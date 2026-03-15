Résultat municipale 2026 à Argenteuil : la publication des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Argenteuil [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Argenteuil sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Argenteuil
17:57 - Le RN marque des points à Argenteuil
Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Argenteuil il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 12,57% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 26,62% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 11,17% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Argenteuil comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 17,86% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 17,91% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Paul Vannier.
17:23 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val d'Oise avec 39,79% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,77%, contre 42,51% en 2014.
16:58 - Quels niveaux de participation à Argenteuil aux dernières élections ?
Pour rappel, la participation atteignait 32,24 % à Argenteuil lors des municipales de 2020 (une mobilisation modeste) alors que le scrutin était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 70,22 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 42,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 59,78 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 37,35 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une localité assez peu mobilisée par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Argenteuil, ce facteur aura en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.
15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Argenteuil ?
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Argenteuil s'affirmait alors toujours comme un territoire très à gauche. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (43,36%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Argenteuil avaient ensuite placé en tête Paul Vannier (Union de la gauche) avec 56,28% au premier tour, devant Quentin Hoarau (Rassemblement National) avec 17,91%. Les votants expédiaient d'ailleurs l'affaire directement dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (56,01%).
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Argenteuil
|Tête de listeListe
|
Dominique Mariette
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Doucet
Liste divers gauche
DONNONS UN AVENIR À ARGENTEUIL
|
|
Yassin Zeghli
Liste de La France insoumise
Nous, les Argenteuillais.es
|
|
Franck Debeaud
Liste divers droite
Ensemble, rassemblés pour Argenteuil
|
|
Georges Mothron
Liste divers droite
ARGENTEUIL TOUJOURS PLUS GRAND
|
|
Nadir Slifi
Liste divers droite
ARGENTEUIL NOTRE VILLE NOTRE AVENIR
|
|
Nicolas Bougeard
Liste d'union à gauche
Argenteuil La Gauche Rassemblée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron (40 élus) Vivre argenteuil
|8 096
|45,36%
|
|Philippe Doucet (11 élus) Argenteuil avec vous !
|7 096
|39,76%
|
|Omar Slaouti (4 élus) Argenteuil tous ensemble !
|2 655
|14,87%
|
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|34,12%
|Taux d'abstention
|65,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 341
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron Vivre argenteuil
|5 842
|35,16%
|Philippe Doucet Argenteuil avec vous !
|4 949
|29,79%
|Omar Slaouti Argenteuil tous ensemble !
|1 913
|11,51%
|Olivia Fillette Les argenteuillais au coeur
|1 099
|6,61%
|Dalila Kaabeche Allons ensemble
|752
|4,52%
|Franck Debeaud Vive argenteuil !
|643
|3,87%
|Alima Boumediene-Thiery Argenteuil en commun
|627
|3,77%
|Sarah Zouhani Touche pas ma ville - tpmv
|468
|2,81%
|Dominique Mariette Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|318
|1,91%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|32,24%
|Taux d'abstention
|67,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 277
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron (42 élus) Une nouvelle chance pour argenteuil
|14 876
|50,31%
|
|Philippe Doucet (13 élus) Tous fiers d'etre argenteuillais
|14 689
|49,68%
|
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|58,74%
|Taux d'abstention
|41,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|31 051
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Mothron Une nouvelle chance pour argenteuil
|11 846
|44,21%
|Philippe Doucet Tous fiers d'etre argenteuillais
|11 191
|41,76%
|Cécile Sellier Argenteuil pour une alternative a l'austerite
|1 774
|6,62%
|Dominique Mariette Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|837
|3,12%
|Zouber Sotbar Argenteuil solidaire
|689
|2,57%
|Salah Bellouti Nouvel argenteuil
|455
|1,69%
|Participation au scrutin
|Argenteuil
|Taux de participation
|53,35%
|Taux d'abstention
|46,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,00%
|Nombre de votants
|28 202
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