Résultat municipale 2026 à Beauvais : l'essentiel de la journée de vote en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Beauvais ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Beauvais
09:26 - Roxane Lundy répond à Franck Pia à Beauvais
À Beauvais, Roxane Lundy répond à Franck Pia suite à une agression envers une candidate de sa liste pendant la campagne électorale. Elle souligne l'importance d'un respect mutuel et d'une période de réserve imposée aux candidats jusqu'à la fin du scrutin. Lundy appelle à la sérénité et au calme, condamnant les attaques politiques dans ce contexte délicat. Lire sur oisehebdo.fr
09:21 - Franck Pia répond aux accusations à Beauvais
À Beauvais, Franck Pia a publié un droit de réponse concernant une prétendue agression d'une colistière de Roxane Lundy, qu'il qualifie de mensonge. Il conteste fermement les accusations, affirmant que les vidéos prouvent l'absence de violence. Pia évoque également une plainte pour diffamation suite à ces allégations. Lire sur oisehebdo.fr
08:46 - Beauvais connaît une altercation en meeting politique
À Beauvais, une altercation a eu lieu lors d'un meeting de Franck Pia, le maire sortant, entre des militants du RN, Karl Licius et Mathis Jallois, et Christian Helmaert, un membre de son équipe. Les militants ont tenté de poser des questions sur la propreté de la ville, mais Helmaert les a agressés. Une plainte a été déposée par Claire Beuil, candidate RN. Lire sur oisehebdo.fr
08:16 - Beauvais: 5 listes se préparent pour les élections municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Beauvais s'annoncent compétitives avec cinq listes candidates ayant présenté leurs programmes sur des thèmes variés, comme le logement et l'éducation. L'union de la gauche espère reprendre la ville, tandis que la droite et l'extrême droite se divisent les voix. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beauvais
|Tête de listeListe
|
Franck Pia
Liste divers droite
Franck Pia, pour les Beauvaisiens
|
|
Claire Marais-Beuil
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BEAUVAIS
|
|
Roxane Lundy
Liste d'union à gauche
BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
|
|
Frederic Segretain
Liste d'union au centre
BEAUVAIS DEMAIN
|
|
Renée Potchtovik
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux (35 élus) Beauvais c'est vous
|6 050
|50,75%
|
|Roxane Lundy (7 élus) Beauvais osons l'avenir avec roxane lundy
|3 782
|31,72%
|
|Claire Marais - Beuil (2 élus) Beauvais, notre ambition
|1 163
|9,75%
|
|Philippe Enjolras (1 élu) Ensemble pour beauvais
|686
|5,75%
|
|Renée Potchtovik Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|239
|2,00%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|36,09%
|Taux d'abstention
|63,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 445
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux (36 élus) Beauvais pour tous
|10 802
|57,24%
|
|Thibaud Viguier (6 élus) Utile pour beauvais avec thibaud viguier
|5 083
|26,93%
|
|Florence Italiani (3 élus) Beauvais bleu marine
|2 985
|15,81%
|
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|19 658
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux Beauvais pour tous
|9 714
|49,77%
|Thibaud Viguier Utile pour beauvais avec thibaud viguier
|4 328
|22,17%
|Florence Italiani Beauvais bleu marine
|3 119
|15,98%
|Thierry Aury L'humain d'abord avec thierry aury
|1 867
|9,56%
|Renée Potchtovik Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|287
|1,47%
|Catherine Mery Notre ville vaut plus que leurs profits
|199
|1,01%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|59,52%
|Taux d'abstention
|40,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|20 117
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