Résultat municipale 2026 à Beauvais : retrouvez le verdict de l'élection sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Beauvais [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Beauvais sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Beauvais
18:59 - Comment la composition démographique de Beauvais façonne les résultats électoraux ?
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Beauvais émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 55 906 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 671 entreprises, Beauvais permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (66,75%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 6 860 résidents étrangers, représentant 12,27% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 121 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,89%, annonçant une situation économique mitigée. À Beauvais, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.
17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Beauvais ?
Le RN avait recueilli 9,75% des suffrages lors de l'élection municipale à Beauvais il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Caroline Cayeux étant désigné au premier tour. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,22% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,86% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,19% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 39,39% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 34,42% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 33,31% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Beauvais. Il terminera avec 37,98% le dimanche suivant.
17:39 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Oise avec 46,29% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 41,25%, contre 59,21% en 2014.
16:58 - Beauvais classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
Pour ces élections municipales, la désertion des urnes à Beauvais sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. La fuite des électeurs s'élevait à 63,91 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le Covid commençait à toucher la population. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 33,24 % des habitants en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 58,21 % en 2022 à seulement 41,58 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,10 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une localité frappée par un fort abstentionnisme.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Beauvais
|Tête de listeListe
|
Franck Pia
Liste divers droite
Franck Pia, pour les Beauvaisiens
|
|
Claire Marais-Beuil
Liste du Rassemblement National
UN AVENIR POUR BEAUVAIS
|
|
Roxane Lundy
Liste d'union à gauche
BEAUVAIS EN MIEUX AVEC ROXANE LUNDY
|
|
Frederic Segretain
Liste d'union au centre
BEAUVAIS DEMAIN
|
|
Renée Potchtovik
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux (35 élus) Beauvais c'est vous
|6 050
|50,75%
|
|Roxane Lundy (7 élus) Beauvais osons l'avenir avec roxane lundy
|3 782
|31,72%
|
|Claire Marais - Beuil (2 élus) Beauvais, notre ambition
|1 163
|9,75%
|
|Philippe Enjolras (1 élu) Ensemble pour beauvais
|686
|5,75%
|
|Renée Potchtovik Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|239
|2,00%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|36,09%
|Taux d'abstention
|63,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 445
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux (36 élus) Beauvais pour tous
|10 802
|57,24%
|
|Thibaud Viguier (6 élus) Utile pour beauvais avec thibaud viguier
|5 083
|26,93%
|
|Florence Italiani (3 élus) Beauvais bleu marine
|2 985
|15,81%
|
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|19 658
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline Cayeux Beauvais pour tous
|9 714
|49,77%
|Thibaud Viguier Utile pour beauvais avec thibaud viguier
|4 328
|22,17%
|Florence Italiani Beauvais bleu marine
|3 119
|15,98%
|Thierry Aury L'humain d'abord avec thierry aury
|1 867
|9,56%
|Renée Potchtovik Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|287
|1,47%
|Catherine Mery Notre ville vaut plus que leurs profits
|199
|1,01%
|Participation au scrutin
|Beauvais
|Taux de participation
|59,52%
|Taux d'abstention
|40,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|20 117
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