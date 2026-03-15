Résultat municipale 2026 à Argenteuil : la publication des résultats

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Argenteuil

Tête de listeListe
Dominique Mariette
Dominique Mariette Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Dominique Mariette
  • Valérie Suarez
  • Denis Aussel
  • Agnès Reinmann
  • Ahmed El Aïssaoui
  • Joelle Livet
  • Abdelatif El Marbati
  • Claire Lebrun
  • Thierry Grandjean
  • Sonia Allani
  • Foued Bensoltane
  • Yamina Bellouti
  • Nicolau Furtado
  • Muriel Renault
  • Gilles Bonhomme
  • Océanne Thiébaud
  • Samir Lasri
  • Valérie Clay
  • Alain Boher
  • Yasmina Seghier
  • Nadim Mokdad
  • Silan Sahin
  • Julien Le Bloas
  • Francine Suarez
  • Jean-Marc Thérin
  • Nadine Simon
  • Francis Mahieux
  • Aline Gressier
  • Luc Gogaul-Sing
  • Régine Kerbrat
  • Jean-Claude Paoli
  • Valérie Gadhi
  • Daniel Muret
  • Myriam Schwartz
  • Fritz Bilon
  • Véronica Temo Seka
  • Christian Duhourcau
  • Sylvie Dupont
  • Yvon Laurent
  • Marie-France Jean-Etienne
  • Abdallah Hafiane
  • Monique Viller
  • Aurélien Majda
  • Florence Poilvé
  • Georges Aguayo Ibaceta
  • Francine Bolzer
  • Naoufel Allani
  • Marie-Thérèse Zalberg
  • Michel Lecomte
  • Patricia Ikeroutene
  • Didier Biglia
  • Nabila Benterki
  • Serge Castet
  • Conchita Gomez
  • Jean-Yves Audibert
Philippe Doucet
Philippe Doucet Liste divers gauche
DONNONS UN AVENIR À ARGENTEUIL
  • Philippe Doucet
  • Marine Chailloux
  • Kante Sakho
  • Fawzia Abid
  • Fabien Benedic
  • Sandra Ryadi
  • Adel Jeddi
  • Nadia Metref
  • Farid Arabe
  • Aïda Cheriti
  • Malcom Bamouni
  • Dalila Kaabeche
  • Olivier Sellier
  • Donia Lassoued
  • Rohman Boumlih
  • Peggy Poitier
  • Mohamed Bentebra
  • Aurora Cueto
  • Célestin Hounkpe
  • Béatrice Guilbert
  • Reda Kouiria
  • Rachida Franceschi
  • Sacha Nikpalovic
  • Marie-France Fari
  • Yassine Berkani
  • Virginie Romdhane
  • Michel Tetart
  • Alice Mickler
  • Ramazan Paras
  • Chandrika Wesley-Wagalath
  • Volkan Erdogan
  • Amutha Kandasamy
  • Larbi Hazbri
  • Alia Brima
  • Mohamed Chiheb
  • Christine Robion
  • Nessim Basali
  • Aurélia Boisseaux
  • Michel Defremont
  • Asma El Amrani
  • Saïd El Maouzouni
  • Melynah Babaci
  • Patrice Martinon
  • Amel Slimani
  • Carlos Valdebenito
  • Aurélie Taï Sée
  • Djamel Gabel
  • Monique Jean-Bart
  • Abdelmajid Guessoum
  • Nassira Hebouche
  • Abderrahim Iabbassen
  • Solenne Frisch
  • Rabah Kaabeche
  • Khadija Moumni
  • Georges Fresneau
  • Wiame Kouiria
  • Abdelmalek Scalbert
Yassin Zeghli
Yassin Zeghli Liste de La France insoumise
Nous, les Argenteuillais.es
  • Yassin Zeghli
  • Laurence Conan
  • Omar Slaouti
  • Sabah Bendaoud
  • Maxime Druinaud
  • Juliet Lavaud
  • Julien Ente
  • Christelle Lévi
  • Nordine Gori
  • Fethia Kerkar
  • Marc Legrand
  • Marie-José Cayzac
  • Ahmed Bousallami
  • Lydie Greuet
  • Abdoulaye Badiane
  • Manel Bennis
  • Yannick Loison
  • Amel Mouhli
  • Didier Philippe
  • Chloé Beauvais
  • Hervé Ossant
  • Céline Andrieux
  • Samuel Laval
  • Jannah Chourabi
  • Mohamed Qial
  • Sarah Quiles
  • Laurent Marques
  • Karine Riou
  • Mohamed Benali
  • Sana Elkhaoua
  • Luc Decaster
  • Fatima-Zahra Chemlali
  • Christian Gouin
  • Hanna Alibay
  • Djamal Megherbi
  • Djamila Laloudj
  • Karim Serdoun
  • Christine Benjamin
  • Pierre Mirsalis
  • Mathilde Conan
  • Mourad Zahra
  • Auréa Decaster
  • Pierre Marie
  • Monique Cordillet-Lopez
  • Abdallah El Marbati
  • Dominique Martiniere
  • Emmanuel Gomis
  • Catherine Jégou
  • Félix Matschulat
  • Anne-Véronique Palliser
  • Michel Dupont de Vieux Pont
  • Khadija Dehbi
  • David Ruellan
  • Juliette Normand Saïh
  • Paul Vannier
Franck Debeaud
Franck Debeaud Liste divers droite
Ensemble, rassemblés pour Argenteuil
  • Franck Debeaud
  • Flore Egret
  • Claude Quelennec
  • Magalie Bar
  • Hugues Thouvenin
  • Christelle Barillot
  • Lahacene Adalou
  • Alexandra Vieira
  • Karim Yagoubi-Morocho Zamora
  • Odile Sauzet
  • Sathees Pavalasingam
  • Nicole Bocher
  • Jérôme Dupuis
  • Sarah Idjabonga
  • Daniel Thieulard
  • Anne Darras
  • Abdel-Hakim Khelifa
  • Catherine Monnier
  • Jean-Jacques Roucou
  • Angélique Angelo
  • Romuald Verrier
  • Laeticia Nsongonya Kalala
  • Matthieu Giroux
  • Sabrina Menir
  • Paul Mukumpuri
