd Bouazza
  • Sandrine Jouineau
  • François Elie
  • Charlène Mesnard-Calmels
  • David Comet
  • Nadia Ternet-Paulet
  • Djillali Merioua
  • Dominique Gautreau
  • Alain Lagarde
  • Laurence Bistos
  • Jean-Pôl Gatellier
  • Catherine Revel
  • Bruno Bardin
  • Hinaya Djabiri
  • Marcel Dommartin
  • Sandra Ros
  • Florian Surget
  • Elodie Pauwels
  • Christian Balotte
  • Sabine Bertheas
  • François Souty
  • Isabelle Maury-Laribiere
  • Nicolas Huot-Marchand
  • Géraldine Sinamal
  • Laurent Ponsaille
  • Claire Stanislas
  • Jean-Noël Desport
  • Isabelle Vrignaud
  • Philippe Vergnaud
  • Stéphanie Garcia
Didier Peirin
Didier Peirin Liste du Rassemblement National
REDESSINONS ANGOULÊME
  • Didier Peirin
  • Florence Couvidat
  • Eddy Dutrain
  • Héloïse Mazzolini
  • Cyril Chevrier
  • Aurélie Desbordes
  • Nolan Toulouse
  • Sandy Limare
  • Jesse Butruille
  • Flore Bordas
  • Olivier Rinaldi
  • Vanessa Pradelle
  • Julien Bedon
  • Christine Oger
  • Florian Consoli
  • Nadège Toulouse
  • Cédric Limare
  • Chloé Massant
  • Tony Jacquesson
  • Aurélie Chapelle
  • Nicolas Boulestin
  • Evelyne Diximus
  • Allan Bouquerel
  • Patricia Taulou
  • Bruno Montaletang
  • Marie Sellas
  • Christophe Raimon
  • Lysiane Delort
  • Claude Hugues Vandendriessche
  • Michelle Fougerat
  • Kylian Anglada
  • Monique Roudier
  • Johnny Anglada
  • Christelle Raynaud
  • Jean-Sébastien Faure
  • Nolwenn Vanroy
  • Xavier Marty
  • Sandrine Pignoux
  • Pierre Philibert
  • Nathalie Brunaud
  • Thierry Defrene
  • Laurence Vignaud
  • Yohann Raynaud
Jean-Christophe Compain
Jean-Christophe Compain Liste Reconquête !
Agir Pour Angoulême
  • Jean-Christophe Compain
  • Doraline Bernard
  • Jean-Claude Aubril
  • Elisabete Da Costa Serralheiro Dias
  • Adrien Touzé
  • Charlotte Magnin
  • Michel Sanchez
  • Laetitia Pagliarini
  • Jean-Luc Vanexem
  • Solange Souagnon
  • Patrice Cabrol
  • Gifty Cabrit
  • Pierre Savariaud
  • Martine Bernard
  • Vincent Cheneau
  • Wendy Dantier
  • Aymeric Brusseaux
  • Nadège Doucet
  • Aurel Gauneau
  • Beata Kazmierczak
  • Hugo Touzé
  • Dany Rougier
  • Théo Serralheiro
  • Alzira Peres Goncalves
  • Tancrède Brusseaux
  • Nadine Doucet
  • Sylvain Boutineau
  • Denise Martin
  • David Rouhaud
  • Pierrette Bouyer
  • Pierre-Antoine Debes
  • Eva Kersse
  • Jean-Claude Dupuis
  • Yolande Rougier
  • Philippe Roy
  • Anna Lina Adamczyk
  • David Legland
  • Renée Joutel
  • Jacques Limoges
  • Maria Pawlowska
  • Claude Magnin
  • Maria Bernardes Da Costa
  • Gilles Denis
Patrick Mardikian
Patrick Mardikian Liste divers gauche
CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN
  • Patrick Mardikian
  • Aurélie Zadra
  • Denys Baillard
  • Amélie Peytour
  • Alexandre Perez
  • Béatrix de Fontanes
  • Jérémy Chiron
  • Laurie-Anne Diguet
  • Frederic Magnant
  • Claire Caillaud
  • Simon Déforge
  • Amélie Harrault
  • David Pougnaud-Barrillon
  • Christine Burgeres
  • Michel Cavaille
  • Annie Lavoix
  • Thomas Dubois
