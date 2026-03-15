Résultat municipale 2026 à Asnières-sur-Seine : suivez tous les résultats du 1er tour dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Seine

Tête de listeListe
Manuel Aeschlimann
Manuel Aeschlimann Liste des Républicains
100% Asnières
  • Manuel Aeschlimann
  • Angélina Bourdier-Charef
  • Guillaume Mare
  • Josiane Fischer
  • Frédéric Sitbon
  • Caroline Carmantrand
  • Thierry Sellier
  • Julie Cazaban
  • Thierry Le Gac
  • Sylvie Meynard
  • Cyrille Reclus
  • Rita Mengeot
  • Frédéric Couvercelle
  • Barbara Treutenaere
  • Arthur Costes
  • Marie-Hélène Buono
  • Hugo Huet
  • Emmanuela Dupont
  • Philippe Garrigues
  • May Rahal
  • Nicolas Auneveux
  • Sabrina Asseli
  • Lucas Macle
  • Isabelle Kaplan
  • Nicolas Cellupica
  • Aminata Cisse
  • François Tronchon
  • Marianne Alva
  • Jean-Marie Gauvain
  • Andrea de Wulf
  • Gad Abitbol
  • Tara Gaouaoui
  • Francis Ruggirello
  • Sabrina Ndiaye
  • Othman Atiki
  • Mathilde Boulard
  • Frédéric Lucea
  • Valentine Calodat
  • Olivier Houchard
  • Stéphanie Etesse
  • Benjamin Vannier
  • Katia Yousfi
  • Andréa Lambert
  • Julie-Ann Camboni
  • Mathieu Landrot
  • Mélanie Charrey
  • Cédric Gunther
  • Maria Pagola
  • Massinissa Chabane
  • Caroline Casanova
  • Pierre Gac
  • Fatiha Chaara
  • Bertrand Greneron
  • Annonciade Cesari
  • Antony Urvoy-Kapuscinski
Larbi El Hadri
Larbi El Hadri Liste divers gauche
Agir pour Asnières
  • Larbi El Hadri
  • Nila Mitha
  • Amir El Hadri
  • Sarah Ladib
  • Bertrand Pedelaborde
  • Laurence Nardi
  • Olivier Perichon
  • Anouchka Galvani
  • Julien Richard
  • Axelle Deconinck
  • Franck Gastal
  • Irène Craciun
  • Maximilien Mayoly
  • Françoise Aumont
  • Pierre Montreer
  • Nadia Belkhous
  • Aurélien Gandois
  • Maïmouna Rousseaux
  • Jérôme Rabin
  • Christine Vigouroux
  • Mbaraka Mohamed Chanfiou
  • Emmanuelle de Poli
  • Josselin Blaize
  • Lynda Bensi
  • Arnaud Cimadomo
  • Noémie Baudry
  • Etienne Portant
  • Melissa Kessab
  • Eric Tareau
  • Maud Baratte
  • Geoffrey Bertrand
  • Louise Dierickx
  • Rachid Guedouar
  • Anaïs Benbelkacem
  • Adrien Richard
  • Nana Sabir
  • Eric Augy
  • Prisca Martin
  • Gilles Thomas
  • Danielle Poccachard
  • Thomas Darde
  • Mireille Thiollet
  • Grégoire Dierickx
  • Maëlys Carron
  • Patrick Fuvel
  • Cécile Dierickx
  • Basile Richard
  • Nyama Assogba Koudahe
  • Anas Maatoug
  • Viviane Ranoroarisoa
  • Rhiaz Mitha
  • Joséphine Pedelaborde
  • Rhéza Jina
Romain Jehanin
Romain Jehanin Liste d'union à gauche
Asnières en commun
  • Romain Jehanin
  • Laura Gréaume
  • Thomas Bury
  • Françoise Claireaux
  • Dimitri Delpech
  • Mathilde Hériaud
  • Ilias Nassiri
  • Olivia Kotto-Lobé
  • Etienne Coutenceau
  • Laurence Edmond-Tusseau
  • Pierre Puigrenier-Nicoli
  • Eléonore Di Maria
  • David Catot
  • Mariam Coulibaly
  • Antonin Gabolde
  • Patricia Chardon
  • Yanis Zinou
  • Fanny Gavelle
  • Théo Castanié
  • Christiane Carrier
  • Laurent Guillard
  • Maëliss Rousseau
  • Soufiane El Moutaoukil
  • Joëlle Bellenger
  • David Elghozi
  • Catherine Sanchez
  • Jean-François Trayaud
  • Marion de Bouard
  • Geoffrey Camison
  • Sarah Mezaache
  • Simon Vilcocq
  • Anne Desfontaines
  • Julien Duclos
  • Irène Mearelli
  • Thomas Brosset
  • Isabelle Mauratille
