Résultat municipale 2026 à Annecy : les infos à ne pas rater sur l'élection

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Annecy

Tête de listeListe
Naci Yildirim
Naci Yildirim Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs
  • Naci Yildirim
  • Jocelyne Legouhy
  • Jacques Mattei
  • Sophie Bédague
  • Christophe Godard
  • Isabelle Cardot
  • Richard Rutés
  • Murielle Rey
  • Patrick Fourmental
  • Ketty Michel
  • Fayçal Benchikh
  • Dominique Bijasson
  • Faïçal Messaoudi
  • Shirine Baccas
  • Bruno Fraichard
  • Hanane Aznag
  • Mathieu Bally
  • Anne Alessio
  • Erjon Duraku
  • Romane Flachot
  • Abdanour Alidra
  • Alizée Chaillet
  • Théliau Carlier
  • Florine Adepo
  • Mohamed Chekri
  • Anaïs Bisschop
  • Pierre Vroylandt
  • Nicole Bovéro
  • Abdelatif Jebari
  • Audrey Brunet
  • Yvon Jourdan
  • Marie-Hélène Collomb
  • Axel Maron
  • Bernadette Deschamps
  • Christophe Mbae Saîd
  • Anna Kaminska
  • Pierre Bourgin
  • Manon Torres
  • Daniel Meublat
  • Audrey Durousset
  • Slawomir Mlynarczyk
  • Virginie Girard
  • Ali Mokhtari
  • Nadia Verboux
  • Eddie Moulin
  • Nahima Hemici
  • Mandoye Ndoye
  • Corinne Jouvin
  • Gabriel Nocera
  • Joana Varandas
  • Michel Picq
  • Isabelle Le Roy Lavorel
  • Karim Rehail
  • Angeline Leroy
  • Cristovào Ribeiro de Almeida
  • Edwige Favre-Lorraine
  • Sunaj Ruzhdiu
  • Micheline Pipaud
  • Samir Samaï
  • Laurie Renétaud
  • Aurélien Senger
  • Édith Lopez
  • Jean-Michel Taudière
  • Michèle Chappet
  • Eric Théo
  • Christine Boucher
  • Farhat Touati
  • Micheline Girrault
  • Christian Prior
Antoine Armand
Antoine Armand Liste d'union au centre
Acteurs d'Annecy avec Antoine ARMAND
  • Antoine Armand
  • Marie Bosson
  • Anthony Granger
  • Catherine Pacoret
  • Hugo Roux
  • Magali Mugnier
  • Frédéric Moine
  • Isabelle Dijeau
  • Pascal Bassan
  • Séverine Grard
  • Dominique Puthod
  • Carla Bérard
  • Philippe Baudet
  • Myriam Lhuillier
  • Arnaud Stefanutti
  • Gulcan Aslan-Uzuner
  • Lionel Tardy
  • Annabel André
  • Vincent de Crayencour
  • Clémence Callies
  • Antoine Carre
  • Saloua Djebali
  • Rémi Bats
  • Servane Eloy
  • Vincent Mani
  • Valérie Gonzo-Massol
  • Denis Duperthuy
  • Nathalie de Breda
  • Christian Petit
  • Peggy Bajeux
  • Alexandre Richefort
  • Céline Pernici
  • Thomas Bouvard
  • Laure Soyez
  • Raphaël Stojic
  • Laure Townley-Bazaille
  • Julien Effner
  • Khadouj El Barkaoui
  • Patrice Moreau
  • Véronique Riotton
  • Philippe Luneau
  • Vanessa Chappuis
  • Julien Combet
  • Karine Cornier
  • Pascal Bouvard
  • Aline Dussolier
  • Kévin Vazquez
  • Rébecca Touati
  • Joris Brichet
  • Sabrina Brouillard
  • Thierry Radice
  • Françoise Dutour-Liard
  • Lucas Londiche
  • Caroline Mochon
  • Daniel Mouthon
  • Adèle Giraud
  • Jean-Christophe Deperraz
  • Léa Matringhen
  • Stéphane Burgun
  • Loubna Layeb
  • Bernard Vermorel
  • Josiane Toussaint
  • Mame Socé Ndiaye
  • Anne-Marie Piperno-Voizot
  • Romain Bernard
  • Messaouda Chalabi
  • Pascal Decker
  • Martine Misslin-Morand
  • Jean-Claude Lancereau
Jean-Luc Rigaut
Jean-Luc Rigaut Liste divers droite
UNIS PAR ANNECY avec Jean-Luc RIGAUT
  • Jean-Luc Rigaut
  • Elise Bouvier
  • Tony Pessey
  • Adeline Cantaloube
  • Christophe Chenu
  • Aline Fabresse
  • Thierry Billet
  • Naouelle Bechim
  • Pierre Poles
  • Manon Compain
  • Alain Favre
  • Sarah Dupille
  • Ludovic Banet
  • Océane Charaux
  • Fabien Tilliet
  • Monique Chemla
  • Baptiste Auray
  • Nathalie Servet
  • Alexis Marchal
  • Julie Rambaud
  • Marwan Benmbarek
