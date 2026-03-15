Résultat municipale 2026 à Antony : premiers résultats dévoilés ce dimanche, toute l'actualité

Programme de Jean-Yves Sénant à Antony (ANTONY POUR TOUS avec Jean-Yves SÉNANT et Aude NODÉ-LANGLOIS)

Équipe Municipale

La liste Antony pour Tous est conduite par Jean-Yves Sénant et Aude Nodé-Langlois. Cette équipe, renouvelée à 50%, regroupe des candidats issus de divers horizons, engagés dans la vie locale. Leur objectif est de continuer à servir les intérêts des habitants d'Antony.

Réalisations Passées

Depuis 1983, Antony pour Tous a contribué à faire d'Antony une ville équilibrée et solidaire. Des équipements culturels et sportifs ont été développés, comme un cinéma Art et Essais réputé et le centre Éric Tabarly. L'épicerie sociale, Ma P’tite Échoppe, est également un exemple de l'engagement social de la municipalité.

Contexte Électoral

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 opposeront Antony pour Tous à une liste de la gauche antonienne, marquée par une alliance avec LFI. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la radicalité des propositions de l'opposition, notamment sur la sécurité et l'éclairage public. Les électeurs devront choisir entre deux visions distinctes pour l'avenir de leur ville.

Appel à l'Action

Les candidats de Antony pour Tous lancent un appel à la mobilisation des électeurs pour le 15 mars. Ils soulignent l'importance de continuer sur la voie des réalisations passées pour préserver le bien-être d'Antony. La confiance des habitants est essentielle pour maintenir le cap et développer davantage la ville.