Résultat municipale 2026 à Avignon : découvrez les résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Avignon sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Avignon
17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Avignon
Le RN était parvenu à capter 21,53% des votes lors du scrutin municipal à Avignon il y a 6 ans. Le mouvement rassemblait lors du deuxième tour 30,06% des votes. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,94% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 37,69% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 24,71% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite sécurisait 45,24% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,67% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,03% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 39,56% lors du vote définitif.
17:36 - Plus de 40% des électeurs ont voté aux municipales à Avignon à 17h
A 17 heures , le taux de participation aux élections municipales 2026 à Avignon est de 40,64% selon La Provence.
17:17 - La participation dans le Vaucluse à 17h
Le taux de participation à 17h au premier tour des élections municipales est tombé dans le département du Vaucluse avec 58,21% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 32,75%, contre 70,02% en 2014.
16:58 - La commune d'Avignon plutôt abstentionniste lors des élections
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 19 278 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Avignon, soit un taux de participation de 34,93 %, un taux inférieur aux 44,7 % du pays, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 69,02 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 46,50 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,62 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,26 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Avignon, cette particularité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats locaux.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avignon
|Tête de listeListe
|
Mathilde Louvain
Liste de La France insoumise
La nouvelle Avignon populaire
|
|
Stephan Fiori
Liste divers droite
Entreprendre pour Avignon
|
|
Anne-Sophie Rigault
Liste du Rassemblement National
Avignon en avant !
|
|
David Fournier
Liste du Parti socialiste
Ensemble et solidaires
|
|
Stéphane Geslin
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière et jeune
|
|
Olivier Galzi
Liste divers droite
Le bon sens pour Avignon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle (39 élus) Avignon, notre coeur, notre force
|7 844
|45,62%
|
|Anne-Sophie Rigault (8 élus) Avignon a coeur
|5 169
|30,06%
|
|Jean-Pierre Cervantes (4 élus) Avignon écologique sociale et solidaire
|2 629
|15,29%
|
|Michel Bissiere (2 élus) Avignon en grand
|1 551
|9,02%
|
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|31,87%
|Taux d'abstention
|68,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 617
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle Avignon, notre coeur, notre force
|6 482
|34,46%
|Anne-Sophie Rigault Avignon a coeur
|4 050
|21,53%
|Jean-Pierre Cervantes Avignon écologique sociale et solidaire
|2 927
|15,56%
|Michel Bissiere Avignon en grand
|2 153
|11,44%
|Frédéric Tacchino Avignon une ambition partagée
|1 247
|6,63%
|Farid Faryssy Avignon citoyenne et populaire
|1 009
|5,36%
|Denis Schmid Avignon animaliste
|489
|2,60%
|Sylvie Viala-Tavakoli Unir avignon
|450
|2,39%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|34,93%
|Taux d'abstention
|65,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 278
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle (40 élus) (re) inventons avignon
|16 578
|47,47%
|
|Philippe Lottiaux (9 élus) Avignon bleu marine
|12 230
|35,02%
|
|Bernard Chaussegros (4 élus) Ensemble avignon
|6 111
|17,50%
|
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|65,40%
|Taux d'abstention
|34,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|35 941
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Lottiaux Avignon bleu marine
|9 012
|29,63%
|Cécile Helle [ré]inventons avignon
|8 985
|29,54%
|Bernard Chaussegros Ensemble avignon
|6 359
|20,90%
|André Castelli Un avenir meilleur pour avignon
|3 790
|12,46%
|André Seignon Avignon alternative liste d'union des centres et de repuplicains
|1 459
|4,79%
|Stéphane Geslin Democratie communale
|430
|1,41%
|Kader Guettaf Avignon en marche
|377
|1,23%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|57,16%
|Taux d'abstention
|42,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|31 409
Villes voisines d'Avignon
- Avignon (84000)
- Ecole primaire à Avignon
- Maternités à Avignon
- Crèches et garderies à Avignon
- Classement des collèges à Avignon
- Salaires à Avignon
- Impôts à Avignon
- Dette et budget d'Avignon
- Climat et historique météo d'Avignon
- Accidents à Avignon
- Délinquance à Avignon
- Inondations à Avignon
- Nombre de médecins à Avignon
- Pollution à Avignon
- Entreprises à Avignon
- Prix immobilier à Avignon