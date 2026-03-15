Résultat municipale 2026 à Aurillac : les résultats dévoilés, retrouvez les dans notre direct

Programme de Patrick Casagrande à Aurillac (UN CAP POUR AURILLAC)

Engagement Municipal

Patrick Casagrande se présente aux élections municipales d'Aurillac avec une équipe indépendante des partis politiques. Son engagement est motivé par le désir de voir la ville prospérer et de répondre aux préoccupations des citoyens. Il promet de se consacrer entièrement à la gestion municipale pour apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les Aurillacois.

Problèmes Locaux

Le candidat souligne plusieurs enjeux majeurs tels que l'insécurité, l'accès aux soins et les difficultés de circulation. Il s'engage à agir avec détermination pour résoudre ces problèmes qui affectent le quotidien des habitants. La nécessité de soutenir les commerces et de créer des emplois qualifiés est également mise en avant.

Vision d'Avenir

La vision de « Un Cap pour Aurillac » est de projeter la ville vers l'avenir avec des initiatives pour le développement économique et l'attractivité touristique. Cela inclut la valorisation du patrimoine et la transition écologique. L'objectif est de rendre Aurillac désirable pour tous les âges et de soutenir les familles et les associations locales.

Collaboration et Solidarité

Patrick Casagrande prône une méthode de travail collaborative, en sortant des logiques partisanes et en s'associant avec les différentes instances gouvernementales. Il met l'accent sur l'importance de la solidarité et de la gestion financière maîtrisée pour réaliser des investissements bénéfiques pour la communauté. Cette approche vise à renforcer le tissu social et à améliorer la qualité de vie des Aurillacois.