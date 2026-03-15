Résultat municipale 2026 à Antibes : suivez l'annonce des résultats dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Antibes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Antibes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Antibes
17:57 - Le RN à Antibes : quel résultat aux municipales ?
Le Rassemblement national avait récolté 13,54% des votes lors des municipales à Antibes en mars 2020. Il n'y aura pas de second tour, Jean Leonetti étant reconduit dès le premier. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,35% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,60% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,85% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Antibes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,10% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 37,66% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 42,71% lors du vote final.
17:19 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé dans les Alpes-Martimes
Dans les Alpes-Maritimes, 41,39% des électeurs ont participé aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus que les 29,50% du dernier scrutin local, mais moins que les 62,77% des municipales de 2014.
16:58 - Antibes : 30,27 % de votants aux dernières municipales
Lors des municipales de 2020 à Antibes, l'abstention était allée jusqu'à 69,73 % au premier tour, au-dessus de la moyenne nationale. C'étaient 15 842 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 planait sur la compétition. Notons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 26,09 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 44,38 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,55 % au premier tour, contre 54,25 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville apparaît visiblement comme une zone distancée du processus électoral. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Antibes sera en conséquence essentielle dans l'issue du scrutin.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Antibes
L'orientation des électeurs d'Antibes a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite mariniste. Lors des européennes, le résultat à Antibes s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,10%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,37%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,35%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Antibes portaient leur choix sur Thierry Ferrand (Rassemblement National) avec 37,66% au premier tour. C'est néanmoins Eric Pauget (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 57,29% des suffrages exprimés.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Antibes
|Tête de listeListe
|
Michèle Muratore
Liste d'union à gauche
GAUCHE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE ET DEMOCRATIQUE
|
|
Hugo Muriel
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE POUR ANTIBES
|
|
Jean Leonetti
Liste d'union à droite
Ensemble pour Antibes Juan les Pins
|
|
Adrien Nouet
Liste de La France insoumise
REINVENTONS ANTIBES JUAN-LES-PINS, L'UNION POUR UN FUTUR ECOLOGIQUE ET POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan-les-pins
|8 163
|52,89%
|
|Tanguy Cornec (4 élus) Antibes retrouve
|2 091
|13,54%
|
|François Zema (3 élus) Un nouveau souffle
|1 822
|11,80%
|
|Michèle Muratore (1 élu) Gauche solidaire ecologique et democratique
|926
|6,00%
|
|Mathilde Tessier Vos idees notre ville
|755
|4,89%
|Arnaud Delcasse L'alternative sociale, citoyenne, écologique pour antibes juan-les-pins
|658
|4,26%
|Bérengère Humbert Antibes animaliste
|468
|3,03%
|Eric Ducatel 49 juantibois
|337
|2,18%
|Michel Morgana Tous pour antibes
|213
|1,38%
|Participation au scrutin
|Antibes
|Taux de participation
|30,27%
|Taux d'abstention
|69,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 842
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Leonetti (41 élus) Ensemble pour antibes juan les pins
|17 620
|63,16%
|
|Lionel Tivoli (5 élus) Rassemblement bleu marine pour antibes
|5 770
|20,68%
|
|Michèle Muratore (2 élus) La gauche unie solidaire et ecologique
|2 504
|8,97%
|
|Gérard Piel (1 élu) La gauche et l'ecologie pour antibes juan les pins
|2 003
|7,17%
|
|Participation au scrutin
|Antibes
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|28 880
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