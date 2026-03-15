Résultat municipale 2026 à Besançon : l'essentiel de ce jour du scrutin
Résultat de l'élection municipale 2026 à Besançon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Besançon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Besançon
15:26 - Séverine Véziès reçoit le soutien du NPA à Besançon
À Besançon, le NPA-A a décidé de soutenir Séverine Véziès dans sa candidature à la mairie lors des élections municipales de 2026. Ce soutien est motivé par des luttes communes et une convergence sur des mesures progressistes. Cette alliance va sans doute susciter des réactions parmi les opposants politiques de Véziès, associée à l'extrême gauche. Lire sur estrepublicain.fr
08:06 - Les habitants du quartier de Planoise s'expriment pour les élections
À Besançon, le quartier de Planoise, d'une population de 18 600 habitants, compte parmi les zones prioritaires qui attendent des améliorations en matière de logement, sécurité et aménagement urbain. À l'approche des élections municipales du 15 mars 2026, les habitants expriment leurs attentes aux candidats. La maire sortante Anne Vignot, soutenue par une grande partie des forces de gauche, se prépare pour un scrutin qui s’annonce serré. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Besançon
|Tête de listeListe
|
Séverine Véziès
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR BESANÇON
|
|
Ludovic Fagaut
Liste divers droite
ENSEMBLE BESANCON AVANCE
|
|
Eric Delabrousse
Liste d'union au centre
BESANCON MERITE MIEUX
|
|
Jacques Ricciardetti
Liste du Rassemblement National
CHANGEONS BESANÇON
|
|
Nicole Friess
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÉRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Anne Vignot
Liste d'union à gauche
BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Vignot (40 élus) Besançon par nature
|11 145
|43,83%
|
|Ludovic Fagaut (11 élus) Besançon maintenant
|10 579
|41,61%
|
|Eric Alauzet (4 élus) L'ecologie positive
|3 700
|14,55%
|
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|39,10%
|Taux d'abstention
|60,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|26 089
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Vignot Besançon par nature
|7 844
|31,21%
|Ludovic Fagaut Besançon maintenant
|5 928
|23,59%
|Eric Alauzet L'ecologie positive
|4 746
|18,88%
|Claire Arnoux Besançon verte solidaire
|2 082
|8,28%
|Jacques Ricciardetti Changeons besançon
|1 812
|7,21%
|Alexandra Cordier Ensemble ! avec alexandra cordier
|1 149
|4,57%
|Karim Bouhassoun Bisontines - bisontins, la liste citoyenne de besancon
|713
|2,83%
|Jean-Philippe Allenbach Les régionalistes
|548
|2,18%
|Nicole Friess Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|307
|1,22%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|38,76%
|Taux d'abstention
|61,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|25 855
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Fousseret (41 élus) Tous pour besançon
|17 943
|47,38%
|
|Jacques Grosperrin (12 élus) Besançon, il est temps.
|16 814
|44,40%
|
|Philippe Mougin (2 élus) Besançon bleu marine
|3 106
|8,20%
|
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|57,18%
|Taux d'abstention
|42,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|39 538
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Fousseret Tous pour besançon
|12 191
|33,63%
|Jacques Grosperrin Besançon, il est temps.
|11 470
|31,64%
|Philippe Mougin Besançon bleu marine
|4 263
|11,76%
|Emmanuel Girod A gauche toute, place au peuple
|2 582
|7,12%
|Frank Monneur Besançon generations citoyennes
|2 255
|6,22%
|Jean-François Humbert Jean-françois humbert - besançon au centre
|1 452
|4,00%
|Lazhar Hakkar Besançon ambitieuse solidaire et fraternelle
|899
|2,48%
|Nicole Friess Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|518
|1,42%
|Apolline Trioulaire Unité et résistance contre l'austérité
|354
|0,97%
|Ismäel Boudjekada Besançon autrement
|264
|0,72%
|Participation au scrutin
|Besançon
|Taux de participation
|54,10%
|Taux d'abstention
|45,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,09%
|Nombre de votants
|37 405
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