  • Natalya Mytran
  • Christian Gay
  • Maryse Bouvier
  • Erwan Dhainaut
  • Noémie de Testa
  • Frédéric Viollet
  • Valentine Dorel
  • Marc Zerbola
  • Chérifa Nano Saby
  • Adam Macheda
  • Pauline Lecoeur
  • Luca Fabbian
  • Ingrid Veyrat-Durebex
  • Denis Abadie
  • Mona La Barbera
  • Maxime Ducarin
  • Flora Abt
  • George Abraham
  • Marylène Fiard
  • Pierre-Etienne Flanquart
  • Gilberte Bel
  • Yves Mollier-Pierret
  • Sabrina Rey
  • Alain Deruaz
  • Séverine Doche
  • Thierry Deléan
  • Anne Dumé
  • Laurent Trapp
  • Isabelle Fuselier
  • Julien Paquit
  • Georgette Babillon
  • Jean-Christophe Cabot
  • Annelyse Innocenti
  • Gérard Menard
  • Marie-Paule Kneip
  • Philippe Bouthier
  • Francine Uiber
  • David Renaudin
  • Oumaïma Belalit
  • Sylvain Descoins
  • Odile Suchetet
  • Valentin Poulet
  • Nathalie George
  • Joseph Frison-Roche
  • Michelle Gajic
  • Jean-François Barat
  • Corinne Bouland
  • Gilles Bernard
Alexandre Mulatier-Gachet
Alexandre Mulatier-Gachet Liste d'union à gauche
Vivre Annecy
  • Alexandre Mulatier-Gachet
  • Chantale Farmer
  • Pascal Sciabbarrasi
  • Sarah Klilib
  • Aurélien Modurier
  • Catherine Allard
  • Brieuc Huon
  • Adeline Duché
  • Michel de Villa
  • Gina Rahim
  • Alain Roubian
  • Loris Fontana
  • André Lechner
  • Sophie Garcia
  • Xavier Osternaud
  • Sandrine Dall' Aglio
  • Lionel Pelud
  • Anne-Sophie Chambaz
  • Samuel Dixneuf
  • Aurélie Guedron
  • Rémi Gras
  • Tina Le Mao
  • Abdelrahim Ali Yagoub
  • Emmanuelle Parel
  • Ludovic Fazzari
  • Alexandra Beaujard
  • Christophe Poncet
  • Brigitte Fliecx
  • Alexandre Meyer
  • Carine Comparin
  • Nicolas Mourgues
  • Roxane Nojac
  • Laurent Bouvier
  • Annick Magrecki
  • Jean François Tessier
  • Justine Ngambene
  • Matthias Gibaud
  • Cécile Boly
  • Fabien Gery
  • Rahma El Haddaji
  • Antoine Kehrli
  • Nadine Goval
  • Francis Bouvier
  • Elisabeth Bourgeois
  • Didier Pierrat
  • Suelie Rahali
  • Rachid Rouibah
  • Sandra Detavernier
  • Noel Ponthus
  • Isabelle Cayeux
  • Grégory Brissonneau
  • Hayat Chebah
  • Antonino Colluzio
  • Marine Holt
  • Simon David
  • Aurélie Bertrand
  • Brice Belouin
  • Claude Saint Romain
  • Thierry Pris
  • Christine Denis
  • Philippe Boisseaux-Bourgeois
  • Yasmina Veyssieres
  • Clément Fantin
  • Mireille Silva
  • Hafid Maina
  • Evelyne Decarre-Collomb
  • Thierry Welter
  • Bénédicte Serrate
  • Jean Boutry
Guillaume Roit-Levêque
Guillaume Roit-Levêque Liste du Rassemblement National
RETROUVONS ANNECY
  • Guillaume Roit-Levêque
  • Chloé Goueillé
  • Gaëtan Ricque
  • Isabelle Astruz
  • Alain Bexon
  • Clémentine Blanc
  • Nicolas Krivobok
  • Marie Magnier
  • Jean-Luc Fol
  • Firmine Hoarau
  • Desmond Le Batteux
  • Rachel Martinez
  • Fabrice Marini
  • Nadine Tavernier
  • Philippe Ducret
  • Cathy Dumont
  • Haize Droesch
  • Elisabeth Kermorvant
  • Franck Besnard
  • Isabelle Vuillaume
  • Vincent Charles
  • Laura Civel
  • Thibault Schalck
  • Jocelyne Denemark
  • Thibault Ludwikowski
  • Michèle Lachat
  • Marc-Emmanuel Carmet
  • Laura Forest
  • Benjamin Berhault
  • Marie Moenne
  • Roland Ponthus
  • Béatrice Damour
  • Franck Willem
  • Hélène Chalamova
  • Daniel Labouche
  • Catherine Moutin
  • Franck Zorel
  • Louise Even
  • Henri Denemark
  • Elsa Hoarau
  • Michel Luber
  • Mireille Buetscha
  • Gabriel Skrypoczka
  • Martine Van Den Brink
  • Laurent Moretti
  • Océane Monier
  • Yanis Monier
  • Claire Salama
  • Jean-Luc Bernard
  • Dalila Ghazi
  • Florian Choiral
  • Lou Quezel
  • Gérard Nicolas
  • Catherine Migeon
