Résultat municipale 2026 à Aurillac : les résultats dévoilés, retrouvez les dans notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Aurillac [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Aurillac sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Aurillac
17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Aurillac
Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Aurillac en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,37% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 32,63% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 9,42% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Aurillac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 25,72% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 24,39% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,89% le dimanche suivant.
17:28 - Le taux de participation dans le Cantal à 17h s'élève à 62,03%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 62,03% dans le Cantal.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Aurillac
Pour cette municipale, l'absence ou non d'électeurs à Aurillac sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 54,23 % lors des dernières municipales, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était bousculé par l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 24,50 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, il est intéressant d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,59 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,90 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,32 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.
16:49 - Le taux de participation dans le Puy-de-Dôme
Les élections municipales de 2026 ont eu lieu le 15 mars à Clermont-Ferrand et d'autres communes de la région. Le taux de participation varie, atteignant 24,42% dans le Puy-de-Dôme, avec une compétition marquée par plus de 656 listes candidates. Le premier tour est crucial, surtout dans les villes où deux listes se présentent. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Aurillac
|Tête de listeListe
|
Patrick Casagrande
Liste divers droite
UN CAP POUR AURILLAC
|
|
Valérie Rueda
Liste d'union à gauche
AURILLAC SOLIDAIRE ET AUDACIEUSE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier (28 élus) Unis pour aurillac
|4 701
|59,29%
|
|Jean-Antoine Moins (7 élus) Aurillac autrement
|3 227
|40,70%
|
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|49,92%
|Taux d'abstention
|50,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 237
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier Unis pour aurillac
|3 461
|48,00%
|Jean-Antoine Moins Reinventons aurillac
|3 053
|42,34%
|Catherine Amalric Aurillac avec bon sens
|695
|9,64%
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|45,77%
|Taux d'abstention
|54,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 551
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Mathonier (27 élus) Aurillac pour tous
|5 412
|51,05%
|
|Jean-Antoine Moins (7 élus) Pour vous pour aurillac
|4 294
|40,50%
|
|Stéphane Fréchou (1 élu) Vivantes
|894
|8,43%
|
|Participation au scrutin
|Aurillac
|Taux de participation
|64,45%
|Taux d'abstention
|35,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,84%
|Nombre de votants
|11 258
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