  • Marie-Christine Elisabeth Leger
  • Bastien Engelbach
  • Anne-Sophie Biscuit
  • Eric Jolly
  • Catherine Perez
  • Eric Gadon
  • Thaïs Cardenas
  • Rachid Rahmani
  • Rachida Courmont
  • Jean-François Tournepiche
  • Aurélie Imbert
  • Tristan Lagrange
  • Anna Maria Botella Serrano
  • Adrien Mercier
  • Gida Bouazza
  • William Laville
  • Jacqueline Goudoux
  • Frédéric Saint-Pol
  • Mireille Duret
  • Christophe Rousseau
  • Malvina Peyrebesse
  • Antonio Fernandez
  • Sandrine Faure
  • Frédéric Maury
  • Eliane Madeleine Sureaud
  • Antoine Texier
  • Danielle Fleurat
  • Frédéric Denis Sagot
Christophe Duhoux-Salaberry
Christophe Duhoux-Salaberry Liste Les Ecologistes
Angoulême Collectif 2026
  • Christophe Duhoux-Salaberry
  • Anne-Véronique Durieux
  • Mohamed Cherif
  • Marjolaine Pinel
  • Basile Fighiera
  • Frédérique Cauvin-Doumic
  • Benoît Ribon
  • Rhéa d'Almeida
  • Georges Bray
  • Élise Huart
  • Axel Injey
  • Anaïs Gicquiaud
  • Guilhem Estevenon
  • Béatrice Pailler
  • Jonathan Réby
  • Marie Peccoud
  • Guillaume de Butler
  • Aurore Poitrimol
  • Stéphane Marchais
  • Florence Pagès
  • Mohamed Daoudi
  • Frédérique Virole
  • Frank Precigout
  • Marie-Reine Bernard
  • Patrick Amatucci
  • Line Pauvert
  • Renaud Farlotti
  • Sylvie Groslevain
  • Julien Grandguillot
  • Nathalie Ventré
  • François-Xavier Marin
  • Sandra Briaud
  • Antonio Rivas
  • Virginie Moulia-Pelat
  • Michaël Charruault
  • Eugénie Ormsby
  • Jacques Nicolas
  • Amandine Kaya
  • Nicolas Ghesquière
  • Bérangère Dormoy-Devoize
  • Bernard Leroy
  • Sandra Gonzalez
  • Hugues Belloc
Anne-Aziliz Petit-Louboutin
Anne-Aziliz Petit-Louboutin Liste de La France insoumise
L'union populaire Angoulême
  • Anne-Aziliz Petit-Louboutin
  • Matthieu Dussaigne
  • Sarah Amrani
  • Antoine Brumont
  • Aude Marchand
  • René Pilato
  • Chantal Rassinoux
  • Nicolas Baleynaud
  • Monique Lecru
  • Sacha Vin-Niveaux
  • Eileen Chaix
  • Alain Morange
  • Manon Tredan
  • Anthony Brondel
  • Hélène Augeraud
  • Alfredo Voisin
  • Marie-Noëlle Terracol
  • Tayeb Bouazza
  • Marge Beffa
  • Quentin Azzedine Lahjaily
  • Maëlle Desbleumortiers
  • François Quirier- Tanei
  • Morgane Noëlle Tolub
  • Dorian Giraud
  • Edwige Chatris
  • Jules Duclos
  • Chloé Ravenel
  • Julien Tessier
  • Justine Marsan
  • Maël Judeaux
  • Florence Mas-Y-Mas
  • Victor Bernard Paul Bordage
  • Fanny Justine Doreau
  • David Duriot
  • Dominique Couturier
  • Hugo Bonneau-Penisson
  • Anna Miyou Boisson
  • Christian Boutin
  • Maria Jesus Cuello Sancho
  • Arnaud Cambedouzou
  • Natacha Bernede
  • Xavier Dujardin
  • Reine Rivet
  • Alban Gamay
  • Juliette Guy
Raphaël Manzanas
Raphaël Manzanas Liste du Parti socialiste
CHANGER LA VILLE
  • Raphaël Manzanas
  • Mélanie Goncalves
  • Jean-Michel Tamagna
  • Virginie Dumont
  • Clément Labouyrie
  • Fabiola Rodriguez
  • Jean-Sébastien Gaillard
  • Janis Do
  • Belkacem Karki
  • Julia Marion
  • Sébastien Fauconnet
  • Valérie Bidounga
  • Benoit Michel
