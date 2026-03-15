Résultat municipale 2026 à Antibes : le jour de vote heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Antibes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Antibes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Antibes
11:46 - Tout savoir sur les règles à respecter pour aller voter ce dimanche
À quelques jours du premier tour des élections municipales de 2026, les bureaux de vote se préparent à accueillir les électeurs le 15 mars. Des règles précises sont établies concernant le comportement des électeurs dans l'isoloir, notamment l'interdiction de vêtements politiques et la nécessité d'apporter plusieurs bulletins. Les électeurs peuvent être accompagnés de leurs enfants au bureau de vote, mais doivent respecter certaines conditions. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
13/03/26 - 12:51 - Michèle Muratore dévoile ses ambitions pour les municipales
À Antibes, Michèle Muratore, candidate Divers gauche, ambitionne d'obtenir six élus lors des municipales. Lors d'une réunion publique, elle a souligné l'importance de mobiliser le soutien populaire pour atteindre au moins 25% des voix, face à un maire sortant qui brigue un sixième mandat. Son programme met l'accent sur des initiatives solidaires et écologiques, visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Lire sur nicematin.com
10/03/26 - 21:26 - Jean Leonetti fait avancer le projet à Antibes
À Antibes, le maire-candidat Jean Leonetti présente son projet de « coulée verte » dans le cadre des élections municipales de 2026. Ce projet inclut des logements en bail réel solidaire et une antenne du CCAS pour renforcer le lien social. Leonetti souhaite aussi dynamiser le quartier en ajoutant des commerces près des logements étudiants. Lire sur nicematin.com
09/03/26 - 13:23 - Antibes connaît une erreur sur les listes électorales
À Antibes, la campagne des élections municipales est perturbée par une erreur sur les listes préfectorales. Alain Quessada, colistier du Rassemblement National, a vu son nom modifié en « Kuessada », ce qui soulève des questions sur la gestion des services de l'État. L'incident est perçu comme un potentiel sabotage ou une incompétence administrative. Lire sur nicematin.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Antibes
|Tête de listeListe
|
Michèle Muratore
Liste d'union à gauche
GAUCHE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE ET DEMOCRATIQUE
|
|
Hugo Muriel
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR ANTIBES
|
|
Jean Leonetti
Liste d'union à droite
Ensemble pour Antibes Juan les Pins
|
|
Adrien Nouet
Liste de La France insoumise
REINVENTONS ANTIBES JUAN-LES-PINS, L'UNION POUR UN FUTUR ECOLOGIQUE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan-les-pins
|8 163
|52,89%
|
|Tanguy Cornec (4 élus) Antibes retrouve
|2 091
|13,54%
|
|François Zema (3 élus) Un nouveau souffle
|1 822
|11,80%
|
|Michèle Muratore (1 élu) Gauche solidaire ecologique et democratique
|926
|6,00%
|
|Mathilde Tessier Vos idees notre ville
|755
|4,89%
|Arnaud Delcasse L'alternative sociale, citoyenne, écologique pour antibes juan-les-pins
|658
|4,26%
|Bérengère Humbert Antibes animaliste
|468
|3,03%
|Eric Ducatel 49 juantibois
|337
|2,18%
|Michel Morgana Tous pour antibes
|213
|1,38%
|Participation au scrutin
|Antibes
|Taux de participation
|30,27%
|Taux d'abstention
|69,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 842
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan les pins
|17 620
|63,16%
|
|Lionel Tivoli (5 élus) Rassemblement bleu marine pour antibes
|5 770
|20,68%
|
|Michèle Muratore (2 élus) La gauche unie solidaire et ecologique
|2 504
|8,97%
|
|Gérard Piel (1 élu) La gauche et l'ecologie pour antibes juan les pins
|2 003
|7,17%
|
|Participation au scrutin
|Antibes
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|28 880
Villes voisines d'Antibes
- Antibes (06160)
- Ecole primaire à Antibes
- Maternités à Antibes
- Crèches et garderies à Antibes
- Classement des collèges à Antibes
- Salaires à Antibes
- Impôts à Antibes
- Dette et budget d'Antibes
- Climat et historique météo d'Antibes
- Accidents à Antibes
- Délinquance à Antibes
- Inondations à Antibes
- Nombre de médecins à Antibes
- Pollution à Antibes
- Entreprises à Antibes
- Prix immobilier à Antibes