  • Philippe Vernex
  • Raymonde Collet
  • Jason Dubois
  • Louise Saint Maraint
  • Alain Dupré
  • Jacqueline Maurouard
  • Cédric Robert
  • Caryne de Cuyper
  • Daniel Mouthon
  • Martine Cattaneo
  • Hervé Elouet
  • Yvonne Larnau
  • Nicolas Martinez
  • Zoé Lagozny
  • Thomas Joyeux
Vincent Drême
Vincent Drême Liste de La France insoumise
L'AVENIR EN COMMUNE
  • Vincent Drême
  • Anne Beurard
  • Luka Baron
  • Aïcha Berrahal
  • Matthieu Chagnard
  • Faustine Galicia
  • Pierre Payet
  • Emma Guichon
  • Olivier Detraz
  • Nadia Berrahal
  • Gaël Genco
  • Agathe Cocq
  • Fabien Colmire
  • Nedjma Jean-Metatla
  • Louis Devillers
  • Asma Taleb
  • Mehdi Meyer
  • Erika Boiteux
  • Faride Eladie
  • Naura Meniker
  • Johan Grenier
  • Amelle Dekhmouche
  • Rachid Zahoui
  • Ahola Giusti
  • Raphaël Santana
  • Florence Bachelet
  • Denis Jean
  • Inès Mogenet
  • Sébastien Buatois
  • Cécile Couraud
  • Bastien Perrin
  • Agnès Gautrais
  • Etienne Giovanetti
  • Alexiane Delille
  • David Sellier
  • Soraya Ruiz-Fourcade
  • Colas Fievet
  • Alexane Rollet
  • Renaud Quercia
  • Régine Jacquemoud
  • Hugo Laplace-Juillard
  • Cristine Del Medico
  • Wahib Naouar
  • Cécile Comerro
  • Pierre Laplace-Juillard
  • Alice Vernerey
  • Martin Anceaume
  • Nathalie Ketterer
  • Cédric Le Bihan
  • Jéromine Oudot
  • Samy Benattia
  • Delphine Chappaz
  • Marc Gicquel
  • Candice Lalande
  • Damien Hachache
  • Sohane Jean
  • Fernand Forel
  • Ouarda Abdellah
  • Stéphane Pervier
  • Katarina Zouechtiagh
  • Alexandre Sanchez
  • Alice Thibault
  • Maxime Lereec
  • Corine Blanchard
  • Théo Hascoët
  • Sofia Velentini
  • Maurice Detraz
  • Maya Juignier--Sinturel
  • William Goumidi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Astorg
François Astorg (51 élus) Reveillons annecy ! 		12 664 44,74%
  • François Astorg
  • Frédérique Lardet
  • Benjamin Marias
  • Nora Segaud-Labidi
  • Aurélien Modurier
  • Chantale Farmer
  • Guillaume Tatu
  • Sandrine Dall'aglio
  • Pierre-Louis Massein
  • Bénédicte Serrate
  • Jean-Louis Toé
  • Karine Bui-Xuan Picchedda
  • Fabien Gery
  • Odile Ceriati Mauris
  • Samuel Dixneuf
  • Marion Lafarie
  • Patrick Leconte
  • Marie Bertrand
  • Pierre Geay
  • Elizabeth Battarel
  • Christian Petit
  • Charlotte Julien
  • Olivier Barry
  • Aurélie Guedron
  • Alexandre Mulatier-Gachet
  • Magali Mugnier
  • Eric Peugniez
  • Fabienne Grebert
  • Christian Bovier
  • Viviane Marle
  • Etienne Andreys
  • Cécile Boly
  • Yannis Sauty
  • Alexandra Beaujard
  • Xavier Osternaud
  • Lola Cecchinel
  • Jean-François Degenne
  • Elodie Avet Le Veuf
  • Guillaume Cohen
  • Sophie Garcia
  • Nicolas Krivobok
  • Evelyne Bouverat
  • Thierry Delean
  • Catherine Allard
  • Abdelrahim Ali Yagoub
  • Sophie Lepage
  • Xavier Dumont
  • Christelle Mermillod-Blardet
  • Gaël Desmoucelles
  • Chloé Riviere
  • Jean-Luc Thomé
Jean-Luc Rigaut
Jean-Luc Rigaut (15 élus) Pour annecy naturellement 		12 637 44,64%
  • Jean-Luc Rigaut
  • Isabelle Dijeau
  • Anthony Granger
  • Corinne Bouland
  • Bilel Bouchetibat
  • Joëlle Dérippe-Perradin
  • Tony Pessey
  • Fédérique Bangué
  • Thomas Meszaros
  • Christiane Laydevant
  • Philippe Chamosset
  • Séverine Grard
  • Bruno Basso
  • Ornela Dulellari
  • Jean-Jacques Pasquier
Denis Duperthuy
Denis Duperthuy (3 élus) Les anneciens 		3 004 10,61%
  • Denis Duperthuy
  • Claire Lepan
  • Antoine Grange
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 35,65%
Taux d'abstention 64,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 29 043