  • Marie Gréau
  • Mathias Cazenave
  • Laure Lacroix
  • Philippe Nez
  • Emma Auduberteau
  • Grégory Cruon
  • Catherine Bourdin
  • Antoine Jouhannaud
  • Agathe Blanchard
  • Benjamin Bouchet
  • Vanessa Douvin
  • Joël Balestreri
  • Céline François
  • Patrick Colindre
  • Michèle Barthaux
  • Antoine Ozanam
  • Murielle Wieber
  • Guy Delienne
  • Camille Desobeau
  • David Alvarez
  • Isabelle Machat
  • Bruno Chaminade
  • Anne-Marie Boiteau
  • Axel Pardessus
  • Dominique Mazel
  • Ludovic Lancret
  • Isabelle Beringer
  • Dominique Petit
  • Pauline Beaujour
  • Luckas Soufflet
Olivier Nicolas
Olivier Nicolas Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Olivier Nicolas
  • Françoise Bessas
  • Jean-Pierre Courtois
  • Corinne Thomas
  • Patrick Curgali
  • Sylviana Mazeau
  • Sébastien Fontille
  • Nadia Lacroix
  • Jorge Braga
  • Amel Mathe
  • Yannis Attard
  • Chantal Petit
  • David Jaumouillé
  • Claudette Pineau
  • David Cailleaux
  • Victoria Lys
  • Martin Raiff
  • Françoise Lebrun
  • Francis Guillet
  • Sonia Besson
  • Patrick Redon
  • Mina Sayad
  • Morgan Le Calvez
  • Thaïs Arias
  • Hugo Guillou
  • Bahati Abdallah
  • Camille Chauvet
  • Emeline Valent
  • Jean Nicolas
  • Marie-Christine Bessas
  • Jean-Honoré Gnamana
  • Cerise Grefferat
  • Elias Ben Rahmoun
  • Mireille Chartres
  • Jacques Catineau
  • Céline Lerouge
  • Jacky Blotteau
  • Ilhame Alili
  • Gerard Boussiron
  • Florine Bacar
  • Joseph Morando
  • Jacqueline Chabannais
  • Joseph Guichard
Vincent You
Vincent You Liste divers droite
ANGOULEME VOUS AIME
  • Vincent You
  • Marine Grosset
  • Yadali Sakho
  • Véronique de Maillard
  • Sébastien Poitevin
  • Audrey Benigne
  • Denis Debrosse
  • Delphine Denis
  • Julien Bouju
  • Hasna Zaug
  • Alain Pasquet
  • Catherine Lhomme
  • Patrick Marchat
  • Agnès Garnaud
  • Guillaume Villerabel
  • Antoinette Ngo Ntamack
  • François Allard
  • Marie-Christine Gruet
  • Antoine Launay
  • Vanessa Baptiste
  • Dominique Terrade
  • Yvette Allard
  • Mehdi Laouisset
  • Silvia Lukani
  • Christian Gruet
  • Anita Motard
  • Pascal Leveque
  • Nicole Godinaud-Antoine
  • Loïc Lorgnier
  • Myriam Beji
  • Arnaud Richard
  • Céline Alleard
  • Olivier Baudin-Jacquemin
  • Audrey Suanez
  • Eric Antoine
  • Régine Ayala
  • Aurélien Bouton
  • Anne Blondin
  • Illyass Gassama
  • Marie-Hélène Anger
  • Bertrand Filhol
  • Yannick Dethan
  • Daniel Belmer
  • Nina Pellet-de Marliave
  • Etienne Marchand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bonnefont
Xavier Bonnefont (34 élus) Angouleme, c'est vous ! 		4 301 52,68%
  • Xavier Bonnefont
  • Véronique De Maillard
  • Vincent You
  • Catherine Revel
  • Pascal Monier
  • Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau
  • Jean-Philippe Pousset
  • Valérie Schermann
  • Gérard Desaphy
  • Zalissa Zoungrana
  • Gérard Lefevre
  • Sandrine Jouineau
  • François Elie
  • Véronique Arlot
  • Philippe Vergnaud
  • Sophie Fort
  • Gilbert Pierre-Justin
