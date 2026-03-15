Résultat municipale 2026 à Asnières-sur-Seine : suivez tous les résultats du 1er tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Asnières-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Asnières-sur-Seine
17:57 - Quel résultat pour le RN à Asnières-sur-Seine aux municipales 2026 ?
Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Asnières-sur-Seine en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 6,65% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 17,52% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 3,84% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Asnières-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 10,82% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 12,59% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.
17:53 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Les électeurs d'Asnières-sur-Seine vont-ils se mobiliser aux municipales ?
En ce jour d'élections municipales 2026 à Asnières-sur-Seine, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 57,67 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 42,33 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 19,87 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 45,23 % en 2022 à seulement 26,51 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,98 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.
15:59 - Le vote d'Asnières-sur-Seine nettement ancré à gauche il y a deux ans
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Asnières-sur-Seine s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Manon Aubry (19,62%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Thomas Lam (Les Républicains) à l'avant de la course avec 41,43% au premier tour, devant Francesca Pasquini (Union de la gauche) avec 40,62%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Lam culminant à 53,48% des suffrages exprimés dans la localité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Asnières-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Manuel Aeschlimann
Liste des Républicains
100% Asnières
|
|
Larbi El Hadri
Liste divers gauche
Agir pour Asnières
|
|
Romain Jehanin
Liste d'union à gauche
Asnières en commun
|
|
Sandrine Picard-Marcovecchio
Liste divers centre
Asnières 2050
|
|
Yoshi Kon-Sharp
Liste de La France insoumise
ASNIÈRES INSOUMISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Manuel Aeschlimann (44 élus) 100% asnières
|10 924
|56,62%
|
|Alexandre Brugere (4 élus) Asnieres & vous ?
|3 202
|16,59%
|
|Marie-Christine Baillet (3 élus) Choisir asnieres
|2 483
|12,86%
|
|Romain Jehanin (2 élus) Changeons notre ville !
|1 761
|9,12%
|
|Xavier Colson Asnieres eco* citoyens
|722
|3,74%
|Clement Mathieu Dautelle Citoyens d'asnieres ! pour une ville solidaire, durable et ouverte a l'ensemble des quartiers
|201
|1,04%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|42,33%
|Taux d'abstention
|57,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 755
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Manuel Aeschlimann (40 élus) 100% asnieres
|13 551
|50,12%
|
|Sébastien Pietrasanta (13 élus) Arc républicain pour asnières
|13 481
|49,87%
|
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|61,69%
|Taux d'abstention
|38,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,46%
|Nombre de votants
|28 593
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Pietrasanta Asnieres rassemblee
|9 287
|35,48%
|Manuel Aeschlimann 100% asnieres
|9 021
|34,46%
|Cyrille Dechenoix Mon parti c'est asnieres
|3 163
|12,08%
|Josiane Fischer Asnieres devant
|1 712
|6,54%
|Blanche Mühlmann Au centre de notre ville
|1 384
|5,28%
|Henri Massol Liste independante "front municipal pour asnieres, non a l'umps"
|1 027
|3,92%
|Francis Pourbagher Asnierois avant tout
|579
|2,21%
|Participation au scrutin
|Asnières-sur-Seine
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|27 043
Villes voisines d'Asnières-sur-Seine
- Asnières-sur-Seine (92600)
- Ecole primaire à Asnières-sur-Seine
- Maternités à Asnières-sur-Seine
- Crèches et garderies à Asnières-sur-Seine
- Classement des collèges à Asnières-sur-Seine
- Salaires à Asnières-sur-Seine
- Impôts à Asnières-sur-Seine
- Dette et budget d'Asnières-sur-Seine
- Climat et historique météo d'Asnières-sur-Seine
- Accidents à Asnières-sur-Seine
- Délinquance à Asnières-sur-Seine
- Inondations à Asnières-sur-Seine
- Nombre de médecins à Asnières-sur-Seine
- Pollution à Asnières-sur-Seine
- Entreprises à Asnières-sur-Seine
- Prix immobilier à Asnières-sur-Seine