  • Marie-Jeannette Ndaya Mashinda
  • David Gosnet
  • Joëlle Lecordier
  • Abdelkader Boudali
  • Thya Thouvenien
  • Bernard Niat
  • Pauline Quillon
  • Alain Favre
  • Sandrine Abassi
  • Jérôme Pihier
  • Aliona Debeaud
  • Valentin Mootooveeren
  • Anne-Gaëlle Marin
  • Frédéric Artigas
  • Mpia Idjabonga
  • Corentin Quiniou
  • Asvitha Pavalasingam
  • Jérémy Verrier
  • Estelle Gosnet
  • Aly Abdel Rahman
  • Thanusha Kandiah
  • Jérémy Idjabonga
  • Amal Medouni
  • Michel Taïeb
  • Nicole Alvine Youngoua
  • Helder Dias Ramos
  • Marie David
  • Lounis Touati
  • Florence Buaud
  • Ridwane Lehmidi
  • Indrani Codian
  • Léo Angelo
Georges Mothron
Georges Mothron Liste divers droite
ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND
  • Georges Mothron
  • France-Lise Valier
  • Xavier Pericat
  • Fatiha Bacha
  • Damien Walker
  • Malika Ahres
  • Gilles Savry
  • Camille Gicquel
  • Ouissam Mechria
  • Jemima Danso-Manu
  • Alain Quinet
  • Chantal Juglard
  • Boualem Meziane
  • Véronique Laugier
  • Maxime Renault
  • Carine Gonçalves
  • Khaled El Haddad
  • Aurélie Bodin-Féron
  • Jean-François Ploteau
  • Véronique Pouletty
  • Nicolas Gouin
  • Anita Dorigny
  • Aliatte Chiahou
  • Nathalie Alia
  • Christophe Robin
  • Muriel Leblanc
  • Ridha Tabib
  • Célia Rezgui
  • Franck Mazetier
  • Nadia Slimani-Habri
  • Clément Pamart
  • Chorouk Benjib
  • Joseph Broume
  • Christel Baudin
  • Bienvenue Lunkuku Kasongo
  • Gnanalakshmi Assogane
  • Ahmed Mamache
  • Céline Charaix
  • Éric Salmon
  • Dominika Pazdirek
  • Abdullah Demiryürek
  • Dominique Monserrat
  • Jamal Kajiou
  • Christiana Béguin
  • Sivakumar Ponnudurai
  • Marie Epoube Etroukang
  • Alain Blondet
  • Ouzena Hassak
  • Guillaume Eraud
  • Djedjiga Hamiani
  • François Balaÿ
  • Maria Pereira
  • Sébastien Pescatore
  • Julieta Aguilar Cardenas
  • Franck Mineo
  • Sylvie Siva
  • Philippe Vasseur
Nadir Slifi
Nadir Slifi Liste divers droite
ARGENTEUIL NOTRE VILLE NOTRE AVENIR
  • Nadir Slifi
  • Yasmine Nedelec
  • Yanis Le Baher Slifi
  • Francine Houssou
  • Hédi Aït-Meddour
  • Leïla Ternaoui
  • Cédric Boughériou
  • Sabrina Hamot Francoual
  • Gilles Carrasqueira
  • Fatimatou Kharbouch
  • David Gabriel
  • Mériem Hamida
  • Sylvain Sanchez Sanchez
  • Maïmouna Cissokho
  • Aron Trizi
  • Cérine Bouhezila
  • Nadji Hamida
  • Linda Ibersiene
  • Thierno Diallo
  • Sabine Duclos Bouhezila
  • Nasserdin Akkache
  • Monia Belhadj
  • Adel Taric
  • Chantal Raymond Désir
  • William Maréchal
  • Ghenima Slifi Zeghlache
  • Lorenzo Sanchez
  • Mélanie Benoun
  • Hatman Ibersienne
  • Tisha Ekukuan
  • Benjamin Hanique
  • Emeline Alfandari
  • Hervé Pérou
  • Emma Sanchez
  • Hedi Daouadi
  • Michèle Kerbol
  • Bachir Mekri
  • Marie-Ange Luc Belghith
  • Frédéric Vangeneeugden
  • Isabelle Pallot
  • Sami Daouadi
  • Faustine Cerisier
  • Jamel Adnan
  • Salimatou-Janine Diallo
  • Mohammed Baïche
  • Corinne Blum
  • Gérard Pallot
  • Rachidatou Diallo
  • Samy Boukrif
  • Fatima Slifi
  • Karim Abbas
  • Angélique Leroy Traore
  • Mohammed-Rafik Bouhezila
  • Samia Choukab
  • Salah Djahnine
Nicolas Bougeard
Nicolas Bougeard Liste d'union à gauche
Argenteuil La Gauche Rassemblée
  • Nicolas Bougeard
  • Cécile Dumas
  • Rüstem özcan
  • Alima Boumediene Thiery
  • Pascal Bertolini
  • Sara Mimoun Waitzmann
  • Xavier Morin
  • Dalinda Gori
  • Philippe de Oliveira
  • Sabrina Bouharou
  • Benjamin Ball
  • Meriem Habbad-Karransing
  • Marc Deluzet
  • Rkia Barja-Binzarne
  • Moussa Fofana
  • Akhésa Moummi
  • Yanis Bentouta
  • Maïssa Sedrati
  • Mustapha Adjal
  • Dalila Zeroual
  • Frédéric Lefebvre
  • Anne-Flore Labois
  • Olivier Mussard
  • Sabrina Benchikh Lehocine
  • Didier Gourmelon
  • Ouahiba Kaabeche
  • Abderrahmane Berkani
  • Séverine Granget
  • Ramdan Zeroualy
  • Marlène Goin
  • Esteban Bougeard
  • Isabelle Hay
  • Murat Uzel
  • Géraldine Griessmann
  • Mohamed Achoui
  • Archithayini Packianathan
  • Franck Aknine
  • Diana Ruiz Pino
  • François Gyselbrecht
  • Agnès Riou
  • Patrice Marchal
  • Hélène-Marie Barbe
  • Alexis Aknine
  • Marie-Annick Trentarossi-Lescop
  • Rezidine Moummi
  • Camelia Allouache
  • Jean-Pierre Leclert
  • Maéva Ambroise
  • Alain Herin
  • Saïda Benhmad
  • Yvon Huiban
  • Anne-Marie Sarthe-Moureou
  • Mehdi Chibikh
  • Semron Ozsoy
  • Robert Valbon
  • Malika Mimoun
  • François Martins de Oliveira