  • Yohan Gicquel
  • Anicette Massanga
  • William Lanz
  • Anne-Marie Esteves
  • Guillaume Hettiarachchige Don
  • Annick Laquièze
  • Fred Wolff
  • Fanny Lavastrou
  • Abdoulaye Kouyate
  • Christine Guillemeau
  • Jean Cahen
  • Lola Doniol-Valcroze
  • Amal Abdallah
  • Mélanie Buffet
  • Patrick de Mornay
  • Irina Jameron
  • Thierry Dutranois
  • Marine Missonnier
  • Jérôme Chastel
Sandrine Picard-Marcovecchio
Sandrine Picard-Marcovecchio Liste divers centre
Asnières 2050
  • Sandrine Picard-Marcovecchio
  • Louis Duroulle
  • Amandine Michel
  • Jérôme Le Hen
  • Leslie Bony
  • Pierre Baudoux
  • Aurélie Robin
  • Marc Sitter
  • Evelyne Veigner
  • Cheikh Kane
  • Dorothée Rapeaud
  • Jean-Pierre Pecazaux
  • Nathalie Delsaux
  • Raphaël Biot
  • Armelle Sircoulon
  • Damien Gall
  • Amandine Beuscart
  • Damien Ravenel
  • Isabelle Hecquet (chave)
  • Gaspard Martin
  • Estelle Robert
  • Pascal Fan
  • Isabelle Chéron
  • Louis Van Proosdij
  • Jeanne Henry
  • Didier Elhai
  • Rosa Henry
  • Daniel Ageda
  • Martine Koum Kedi
  • Patrick Biot
  • Violaine Manez
  • Benoît Potaux
  • Mathilde Martin
  • Achille Essombe
  • Ella Hoffmann
  • Renan Le Hen
  • Mélissa Audel
  • Julien Crumière
  • Catherine Esclattier
  • Gary Aubert
  • Emilie Favreau
  • Stéphane Chave
  • Fabienne Dizin
  • Louis Pecazaux
  • Salomé Henry
  • Henri Bony
  • Karine Aizes
  • Paul Meinvielle
  • Capucine Martin
  • Jules Le Hen
  • Sylvie Mercier
  • Arnaud Henry
  • Michèle Hubert
  • Alexandre Princ
Yoshi Kon-Sharp
Yoshi Kon-Sharp Liste de La France insoumise
ASNIÈRES INSOUMISE
  • Yoshi Kon-Sharp
  • Nour Sellami
  • Stéphane Garat
  • Mathilde Fisson
  • Théo Dagan
  • Mariam Lahtani
  • Alex Podgorny
  • Mallaury Brozzi
  • Benoît Pandolfi
  • Héléna Aujames
  • Ghiles Hamoudi
  • Alexandra Donadieu
  • Clément Dubois
  • Armande Bessire
  • Arnaud Pigache
  • Assile Ahmed
  • Ruslane Merouani
  • Juliette Pierson
  • Maxime Douine
  • Aurore Oberlin
  • Thomas Collier
  • Myriam Ketfi
  • Noé Lahaye
  • Louise Lefevre-Trilnaux
  • Diego-Alban Le Gallou
  • Morgane Le Peltier
  • Laurent Dutrey
  • Chloé Aujames
  • Loïs Pearron
  • Albina Murati
  • Jean-François Touche
  • Laurinne Brozzi
  • Lucas Sturelle
  • Lina Bouguettaïa
  • Rodi Dogan
  • Eugénie Bellier
  • Lucas Medaglia
  • Justine Sanz
  • Devan Sohier
  • Justine Lux
  • Delt Telion
  • Marwa Alami
  • Nicolas Le Guellec
  • Émilie Paulik
  • Mathis Yefe
  • Mona Bouderbala
  • Hervé Lecomte
  • Sara Bounaïm
  • Ziad Bounaïm
  • Margaux Daridon
  • Cyril Amir Moazami
  • Naziha Sellami
  • Zakari Hamsiou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Manuel Aeschlimann
Manuel Aeschlimann (44 élus) 100% asnières 		10 924 56,62%
  • Manuel Aeschlimann
  • Angélina Bourdier-Charef
  • André Mancipoz
  • Josiane Fischer
  • Thomas Lam
  • Caroline Carmantrand
  • Guillaume Mare
  • Marie-Do Aeschlimann
  • Frédéric Sitbon
  • Julie Cazaban
  • Thierry Sellier
  • Sylvie Meynard
  • Thierry-Michel Isoard
  • Rita Chriqui-Mengeot
  • Thierry Le Gac
  • Marie-Christine Saradjian
  • Cyrille Reclus
  • Barbara Treutenaere
  • Christophe Guillot-Noel
  • Emmanuela Dupont
  • Thomas Doublic
  • Cécile Delloye
  • Hugo Huet
  • Lise Fagnia
  • David Hamelin
  • Valérie Letierce
  • Frédéric Couvercelle
  • May Rahal
  • Thibaut Acriz
  • Sandrine Dite Mina Aouly
