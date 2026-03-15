Résultat municipale 2026 à Aubervilliers : les résultats dévoilés, suivez l'élection en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Aubervilliers sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubervilliers
17:57 - Vote RN à Aubervilliers : les chiffres récents
Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Aubervilliers en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 9,10% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 22,14% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 8,26% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Aubervilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 11,83% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 12,01% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bastien Lachaud.
17:30 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
17:30 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Aubervilliers aux dernières élections ?
En 2020 à Aubervilliers, l'abstention était évaluée à 67,59 % à la fin du premier round, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux. C'étaient 9 549 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 36,54 % dans la ville (participation de 63,46 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 63,31 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 46,03 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 66,77 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche donc résolument comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Ce paramètre à Aubervilliers constituera en définitive l'un des tournants de ces municipales.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubervilliers
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Lavazec
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Guillaume Lescaut
Liste de La France insoumise
LA FORCE DE TOUT CHANGER À AUBERVILLIERS
|
|
Nabila Djebbari
Liste d'union à gauche
Reconnecter Aubervilliers
|
|
Massinissa Hocine
Liste Divers
CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR AUBERVILLIERS
|
|
Sofienne Karroumi
Liste divers gauche
Faire gagner Aubervilliers
|
|
Karine Franclet
Liste d'union au centre
Aubervilliers change pour vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Franclet (39 élus) Changeons aubervilliers
|4 668
|44,54%
|
|Sofienne Karroumi (8 élus) Aubervilliers rassemblée, à gauche!
|3 289
|31,38%
|
|Mériem Derkaoui (6 élus) Aubervilliers est à vous !
|2 522
|24,06%
|
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|36,33%
|Taux d'abstention
|63,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 755
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Franclet Changeons aubervilliers
|2 385
|25,69%
|Sofienne Karroumi L'alternative citoyenne
|1 772
|19,08%
|Mériem Derkaoui Uni.e.s pour aubervilliers
|1 640
|17,66%
|Zishan Butt Aubervilliers en commun
|1 464
|15,77%
|Marc Guerrien Réveiller aubervilliers
|1 214
|13,07%
|Jean-Jacques Karman Pour vivre mieux a aubervilliers
|690
|7,43%
|Alain Noé Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|118
|1,27%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|32,41%
|Taux d'abstention
|67,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 549
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Beaudet (36 élus) À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers
|5 610
|45,73%
|
|Jacques Salvator (9 élus) Aubervilliers avance en confiance
|4 773
|38,91%
|
|Fayçal Menia (4 élus) Agir pour aubervilliers
|1 883
|15,35%
|
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|46,52%
|Taux d'abstention
|53,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|12 832
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Beaudet À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers
|3 646
|32,90%
|Jacques Salvator Aubervilliers avance en confiance
|3 560
|32,12%
|Fayçal Menia Agir pour aubervilliers
|1 362
|12,29%
|Samir Maizat 100% aubervilliers
|789
|7,12%
|Thierry Augy Union du nouvel aubervilliers
|761
|6,86%
|Stéphane Pelliccia Mouvement des citoyens independants pour aubervilliers
|662
|5,97%
|Michel Jouannin Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|301
|2,71%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|42,06%
|Taux d'abstention
|57,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|11 601
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