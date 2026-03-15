Résultat municipale 2026 à Avignon : les infos en direct, suivez le premier tour

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avignon

Tête de listeListe
Mathilde Louvain
Mathilde Louvain Liste de La France insoumise
La nouvelle Avignon populaire
  • Mathilde Louvain
  • Rémy Blanc
  • Zinèbe Haddaoui
  • Oukacha Rtili
  • Sabah Badji
  • Khalid El Yousoufi
  • Carol Alarcon
  • Eric Deshayes
  • Aurélie Crea
  • Sylvain Nandan
  • Anne-Catherine Lepage
  • Bruno Launay
  • Farida Mebarek
  • Franck Halimi
  • Angélique Schmitt
  • Mohammed Sahraoui
  • Virginie Touzard
  • Philippe Gastrein
  • Frieda Thouret
  • Antonin Dacos
  • Farida Aarab
  • Brahim Boussaidi
  • Khedidja Hacen
  • Sébastien Massonat
  • Jalila Kadiri Mevelec
  • Lounes Djoumer
  • Sabrina Royer
  • Vincent Gauthier-Linares
  • Magali Richard
  • Guy Chenevier
  • Chantal Guiraud
  • Vincent Delahaye
  • Zem-Zem Bizot
  • Pierrick Nussbaum
  • Odile Chenuet
  • Jean Reix
  • Léa Gingueneau
  • Nicolas Metge
  • Malika Birig
  • Jocelyn Brochot
  • Michèle Marie
  • Tristan Jorus
  • Marine Giry El Ouali
  • Louis Marjollet
  • Françoise Rayet
  • Emmanuel Loubier
  • Christine Esquieu
  • Rudy Menduni
  • Véronique Marcel
  • Rafaël Ortiz Amaya
  • Nadine Vuachet
  • Frédéric Musart
  • Mireille Crea
Stephan Fiori
Stephan Fiori Liste divers droite
Entreprendre pour Avignon
  • Stephan Fiori
  • Émilie Desmarest
  • Didier Dumont
  • Marlène Bergeon
  • Sylvain Peyronneaud
  • Nadia Kharbache
  • Adley Linqué
  • Malika Guin
  • Grégoire Druelle
  • Catherine Panattoni
  • Karim Lemiere
  • Anne Martin
  • Majid Foudi
  • Nadia Farhat
  • Pierre Bories
  • Manon Audoli
  • Derradji Mellah
  • Madison Teboul
  • Tony Scarsi
  • Assïa Mazouz
  • Victor Bukal
  • Zinabe El Morabiti
  • Eric Marchandiau
  • Blandine Buisson
  • Matthis Benguedda
  • Sabrina Hammar
  • Michel Escande
  • Isabelle Bernard
  • Eric Ferraro
  • Aleksandra Jegorova
  • Cédric Aubert
  • Nadia Boukabous
  • Jack Penchinat
  • Sabine Le Cravier
  • Alexandre Imbert
  • Ouissane El Asri
  • Jean-Luc Foglia
  • Véronique Weber
  • Jonathan Ivanoff
  • Johanne Huynh-Tôt
  • Robert Machoukow
  • Marie Sebbak
  • Steeve Benattar
  • Lola Delavelle
  • Enzo Coquard
  • Martine Bérard
  • Stéphane Amiel
  • Marie-Paule Colonna
  • Domenico Di Leva
  • Carole Garcias
  • Laurent Clareton
  • Christiane Meunier
  • Jean-Luc Saïn
Anne-Sophie Rigault
Anne-Sophie Rigault Liste du Rassemblement National
Avignon en avant !
  • Anne-Sophie Rigault
  • Philippe Grimaud
  • Murielle Magdeleine
  • Philippe Carles
  • Charline Savreux
  • Alexandre Hopp
  • Nadège Marin
  • Alain Iger
  • Nathalie Brignoli
  • Jean-Daniel Colleman
  • Tatiana Gavriluk
  • Robert Favier
  • Vanessa Claise
  • Fabrice Baudoin
  • Claudine Prudhon Fontaine
  • Fouad Bouaiss
