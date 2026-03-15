Résultat municipale 2026 à Aurillac : les résultats dévoilés, retrouvez les dans notre direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aurillac

Tête de listeListe
Patrick Casagrande
Patrick Casagrande Liste divers droite
UN CAP POUR AURILLAC
  • Patrick Casagrande
  • Marie-Agnès Roch
  • Patrick Boisset
  • Sandrine Taillefer-Patrier
  • Jean-Pierre Delpont
  • Audrey Cornet Vargas
  • Robert Fontugne
  • Marie-José Ortigues
  • Didier Vaille
  • Djouma Salmi
  • Nicolas Bonnet
  • Edwige Cambou-Freyssac
  • Bruno Avignon
  • Isabelle Bergheaud
  • Emmanuel Esteves
  • Martine Besombes
  • Jean-Paul Nicolas
  • Catherine Manheval
  • Laurent Martres
  • Natacha Delfau
  • Thierry Leymarie
  • Léa Marre
  • Georges Ramos
  • Stéphanie Rouchet
  • Jean-François Ramond
  • Danielle Delcamp
  • Thierry Brethomé
  • Pascale Lauby
  • Bruno Robichon
  • Aurélie Tourlan
  • Serge Dubois
  • Aline Sergent
  • René Pouget
  • Véronique Verdier
  • Lhoucine Garrouge
  • Christiane Mouret
  • Antoine Fournier
Valérie Rueda
Valérie Rueda Liste d'union à gauche
AURILLAC SOLIDAIRE ET AUDACIEUSE
  • Valérie Rueda
  • Jean-Marie Boyer
  • Laetitia Goyo-Valadier
  • Pierre Mathonier
  • Angélique Martins
  • Stéphane Fréchou
  • Magali Maurel
  • Sébastien Prat
  • Mélissa Clément
  • Frédéric Sérager
  • Amandine Ollier
  • Christophe Pestrinaux
  • Jacqueline Martinez-Séverac
  • Xavier Antony
  • Mireille Laborie
  • Philippe Couderc
  • Léa Maroufin
  • Loïc Sanchez
  • Élise Brugière
  • Julien Ruet
  • Véronique Visy
  • Reda Nugou
  • Carole Chevenet
  • Thierry Vollet
  • Cathy Leymarie
  • Jean-François Carreaud
  • Fabienne Visentin-Rumin
  • Jean-Michel Rallières
  • Bahija Boutouil
  • Adrien Robert
  • Laurence Vazelle
  • Ameur Zahi
  • Marie Monteaux
  • Jaqui Max
  • Nadège Pertuit

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mathonier
Pierre Mathonier (28 élus) Unis pour aurillac 		4 701 59,29%
  • Pierre Mathonier
  • Mireille Laborie
  • Bernard Berthelier
  • Claudine Fley
  • Alain Coudon
  • Nicole Soulenq-Coussain
  • Frédéric Serager
  • Valérie Rueda
  • Christophe Pestrinaux
  • Vanessa Bonnefoy
  • Philippe Couderc
  • Magali Maurel
  • Stéphane Fréchou
  • Angélique Martins
  • Sébastien Prat
  • Elise Brugiere
  • Charly Delamaide
  • Jacqueline Martinez-Severac
  • Maxime Muratet
  • Aurélie Demoulin
  • Christian Fricot
  • Véronique Visy
  • Sylvain Leheu
  • Odile Arpaillanges
  • Thierry Vollet
  • Françoise Cussat
  • Bruno Malafosse
  • Natacha Muracciole
Jean-Antoine Moins
Jean-Antoine Moins (7 élus) Aurillac autrement 		3 227 40,70%
  • Jean-Antoine Moins
  • Catherine Amalric
  • Stéphane Sautarel
  • Sylvie Lachaize
  • Géraud Delpuech
  • Angélique Brugeron
  • Jamal Bélaïdi
Participation au scrutin Aurillac
Taux de participation 49,92%
Taux d'abstention 50,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 237

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mathonier
Pierre Mathonier Unis pour aurillac 		3 461 48,00%
Jean-Antoine Moins
Jean-Antoine Moins Reinventons aurillac 		3 053 42,34%
Catherine Amalric
Catherine Amalric Aurillac avec bon sens 		695 9,64%
Participation au scrutin Aurillac
Taux de participation 45,77%
Taux d'abstention 54,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 551

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Mathonier
Pierre Mathonier (27 élus) Aurillac pour tous 		5 412 51,05%
  • Pierre Mathonier
  • Claudine Fley
  • Bernard Tible
  • Marie-Pierre Lours
  • René Pagis
  • Josiane Costes
  • Serge Chausi
  • Florence Marty
  • Christophe Pestrinaux
  • Anne Soula
  • Jean-Pierre Roume
  • Catherine Amalric
  • Jacques Mezard
  • Jacqueline Martinez-Severac
  • Alain Calmette
  • Magali Maurel
  • Charly Delamaide
  • Michelle Lablanquie
  • Alain Coudon
  • Denise Valat
  • Jean-Paul Nicolas
  • Nicole Loubeyre
  • Michel Jabiol
  • Delphine Fleury
  • Thierry Vollet
  • Angélique Martins
  • Philippe Couderc
Jean-Antoine Moins
Jean-Antoine Moins (7 élus) Pour vous pour aurillac 		4 294 40,50%
  • Jean-Antoine Moins
  • Valérie Greiveldinger
  • Christian Daix
  • Angélique Brugeron
  • Jean Salavert
  • Sylvie Lachaize
  • Henri Manhes
Stéphane Fréchou
Stéphane Fréchou (1 élu) Vivantes 		894 8,43%
  • Stéphane Fréchou
Participation au scrutin Aurillac
Taux de participation 64,45%
Taux d'abstention 35,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,84%
Nombre de votants 11 258

Villes voisines d'Aurillac

En savoir plus sur Aurillac