Résultat municipale 2026 à Antibes : le jour de vote heure par heure

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Antibes

Tête de listeListe
Michèle Muratore
Michèle Muratore Liste d'union à gauche
GAUCHE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE ET DEMOCRATIQUE
  • Michèle Muratore
  • Jérôme Bracq
  • Caroline Benyayer
  • Mehdi Petit
  • Clémentine Coujard
  • Pierre Aubry
  • Chadia Bailet-Achouri
  • Lionel Voarino
  • Noémie Orsoni
  • Micael Pierre-Louis-Lavigne
  • Maddy Messa Ndong
  • Mathis Gillio
  • Karine Sanche
  • Vassili Maillet
  • Mireille Bertucci
  • Ange Orsoni
  • Nicole Piel
  • Ryane Lassoued
  • Cathy Targowski
  • Gérard Chiapello
  • Nora Choubane
  • Didier Campana
  • Anne Deguignet
  • Bastien Bracq
  • Karoline Hausmann Savanier
  • Patrice Armas
  • Michelle Jayet
  • Alain Rozenbaum
  • Corinne Sahakian
  • Ahmed Khouli
  • Élisabeth Toquet
  • Vincent Bonnemaison
  • Michelle Perrin
  • Albert Alfieri
  • Houda Ben-Youssef
  • Philippe Etourneau
  • Arlette Tordo-Viticchio
  • Eric Vautor
  • Jocelyne Sable-Fourtassou
  • Philippe Pierre
  • Sybile Luchmayah Giordano
  • Alain Roger Henri Tarsiguel
  • Brigitte Vetter
  • Alain Denis
  • Nathalie Millon
  • Maxime Iannizzi
  • Pascale Bodenand
  • Jacques Magagnosc
  • Paule Toledo
  • Grégory Orsoni
  • Marie-France Cadiou-Sanche
Hugo Muriel
Hugo Muriel Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR ANTIBES
  • Hugo Muriel
  • Morgane Harel
  • Alain Quessada
  • Sophie Roger
  • Jimmy Hommet
  • Léa Agostinelli
  • Pascal Pitois
  • Fatima Aouali
  • Camron Voirin
  • Marie-Christine Montanarini
  • Sylvain de la Celle
  • Valérie Van Meuter
  • Anthony-Mario Rocquencourt
  • Maria Viola
  • Marco Agapiti
  • Geneviève Haack
  • Richard Ancel
  • Nicole Bizouerne
  • Christian Ducouret
  • Annick Bouaokkaz
  • Stéphane Paggetti
  • Olivia Vanhoutte
  • Hugues Malthet
  • Florence Vinçon
  • Richard Gallorini
  • Catherine Deriaz
  • Florian Marro
  • Catherine Walschots
  • Roberto Jeauneau
  • Patricia Di Pasquale
  • Richard Fournier
  • Clotilde Berten
  • Armand Chan
  • Françoise Arondel
  • Jean-Luc Delcourt
  • Brigitte Crisci
  • Albert Burgel
  • Marjorie Selve
  • Roger Chancel
  • Claudine Accart
  • Marc Orschek
  • Christine Morance
  • Jérôme Ferrand
  • Alicia Rouillon
  • Sébastien Dormigny
  • Revital Naor
  • Rémy Demange
  • Alisson Courtois
  • Patrick Cavigliasso
  • Andrée Dimey
  • Jean-Claude Fiandino
Jean Leonetti
Jean Leonetti Liste d'union à droite
Ensemble pour Antibes Juan les Pins
  • Jean Leonetti
  • Sophie Nasica
  • Eric Pauget
  • Simone Torres Forêt-Dodelin
  • Jacques Gente
  • Marika Roman
  • Serge Amar
  • Khera Badaoui
  • Éric Duplay
  • Alexia Missana
  • Yves Dahan
  • Anne-Marie Bousquet
  • Xavier Wiik
  • Françoise Thomel
  • Hassan El Jazouli
  • Martine Savalli
  • Daniel Lallaï
  • Stéphanie Ficarella
  • Matthieu Gilli
  • Marguerite Blazy
  • David Simplot
  • Carole Bonaut
  • Bernard Deliquaire
  • Johanna Simoes Da Silva
  • Audouin Rambaud
  • Carine Bonnuccelli
  • Alain Bernard
  • Béatrix Girard
  • Gérald Lacoste
  • Anaïs Imbert
  • Jacques Bartoletti
  • Vanessa Lellouche
  • Benoit Warnery
  • Gaëlle Dumas
  • Gilles Roux
  • Nathalie Grilli
  • Marc Anfosso
  • Elisabeth Smiraglia
  • Samir Ait Said
  • Stéphanie Fougou
  • Julien Pastouret
  • Anna Mazuy
  • Jean-Gérard Anfossi
  • Emilie Pietri
  • Nicolas Chaussard
  • Nathalie Depetris
  • Arnaud Derom
  • Alexandra Borchio Fontimp
  • Jean-Paul Veziano
Adrien Nouet
Adrien Nouet Liste de La France insoumise
REINVENTONS ANTIBES JUAN-LES-PINS, L'UNION POUR UN FUTUR ECOLOGIQUE ET POPULAIRE
  • Adrien Nouet
  • Laïla Blandel
  • Arthur Meyer-Abbatucci
  • Catherine Mathurin
  • Rémi Muller
  • Marie-Joséphine Broc
  • Antoine Mioque
  • Mathilde Samier
  • Eric Antoine
  • Natalie Donatien
  • Elton Skenderaj
  • Perrine Decoeur
  • Mariano Comunello
  • Françoise Cernesson
  • Daniel Alati
  • Elhem Saoud
  • Jean Schierano
  • Nitya Dinterich
  • Ludwig Moreau
  • Melissa Bengorine
  • Ethaniel Marin
  • Sahrane Romdhane
  • Romain Scherpereel
  • Carole Ammirati
  • Yann Gallet
  • Chadia Amri
  • Marc Xavier
  • Mercedes Saez-Asencio
  • Jean-Luc Caron
  • Marguerite Martin
  • Tomy Donatien
  • Christine Martin
  • Jean Jacques Dujardin
  • Valérie Kimmel
  • Quentin Heitz
  • Alexia Okorokoff
  • Gabriel Vigne
  • Claire Caumel
  • Eric Lombaert
  • Clotilde Debain
  • Ahmed Rezgui
  • Sylvie Taupin
  • Mohammed Rezgui
  • Gabrielle Muller
  • Alain Leroux
  • Stéphanie Michelot
  • Guillaume Thiebaud
  • Erij Ben Slimene
  • Guilhem Rambal
  • Annik Allaria

