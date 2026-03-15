Résultat municipale 2026 à Aubervilliers : les résultats du 1er tour publiés ce dimanche, toute l'actualité

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aubervilliers

Tête de listeListe
Jean-Louis Lavazec
Jean-Louis Lavazec Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
  • Jean-Louis Lavazec
  • Marie-Thérèse Lecocq
  • Fabrice Egalis
  • Elisabeth Nguemadji Moda
  • Omar Dannaoui
  • Noura Bawa Badou
  • André Denost
  • Nadia Khaldi
  • François Le Guelvout
  • Lucie Egalis
  • Jules Texier
  • Salle Doucoure
  • Harouna Diabira
  • Mathilde Baradat
  • Cyrille Pernet
  • Florence Chartier
  • Gilles Mangin
  • Micheline Grippon
  • Alain Noé
  • Vania Velickovic
  • Mohamed Sidi
  • Lucia Arandia
  • Oumerou Traoré
  • Virginia Domingos
  • Aboubacar Soumah
  • Marie-Hélène Nicolet
  • Jacques Denost
  • Justine Gheselle
  • Gérard Boudissa
  • Kenza Sarah Bourguiba
  • Georges Aréthas
  • Hélène Terreyn
  • Idrissa Kanouté
  • Fairouze Aissaoui
  • Christophe Lemaire
  • Marie Doucene
  • Georges Athus
  • Murielle Couharde
  • Ali Traore
  • Marina Urbain
  • Luka Antoine
  • Elisabeth Schiavon
  • Adel-Aziz Sirat
  • Adeline Remy
  • Thomas Chalamel
  • Yvonne Michel
  • Samuel Bro
  • Mona Etienne
  • Tom Crapoulet
  • Yama Sarr
  • Mohamed Meliani
  • Laura Darcy
  • Ivan Buresi
Guillaume Lescaut
Guillaume Lescaut Liste de La France insoumise
LA FORCE DE TOUT CHANGER À AUBERVILLIERS
  • Guillaume Lescaut
  • Amel Doghmane
  • Yoan Pinaud
  • Aline Lo Tutala
  • Pierre-Yves Nauleau
  • Fatouma Camara
  • Zeid Fazazi
  • Vérane Pède
  • Nirmal Aryal
  • Djamila Merzoud Aïssaoui
  • Mustapha Braouni
  • El Djida Ameziane
  • Bastien Lachaud
  • Albertine Elmacin
  • Maximilien Mesnard
  • Leila Nciri
  • Loïc Mettendorf
  • Sonia Merazga
  • Jean-Baptiste Kianza Diongo
  • Nahia Nahon
  • Ulysse Kummer
  • Marine Schaefer
  • Zinedine Amiane
  • Fatima Nountane
  • Riley Bloomer-Ludwig
  • Cassandre Bliot
  • Simon Mouze
  • Laura Cazalot-Duquesne
  • Bruno Kele Baujard
  • Camille Ladrat
  • Vivien Motte
  • Lise Charles
  • Thibaut Jovignot
  • Kahina Bourenane
  • Rayan Batah
  • Mame Sarr
  • Samuel Meyrueix
  • Isabelle Audevard
  • Islam Kotersi
  • Chantal Flattet
  • Mohand-Allen Bounouar
  • Flore Manoury
  • Bernard Levallois
  • Ninon Dabos
  • Karim Chiboune
  • Lisa Buffet
  • Karim Dridi
  • Pauline Motyl
  • Fred Marival
  • Aliénor Armand
  • Cyril Gaillard
  • Fatima Yaou
  • Lou Dupont Rondeau
  • Emma Mitrovic
Nabila Djebbari
Nabila Djebbari Liste d'union à gauche
Reconnecter Aubervilliers
  • Nabila Djebbari
  • Mohamed Diakite Kaba
  • Layla Ahelmarani
  • Lucas Golon
  • Rania Daki
  • Demba Camara
  • Carolina Faye
  • Eric Plée
  • Véronique Mouangué
  • Sadio Edouard Sissoko
  • Sophie Vally
  • Amadou Diaw
  • Yanna Antigny-Fernandes
  • Lway-Dario Maleme
