Résultat municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois : les résultats dévoilés, suivez l'élection sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Aulnay-sous-Bois sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Aulnay-sous-Bois
17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs d'Aulnay-sous-Bois ?
Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Aulnay-sous-Bois il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 12,79% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 28,63% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 11,39% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Aulnay-sous-Bois comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 19,84% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 17,06% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nadège Abomangoli.
17:29 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
16:58 - Dernières municipales : 32,92 % de participation à Aulnay-sous-Bois
À l'occasion de cette municipale 2026, la valeur de l'abstention pèsera assurément sur les résultats d'Aulnay-sous-Bois. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 67,08 % des inscrits, une abstention plutôt forte alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 31,44 % des habitants inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 57,56 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 38,49 % au premier tour, contre 63,75 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de classer Aulnay-sous-Bois comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.
16:29 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi
La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aulnay-sous-Bois
|Tête de listeListe
|
Oussouf Siby
Liste d'union à gauche
AULNAY RASSEMBLÉE
|
|
Bruno Beschizza
Liste des Républicains
Protéger Aulnay, notre fierté
|
|
Elena Malandra
Liste de La France insoumise
la force de tout changer
|
|
Cheickh Nguette
Liste d'extrême-gauche
AULNAY HUMANISTE ENSEMBLE POUR NOTRE DIGNITE
|
|
Bruno Beaufils
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Sylvie Guy
Liste d'extrême-gauche
Pour les travailleurs et les services publics
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza (44 élus) Vivre aulnay avec bruno beschizza
|8 384
|59,33%
|
|Fleury Drieu (5 élus) Aulnay en commun
|2 590
|18,33%
|
|Benjamin Giami (4 élus) Aulnay plus fiere, plus forte
|2 101
|14,87%
|
|Raoul Mercier Démocratie représentative - citoyenne intergénérationnelle
|552
|3,90%
|Bruno Beaufils Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|302
|2,13%
|Sylvie Guy Aulnay 100% service public
|200
|1,41%
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|32,92%
|Taux d'abstention
|67,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza (43 élus) Ensemble, aulnay respectueuse, aulnay gagnante
|14 547
|60,70%
|
|Gérard Segura (10 élus) Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès
|9 417
|39,29%
|
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|56,57%
|Taux d'abstention
|43,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,62%
|Nombre de votants
|25 392
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Beschizza Aulnay respectueuse - aulnay gagnante
|9 150
|41,29%
|Gérard Segura Liste de large rassemblement à gauche, écologique,solidaire et de progrès
|5 910
|26,66%
|Jacques Chaussat Aulnay demain
|3 183
|14,36%
|Alain Amedro Vivre mieux, ensemble a aulnay sous bois
|2 023
|9,12%
|Moktar Farhat Aulnay vers le haut
|1 203
|5,42%
|Marc Darsy Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|407
|1,83%
|Michel Lefebvre Unite et resistance
|284
|1,28%
|Participation au scrutin
|Aulnay-sous-Bois
|Taux de participation
|51,19%
|Taux d'abstention
|48,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|22 978
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