  • Maggy Bailleul
  • Julien Boulaire
  • Navvel Baaka
  • Paul Ruat
  • Clara Boulanger
  • Joël Giusti
  • Annabelle Cocaud
  • Pierre Guingrich
  • Caroline Lopez
  • Gautier Maëder
  • Sophie Maillard
  • Louis Faure-Haddad
  • Maryvonne Eynard
  • Mohamed Ayadi
  • Marie-Hélène Diancourt
  • Pascal Franch
  • Stéphanie Augustin
  • Alain Niewolinski
  • Hélène Longfils-Ingweiller
  • Marceau Chelly
  • Marie-Jocelyne Ragues-Massel
  • Damien Marsen
  • Agnès Arnaud
  • Elyott Volle
  • Catherine Jaouen
  • Gabriel Percivalle
  • Jacqueline Vasse
  • Frédéric Malicorne
  • Mélody Baudet
  • Christophe Putto
  • Anne Delorme
  • Patrcik Moulan
  • Dominique Courtin
  • Bernard Allain
  • Sofia Juan Marti
  • Franck Mariani
  • Carole Quentin
  • Robert Musichini
  • Delphine Belly
David Fournier
David Fournier Liste du Parti socialiste
Ensemble et solidaires
  • David Fournier
  • Maryline Croyet
  • Mouloud Rezouali
  • Nadine Duffaut
  • Claude Nahoum
  • Anne Gagniard
  • Farid Faryssy
  • Christine Lagrange
  • Benoît Belvalette
  • Hamida Mazari
  • Fabrice Tocabens
  • Laurence Lefevre
  • Pierre Maurel
  • Marie-Anne Bertrand
  • Samir Allel
  • Elsie Guillaume
  • Florian Reymond
  • Sandrine Perino
  • Christian Rocci
  • Lilou Quennesson
  • Soliman Makouh
  • Maurine Monard
  • Denis Schmid
  • Souhila Djezzar
  • Mazy Djezzar
  • Kamila Bouhassane
  • Jean-Marc Bluy
  • Annie Rosenblatt
  • Pascal Clemençon
  • Noura Amairia
  • Bernard Hokmayan
  • Sylvie Mazzitelli
  • Jean-Luc Fauche
  • Yasmine Faryssy
  • Jean-Pierre Cervantes
  • Madeleine Brun
  • Julien Bey
  • Julia Riecke
  • Claude Tummino
  • Irina Albut
  • Johan Marti
  • Dominique Verlinde
  • Christophe Guerin
  • Véronique Ferey
  • Bernard Gilhodes
  • Alexia Jozion
  • Jérôme Mollé
  • Esther Avila
  • André François
  • Natacha Regnier
  • Axel Cochonnet
  • Monia Boukhris
  • Sélim Alik
  • Marion Lespagnol
  • Guy Persia
Stéphane Geslin
Stéphane Geslin Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière et jeune
  • Stéphane Geslin
  • Anne Dupuy Feroleto
  • Mohamed Houchmine
  • Elisabeth Soubry
  • Laurent Faucheux
  • Soumeya Aboud
  • Julien Coulon
  • Wedad Fernandez
  • Zouher Lehmissi
  • Zohra Basli
  • Mohamed Ahmaouou
  • Brigitte Dupuy
  • Yvan Arnaud
  • Nawel Bedoud
  • Mounir Souita
  • Charlène Bonaudo
  • Benaïssa El Harouat
  • Sandrine Thubé
  • Pascal Rousseau
  • Fatiha Sedjal
  • Franck Laumont
  • Séverine Geslin
  • David Mellina
  • Cynthia Ludomir
  • Marc Maisonneuve
  • Anaïs Arnaud
  • Abdelali Yazough
  • Linda Ihamouine
  • Majid El Jardani
  • Akuvi Klou
  • Chikh Kermaoui
  • Christiane Simiand
  • Yliess Naghiz
  • Christiane Musella
  • Hervé Ganczarczyk
  • Bentaouissa Fodil
  • Yanis Thubé
  • Fatima Khaled
  • Aymeric Lair
  • Solange Nicolas
  • Zakaria Ouardi
  • Bendou Mokdad
  • Henri Palenzuela
  • Nora Daouadji
  • Jean-Marie Wagon
  • Imen Rouabhia
  • Amjad Yazough