  • Valérie Dubois
  • Guillaume Chupin
  • Martine Francois-Rougier
  • Laïd Bouazza
  • Charlène Mesnard
  • David Comet
  • Josiane Epaud
  • Patrick Bourgoin
  • Stéphanie Garcia
  • Jean-Pôl Gatellier
  • Elise Vouvet
  • Marcel Dommartin
  • Laurence Bistos
  • Gérard Marquet
  • Michèle Faye
  • Alain Jourdain
  • Sandra Ros
Françoise Coutant
Françoise Coutant (5 élus) Angouleme dessinons demain 		1 793 21,96%
  • Françoise Coutant
  • Djillali Merioua
  • Frédérique Cauvin
  • Fabrice Vergnier
  • Alexia Portal
Martine Pinville
Martine Pinville (3 élus) Vivre angouleme 		1 195 14,63%
  • Martine Pinville
  • Christian Vallat
  • Caroline Girardin-Chancy
Raphaël Manzanas
Raphaël Manzanas (1 élu) Angouleme en commun 		690 8,45%
  • Raphaël Manzanas
Olivier Nicolas
Olivier Nicolas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travaileurs 		185 2,26%
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 32,83%
Taux d'abstention 67,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 381

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bonnefont
Xavier Bonnefont (35 élus) Angoulême c'est l'essentiel 		8 534 60,14%
  • Xavier Bonnefont
  • Françoise Legrand
  • Samuel Cazenave
  • Stéphanie Garcia
  • Vincent You
  • Elise Vouvet
  • François Elie
  • Isabelle Lagrange
  • Joël Guitton
  • Danielle Chauvet
  • Patrick Bourgoin
  • Véronique De Maillard
  • Philippe Vergnaud
  • Elisabeth Lasbugues
  • Jean-Philippe Pousset
  • Elisabete Serralheiro
  • Pascal Monier
  • Anne-Laure Willaumez-Guillemeteau
  • Laïd Bouazza
  • Martine Francois-Rougier
  • Murat Ozdemir
  • Véronique Arlot
  • Jean-Pol Gatellier
  • Bernadette Fave
  • Denis Debrosse
  • José Bouttemy
  • Gérard Marquet
  • Cécile Macula
  • Gilbert Pierre-Justin
  • Anne-Sophie Bidoire
  • Guillaume Chupin
  • Valérie Dubois
  • Pierre-Jean Le Mauff
  • Samantha Bourgogne
  • Rabah Acharki
Philippe Lavaud
Philippe Lavaud (8 élus) Angoulême avance, avec vous 		5 654 39,85%
  • Philippe Lavaud
  • Janine Guinandie
  • Jacky Bouchaud
  • Françoise Coutant
  • Jean-Paul Pain
  • Catherine Perez
  • Kader Bouazza
  • Brigitte Ricci
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,75%
Nombre de votants 15 053

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bonnefont
Xavier Bonnefont Angoulême c'est l'essentiel 		4 432 30,71%
Philippe Lavaud
Philippe Lavaud Angoulême avance, avec vous 		3 678 25,48%
Samuel Cazenave
Samuel Cazenave Cazenave pour les angoumoisins 		2 939 20,36%
Anna Martinese
Anna Martinese Angoulême bleu marine 		1 341 9,29%
Françoise Coutant
Françoise Coutant Angoulême ecologie 2014 		1 076 7,45%
Nicolas Baleynaud
Nicolas Baleynaud Front solidaire anti austerite pour angoulême 		765 5,30%
Olivier Nicolas
Olivier Nicolas Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		200 1,38%
Participation au scrutin Angoulême
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Nombre de votants 14 888

Villes voisines d'Angoulême

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