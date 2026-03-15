Résultat municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois : la journée électorale heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Aulnay-sous-Bois ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Aulnay-sous-Bois
16:11 - Cheick Nguette veut représenter "la majorité silencieuse" des quartiers sans Hadama Traoré
À Aulnay-sous-Bois, la liste « La Démocratie représentative » est conduite par Cheick Nguette pour le scrutin des 15 et 22 mars. La figure médiatique du mouvement, Hadama Traoré, ne figure pas sur la liste. Le parti a tenu à clarifier cette absence en distinguant le profil "révolutionnaire" de Traoré de la démarche "républicaine" de Nguette, bien que les deux hommes restent alliés. Cheick Nguette place le logement au sommet de ses priorités. Ciblant la "majorité silencieuse" des quartiers populaires et l'abstention record, il entend dénoncer l'abandon des locataires face aux bailleurs, les explosions de charges et la gestion des copropriétés dégradées comme celle de la Morée. Lire sur LeParisien.fr
12/03/26 - 16:18 - Aulnay-sous-Bois n'accueillera pas le futur stade du PSG, au grand désespoir de Bruno Beschizza
À Aulnay-sous-Bois, le maire Bruno Beschizza espérait accueillir le futur stade du PSG, attirant le soutien de personnalités locales. Cependant, le club a finalement décidé de concentrer ses recherches à Massy et Poissy, laissant Aulnay-sous-Bois déçu face à d'autres propositions jugées plus favorables. Ce tournant impacte l'ambition d'Aulnay pour des projets d'envergure. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 15:42 - Face au maire Les Républicains, la gauche part désunie
À Aulnay-sous-Bois, les élections municipales de 2026 s’annoncent tendues. Le maire sortant Bruno Beschizza (LR) fait face à une opposition divisée entre le candidat PS Oussouf Siby et l'alliance de la France insoumise avec le PCF. Des tensions internes chez LFI compliquent la stratégie électorale significativement. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 15:07 - Cheick Nguette soutenu par Hadama Traoré à Aulnay
À Aulnay-sous-Bois, Hadama Traoré, militant engagé pour les droits des copropriétaires, soutient le candidat Cheick Nguette aux élections municipales de mars 2026. Bien qu'il ne figure pas sur la liste, Traoré et Nguette visent à aborder les problèmes de logement et à donner une voix aux habitants face à l'indifférence des bailleurs. Leur campagne se concentre sur la défense de l'intérêt collectif et l'amélioration des conditions des locataires. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Oussouf Siby
Liste d'union à gauche
AULNAY RASSEMBLÉE
|
|
Bruno Beschizza
Liste des Républicains
Protéger Aulnay, notre fierté
|
|
Elena Malandra
Liste de La France insoumise
la force de tout changer
|
|
Cheickh Nguette
Liste d'extrême-gauche
AULNAY HUMANISTE ENSEMBLE POUR NOTRE DIGNITE
|
|
Bruno Beaufils
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Sylvie Guy
Liste d'extrême-gauche
Pour les travailleurs et les services publics
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza (44 élus) Vivre aulnay avec bruno beschizza
|8 384
|59,33%
|
|Fleury Drieu (5 élus) Aulnay en commun
|2 590
|18,33%
|
|Benjamin Giami (4 élus) Aulnay plus fiere, plus forte
|2 101
|14,87%
|
|Raoul Mercier Démocratie représentative - citoyenne intergénérationnelle
|552
|3,90%
|Bruno Beaufils Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|302
|2,13%
|Sylvie Guy Aulnay 100% service public
|200
|1,41%
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|32,92%
|Taux d'abstention
|67,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza (43 élus) Ensemble, aulnay respectueuse, aulnay gagnante
|14 547
|60,70%
|
|Gérard Segura (10 élus) Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès
|9 417
|39,29%
|
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|56,57%
|Taux d'abstention
|43,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,62%
|Nombre de votants
|25 392
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza Aulnay respectueuse - aulnay gagnante
|9 150
|41,29%
|Gérard Segura Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès
|5 910
|26,66%
|Jacques Chaussat Aulnay demain
|3 183
|14,36%
|Alain Amedro Vivre mieux, ensemble a aulnay sous bois
|2 023
|9,12%
|Moktar Farhat Aulnay vers le haut
|1 203
|5,42%
|Marc Darsy Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|407
|1,83%
|Michel Lefebvre Unite et resistance
|284
|1,28%
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|51,19%
|Taux d'abstention
|48,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|22 978
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