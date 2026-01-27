Résultat municipale 2026 à Asnières-sur-Seine : les infos du 1er tour minute par minute

Manuel Aeschlimann Liste des Républicains

100% Asnières Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Manuel Aeschlimann Programme de Manuel Aeschlimann à Asnières-sur-Seine (100% Asnières) Investissements Locaux Le projet municipal prévoit 200 millions d’euros d’investissements dans tous les quartiers d'Asnières. Ces investissements visent à construire de grands équipements tels qu'un conservatoire, des médiathèques et des infrastructures sportives. L'objectif est de dynamiser la ville tout en garantissant un autofinancement sans hausse des impôts locaux. Gestion Financière Depuis 2014, la majorité municipale a réussi à maintenir les taux d'impôts locaux sans hausse, même en baissant certains d'entre eux. La gestion financière a permis de réduire la dette de 80 millions d'euros et d'atteindre un résultat financier triplé. Cela a été réalisé malgré une baisse significative des dotations de l'État aux communes. Équipe et Engagement La liste pour les élections est composée à 100% de société civile, conduite par Manuel Aeschlimann, un avocat sans expérience politique professionnelle. L'équipe est renouvelée à 56%, apportant une nouvelle dynamique à la municipalité. Cet engagement vise à représenter les intérêts des Asniérois de manière authentique et efficace. Priorités Communales Les priorités incluent la sécurité, l'éducation, la santé et l'environnement, avec des projets comme le renforcement de la police municipale et l'implantation de nouveaux cabinets médicaux. La ville met également l'accent sur la propreté et le développement durable, en intégrant des initiatives pour la biodiversité et les énergies renouvelables. Un soutien actif aux associations et une démocratie participative sont également au cœur du projet.

Manuel Aeschlimann

Angélina Bourdier-Charef

Guillaume Mare

Josiane Fischer

Frédéric Sitbon

Caroline Carmantrand

Thierry Sellier

Julie Cazaban

Thierry Le Gac

Sylvie Meynard

Cyrille Reclus

Rita Mengeot

Frédéric Couvercelle

Barbara Treutenaere

Arthur Costes

Marie-Hélène Buono

Hugo Huet

Emmanuela Dupont

Philippe Garrigues

May Rahal

Nicolas Auneveux

Sabrina Asseli

Lucas Macle

Isabelle Kaplan

Nicolas Cellupica

Aminata Cisse

François Tronchon

Marianne Alva

Jean-Marie Gauvain

Andrea de Wulf

Gad Abitbol

Tara Gaouaoui

Francis Ruggirello

Sabrina Ndiaye

Othman Atiki

Mathilde Boulard

Frédéric Lucea

Valentine Calodat

Olivier Houchard

Stéphanie Etesse

Benjamin Vannier

Katia Yousfi

Andréa Lambert

Julie-Ann Camboni

Mathieu Landrot

Mélanie Charrey

Cédric Gunther

Maria Pagola

Massinissa Chabane

Caroline Casanova

Pierre Gac

Fatiha Chaara

Bertrand Greneron

Annonciade Cesari

Antony Urvoy-Kapuscinski

Larbi El Hadri Liste divers gauche

Agir pour Asnières Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Larbi El Hadri Programme de Larbi El Hadri à Asnières-sur-Seine (Agir pour Asnières) Engagement citoyen Le candidat Larbi El Hadri se présente comme un militant engagé depuis plus de 10 ans au service des Asniéroises et des Asniérois. Il prône une écoute active et une proximité avec les habitants, s'opposant à la polémique et aux extrémismes. Son engagement se traduit par la promesse d'exercer un mandat unique, axé sur le vivre-ensemble et le respect mutuel. Propositions pour la jeunesse Une des priorités est la création d'une grande Maison de la Jeunesse, qui rassemblera les jeunes autour de la culture, des loisirs et de l'entrepreneuriat. Cette initiative vise à soutenir le développement des talents des jeunes Asniérois tout en les sensibilisant aux enjeux du numérique. Des mesures telles que la bourse pour les stages de 3ème et une restauration scolaire 100 % bio sont également envisagées. Écologie et durabilité Le programme met l'accent sur une écologie positive, avec des propositions telles que la généralisation des 30 km/h pour lutter contre la pollution de l'air. Des initiatives comme la création de navettes municipales électriques et des espaces verts dans tous les quartiers visent à améliorer la qualité de vie. Un chèque municipal pour accompagner les projets de transition écologique est également prévu. Transparence et démocratie Le candidat appelle à une transparence accrue dans la gestion communale, avec des conseils participatifs et un référendum municipal annuel. Il souligne l'importance d'un climat politique apaisé, loin des querelles partisanes, pour restaurer la confiance des citoyens. Cette exigence de transparence démocratique est essentielle pour garantir une démocratie locale exemplaire.