  • Naïma Wehliye Cismaan
  • Azeddine Ameziane
  • Karima Abzal Khan
  • Mohamed Bader
  • Soizig Nedelec
  • Antoine Brachet
  • Aïcha Niakaté
  • Khir-Din Grid
  • Vénus Castro
  • Damase Djongongele Otshudi
  • Laurence Margalle
  • Hassen Allouache
  • Nassera Akrour
  • Arthur Pacalet
  • Aïssatou Bathily
  • Nidhal Ben Aïcha
  • Aurélia Peyrical
  • Wilfried Serisier
  • Claudine Pejoux
  • Aboubacar Diaoune
  • Maguy Goram Ly
  • Kiron Moy Mondal
  • Djieneba Konte
  • Lionel Donnet
  • Cerrine Ouali
  • Fousseni Bathily
  • Joëlle Lhostis
  • Jean-Jacques Karman
  • Zaïna Terki
  • Falaye Souare
  • Samia Guilli
  • Arthur Béal
  • Gaëlle Meynadier
  • Alexandre Khadivi Banna
  • Lucienne Snadli
  • Ayouba Gassama
  • Mélodie Donnart
  • Alexandre Vernay
  • Meriem Mechri
Massinissa Hocine
Massinissa Hocine Liste Divers
CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR AUBERVILLIERS
  • Massinissa Hocine
  • Elisabete Goncalves
  • Patrick Mazerand
  • Chafia Terha
  • Aziz Kadji
  • Lynda Lasreg
  • Michel Tomas
  • Laetitia Ripoll
  • Moïse Manoël
  • Hatouma Traore
  • Idir Ait Si Amer
  • Nadia Bouterfa
  • Eric Rodet
  • Nana Khalil
  • Martin Moumpoussouka
  • Meriem Boutareg
  • Bruno Vixama
  • Zoubida Amriou
  • Mamadou Camara
  • Myriam Ben
  • Abdelaziz Brahmi
  • Claire Adriana
  • Roland Serge Sapim
  • Fatima Assoumani
  • Arezki Saim
  • Francine Leseney
  • Stanislas Mvuela
  • Lynda Temzi
  • Kevin Michel
  • Manuela Leger
  • Luka Nedeljkovic
  • Assia Benziane
  • Jamel Slimane
  • Dahbia Turki
  • Hubert Yves
  • Diouma Cisse
  • Mehdi Ikrar
  • Marie Diwanja
  • Ryan Sainvil
  • Véronique Mekki
  • Djilali Benali
  • Manolita Rotella
  • Albert Dutrieux
  • Sonia Benamar
  • Youliwes Abdelfettah
  • Renee Daniele Frey
  • Marvin Kane
  • Océane Peixoto
  • Michel Perez
  • Lyna Becha
  • Ibrahima Sylla
  • Maria Fernandes
  • Arnaud Abdou
  • Naima Afab
  • Gerard Bouhadef
Sofienne Karroumi
Sofienne Karroumi Liste divers gauche
Faire gagner Aubervilliers
  • Sofienne Karroumi
  • Corinne Narassiguin
  • Marc Guerrien
  • Dialla Coulibaly
  • Yonel Cohen-Hadria
  • Yasmina Baziz
  • Pierre Lefebure
  • Carole Dicka
  • Mohamed Lahjibi
  • Marguerite Hurel
  • Sofiane Ourabah
  • Katalyne Belair
  • Thomas Vigot
  • Sarah Cervatius
  • Elie Audoin
  • Soumia Achfaa
  • Louis Presset
  • Julie Quetier
  • Abdel-Malik Djermoune
  • Léa Ferrez-Le Guet
  • Emmanuel Chevreul
  • Séverine Alehause
  • Youssef Naji
  • Astrid Lafarge
  • Etienne Cazin
  • Lydia Hadjazi
  • Mohamed El Kardoudi
  • Love Daumec
  • Amokrane Chikhdene
  • Nada Bahria
  • Edgar Minimbu
  • Rachida Guedayem
  • Ruksshaan Thuraiappah
  • Nadege Nifeur
  • Claude Pigement
  • Maryse Emel
  • Denis Ralite
  • Myriam Traverse
  • Morgan Lelievre
  • Faryal Mosafeer
  • Antoine Soulier-Thomazeau
  • Caroline Grastilleur
  • Gregory Abelli
  • Soulef Jendoubi
  • Daniel Dai
  • Ouafaa Aliouate Darrous
