Résultat municipale 2026 à Annecy : les infos à ne pas rater sur l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Annecy ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Annecy
07:47 - Journée électorale à Annecy : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de réagir sur les enjeux qui concernent leur ville. À Annecy comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est François Astorg qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Annecy. Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 88 bureaux de vote d'Annecy. Recevez gratuitement les résultats des élections à Annecy dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
12/03/26 - 18:01 - Les candidats se divisent sur la place de la voiture dans la ville
À Annecy, les élections municipales de 2026 suscitent un vif débat concernant le plan de circulation. Trois des cinq candidats proposent de modifier ce dispositif, notamment Guillaume Roit-Lévêque du RN, qui envisage une réintroduction des traversées en voiture. Les candidats mettent en avant la nécessité de retravailler les sens de circulation pour améliorer la situation des automobilistes. Lire sur ledauphine.com
09/03/26 - 13:51 - Les candidats présentent leurs programmes à Annecy
Les élections municipales de 2026 à Annecy approchent, avec des candidats présentant leurs programmes sur des thématiques telles que le logement, la circulation et la sécurité. France 3 Alpes a interviewé six candidats et propose un outil pour comparer leurs engagements. Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annecy
|Tête de listeListe
|
Naci Yildirim
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Antoine Armand
Liste d'union au centre
Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND
|
|
Jean-Luc Rigaut
Liste divers droite
UNIS PAR ANNECY avec Jean-Luc RIGAUT
|
|
Alexandre Mulatier-Gachet
Liste d'union à gauche
Vivre Annecy
|
|
Guillaume Roit-Levêque
Liste du Rassemblement National
RETROUVONS ANNECY
|
|
Vincent Drême
Liste de La France insoumise
L'AVENIR EN COMMUNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Astorg (51 élus) Reveillons annecy !
|12 664
|44,74%
|
|Jean-Luc Rigaut (15 élus) Pour annecy naturellement
|12 637
|44,64%
|
|Denis Duperthuy (3 élus) Les anneciens
|3 004
|10,61%
|
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|35,65%
|Taux d'abstention
|64,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 043
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut Pour annecy naturellement
|8 147
|28,39%
|François Astorg Reveillons annecy
|7 997
|27,87%
|Frédérique Lardet Annecy respire
|6 169
|21,50%
|Denis Duperthuy Les anneciens
|2 883
|10,04%
|Vincent Lecaillon Alternative pour annecy
|2 510
|8,74%
|Daniel Salem Chiad Vivre ensemble a annecy
|594
|2,07%
|Naci Yildirim Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|390
|1,35%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|36,17%
|Taux d'abstention
|63,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 392
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut (33 élus) Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy
|7 331
|45,10%
|
|Denis Duperthuy (6 élus) Avec vous, annecy pour tous
|4 182
|25,73%
|
|Thomas Noel (4 élus) Annecy bleu marine
|2 863
|17,61%
|
|Alain Bexon (2 élus) Annecy pour la vie
|1 877
|11,54%
|
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|49,75%
|Taux d'abstention
|50,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|16 693
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Rigaut Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy
|6 594
|40,26%
|Thomas Noel Annecy bleu marine
|2 645
|16,15%
|Denis Duperthuy Avec vous, annecy pour tous
|2 337
|14,27%
|Alain Bexon Annecy pour la vie
|1 805
|11,02%
|François Astorg Annecy changeons d'ere
|1 735
|10,59%
|Philippe Metral-Boffod Annecy résolument à gauche
|750
|4,57%
|Gilles Ravache L'humain d'abord à annecy
|347
|2,11%
|Jean-Paul Macé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|164
|1,00%
|Participation au scrutin
|Annecy
|Taux de participation
|50,06%
|Taux d'abstention
|49,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|16 799
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