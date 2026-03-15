Résultat municipale 2026 à Aubervilliers : les résultats du 1er tour publiés ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aubervilliers [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Aubervilliers ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Aubervilliers
14/03/26 - 19:56 - Des divisions dans le parti communiste lors des élections municipales à Aubervilliers
À Aubervilliers, pour les élections municipales de 2026, le PCF local et le PCF 93 ont soutenu des candidats différents, marquant une rupture historique sans tête de liste communiste. Anthony Daguet a expliqué dès janvier cette décision face à la débâcle de la gauche en 2020, où la division avait régné. Le parti souhaite éviter de reproduire ce schéma lors de ce scrutin crucial. Lire sur leparisien.fr
14/03/26 - 16:05 - Six listes en compétition pour la mairie d'Aubervilliers
À Aubervilliers, la bataille pour la mairie s'annonce intense avec six listes officiellement enregistrées pour le premier tour de ce dimanche 15 mars. La maire sortante, Karine Franclet, brigue un nouveau mandat à la tête de la liste d'union au centre « Aubervilliers change pour vous ! ». Elle fait face à une opposition de gauche particulièrement fragmentée. On retrouve Nabila Djebbari (Union à gauche), Sofienne Karroumi (Divers gauche), ainsi que Guillaume Lescaut qui porte les couleurs de La France Insoumise. Le paysage politique est complété par les candidatures de Jean-Louis Lavazec (Lutte Ouvrière), Massinissa Hocine (Divers). Lire sur LaMontagne.fr
13/03/26 - 09:56 - Karine Franclet, actuelle maire d'Aubervilliers, veut briguer un deuxième mandat
Karine Franclet, actuelle maire d'Aubervilliers, se dit prête à briguer un deuxième mandat lors des élections municipales de 2026. Elle a réussi à faire basculer la ville à droite en 2020, en remportant 44,54 % des voix, et revient après un burn-out. À deux mois du premier tour, elle évoquait dans le Parisien son sentiment d'utilité dans son rôle. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 15:56 - Le gel des loyers fait débat à Aubervilliers
À Aubervilliers, la question du gel des loyers de l'office HLM est devenue cruciale pour les élections municipales de 2026. Les augmentations consécutives des loyers ont suscité la colère des locataires, incitant certains candidats à inclure cette revendication dans leur programme. La maire sortante, Karine Franclet, fait face à des défis sur ce sujet sensible. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubervilliers
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Lavazec
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Guillaume Lescaut
Liste de La France insoumise
LA FORCE DE TOUT CHANGER À AUBERVILLIERS
|
|
Nabila Djebbari
Liste d'union à gauche
Reconnecter Aubervilliers
|
|
Massinissa Hocine
Liste Divers
CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR AUBERVILLIERS
|
|
Sofienne Karroumi
Liste divers gauche
Faire gagner Aubervilliers
|
|
Karine Franclet
Liste d'union au centre
Aubervilliers change pour vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Franclet (39 élus) Changeons aubervilliers
|4 668
|44,54%
|
|Sofienne Karroumi (8 élus) Aubervilliers rassemblée, à gauche!
|3 289
|31,38%
|
|Mériem Derkaoui (6 élus) Aubervilliers est à vous !
|2 522
|24,06%
|
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|36,33%
|Taux d'abstention
|63,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 755
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Franclet Changeons aubervilliers
|2 385
|25,69%
|Sofienne Karroumi L'alternative citoyenne
|1 772
|19,08%
|Mériem Derkaoui Uni.e.s pour aubervilliers
|1 640
|17,66%
|Zishan Butt Aubervilliers en commun
|1 464
|15,77%
|Marc Guerrien Réveiller aubervilliers
|1 214
|13,07%
|Jean-Jacques Karman Pour vivre mieux a aubervilliers
|690
|7,43%
|Alain Noé Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|118
|1,27%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|32,41%
|Taux d'abstention
|67,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 549
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Beaudet (36 élus) À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers
|5 610
|45,73%
|
|Jacques Salvator (9 élus) Aubervilliers avance en confiance
|4 773
|38,91%
|
|Fayçal Menia (4 élus) Agir pour aubervilliers
|1 883
|15,35%
|
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|46,52%
|Taux d'abstention
|53,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,41%
|Nombre de votants
|12 832
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Beaudet À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers
|3 646
|32,90%
|Jacques Salvator Aubervilliers avance en confiance
|3 560
|32,12%
|Fayçal Menia Agir pour aubervilliers
|1 362
|12,29%
|Samir Maizat 100% aubervilliers
|789
|7,12%
|Thierry Augy Union du nouvel aubervilliers
|761
|6,86%
|Stéphane Pelliccia Mouvement des citoyens independants pour aubervilliers
|662
|5,97%
|Michel Jouannin Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|301
|2,71%
|Participation au scrutin
|Aubervilliers
|Taux de participation
|42,06%
|Taux d'abstention
|57,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|11 601
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