  • Adam Jemni
  • Mariam Kante
  • Larbi Souibgui
  • Odile Fournier
  • Hervé Bergalasse
  • Monique Foutrel
  • Louis Huynh
  • Anne-Juliette Tillay
  • Bernard Vincent
Karine Franclet
Karine Franclet Liste d'union au centre
Aubervilliers change pour vous !
  • Karine Franclet
  • Pierre Sack
  • Ling Lenzi
  • Michel Hadji-Gavril
  • Mizgin Ozhan
  • Guillaume Godin
  • Zakia Bouzidi
  • Ayoub Bendahmane
  • Francesca Alesandrini
  • Samuel Martin
  • Sylvie Medina
  • Damien Bidal
  • Emmanuelle Olivier
  • Yann Raffray
  • Patricia Njoya-Loé
  • Alfonso Izquierdo
  • Nathalie Sack
  • Benjamin Lloret
  • Élodie Brunel
  • Joël Anton-Regie
  • Véronique Dauvergne
  • Baptiste Cordier
  • Marie-Françoise Messez
  • Franck Le Roy
  • Solène Da Silva
  • Alain Descamps
  • Ava Kamara
  • Thierry Augy
  • Annie Vacher
  • Dominique Dandrieux
  • Clémentine Jabol
  • Robin Cambianica
  • Maria Gonzalez Fretun
  • Cédric Fabrice Schroeder
  • Amélie Desvignes
  • Gilbert Faucheux
  • Stéphanie Benoist
  • Jean-François Vischi
  • Lucienne Lucien
  • Fabian Falloon
  • Patricia Lemonnier
  • Yann Buffetaud
  • Nada Helmy
  • Miguel Monteiro
  • Huguette Béatrice Klein Halter
  • Hugo Bertin
  • Ameni Souker
  • Olivier Audouard Maillard
  • Maria Florinda Da Silva Veiga
  • Marc Mutlu
  • Nicole Neyt
  • Bernard Rodolphe Agathine
  • Gülsen Gülkaya
  • Emmanuel Nguematcha
  • Marie Simone Babel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Franclet
Karine Franclet (39 élus) Changeons aubervilliers 		4 668 44,54%
  • Karine Franclet
  • Michel Hadji-Gavril
  • Ling Lenzi
  • Pierre Sack
  • Yasmina Baziz
  • Miguel Monteiro
  • Sandrine Desir
  • Philippe Allain
  • Marie-Françoise Messez
  • Samuel Martin
  • Veronique Dauvergne
  • Damien Bidal
  • Zakia Bouzidi
  • Thierry Augy
  • Christiane Descamps
  • Jérôme Legendre
  • Marie-Pascale Remy
  • Zayen Chikhdene
  • Princesse Granvorka
  • Jose Leserre
  • Patricia Loe
  • Alain Descamps
  • Solene Da Silva
  • Dominique Dandrieux
  • Maryse Emel
  • Cédric Schroeder
  • Sandrine Grynberg Diaz
  • Franck Le Roy
  • Maria Elisabete Goncalves Peixoto
  • Lewis Chartier
  • Kourtoum Sackho
  • Massinissa Hocine
  • Annie Vacher
  • Guillaume Godin
  • Margaux Houis
  • Jean-Paul Gilly
  • Mizgin Ozhan
  • Gilbert Faucheux
  • Marie-Amélie Anquetil
Sofienne Karroumi
Sofienne Karroumi (8 élus) Aubervilliers rassemblée, à gauche! 		3 289 31,38%
  • Sofienne Karroumi
  • Katalyne Belair
  • Marc Guerrien
  • Nadège Nifeur
  • Jean-Jacques Karman
  • Safia Boucha
  • Pierre-Yves Nauleau
  • Fatima Yaou
Mériem Derkaoui
Mériem Derkaoui (6 élus) Aubervilliers est à vous ! 		2 522 24,06%
  • Mériem Derkaoui
  • Zishan Butt
  • Evelyne Yonnet-Salvator
  • Anthony Daguet
  • Soizig Nedelec
  • Yonel Cohen-Hadria
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 36,33%
Taux d'abstention 63,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 755