  • Philippe Garrigues
  • Isabelle Kaplan
  • Armand Khoury
  • Clotilde Dubois
  • Arthur Costes
  • Sony Aime
  • Antoine De Pins
  • Florence Sivac
  • Hugues Boulard
  • Danielle Guetté
  • Daniel Nemarq
  • Aminata Cisse
  • Nicolas Auneveux
  • Marie-Hélène Buono
Alexandre Brugere
Alexandre Brugere (4 élus) Asnieres & vous ? 		3 202 16,59%
  • Alexandre Brugere
  • Catherine Costa
  • Philippe Carlier
  • Claire Mayoly
Marie-Christine Baillet
Marie-Christine Baillet (3 élus) Choisir asnieres 		2 483 12,86%
  • Marie-Christine Baillet
  • Laurent Guillard
  • Francesca Pasquini
Romain Jehanin
Romain Jehanin (2 élus) Changeons notre ville ! 		1 761 9,12%
  • Romain Jehanin
  • Yeelen Ravier
Xavier Colson
Xavier Colson Asnieres eco* citoyens 		722 3,74%
Clement Mathieu Dautelle
Clement Mathieu Dautelle Citoyens d'asnieres ! pour une ville solidaire, durable et ouverte a l'ensemble des quartiers 		201 1,04%
Participation au scrutin Asnières-sur-Seine
Taux de participation 42,33%
Taux d'abstention 57,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 755

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Manuel Aeschlimann
Manuel Aeschlimann (40 élus) 100% asnieres 		13 551 50,12%
  • Manuel Aeschlimann
  • Angelina Bourdier-Charef
  • Thierry Racine
  • Catherine Esclattier
  • André Mancipoz
  • Josiane Fischer
  • Thomas Lam
  • Caroline Carmantrand
  • Basile Fanier
  • Marie-Do Aeschlimann
  • Laurent Martin Saint Léon
  • Claire Mayoly-Florentin
  • Guillaume Villemot
  • Julie Cazaban
  • Frédéric Sitbon
  • Nissa Bouhedid
  • Guillaume Mare
  • Sylvie Meynard
  • Stéphane Pesic
  • Hortense Callens
  • Jean-Claude Bleu
  • Lara Parrenin
  • Alexandre Brugere
  • Marie-Aimée Pénet
  • Charles Mocaer
  • Rita Chriqui-Mengeot
  • Antoine De Pins
  • Christine Du Mesnil
  • Thierry Michel Isoard
  • Armelle Salembien
  • Thierry Sellier
  • Marie-Christine Saradjian
  • Pierre-Nicolas Burel
  • Colette Perot
  • Raphael De Guerre
  • Danielle Guetté
  • Abdelkader Mohammed
  • Julie De Garnier Des Garets
  • Kheireddine Djedoui
  • Florence Sivac
Sébastien Pietrasanta
Sébastien Pietrasanta (13 élus) Arc républicain pour asnières 		13 481 49,87%
  • Sébastien Pietrasanta
  • Marie-Christine Baillet
  • Féliciano Gomez
  • Blanche Mühlmann
  • Luc Berard De Malavas
  • Christine Cam
  • Romain Jehanin
  • Christiane Carrier
  • Mehdi Osman
  • Nathalie Hurtault
  • Laurent Guillard
  • Magali Lefebvre
  • Luc Tessier
Participation au scrutin Asnières-sur-Seine
Taux de participation 61,69%
Taux d'abstention 38,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,46%
Nombre de votants 28 593

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Pietrasanta
Sébastien Pietrasanta Asnieres rassemblee 		9 287 35,48%
Manuel Aeschlimann
Manuel Aeschlimann 100% asnieres 		9 021 34,46%
Cyrille Dechenoix
Cyrille Dechenoix Mon parti c'est asnieres 		3 163 12,08%
Josiane Fischer
Josiane Fischer Asnieres devant 		1 712 6,54%
Blanche Mühlmann
Blanche Mühlmann Au centre de notre ville 		1 384 5,28%
Henri Massol
Henri Massol Liste independante "front municipal pour asnieres, non a l'umps" 		1 027 3,92%
Francis Pourbagher
Francis Pourbagher Asnierois avant tout 		579 2,21%
Participation au scrutin Asnières-sur-Seine
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 27 043

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