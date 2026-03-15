Résultat municipale 2026 à Besançon : l'essentiel de ce jour du scrutin

Séverine Véziès Liste de La France insoumise

FAIRE MIEUX POUR BESANÇON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Séverine Véziès Programme de Séverine Véziès à Besançon (FAIRE MIEUX POUR BESANÇON) Engagement pour Besançon Le programme proposé par Séverine Véziès vise à répondre aux besoins des habitants de Besançon. Il se base sur des politiques locales qui s'opposent aux conséquences des politiques néolibérales. L'objectif est de créer un environnement où chacun peut s'épanouir et vivre dignement. Priorités locales Les priorités incluent l'instauration du Référendum d’Initiative Citoyenne et la création de Maisons du Peuple pour favoriser le débat. Une attention particulière est portée à la santé publique avec la mise en place d'un centre de santé pluridisciplinaire. De plus, des initiatives pour un logement décent et une alimentation bio sont également au programme. Participation citoyenne Le programme encourage la participation des citoyens dès l'âge de 16 ans, quelle que soit leur nationalité. Des votations citoyennes seront mises en place pour impliquer les habitants dans les décisions locales. Cela vise à renforcer la démocratie et à donner une voix à tous les Bisontins. Élections et mobilisation Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars, et chaque vote comptera pour l'avenir de la ville. Le soutien à la liste de Séverine Véziès est présenté comme un moyen de garantir une majorité à gauche au conseil municipal. La mobilisation des citoyens est essentielle pour faire entendre leurs voix et leurs besoins.

Séverine Véziès

Martin Mellion

Hélène Magnin-Feysot

Alexis Poyard

Magalie Suter

Thibaut Lab

Sylvie Foucher-Guichon

Morgan Legay

Chantal Vivien

Lakdar Lemkak

Lina Chelha

Jules Poudevigne

Yasmine M Barek

Ismail Cicin

Viviane Camus

Mathieu Chauveau

Juliette Lucot

Jean-Marc Blanc

Cathy Jurado

Laurent Thines

Fatima Zitouni

Rachid Bekhaled

Nelly Albanna

Romain Moreaux

Enora Vagnaux

Benjamin Aufort

Megane Schevenement

Olivier Schlosser

Ludivine Compant

Alexandre Mary

Céleste Robert

Geoffrey Catalan

Caroline Schwebel

Christophe Schoenauer

Amélie Sene

Amid Kabir-Idrissi

Nathalie de Biasi

Frédéric Dassonville

Gaëlle Oguer

Loïs Provensal

Corinne Sabot

Louis Bardot

Catherine Millet

Joachim Kasner

Claudine Reboux

Gautier Coudor

Angèle L Hôte

Christopher Olivier

Sandra Fernandez Alvarez

Jean-Claude Valentini

Edith Lombardi

Roger Gremillot

Heidi Audy-Curie

Thierry Brugvin

Coco Gougler

Georges Ubbiali

Anne Gauthier

Ludovic Fagaut Liste divers droite

ENSEMBLE BESANCON AVANCE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Ludovic Fagaut Programme de Ludovic Fagaut à Besançon (ENSEMBLE BESANCON AVANCE) Ville paisible Besançon est présentée comme une ville paisible, propice aux possibles. Le projet de Ludovic Fagaut vise à améliorer la qualité de vie des habitants. Cela inclut des initiatives pour rendre la ville plus agréable et accessible. Ville vivante Le dynamisme de Besançon est renforcé par des animations régulières et des événements culturels. Des initiatives comme des marchés saisonniers et des spectacles de rue sont proposées pour animer les rives du Doubs. Un marché de Noël est également prévu pour embellir le centre-ville. Ville sûre La sécurité des citoyens est une priorité avec des mesures pour doubler les effectifs de la police municipale. La formation et l'équipement des policiers sont envisagés pour assurer leur protection. Un système de vidéoprotection renforcé est également prévu pour sécuriser tous les quartiers. Ville durable Besançon s'engage vers une durabilité accrue avec la création d'une coopérative énergétique municipale. Un plan de plantation d'arbres est proposé pour lutter contre la surchauffe urbaine. Des systèmes de récupération des eaux de pluie seront également mis en place pour préserver les ressources en eau.