Larbi El Hadri

Nila Mitha

Amir El Hadri

Sarah Ladib

Bertrand Pedelaborde

Laurence Nardi

Olivier Perichon

Anouchka Galvani

Julien Richard

Axelle Deconinck

Franck Gastal

Irène Craciun

Maximilien Mayoly

Françoise Aumont

Pierre Montreer

Nadia Belkhous

Aurélien Gandois

Maïmouna Rousseaux

Jérôme Rabin

Christine Vigouroux

Mbaraka Mohamed Chanfiou

Emmanuelle de Poli

Josselin Blaize

Lynda Bensi

Arnaud Cimadomo

Noémie Baudry

Etienne Portant

Melissa Kessab

Eric Tareau

Maud Baratte

Geoffrey Bertrand

Louise Dierickx

Rachid Guedouar

Anaïs Benbelkacem

Adrien Richard

Nana Sabir

Eric Augy

Prisca Martin

Gilles Thomas

Danielle Poccachard

Thomas Darde

Mireille Thiollet

Grégoire Dierickx

Maëlys Carron

Patrick Fuvel

Cécile Dierickx

Basile Richard

Nyama Assogba Koudahe

Anas Maatoug

Viviane Ranoroarisoa

Rhiaz Mitha

Joséphine Pedelaborde

Rhéza Jina

Romain Jehanin Liste d'union à gauche

Asnières en commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Romain Jehanin Programme de Romain Jehanin à Asnières-sur-Seine (Asnières en commun) Engagement Écologique Le projet vise à réduire le bétonnage de la ville et à augmenter les espaces verts. Cela inclut la création et la réhabilitation de 10 espaces verts et la plantation de 1000 arbres. L'objectif est de rendre Asnières-sur-Seine plus respirable et agréable pour ses habitants. Éducation et Jeunesse Une priorité du mandat est de faire de l'école un axe central des politiques locales. Cela comprend des rénovations des établissements scolaires et l'amélioration des conditions d'apprentissage. Des initiatives comme la gratuité des fournitures scolaires et des cantines de qualité sont également envisagées. Infrastructures Sportives Le programme prévoit la création de nouveaux équipements sportifs, notamment des gymnases et des terrains de proximité. L'objectif est de répondre aux besoins des Asniérois en matière d'activités sportives. Cela inclut également l'installation d'infrastructures dans les parcs et le long de la Seine. Action Sociale et Sécurité Le projet met l'accent sur l'augmentation des moyens dédiés à l'action sociale et à la sécurité. Cela comprend la création d'une Maison d'accès à la justice et des médiateurs de rue pour favoriser la prévention. L'augmentation des effectifs de la police municipale est également prévue pour améliorer la sécurité des habitants.