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron
Georges Mothron (40 élus) Vivre argenteuil 		8 096 45,36%
  • Georges Mothron
  • France-Lise Valier
  • Damien Walker
  • Tania De Azevedo
  • Xavier Pericat
  • Veronique Laugier
  • Gilles Savry
  • Agnes Ben Salem
  • Ouissam Mechria
  • Fatiha Bacha
  • Khaled El Haddad
  • Céline Charaix
  • Maxime Renault
  • Yasmine Ayyad
  • Jean-François Ploteau
  • Marie-France Le Nagard
  • Tanguy Rolland De Rengerve
  • Camille Gicquel
  • Boualem Meziane
  • Chantal Juglard
  • Nadir Slifi
  • Rizlaine Oujjat
  • Philippe Vasseur
  • Malika Ahres
  • Aliatte Chiahou
  • Amélie Ghersinick
  • Nicolas Gouin
  • Noura Boubekeur
  • Malek Rezgui
  • Soraya Kais
  • Jean-Philippe Stoll
  • Carine Goncalves
  • Pierre Abrinas
  • Raouda Nouria Mokrani
  • Alain Quinet
  • Anita Dorigny
  • Ahmed Mamache
  • Martine Rousseau
  • Bienvenue Lunkuku Kasongo
  • Célia Rezgui
Philippe Doucet
Philippe Doucet (11 élus) Argenteuil avec vous ! 		7 096 39,76%
  • Philippe Doucet
  • Olivia Fillette
  • Abdelkader Hamida
  • Marine Chailloux
  • Fabien Bénédic
  • Nadia Metref
  • Nicolas Bougeard
  • Sandra Ryadi
  • Malcom Bamouni
  • Donia Lassoued
  • Rustem Ozcan
Omar Slaouti
Omar Slaouti (4 élus) Argenteuil tous ensemble ! 		2 655 14,87%
  • Omar Slaouti
  • Françoise Pacha-Stiegler
  • Francis Gabouleaud
  • Monique Vatri
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 34,12%
Taux d'abstention 65,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 341

