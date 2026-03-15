Résultat municipale 2026 à Angoulême : suivez la publication des résultats dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Angoulême sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Angoulême
18:16 - La progression du vote RN RN à Angoulême avant les municipales
Le parti à la flamme restait loin du match lors du scrutin municipal à Angoulême en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 14,82% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,97% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 10,49% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Angoulême comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 19,55% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 21,86% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 22,93% le dimanche suivant.
17:30 - Le taux de participation en Charente à 17h s'élève à 48,61%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 48,61% en Charente.
16:18 - Les électeurs d'Angoulême peu mobilisés lors des scrutins
En ce jour de municipales 2026 à Angoulême, la participation sera très observée. Pour rappel, la participation s'élevait à 32,83 % lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste, la pandémie du coronavirus ayant impacté fortement l'événement. Historiquement, les municipales demeurent pourtant, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se déplacent le plus massivement, s'agissant de désigner leur maire ou leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 18 038 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 71,38 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 47,86 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 64,50 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 49,47 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les données esquissent une ville en déficit de participation face aux moyennes nationales.
14:39 - Angoulême classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Le contexte politique d'Angoulême a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (19,55%). René Pilato (Union de la gauche) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Angoulême après la dissolution de l'Assemblée avec 43,74%. Thomas Mesnier (Horizons) échouait à la deuxième place avec 28,61%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, René Pilato culminant à 46,60% des suffrages exprimés localement.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Angoulême
|Tête de listeListe
|
Xavier Bonnefont
Liste divers droite
L'essentiel c'est vous !
|
|
Didier Peirin
Liste du Rassemblement National
REDESSINONS ANGOULÊME
|
|
Jean-Christophe Compain
Liste Reconquête !
Agir Pour Angoulême
|
|
Patrick Mardikian
Liste divers gauche
CHOISISSONS ANGOULEME AVEC PATRICK MARDIKIAN
|
|
Christophe Duhoux-Salaberry
Liste Les Ecologistes
Angoulême Collectif 2026
|
|
Anne-Aziliz Petit-Louboutin
Liste de La France insoumise
L'union populaire Angoulême
|
|
Raphaël Manzanas
Liste du Parti socialiste
CHANGER LA VILLE
|
|
Olivier Nicolas
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Vincent You
Liste divers droite
ANGOULEME VOUS AIME
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont (34 élus) Angouleme, c'est vous !
|4 301
|52,68%
|
|Françoise Coutant (5 élus) Angouleme dessinons demain
|1 793
|21,96%
|
|Martine Pinville (3 élus) Vivre angouleme
|1 195
|14,63%
|
|Raphaël Manzanas (1 élu) Angouleme en commun
|690
|8,45%
|
|Olivier Nicolas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travaileurs
|185
|2,26%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|32,83%
|Taux d'abstention
|67,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 381
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont (35 élus) Angoulême c'est l'essentiel
|8 534
|60,14%
|
|Philippe Lavaud (8 élus) Angoulême avance, avec vous
|5 654
|39,85%
|
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,75%
|Nombre de votants
|15 053
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bonnefont Angoulême c'est l'essentiel
|4 432
|30,71%
|Philippe Lavaud Angoulême avance, avec vous
|3 678
|25,48%
|Samuel Cazenave Cazenave pour les angoumoisins
|2 939
|20,36%
|Anna Martinese Angoulême bleu marine
|1 341
|9,29%
|Françoise Coutant Angoulême ecologie 2014
|1 076
|7,45%
|Nicolas Baleynaud Front solidaire anti austerite pour angoulême
|765
|5,30%
|Olivier Nicolas Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|200
|1,38%
|Participation au scrutin
|Angoulême
|Taux de participation
|56,09%
|Taux d'abstention
|43,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Nombre de votants
|14 888
Villes voisines d'Angoulême
- Angoulême (16000)
- Ecole primaire à Angoulême
- Maternités à Angoulême
- Crèches et garderies à Angoulême
- Classement des collèges à Angoulême
- Salaires à Angoulême
- Impôts à Angoulême
- Dette et budget d'Angoulême
- Climat et historique météo d'Angoulême
- Accidents à Angoulême
- Délinquance à Angoulême
- Inondations à Angoulême
- Nombre de médecins à Angoulême
- Pollution à Angoulême
- Entreprises à Angoulême
- Prix immobilier à Angoulême