Romain Jehanin

Laura Gréaume

Thomas Bury

Françoise Claireaux

Dimitri Delpech

Mathilde Hériaud

Ilias Nassiri

Olivia Kotto-Lobé

Etienne Coutenceau

Laurence Edmond-Tusseau

Pierre Puigrenier-Nicoli

Eléonore Di Maria

David Catot

Mariam Coulibaly

Antonin Gabolde

Patricia Chardon

Yanis Zinou

Fanny Gavelle

Théo Castanié

Christiane Carrier

Laurent Guillard

Maëliss Rousseau

Soufiane El Moutaoukil

Joëlle Bellenger

David Elghozi

Catherine Sanchez

Jean-François Trayaud

Marion de Bouard

Geoffrey Camison

Sarah Mezaache

Simon Vilcocq

Anne Desfontaines

Julien Duclos

Irène Mearelli

Thomas Brosset

Isabelle Mauratille

Yohan Gicquel

Anicette Massanga

William Lanz

Anne-Marie Esteves

Guillaume Hettiarachchige Don

Annick Laquièze

Fred Wolff

Fanny Lavastrou

Abdoulaye Kouyate

Christine Guillemeau

Jean Cahen

Lola Doniol-Valcroze

Amal Abdallah

Mélanie Buffet

Patrick de Mornay

Irina Jameron

Thierry Dutranois

Marine Missonnier

Jérôme Chastel

Sandrine Picard-Marcovecchio Liste divers centre

Asnières 2050 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sandrine Picard-Marcovecchio Programme de Sandrine Picard-Marcovecchio à Asnières-sur-Seine (Asnières 2050) Vision à Long Terme La réflexion sur l'avenir d'Asnières-sur-Seine à 25 ans est essentielle pour agir efficacement dès aujourd'hui. Cette approche permet de se projeter dans un futur incertain tout en préparant des solutions concrètes. En intégrant des perspectives à long terme, la politique locale peut mieux répondre aux besoins des citoyens. Méthode et Transparence ASNIÈRES 2050 prône une méthode rigoureuse pour prendre en compte l'intérêt local et évaluer l'action publique. La transparence sur les données et les décisions est cruciale pour instaurer la confiance entre les élus et les citoyens. Ce manifeste vise à améliorer la gestion actuelle et à anticiper les défis futurs. Indépendance Politique La liste ASNIÈRES 2050 se positionne comme une alternative indépendante, loin des clivages traditionnels. Elle refuse de se ranger sous une étiquette politique, privilégiant une approche pragmatique et humaniste. Cette indépendance permet de se concentrer sur les besoins réels des Asniéroises et des Asniérois sans pression extérieure. Engagement Citoyen ASNIÈRES 2050 est le fruit d'un engagement citoyen fort, visant à redonner la parole aux habitants. La participation active des citoyens dans la définition des enjeux locaux est primordiale pour construire un avenir commun. Cet engagement se traduit par une volonté d'agir ensemble pour le bien-être de la communauté.

Sandrine Picard-Marcovecchio

Louis Duroulle

Amandine Michel

Jérôme Le Hen

Leslie Bony

Pierre Baudoux

Aurélie Robin

Marc Sitter

Evelyne Veigner

Cheikh Kane

Dorothée Rapeaud

Jean-Pierre Pecazaux

Nathalie Delsaux

Raphaël Biot

Armelle Sircoulon

Damien Gall

Amandine Beuscart

Damien Ravenel

Isabelle Hecquet (chave)

Gaspard Martin

Estelle Robert

Pascal Fan

Isabelle Chéron

Louis Van Proosdij

Jeanne Henry

Didier Elhai

Rosa Henry

Daniel Ageda

Martine Koum Kedi

Patrick Biot

Violaine Manez

Benoît Potaux

Mathilde Martin

Achille Essombe

Ella Hoffmann

Renan Le Hen

Mélissa Audel

Julien Crumière

Catherine Esclattier

Gary Aubert

Emilie Favreau

Stéphane Chave

Fabienne Dizin

Louis Pecazaux

Salomé Henry

Henri Bony

Karine Aizes

Paul Meinvielle

Capucine Martin

Jules Le Hen

Sylvie Mercier

Arnaud Henry

Michèle Hubert

Alexandre Princ

Yoshi Kon-Sharp Liste de La France insoumise

ASNIÈRES INSOUMISE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Yoshi Kon-Sharp Programme de Yoshi Kon-Sharp à Asnières-sur-Seine (ASNIÈRES INSOUMISE) Engagement politique Le mouvement Asnières Insoumise se positionne contre les politiques de Macron et l'extrême droite, prônant des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. L'objectif est de mobiliser les citoyens pour créer un changement significatif dans la gestion de la ville. Yoshi Kon-Sharp se présente comme un candidat déterminé à rompre avec les pratiques actuelles et à défendre les intérêts des habitants. Priorités pour la ville Les priorités de la liste incluent la rénovation des logements sociaux et l'amélioration des services publics. Un accent particulier est mis sur la santé, l'éducation et l'environnement, avec des propositions concrètes comme la conversion des cantines au bio et local. La création de structures de médiation et d'éducation est également envisagée pour lutter contre les violences et les discriminations. Liste de soutien La liste Asnières Insoumise bénéficie du soutien de personnalités politiques reconnues, telles que Mathilde Panot et Clémence Guetté. Ces soutiens renforcent la légitimité du mouvement et sa capacité à mobiliser les électeurs. La présence de ces figures politiques souligne l'importance des enjeux locaux dans le cadre national. Informations sur le vote Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars, et il est essentiel de se rendre au bureau de vote avec une pièce d'identité. La carte d'électeur n'est pas obligatoire, ce qui facilite la participation. Les organisateurs encouragent tous les citoyens à voter pour faire entendre leur voix et influencer l'avenir de leur ville.