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron
Georges Mothron Vivre argenteuil 		5 842 35,16%
Philippe Doucet
Philippe Doucet Argenteuil avec vous ! 		4 949 29,79%
Omar Slaouti
Omar Slaouti Argenteuil tous ensemble ! 		1 913 11,51%
Olivia Fillette
Olivia Fillette Les argenteuillais au coeur 		1 099 6,61%
Dalila Kaabeche
Dalila Kaabeche Allons ensemble 		752 4,52%
Franck Debeaud
Franck Debeaud Vive argenteuil ! 		643 3,87%
Alima Boumediene-Thiery
Alima Boumediene-Thiery Argenteuil en commun 		627 3,77%
Sarah Zouhani
Sarah Zouhani Touche pas ma ville - tpmv 		468 2,81%
Dominique Mariette
Dominique Mariette Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		318 1,91%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 32,24%
Taux d'abstention 67,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 277

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron
Georges Mothron (42 élus) Une nouvelle chance pour argenteuil 		14 876 50,31%
  • Georges Mothron
  • Naima Raib
  • Mickaël Camilleri
  • Claudine Eliseev
  • Xavier Pericat
  • Semia Anzagh
  • Benoit Clavel
  • Marie-France Le Nagard
  • Gilles Savry
  • Fatima Amarir
  • Franck Debeaud
  • Celine Charaix
  • Philippe Metezeau
  • Martine Rousseau
  • Lahacene Adalou
  • Aurélie Mergy
  • Boubacar Sabaly
  • Anne-Sophie Vuillemin
  • Khaled El Haddad
  • Tania De Azevedo
  • Boualem Meziane
  • Fatiha Bacha
  • Jacques Amans
  • Stéphanie Henry
  • Philippe Pierre
  • Geraldine Bousquet
  • François Poletti
  • Rizlaine Oujjat
  • Philippe Vasseur
  • Myriam Benguerfi
  • Nadir Slifi
  • Aminata Badiane
  • Nabile Maya
  • Françoise Inghelaere-Fernandez
  • Alain Crevau
  • Helene Le Corre
  • Jean-François Ploteau
  • Célia Rezgui
  • Sylvain Bernagou
  • France-Lise Valier
  • Daniel Maupoux
  • Imane Zenati
Philippe Doucet
Philippe Doucet (13 élus) Tous fiers d'etre argenteuillais 		14 689 49,68%
  • Philippe Doucet
  • Chantal Colin
  • Fabien Benedic
  • Renée Karcher
  • Michel Tetart
  • Christine Robion
  • Hakim Hssini
  • Marie-José Cayzac
  • Nicolas Bougeard
  • Marie-France Fari
  • Frédéric Lefebvre-Naré
  • Nadia Metref
  • Abdelkader Slifi
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 58,74%
Taux d'abstention 41,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 31 051

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Mothron
Georges Mothron Une nouvelle chance pour argenteuil 		11 846 44,21%
Philippe Doucet
Philippe Doucet Tous fiers d'etre argenteuillais 		11 191 41,76%
Cécile Sellier
Cécile Sellier Argenteuil pour une alternative a l'austerite 		1 774 6,62%
Dominique Mariette
Dominique Mariette Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		837 3,12%
Zouber Sotbar
Zouber Sotbar Argenteuil solidaire 		689 2,57%
Salah Bellouti
Salah Bellouti Nouvel argenteuil 		455 1,69%
Participation au scrutin Argenteuil
Taux de participation 53,35%
Taux d'abstention 46,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,00%
Nombre de votants 28 202

Villes voisines d'Argenteuil

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