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Rigaut
Jean-Luc Rigaut Pour annecy naturellement 		8 147 28,39%
François Astorg
François Astorg Reveillons annecy 		7 997 27,87%
Frédérique Lardet
Frédérique Lardet Annecy respire 		6 169 21,50%
Denis Duperthuy
Denis Duperthuy Les anneciens 		2 883 10,04%
Vincent Lecaillon
Vincent Lecaillon Alternative pour annecy 		2 510 8,74%
Daniel Salem Chiad
Daniel Salem Chiad Vivre ensemble a annecy 		594 2,07%
Naci Yildirim
Naci Yildirim Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		390 1,35%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 36,17%
Taux d'abstention 63,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 29 392

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Rigaut
Jean-Luc Rigaut (33 élus) Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy 		7 331 45,10%
  • Jean-Luc Rigaut
  • Marie-Agnès Bourmault
  • Dominique Puthod
  • Marylène Fiard
  • Thierry Billet
  • Isabelle Vandame
  • André Mugnier
  • Annabel André-Laurent
  • Thomas Meszaros
  • Roselyne Druz-Amoudry
  • Gilles Bernard
  • Valentine Borel Hoffmann
  • Ludovic Banet
  • Mireille Brasier
  • Michel Amoudry
  • Nicole Loichon
  • Pierre Hérisson
  • Françoise Tarpin
  • Pierre Poles
  • Line Danjou-Darsy
  • François Scavini
  • Valérie Gonzo-Massol
  • Pascal Dupille
  • Sandrine Cadet
  • Antoine Carré
  • Françoise Rebelle
  • Stéphane Curioz
  • Sophie Tricaud
  • Christophe Chenu
  • Madeline Caillat
  • Stanislas Frécon
  • Marie-José Fossorier
  • Laurent Chiabaut
Denis Duperthuy
Denis Duperthuy (6 élus) Avec vous, annecy pour tous 		4 182 25,73%
  • Denis Duperthuy
  • Claire Lepan
  • François Astorg
  • Evelyne Marteau
  • Alain Germani
  • Annette Pageaud
Thomas Noel
Thomas Noel (4 élus) Annecy bleu marine 		2 863 17,61%
  • Thomas Noel
  • Pauline Farges
  • Jérémy Vallon
  • Françoise De Marignan
Alain Bexon
Alain Bexon (2 élus) Annecy pour la vie 		1 877 11,54%
  • Alain Bexon
  • Bérangère De Sacy
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 49,75%
Taux d'abstention 50,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 16 693

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Rigaut
Jean-Luc Rigaut Liste jean-luc rigaut portons haut les valeurs d'annecy 		6 594 40,26%
Thomas Noel
Thomas Noel Annecy bleu marine 		2 645 16,15%
Denis Duperthuy
Denis Duperthuy Avec vous, annecy pour tous 		2 337 14,27%
Alain Bexon
Alain Bexon Annecy pour la vie 		1 805 11,02%
François Astorg
François Astorg Annecy changeons d'ere 		1 735 10,59%
Philippe Metral-Boffod
Philippe Metral-Boffod Annecy résolument à gauche 		750 4,57%
Gilles Ravache
Gilles Ravache L'humain d'abord à annecy 		347 2,11%
Jean-Paul Macé
Jean-Paul Macé Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		164 1,00%
Participation au scrutin Annecy
Taux de participation 50,06%
Taux d'abstention 49,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 16 799

Villes voisines d'Annecy

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