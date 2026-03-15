Résultat municipale 2026 à Antony : premiers résultats dévoilés ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Antony ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Antony
11:46 - En cas de victoire aux municipales, Jean-Yves Sénant laissera son fauteuil à Aude Nodé-Langlois
Jean-Yves Sénant (LR), maire d'Antony, cherche à passer le relais à sa directrice de cabinet, Aude Nodé-Langlois, lors des élections municipales de 2026. À 79 ans, Sénant souhaite continuer en menant la liste tout en ayant confiance en ses qualités pour le remplacer. Aude a déjà une expérience municipale significative et se prépare à la campagne. Lire sur leparisien.fr
10:56 - Affiches de campagne couvertes de tags, la liste d'union de gauche dépose plainte
À Antony, la campagne pour les élections municipales est marquée par des actes de vandalisme à l'encontre des affiches de la liste d'union de la gauche menée par David Mauger. Ces dégradations, qui évoquent des menaces, sont perçues comme une attaque contre La France Insoumise et ses militants. David Mauger a déposé une plainte, craignant pour la sécurité de sa campagne. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 13:56 - L'équipe sortante d'Antony se divise pour les élections municipales de 2026
À Antony, le maire sortant Jean-Yves Sénant et sa première adjointe Perrine Precetti s'affrontent aux prochaines élections municipales. Après douze années de collaboration, leur rupture fait craindre une confusion parmi les électeurs. Cette division pourrait offrir une chance à la candidature de gauche unifiée menée par David Mauger. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Antony
|Tête de listeListe
|
Virginie Evennou
Liste divers gauche
ANTONY EN PARTAGE
|
|
Jean-Yves Sénant
Liste divers droite
ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS
|
|
François La Selve
Liste d'extrême droite
Servir Antony avec François La Selve
|
|
David Mauger
Liste d'union à gauche
Antony terre citoyenne
|
|
Perrine Precetti
Liste divers droite
Antony à venir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Senant (38 élus) Antony pour tous avec jean-yves senant
|8 933
|52,44%
|
|Sylviane Aschehoug (5 élus) Antony terre citoyenne
|3 723
|21,85%
|
|Nadia Desbois (3 élus) Antony en mouvement
|2 416
|14,18%
|
|Isabelle Lajeunie (3 élus) Antony ensemble
|1 960
|11,50%
|
|Participation au scrutin
|Antony
|Taux de participation
|41,87%
|Taux d'abstention
|58,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 388
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Sénant (41 élus) Antony pour tous avec jean-yves sénant
|13 746
|62,01%
|
|François Rivet (5 élus) Antony avec vous
|4 794
|21,62%
|
|François Meunier (2 élus) Antony a gauche
|2 006
|9,04%
|
|Mireille Bugat (1 élu) Antony, pour un nouvel avenir
|1 621
|7,31%
|
|Participation au scrutin
|Antony
|Taux de participation
|56,81%
|Taux d'abstention
|43,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,39%
|Nombre de votants
|23 430
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