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Franclet
Karine Franclet Changeons aubervilliers 		2 385 25,69%
Sofienne Karroumi
Sofienne Karroumi L'alternative citoyenne 		1 772 19,08%
Mériem Derkaoui
Mériem Derkaoui Uni.e.s pour aubervilliers 		1 640 17,66%
Zishan Butt
Zishan Butt Aubervilliers en commun 		1 464 15,77%
Marc Guerrien
Marc Guerrien Réveiller aubervilliers 		1 214 13,07%
Jean-Jacques Karman
Jean-Jacques Karman Pour vivre mieux a aubervilliers 		690 7,43%
Alain Noé
Alain Noé Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		118 1,27%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 32,41%
Taux d'abstention 67,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 549

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Beaudet
Pascal Beaudet (36 élus) À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers 		5 610 45,73%
  • Pascal Beaudet
  • Mériem Derkaoui
  • Jean-Jacques Karman
  • Akoua-Marie Kouame
  • Kilani Kamala
  • Leïla Tlili
  • Anthony Daguet
  • Sophie Vally
  • Boualem Benkhelouf
  • Laurence Grare
  • Fethi Chouder
  • Soizig Nedelec
  • Sofienne Karroumi
  • Danielle Marino
  • Jean-François Monino
  • Rouguy Signate
  • Salah Chibah
  • Wassila Redouane
  • Antoine Wohlgroth
  • Sylvie Ducatteau
  • Silvère Rozenberg
  • Josiane Milla
  • Roland Ceccotti-Ricci
  • Magali Cheret
  • Patrick Le Hyaric
  • Maria Mercader Y Puig
  • Mohamed Fathi Tlili
  • Alice Fagard
  • Marc Ruer
  • Hana Rabah
  • Eric Plée
  • Thérèse Mbondo
  • Nourredine Kaddouri
  • Claudine Pejoux
  • Guillaume Sanon
  • Sandrine Le Moine
Jacques Salvator
Jacques Salvator (9 élus) Aubervilliers avance en confiance 		4 773 38,91%
  • Jacques Salvator
  • Evelyne Yonnet
  • Hakim Rachedi
  • Presilya Alves
  • Abderrahim Hafidi
  • Yacine Diakite
  • Benoît Logre
  • Claire Vigeant
  • Omar Ait Bouali
Fayçal Menia
Fayçal Menia (4 élus) Agir pour aubervilliers 		1 883 15,35%
  • Fayçal Menia
  • Marie Bedo
  • Damien Bidal
  • Nadia Lenoury
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 46,52%
Taux d'abstention 53,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,41%
Nombre de votants 12 832

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Beaudet
Pascal Beaudet À l'écoute , rassemblés, déterminés pour vivre mieux à aubervilliers 		3 646 32,90%
Jacques Salvator
Jacques Salvator Aubervilliers avance en confiance 		3 560 32,12%
Fayçal Menia
Fayçal Menia Agir pour aubervilliers 		1 362 12,29%
Samir Maizat
Samir Maizat 100% aubervilliers 		789 7,12%
Thierry Augy
Thierry Augy Union du nouvel aubervilliers 		761 6,86%
Stéphane Pelliccia
Stéphane Pelliccia Mouvement des citoyens independants pour aubervilliers 		662 5,97%
Michel Jouannin
Michel Jouannin Liste lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		301 2,71%
Participation au scrutin Aubervilliers
Taux de participation 42,06%
Taux d'abstention 57,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Nombre de votants 11 601

Villes voisines d'Aubervilliers

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