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Leonetti
Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan-les-pins 		8 163 52,89%
  • Jean Leonetti
  • Nathalie Depetris
  • Eric Pauget
  • Sophie Nasica
  • Jacques Gente
  • Simone Torrés Forêt-Dodelin
  • Éric Duplay
  • Khera Badaoui Huguenin-Vuillemin
  • Serge Amar
  • Marika Roman
  • Alain Bernard
  • Alexandra Borchio-Fontimp
  • Yves Dahan
  • Alexia Missana
  • David Simplot
  • Anne-Marie Bousquet
  • Audoin Rambaud
  • Françoise Thomel
  • Hassan El Jazouli
  • Carole Bonaut
  • Xavier Wiik
  • Martine Savalli
  • Daniel Lallaï
  • Marguerite Blazy
  • Bernard Deliquaire
  • Béatrix Girard
  • Matthieu Gilli
  • Stéphanie Ficarella
  • Gérald Lacoste
  • Vanessa Lellouche
  • Jacques Bartoletti
  • Anaïs Imbert
  • Marc Fossoud
  • Gaëlle Dumas
  • Marc Anfosso
  • Nathalie Grilli
  • Bernard Monier
  • Fanny Hartnagel-Ropiteau
  • Jean-Gerard Anfossi
  • Johanna Simoes Da Silva
  • Paul Sassi
Tanguy Cornec
Tanguy Cornec (4 élus) Antibes retrouve 		2 091 13,54%
  • Tanguy Cornec
  • Monique Gagean
  • Arnaud Vie
  • Françoise Vallot
François Zema
François Zema (3 élus) Un nouveau souffle 		1 822 11,80%
  • François Zema
  • Aline Abravanel
  • Jean-Joel Pasquali
Michèle Muratore
Michèle Muratore (1 élu) Gauche solidaire ecologique et democratique 		926 6,00%
  • Michèle Muratore
Mathilde Tessier
Mathilde Tessier Vos idees notre ville 		755 4,89%
Arnaud Delcasse
Arnaud Delcasse L'alternative sociale, citoyenne, écologique pour antibes juan-les-pins 		658 4,26%
Bérengère Humbert
Bérengère Humbert Antibes animaliste 		468 3,03%
Eric Ducatel
Eric Ducatel 49 juantibois 		337 2,18%
Michel Morgana
Michel Morgana Tous pour antibes 		213 1,38%
Participation au scrutin Antibes
Taux de participation 30,27%
Taux d'abstention 69,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 842

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Leonetti
Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan les pins 		17 620 63,16%
  • Jean Leonetti
  • Marguerite Blazy
  • Eric Pauget
  • Simone Torres Foret Dodelin
  • Jacques Gente
  • Anne-Marie Dumont
  • Serge Amar
  • Anne-Marie Bousquet
  • Patrick Dulbecco
  • Françoise Thomel
  • Éric Duplay
  • Angèle Muratori
  • Audoin Rambaud
  • Marie-Antoinette Lonvis
  • Patrice Colomb
  • Danièle Pugnaire
  • Yves Dahan
  • Nathalie Depetris
  • Bernard Monier
  • Martine Savalli
  • André-Luc Seither
  • Monique Canova
  • Matthieu Gilli
  • Khéra Badaoui
  • Gérald Lacoste
  • Carine Curtet
  • Hassan El Jazouli
  • Jacqueline Dor
  • Henri Chialva
  • Sophie Nasica
  • Bernard Deliquaire
  • Vanessa Lellouche
  • Alain Chaussard
  • Alexandra Borchio-Fontimp
  • Mickaël Urbani
  • Jacqueline Bouffier
  • Marc Fossoud
  • Rachel Desbordes
  • Michel Gastaldi
  • Alexia Missana
  • Jacques Bartoletti
Lionel Tivoli
Lionel Tivoli (5 élus) Rassemblement bleu marine pour antibes 		5 770 20,68%
  • Lionel Tivoli
  • Anne Chevalier
  • Tanguy Cornec
  • Christiane Vizier
  • Marc Gerios
Michèle Muratore
Michèle Muratore (2 élus) La gauche unie solidaire et ecologique 		2 504 8,97%
  • Michèle Muratore
  • Pïerre Aubry
Gérard Piel
Gérard Piel (1 élu) La gauche et l'ecologie pour antibes juan les pins 		2 003 7,17%
  • Gérard Piel
Participation au scrutin Antibes
Taux de participation 56,22%
Taux d'abstention 43,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 28 880

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