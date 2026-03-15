Résultat municipale 2026 à Angoulême : ne manquez pas la journée électorale
Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Angoulême ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Angoulême
11:11 - Plusieurs candidats veulent collaborer davantage avec l'opposition
À Angoulême, les candidats aux municipales de 2026 promettent une collaboration accrue avec l'opposition. Des mesures innovantes comme le partage des indemnités entre tous les élus sont proposées pour encourager la participation. Ces initiatives visent à renforcer la transparence et l'inclusion au sein du conseil municipal. Lire sur charentelibre.fr
13/03/26 - 16:26 - Un courrier déposé dans toutes les boites aux lettres de la ville crée la polémique
À Angoulême, le courrier du maire Xavier Bonnefont pour les élections municipales de 2026 suscite des critiques. Il évoque des projets en cours tout en utilisant son titre de maire, ce qui soulève des questions éthiques sur l'utilisation de son mandat pour influencer le vote. Les opposants demandent des éclaircissements sur ces annonces tardives. Lire sur charentelibre.fr
13/03/26 - 15:26 - Les candidats présentent leurs mesures pour l'accessibilité et l'inclusion des personnes à mobilité réduite
À Angoulême, les élections municipales de 2026 mettent en avant l'accessibilité et l'inclusion pour les personnes à mobilité réduite. Les candidats proposent des mesures concrètes, comme la création de voies adaptées et la mise aux normes des bâtiments publics. L'enjeu est de rendre la ville plus accessible et de faciliter l'information municipale pour tous. Lire sur charentelibre.fr
12/03/26 - 12:45 - Angoulême : 9 listes se préparent pour les élections municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Angoulême se dérouleront les 15 et 22 mars. Neuf candidats, un record, se présentent, y compris le maire sortant, Xavier Bonnefont, qui cherche un troisième mandat. Chaque candidat propose des initiatives variées allant des transports à des projets culturels pour la ville. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Angoulême
|Tête de listeListe
|
Xavier Bonnefont
Liste divers droite
L'essentiel c'est vous !
|
|
Didier Peirin
Liste du Rassemblement National
REDESSINONS ANGOULÊME
|
|
Jean-Christophe Compain
Liste Reconquête !
Agir Pour Angoulême
|
|
Patrick Mardikian
Liste divers gauche
CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN
|
|
Christophe Duhoux-Salaberry
Liste Les Ecologistes
Angoulême Collectif 2026
|
|
Anne-Aziliz Petit-Louboutin
Liste de La France insoumise
L'union populaire Angoulême
|
|
Raphaël Manzanas
Liste du Parti socialiste
CHANGER LA VILLE
|
|
Olivier Nicolas
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Vincent You
Liste divers droite
ANGOULEME VOUS AIME
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont (34 élus) Angouleme, c'est vous !
|4 301
|52,68%
|
|Françoise Coutant (5 élus) Angouleme dessinons demain
|1 793
|21,96%
|
|Martine Pinville (3 élus) Vivre angouleme
|1 195
|14,63%
|
|Raphaël Manzanas (1 élu) Angouleme en commun
|690
|8,45%
|
|Olivier Nicolas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travaileurs
|185
|2,26%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|32,83%
|Taux d'abstention
|67,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 381
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont (35 élus) Angoulême c'est l'essentiel
|8 534
|60,14%
|
|Philippe Lavaud (8 élus) Angoulême avance, avec vous
|5 654
|39,85%
|
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|15 053
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont Angoulême c'est l'essentiel
|4 432
|30,71%
|Philippe Lavaud Angoulême avance, avec vous
|3 678
|25,48%
|Samuel Cazenave Cazenave pour les angoumoisins
|2 939
|20,36%
|Anna Martinese Angoulême bleu marine
|1 341
|9,29%
|Françoise Coutant Angoulême ecologie 2014
|1 076
|7,45%
|Nicolas Baleynaud Front solidaire anti austerite pour angoulême
|765
|5,30%
|Olivier Nicolas Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|200
|1,38%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|56,09%
|Taux d'abstention
|43,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Nombre de votants
|14 888
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