  • Fatima El Ghemari
  • Fawzi Zenasni
  • Louiza Kamli
  • André Lafont
  • Hajar Meziane
  • Jean-Louis Rovini
Olivier Galzi
Olivier Galzi Liste divers droite
Le bon sens pour Avignon
  • Olivier Galzi
  • Corinne Chatriot
  • Jean-Luc Queyla
  • Emmanuelle Roux-Panis
  • Michel Adam
  • Laetitia Dosne
  • Laurent Rochut
  • Violeta Lukic
  • Nicolas Donnadille
  • Simone Vidal
  • Xavier Bourgue
  • Nezha Moummed
  • Philippe Bruey
  • Anaïs Hausmann
  • Florian Borba Da Costa
  • Annabelle Vega
  • Eric Peytié
  • Viviane Savoye
  • Christian Paly
  • Valérie Wagner
  • Thierry Dosne
  • Virginie Issautier-Nocca
  • Michael Mc Manus-Schouchana
  • Samira Hamoussa
  • Bertrand Dessaud-Delaye
  • Djamila Bouras
  • Thierry Martines
  • Isabelle Altayrac
  • Vincent Fuchs
  • Emmanuelle Sokolowski
  • Matthias Papet
  • Michèle Nesme
  • Mattéo Boso
  • Cyrine Blanc
  • Marc Gonzalez
  • Corinne Moulin
  • Claude Le Roy
  • Amandine Marquis
  • Stéphane Gérard
  • Cécile Benistant
  • Milien Lauro
  • Josette Roux
  • Patrick Boetti Di Castano
  • Salima Ben Moussa
  • Arthur Doux
  • Caroline Labasque
  • Thomas Fattore
  • Laurence Olive-Brotons
  • Arnauld Sawadogo
  • Béatrice de la Paillonne
  • Guillaume Leleu
  • Marie Bassier
  • Marc Serein
  • Brigitte Eyries
  • Arthur Mus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Helle
Cécile Helle (39 élus) Avignon, notre coeur, notre force 		7 844 45,62%
  • Cécile Helle
  • Claude Nahoum
  • Frédérique Corcoral
  • Fabrice Martinez-Tocabens
  • Hamida Mazari
  • Paul-Roger Gontard
  • Laure Minssen
  • Julien De Benito
  • Laurence Lefèvre
  • David Fournier
  • Zinèbe Haddaoui
  • Marc Simeliere
  • Isabelle Labrot
  • Sébastiano Giorgis
  • Catherine Gay
  • Claude Tummino
  • Anne-Catherine Lepage
  • Éric Deshayes
  • Anne Gagniard
  • Joël Peyre
  • Martine Clavel
  • Loïc Quennesson
  • Joanne Textoris
  • Abdelkader Bel Hadj
  • Isabelle Portefaix
  • Cyril Beynet
  • Nathalie Gaillardet
  • Jean-Marc Bluy
  • Marie-Anne Bertrand
  • Arnaud Petitboulanger
  • Sylvie Mazzitelli
  • Bernard Hokmayan
  • Françoise Lichière
  • Christian Rocci
  • Laurence Abel-Rodet
  • Bernard Autheman
  • Kamila Bouhassane
  • Thierry Vallejos
  • Annick Walder
Anne-Sophie Rigault
Anne-Sophie Rigault (8 élus) Avignon a coeur 		5 169 30,06%
  • Anne-Sophie Rigault
  • Stéphane Przybyszewski
  • Ghislaine Persia
  • Paul Ruat
  • Martine Barel
  • Arnaud Renouard
  • Angelina Meslier
  • Philippe Bordat
Jean-Pierre Cervantes
Jean-Pierre Cervantes (4 élus) Avignon écologique sociale et solidaire 		2 629 15,29%
  • Jean-Pierre Cervantes
  • Annie Rosenblatt
  • Mouloud Rezouali
  • Christine Lagrange
Michel Bissiere
Michel Bissiere (2 élus) Avignon en grand 		1 551 9,02%
  • Michel Bissiere
  • Florence Rochelemagne
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 31,87%
Taux d'abstention 68,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 17 617

