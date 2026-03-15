Résultat municipale 2026 à Avignon : les infos en direct, suivez le premier tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Avignon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Avignon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Avignon
17:21 - Vers une alliance entre David Fournier et Mathilde Louvain ?
À Avignon, les élections municipales de 2026 s'annoncent clés avec David Fournier, soutenu par Cécile Helle, représentant la continuité de la gauche, et Mathilde Louvain, porteuse d'un programme de rupture. Les deux candidats se préparent à une éventuelle alliance pour conserver la ville à gauche. La droite, quant à elle, semble désorganisée et sans stratégie claire. Lire sur lamarseillaise.fr
09:36 - Une liste unique de gauche unique au second tour des municipales en Avignon ?
Dans son ultime réunion publique à Avignon, Mathilde Louvain (LFI) a dit sa volonté de renforcer la gauche lors de ces élections municipales de 2026. Elle a promis une liste unique de gauche au second tour, tout en refusant toute forme de désistement, visant à rassembler les forces pour battre la droite. Manuel Bompard a souligné l'importance d'une mobilisation forte pour des enjeux sociaux et écologiques. Lire sur lamarseillaise.fr
08:56 - Mathilde Louvain a reçu le soutien de Manuel Bompard à Avignon
À Avignon, Manuel Bompard a exprimé son soutien à Mathilde Louvain lors d'un meeting juste avant la fin de la campagne pour les élections municipales de 2026. Dans un contexte politique tendu, il a souligné que la ville doit opérer un virage à gauche pour réussir. Ce rassemblement visait à galvaniser les troupes avant le premier tour des élections. Lire sur ledauphine.com
13/03/26 - 16:26 - Manuel Bompard à Avignon pour soutenir la candidate Mathilde Louvain
À Avignon, Mathilde Louvain, candidate pour La Nouvelle Avignon Populaire, a présenté un projet de rupture lors d'un meeting aux côtés de Manuel Bompard. L'équipe, réunissant LFI, PCF et d'autres, privilégie des politiques audacieuses sur des thèmes comme les rythmes scolaires. Louvain a exprimé son désir de faire d'Avignon une première force de gauche et a appelé à un changement significatif dans la ville. Lire sur laprovence.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Avignon
|Tête de listeListe
|
Mathilde Louvain
Liste de La France insoumise
La nouvelle Avignon populaire
|
|
Stephan Fiori
Liste divers droite
Entreprendre pour Avignon
|
|
Anne-Sophie Rigault
Liste du Rassemblement National
Avignon en avant !
|
|
David Fournier
Liste du Parti socialiste
Ensemble et solidaires
|
|
Stéphane Geslin
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière et jeune
|
|
Olivier Galzi
Liste divers droite
Le bon sens pour Avignon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle (39 élus) Avignon, notre coeur, notre force
|7 844
|45,62%
|
|Anne-Sophie Rigault (8 élus) Avignon a coeur
|5 169
|30,06%
|
|Jean-Pierre Cervantes (4 élus) Avignon écologique sociale et solidaire
|2 629
|15,29%
|
|Michel Bissiere (2 élus) Avignon en grand
|1 551
|9,02%
|
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|31,87%
|Taux d'abstention
|68,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 617
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle Avignon, notre coeur, notre force
|6 482
|34,46%
|Anne-Sophie Rigault Avignon a coeur
|4 050
|21,53%
|Jean-Pierre Cervantes Avignon écologique sociale et solidaire
|2 927
|15,56%
|Michel Bissiere Avignon en grand
|2 153
|11,44%
|Frédéric Tacchino Avignon une ambition partagée
|1 247
|6,63%
|Farid Faryssy Avignon citoyenne et populaire
|1 009
|5,36%
|Denis Schmid Avignon animaliste
|489
|2,60%
|Sylvie Viala-Tavakoli Unir avignon
|450
|2,39%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|34,93%
|Taux d'abstention
|65,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 278
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile Helle (40 élus) (re) inventons avignon
|16 578
|47,47%
|
|Philippe Lottiaux (9 élus) Avignon bleu marine
|12 230
|35,02%
|
|Bernard Chaussegros (4 élus) Ensemble avignon
|6 111
|17,50%
|
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|65,40%
|Taux d'abstention
|34,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|35 941
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Lottiaux Avignon bleu marine
|9 012
|29,63%
|Cécile Helle [ré]inventons avignon
|8 985
|29,54%
|Bernard Chaussegros Ensemble avignon
|6 359
|20,90%
|André Castelli Un avenir meilleur pour avignon
|3 790
|12,46%
|André Seignon Avignon alternative liste d'union des centres et de repuplicains
|1 459
|4,79%
|Stéphane Geslin Democratie communale
|430
|1,41%
|Kader Guettaf Avignon en marche
|377
|1,23%
|Participation au scrutin
|Avignon
|Taux de participation
|57,16%
|Taux d'abstention
|42,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|31 409
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