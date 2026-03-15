Résultat municipale 2026 à Argenteuil : l'élection en direct, les dernières infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Argenteuil ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Argenteuil
10:47 - L'ancien maire socialiste Philippe Doucet se présente sans l'aval du PS
À Argenteuil, Philippe Doucet (PS) se présente aux élections municipales de 2026 sans l'étiquette du Parti socialiste, après des conflits internes. Il affrontera à nouveau Georges Mothron (LR) dans un contexte où la direction nationale du PS prévoyait de désigner un autre candidat. Doucet dénonce des manipulations et veut faire valoir sa légitimité auprès des électeurs. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 12:03 - Les candidats d'Argenteuil s'interrogent sur les fast-foods
À Argenteuil, la question de la surabondance de fast-foods divise les candidats aux élections municipales de 2026. Plusieurs d'entre eux, de droite comme de gauche, proposent des solutions pour diversifier l'offre commerciale et soutenir les commerces de bouche de qualité. Leurs propositions incluent des révisions de loyers et des soutiens spécifiques aux commerçants. Lire sur leparisien.fr
11/03/26 - 22:46 - Argenteuil se prépare pour les élections municipales 2026
À Argenteuil, la course aux élections municipales de 2026 s'intensifie avec le maire sortant Georges Mothron (DVD) qui brigue un quatrième mandat. Face à lui, plusieurs candidats de gauche, dont Philippe Doucet et Nicolas Bougeard, luttent pour redresser la ville, mettant l'accent sur la sécurité et l'accès à la jeunesse. La rivalité entre Mothron et Doucet, qui revient en politique, fait écho à des enjeux cruciaux pour les habitants. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Argenteuil
|Tête de listeListe
|
Dominique Mariette
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Doucet
Liste divers gauche
DONNONS UN AVENIR À ARGENTEUIL
|
|
Yassin Zeghli
Liste de La France insoumise
Nous, les Argenteuillais.es
|
|
Franck Debeaud
Liste divers droite
Ensemble, rassemblés pour Argenteuil
|
|
Georges Mothron
Liste divers droite
ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND
|
|
Nadir Slifi
Liste divers droite
ARGENTEUIL NOTRE VILLE NOTRE AVENIR
|
|
Nicolas Bougeard
Liste d'union à gauche
Argenteuil La Gauche Rassemblée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron (40 élus) Vivre argenteuil
|8 096
|45,36%
|
|Philippe Doucet (11 élus) Argenteuil avec vous !
|7 096
|39,76%
|
|Omar Slaouti (4 élus) Argenteuil tous ensemble !
|2 655
|14,87%
|
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|34,12%
|Taux d'abstention
|65,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 341
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron Vivre argenteuil
|5 842
|35,16%
|Philippe Doucet Argenteuil avec vous !
|4 949
|29,79%
|Omar Slaouti Argenteuil tous ensemble !
|1 913
|11,51%
|Olivia Fillette Les argenteuillais au coeur
|1 099
|6,61%
|Dalila Kaabeche Allons ensemble
|752
|4,52%
|Franck Debeaud Vive argenteuil !
|643
|3,87%
|Alima Boumediene-Thiery Argenteuil en commun
|627
|3,77%
|Sarah Zouhani Touche pas ma ville - tpmv
|468
|2,81%
|Dominique Mariette Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|318
|1,91%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|32,24%
|Taux d'abstention
|67,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 277
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron (42 élus) Une nouvelle chance pour argenteuil
|14 876
|50,31%
|
|Philippe Doucet (13 élus) Tous fiers d'etre argenteuillais
|14 689
|49,68%
|
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|58,74%
|Taux d'abstention
|41,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|31 051
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron Une nouvelle chance pour argenteuil
|11 846
|44,21%
|Philippe Doucet Tous fiers d'etre argenteuillais
|11 191
|41,76%
|Cécile Sellier Argenteuil pour une alternative a l'austerite
|1 774
|6,62%
|Dominique Mariette Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|837
|3,12%
|Zouber Sotbar Argenteuil solidaire
|689
|2,57%
|Salah Bellouti Nouvel argenteuil
|455
|1,69%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|53,35%
|Taux d'abstention
|46,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,00%
|Nombre de votants
|28 202
Villes voisines d'Argenteuil
- Argenteuil (95100)
- Ecole primaire à Argenteuil
- Maternités à Argenteuil
- Crèches et garderies à Argenteuil
- Classement des collèges à Argenteuil
- Salaires à Argenteuil
- Impôts à Argenteuil
- Dette et budget d'Argenteuil
- Climat et historique météo d'Argenteuil
- Accidents à Argenteuil
- Délinquance à Argenteuil
- Inondations à Argenteuil
- Nombre de médecins à Argenteuil
- Pollution à Argenteuil
- Entreprises à Argenteuil
- Prix immobilier à Argenteuil