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Helle
Cécile Helle Avignon, notre coeur, notre force 		6 482 34,46%
Anne-Sophie Rigault
Anne-Sophie Rigault Avignon a coeur 		4 050 21,53%
Jean-Pierre Cervantes
Jean-Pierre Cervantes Avignon écologique sociale et solidaire 		2 927 15,56%
Michel Bissiere
Michel Bissiere Avignon en grand 		2 153 11,44%
Frédéric Tacchino
Frédéric Tacchino Avignon une ambition partagée 		1 247 6,63%
Farid Faryssy
Farid Faryssy Avignon citoyenne et populaire 		1 009 5,36%
Denis Schmid
Denis Schmid Avignon animaliste 		489 2,60%
Sylvie Viala-Tavakoli
Sylvie Viala-Tavakoli Unir avignon 		450 2,39%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 34,93%
Taux d'abstention 65,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 278

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile Helle
Cécile Helle (40 élus) (re) inventons avignon 		16 578 47,47%
  • Cécile Helle
  • Michel Gontard
  • Christine Lagrange
  • André Castelli
  • Isabelle Portefaix
  • David Fournier
  • Catherine Bugeon
  • Jean-Pierre Cervantes
  • Stéphanie Morel
  • Joël Peyre
  • Chantal Rezouali
  • Vincent Delahaye
  • Anne Gagniard
  • Sébastien Giorgis
  • Laurence Abel-Rodet
  • Mounir Yemmouni
  • Darida Belaïdi
  • Jacques Montaignac
  • Françoise Lichiere
  • Olivier Gros
  • Nathalie Gaillardet
  • Amine El-Khatmi
  • Laurence Lefèvre
  • Paul Hermelin
  • Isabelle Labrot
  • Fabrice Martinez-Tocabens
  • Martine Clavel
  • Jean-Marc Bluy
  • Maryline Croyet
  • Florian Borba Da Costa
  • Florence Rozemblit
  • Philippe Ferreira
  • Amy Mazari Allel
  • Pierre-Emmanuel Audoyer-Gonzalez
  • Zinèbe Haddaoui
  • Kader Belhadj
  • Chantal Lamouroux
  • André Mathieu
  • Kamila Bouhassane
  • Christian Rocci
Philippe Lottiaux
Philippe Lottiaux (9 élus) Avignon bleu marine 		12 230 35,02%
  • Philippe Lottiaux
  • Anne-Sophie Rigault
  • Daniel Christos
  • Mauricette Mas
  • François Vaute
  • Mireille Roumette
  • François Glemot
  • Josette Goilliot-Xicluna
  • Raphaêl Merindol
Bernard Chaussegros
Bernard Chaussegros (4 élus) Ensemble avignon 		6 111 17,50%
  • Bernard Chaussegros
  • Florence Duprat
  • Philippe Marcucci
  • Léa Louard
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 65,40%
Taux d'abstention 34,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 35 941

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Lottiaux
Philippe Lottiaux Avignon bleu marine 		9 012 29,63%
Cécile Helle
Cécile Helle [ré]inventons avignon 		8 985 29,54%
Bernard Chaussegros
Bernard Chaussegros Ensemble avignon 		6 359 20,90%
André Castelli
André Castelli Un avenir meilleur pour avignon 		3 790 12,46%
André Seignon
André Seignon Avignon alternative liste d'union des centres et de repuplicains 		1 459 4,79%
Stéphane Geslin
Stéphane Geslin Democratie communale 		430 1,41%
Kader Guettaf
Kader Guettaf Avignon en marche 		377 1,23%
Participation au scrutin Avignon
Taux de participation 57,16%
Taux d'abstention 42,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 31 409

Villes voisines d'Avignon

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