Ludovic Fagaut

Emmanuelle Huot Cusenier

Laurent Croizier

Myriam Lemercier

Pascal Orlandi

Anne Falga

Jean-Pascal Reyes

Christine Werthe

Guillaume Bailly

Laurence Mulot Cesari

Franck Monneur

Nathalie Bouvet

Didier Gendraud

Isabelle Bordat

Fabrice Taillard

Leïla Hannouni

Serge Couësmes

Emmanuelle Meunier

Djilalli Sahlaoui

Annie Gauthier

Mohammed Ait-Ali

Eléonore Metzger

Patrick Bouzat

Manon Monnier

Frédéric Parise

Marie Gruillot

Jimmy Bresillion

Frédérique Thomas-Maurin

Kévin Vejux

Anne-Rachel Schertz

Bruno Caire

Véronique Jelsch

Patrick Verdier

Esther Szwarc

Patrick Jacques

Estelle Camara

Jérôme Cupillard

Sophie Peseux

Pierre-Charles Henry

Madeleine Lhomme

Clément Darcq

Flora Simonin

Franck Defrasne

Marie-Line Egron

Frédéric Bezombes

Viviane Michelot

Jean-Marie Girerd

Iris Serradji

Benjamin Limonet

Latifa Fahfouhi

Nans Fontaine

Marie-Laure Dalphin

Gérard Marion

Catherine Thiebaut

Sylvain Poirier

Laetitia Galliet Fleury

Elia Michaud

Eric Delabrousse Liste d'union au centre

BESANCON MERITE MIEUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Delabrousse Programme de Eric Delabrousse à Besançon (BESANCON MERITE MIEUX) Éric Delabrousse Éric Delabrousse est un candidat du centre droit et de la social-démocratie, engagé pour sa ville de Besançon. Médecin et professeur au CHU, il souhaite proposer un projet pragmatique basé sur les attentes des citoyens. Son engagement est centré sur la construction d'une ville dynamique et accueillante. Tranquillité publique La tranquillité publique est l'une des priorités du projet d'Éric Delabrousse pour Besançon. Il vise à faire de la ville un endroit sûr où les habitants peuvent vivre sereinement. Ce projet inclut des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et le bien-être des citoyens. Mobilités Le projet met également l'accent sur les mobilités, avec l'objectif d'assurer une équité de desserte des quartiers de Besançon. Des propositions incluent l'amélioration des transports en commun, notamment un bus toutes les dix minutes aux heures de pointe. Cela vise à faciliter les déplacements et à rendre la ville plus accessible. Solidarité et inclusion La solidarité intergénérationnelle et le soutien aux seniors sont des éléments clés du programme d'Éric Delabrousse. Il propose des initiatives pour encourager l'entraide et le soutien entre les générations à Besançon. L'objectif est de créer une communauté plus soudée et inclusive pour tous les habitants.

Eric Delabrousse

Agnès Martin

Marc Hagenbach

Anna Viry

Pierre Péchin

Myriam Bardinet

Karim Nezzar-Kebaïli

Olivia Bertrand

Eric Dahlen

Stéphanie Rabourdin

Georges Warnier

Catherine Badet

Jean-Paul Jorrot

Christine Dubois

Benoît Coulon

Soued Hercha

Cyprien Abraham

Clotilde Amiot

Jacques Bahi

Jeanne Duprey

Daniel Dujo

Véronique Gamba

Bruno Guinchard

Chantal Lartigau

Johan Robert

Véronique Freyburger

Ghislain Grodard

Corinne Alberola

Dylan Paris

Bouchra Alioui

Jacques Chevrot

Florelle Gindraux

Philippe Guglielmetti

Virginie Seguillon

Guevic Barsikhghazalian

Consuelo Alacio

Stéphane Pretre

Justine Donnet

Jacques Allier

Emilie Clement

Henry Goguey

Emmanuelle Hugonnot

Mathieu Brut

Catherine Marmet

Yvan Trellu Moal

Chantal Delbosc

Guy Millet

Charlotte Chaillet

Michel Josse

Françoise Jolivet

Christophe Daulin

Monique Marron

Claude Lucas

Nadine Robert

Cédric Michel-Noël

Séverine Brut

Michel Hugonnot

Jacques Ricciardetti Liste du Rassemblement National

CHANGEONS BESANÇON Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jacques Ricciardetti Programme de Jacques Ricciardetti à Besançon (CHANGEONS BESANÇON) Engagement pour Besançon La candidature de Jacques Ricciardetti est motivée par un profond attachement à la ville de Besançon. Il souhaite faire face au déclin perçu de la ville et s'engage à améliorer la qualité de vie des habitants. Son projet vise à restaurer la tranquillité et la sécurité dans les quartiers. Priorités de sécurité Un des axes majeurs de son programme est le renforcement de la présence policière à Besançon. Cela inclut l'armement de la police municipale et le doublement des effectifs pour assurer une surveillance 24h/24. Le principe de tolérance zéro sera appliqué pour lutter contre les incivilités et la délinquance. Développement économique Jacques Ricciardetti propose un grand plan commerce pour revitaliser l'économie locale. Cela comprend des aides à l'installation pour les commerces et la préemption des locaux vacants. Il souhaite également installer des bornes d'arrêt minute pour soutenir le commerce de proximité. Amélioration des infrastructures Le projet inclut la création du parc Expo-Zénith aux Auxons, qui sera accessible et bien connecté. Des mesures comme le stationnement gratuit les samedis et en semaine entre 12h et 14h sont également envisagées. L'objectif est d'améliorer la circulation et l'image de Besançon tout en respectant les besoins des habitants.

