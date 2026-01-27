Résultat municipale 2026 à Asnières-sur-Seine : les infos du 1er tour minute par minute
Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Seine [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Asnières-sur-Seine ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Asnières-sur-Seine
07:44 - Journée électorale à Asnières-sur-Seine : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des municipales 2026, les habitants d'Asnières-sur-Seine sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. Les 44 bureaux de vote de la ville d'Asnières-sur-Seine sont ouverts de 8 heures à 20 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Asnières-sur-Seine dès leur publication.
14/03/26 - 15:59 - Deux colistiers de l'union de la gauche mis en examen pour diffamation publique
Le climat électoral s’alourdit à Asnières-sur-Seine, à seulement un jour du premier tour ce dimanche 15 mars. Plusieurs élus d’opposition, dont Laurent Guillard et Francesca Pasquini (présents sur la liste d'union de la gauche « Asnières en commun »), ont été mis en examen pour diffamation publique. Cette procédure fait suite à une plainte déposée en octobre 2023 par le maire sortant Manuel Aeschlimann (LR). Lire sur lejdd.fr
12/03/26 - 12:18 - Asnières-sur-Seine prépare ses élections municipales de 2026
L'élection municipale d'Asnières-sur-Seine en 2026 approche, avec un délai de dépôt des candidatures expirant le 26 février. Les candidats doivent respecter certaines conditions d'éligibilité, dont la parité et l'inscription sur les listes électorales. Les résultats du premier tour seront annoncés le 15 mars 2026. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 12:00 - Asnières-sur-Seine connaîtra ses candidats aux municipales
Les élections municipales de 2026 à Asnières-sur-Seine approchent, avec le dépôt des candidatures ayant pris fin le 26 février. Les candidats doivent respecter certaines conditions d'éligibilité, notamment la parité et l'inscription sur les listes électorales. Les résultats du scrutin seront publiés le 15 et 22 mars 2026. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Manuel Aeschlimann
Liste des Républicains
100% Asnières
|
|
Larbi El Hadri
Liste divers gauche
Agir pour Asnières
|
|
Romain Jehanin
Liste d'union à gauche
Asnières en commun
|
|
Sandrine Picard-Marcovecchio
Liste divers centre
Asnières 2050
|
|
Yoshi Kon-Sharp
Liste de La France insoumise
ASNIÈRES INSOUMISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Manuel Aeschlimann (44 élus) 100% asnières
|10 924
|56,62%
|
|Alexandre Brugere (4 élus) Asnieres & vous ?
|3 202
|16,59%
|
|Marie-Christine Baillet (3 élus) Choisir asnieres
|2 483
|12,86%
|
|Romain Jehanin (2 élus) Changeons notre ville !
|1 761
|9,12%
|
|Xavier Colson Asnieres eco* citoyens
|722
|3,74%
|Clement Mathieu Dautelle Citoyens d'asnieres ! pour une ville solidaire, durable et ouverte a l'ensemble des quartiers
|201
|1,04%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|42,33%
|Taux d'abstention
|57,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 755
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Manuel Aeschlimann (40 élus) 100% asnieres
|13 551
|50,12%
|
|Sébastien Pietrasanta (13 élus) Arc républicain pour asnières
|13 481
|49,87%
|
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|61,69%
|Taux d'abstention
|38,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|28 593
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Pietrasanta Asnieres rassemblee
|9 287
|35,48%
|Manuel Aeschlimann 100% asnieres
|9 021
|34,46%
|Cyrille Dechenoix Mon parti c'est asnieres
|3 163
|12,08%
|Josiane Fischer Asnieres devant
|1 712
|6,54%
|Blanche Mühlmann Au centre de notre ville
|1 384
|5,28%
|Henri Massol Liste independante "front municipal pour asnieres, non a l'umps"
|1 027
|3,92%
|Francis Pourbagher Asnierois avant tout
|579
|2,21%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|27 043
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