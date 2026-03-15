Résultat municipale 2026 à Aurillac : les résultats dévoilés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aurillac [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Aurillac ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Aurillac
14:51 - Les candidats s'alignent sur la sécurité
À Aurillac, les élections municipales de 2026 suscitent des débats sur la sécurité. Les candidats Valérie Rueda et Patrick Casagrande promettent d'améliorer la vidéoprotection et de renforcer les effectifs de la police municipale. Les chiffres montrent une ville relativement sûre, mais le sentiment d'insécurité grandit. Lire sur lamontagne.fr
08:01 - Casagrande présente son programme pour Aurillac dans une vidéo
Patrick Casagrande, tête de liste pour les élections municipales d'Aurillac, présente ses priorités dans une vidéo ludique. Il partage trois projets clés pour la ville, visant à engager les citoyens et améliorer le cadre de vie. Son programme met l'accent sur des initiatives locales et durables. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 17:31 - Les candidats s'engagent pour la végétalisation
À Aurillac, les candidats aux élections municipales de 2026, Valérie Rueda et Patrick Casagrande, s'engagent pour la végétalisation et la transition énergétique. Ils promettent d'augmenter les espaces verts et d'installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Les projets visent à améliorer la qualité de vie et à réduire l'empreinte carbone de la ville. Lire sur lamontagne.fr
12/03/26 - 12:30 - Les candidats se préparent pour Aurillac en 2026
À Aurillac, dans le Cantal, les élections municipales de mars 2026 s'annoncent avec la renonciation du maire sortant Pierre Mathonier à un troisième mandat. Deux candidats, Valérie Rueda de l'Union de la gauche et Patrick Casagrande de la droite, se préparent à s'affronter, chacun présentant des projets distincts pour la ville. Ces élections promettent d'être disputées, marquant un tournant pour la préfecture du Cantal. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aurillac
|Tête de listeListe
|
Patrick Casagrande
Liste divers droite
UN CAP POUR AURILLAC
|
|
Valérie Rueda
Liste d'union à gauche
AURILLAC SOLIDAIRE ET AUDACIEUSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier (28 élus) Unis pour aurillac
|4 701
|59,29%
|
|Jean-Antoine Moins (7 élus) Aurillac autrement
|3 227
|40,70%
|
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|49,92%
|Taux d'abstention
|50,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 237
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier Unis pour aurillac
|3 461
|48,00%
|Jean-Antoine Moins Reinventons aurillac
|3 053
|42,34%
|Catherine Amalric Aurillac avec bon sens
|695
|9,64%
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|45,77%
|Taux d'abstention
|54,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 551
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier (27 élus) Aurillac pour tous
|5 412
|51,05%
|
|Jean-Antoine Moins (7 élus) Pour vous pour aurillac
|4 294
|40,50%
|
|Stéphane Fréchou (1 élu) Vivantes
|894
|8,43%
|
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|64,45%
|Taux d'abstention
|35,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|11 258
Villes voisines d'Aurillac
- Aurillac (15000)
- Ecole primaire à Aurillac
- Maternités à Aurillac
- Crèches et garderies à Aurillac
- Classement des collèges à Aurillac
- Salaires à Aurillac
- Impôts à Aurillac
- Dette et budget d'Aurillac
- Climat et historique météo d'Aurillac
- Accidents à Aurillac
- Délinquance à Aurillac
- Inondations à Aurillac
- Nombre de médecins à Aurillac
- Pollution à Aurillac
- Entreprises à Aurillac
- Prix immobilier à Aurillac