Jacques Ricciardetti

Anaïs Vial

Thomas Lutz

Ludivine Ventre

Philippe Mougin

Pascale Perrichon

Bruno Saintvoirin

Marie-Josèphe Bordat

Michaël Martin

Véronique Chaney

Vincent Pothier

Georgette Toitot

Nicolas Fournés

Maria Artajo

Alexis Pin

Marcelle Merillot

Zafer Unluturk

Manuela Ordonez

Pierre Guyot

Elisabeth Renaud

Judicaël Renaud

Angèle Boucon

Ludovic Marilly

Pierrette Montrougier

Lucien Marmet

Simone Donze

Sébastien Paillard

Océane Lesne

Gérard Lambert

Virginie Pirolley

Éric Barbeaux

Jacqueline Metroz

Michel Bétard

Josette Marie Dit Rouland

André Coton

Marie-Madeleine Bétard

Robert Bouchard

Patricia Péquignot

Henri Guichard

Mireille Mercet

Alain Decrion

Sixtine Kieffer

Hubert Quinet

Louise Papillard

Philippe Angelot

Martine Mougeot

Jordan Bourdon

Christiane Longoni

Bernard Amiot

Patricia Chetioui

Marc Andreck

Yolande Bortolozzi

Léo Herault

Rose Camous

Jacques Bouvret

Jeannette Garrido

Patrick Chaney

Nicole Friess Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIÉRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Nicole Friess

Olivier Millot

Odile Humbert

Pascal Descamps

Emeline Girard

Karim Belcaïd

Sonya Morrison

François Fruitet

Catherine Aizier

Stéphane Calmette

Virginie Maillotte

Claude Cuenot

Raymonde Gomer

Marc Seltensperger

Julie Guardado

Eric Vauthelin

Valérie Brasseur

Aziz Sebbah

Magaly Monnier

Pierre Fayard

Julie Ah-Kow

Dylan Vivares

Lucie Guinot

Pierre Vincent

Julie Joseph-Auguste

Maxime Gourgues

Magali Quelennec

Rida El Cheikh

Anaëlle Monteiro

Damien Grappe

Joëlle de Veylder

Jérémie Somny

Dominique Dérégnieaux

Yvan Poloubinski

Sarah Zehaf

Tom Paillard

Sylvia Victoire

Jean-Philippe Faille

Muriel Monnier

Guillaume Mejat

Michèle Cortès

Brice Brancaleone

Marie-Pierre Voidey

Robinson Bruno Reidenbach

Jade Rognon

Alexis Draussin

Stéphanie Vuillaume

Kevin Brouillard

Chantal Plançon

Enzo Moulin

Alix Rodrigues

Gilbert Riot

Mathilde Bourdon

Nicolas Mathieu

Brigitte Vuitton

Bernard Tirot

Monique Friess

Anne Vignot Liste d'union à gauche

BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anne Vignot Programme de Anne Vignot à Besançon (BESANÇON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE) Engagement pour Besançon Le projet collectif pour Besançon est porté par une équipe diversifiée, unie par une énergie commune. Les priorités incluent la justice sociale, la vitalité démocratique et la préservation de l'environnement. Cet engagement vise à transformer la ville pour répondre aux enjeux contemporains. Transformations économiques Le développement économique est au cœur des priorités avec des initiatives pour dynamiser l'économie locale. Des actions comme la création d'un label « Fabriqué dans le Grand Besançon » et le soutien à l'innovation sont mises en avant. L'objectif est de renforcer l'attractivité et de créer des emplois durables. Qualité de vie et santé Garantir l'accès à la santé et à une alimentation de qualité est essentiel pour le bien-être des habitants. Des plans pour améliorer les soins, notamment pour les jeunes, sont prévus. La réduction des pollutions et l'amélioration des conditions de vie sont également des priorités majeures. Participation citoyenne La redynamisation de la participation citoyenne est une priorité pour redonner du pouvoir aux habitants. Des initiatives comme le budget participatif et un parlement citoyen mobile sont envisagées. Le soutien à la vie associative et au bénévolat est également crucial pour renforcer le lien social.