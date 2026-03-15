Résultat municipale 2026 à Besançon : l'essentiel de ce jour du scrutin

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Besançon

Tête de listeListe
Séverine Véziès
Séverine Véziès Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR BESANÇON
  • Séverine Véziès
  • Martin Mellion
  • Hélène Magnin-Feysot
  • Alexis Poyard
  • Magalie Suter
  • Thibaut Lab
  • Sylvie Foucher-Guichon
  • Morgan Legay
  • Chantal Vivien
  • Lakdar Lemkak
  • Lina Chelha
  • Jules Poudevigne
  • Yasmine M Barek
  • Ismail Cicin
  • Viviane Camus
  • Mathieu Chauveau
  • Juliette Lucot
  • Jean-Marc Blanc
  • Cathy Jurado
  • Laurent Thines
  • Fatima Zitouni
  • Rachid Bekhaled
  • Nelly Albanna
  • Romain Moreaux
  • Enora Vagnaux
  • Benjamin Aufort
  • Megane Schevenement
  • Olivier Schlosser
  • Ludivine Compant
  • Alexandre Mary
  • Céleste Robert
  • Geoffrey Catalan
  • Caroline Schwebel
  • Christophe Schoenauer
  • Amélie Sene
  • Amid Kabir-Idrissi
  • Nathalie de Biasi
  • Frédéric Dassonville
  • Gaëlle Oguer
  • Loïs Provensal
  • Corinne Sabot
  • Louis Bardot
  • Catherine Millet
  • Joachim Kasner
  • Claudine Reboux
  • Gautier Coudor
  • Angèle L Hôte
  • Christopher Olivier
  • Sandra Fernandez Alvarez
  • Jean-Claude Valentini
  • Edith Lombardi
  • Roger Gremillot
  • Heidi Audy-Curie
  • Thierry Brugvin
  • Coco Gougler
  • Georges Ubbiali
  • Anne Gauthier
Ludovic Fagaut
Ludovic Fagaut Liste divers droite
ENSEMBLE BESANCON AVANCE
  • Ludovic Fagaut
  • Emmanuelle Huot Cusenier
  • Laurent Croizier
  • Myriam Lemercier
  • Pascal Orlandi
  • Anne Falga
  • Jean-Pascal Reyes
  • Christine Werthe
  • Guillaume Bailly
  • Laurence Mulot Cesari
  • Franck Monneur
  • Nathalie Bouvet
  • Didier Gendraud
  • Isabelle Bordat
  • Fabrice Taillard
  • Leïla Hannouni
  • Serge Couësmes
  • Emmanuelle Meunier
  • Djilalli Sahlaoui
  • Annie Gauthier
  • Mohammed Ait-Ali
  • Eléonore Metzger
  • Patrick Bouzat
  • Manon Monnier
  • Frédéric Parise
  • Marie Gruillot
  • Jimmy Bresillion
  • Frédérique Thomas-Maurin
  • Kévin Vejux
  • Anne-Rachel Schertz
  • Bruno Caire
  • Véronique Jelsch
  • Patrick Verdier
  • Esther Szwarc
  • Patrick Jacques
  • Estelle Camara
  • Jérôme Cupillard
  • Sophie Peseux
  • Pierre-Charles Henry
  • Madeleine Lhomme
  • Clément Darcq
  • Flora Simonin
  • Franck Defrasne
  • Marie-Line Egron
  • Frédéric Bezombes
  • Viviane Michelot
  • Jean-Marie Girerd
  • Iris Serradji
  • Benjamin Limonet
  • Latifa Fahfouhi
  • Nans Fontaine
  • Marie-Laure Dalphin
  • Gérard Marion
  • Catherine Thiebaut
  • Sylvain Poirier
  • Laetitia Galliet Fleury
  • Elia Michaud
Eric Delabrousse
Eric Delabrousse Liste d'union au centre
BESANCON MERITE MIEUX
  • Eric Delabrousse
  • Agnès Martin
  • Marc Hagenbach
  • Anna Viry
  • Pierre Péchin
  • Myriam Bardinet
  • Karim Nezzar-Kebaïli
  • Olivia Bertrand
  • Eric Dahlen
  • Stéphanie Rabourdin
  • Georges Warnier
  • Catherine Badet
  • Jean-Paul Jorrot
  • Christine Dubois
  • Benoît Coulon
  • Soued Hercha
  • Cyprien Abraham
  • Clotilde Amiot
  • Jacques Bahi
  • Jeanne Duprey
  • Daniel Dujo
  • Véronique Gamba
  • Bruno Guinchard
  • Chantal Lartigau
  • Johan Robert
  • Véronique Freyburger
  • Ghislain Grodard
  • Corinne Alberola
  • Dylan Paris
  • Bouchra Alioui
  • Jacques Chevrot
  • Florelle Gindraux
  • Philippe Guglielmetti
  • Virginie Seguillon
  • Guevic Barsikhghazalian
  • Consuelo Alacio
  • Stéphane Pretre
  • Justine Donnet
  • Jacques Allier
  • Emilie Clement
  • Henry Goguey
  • Emmanuelle Hugonnot
  • Mathieu Brut
  • Catherine Marmet
  • Yvan Trellu Moal
  • Chantal Delbosc
  • Guy Millet
  • Charlotte Chaillet
  • Michel Josse
  • Françoise Jolivet
  • Christophe Daulin
  • Monique Marron
  • Claude Lucas
  • Nadine Robert
  • Cédric Michel-Noël
  • Séverine Brut
  • Michel Hugonnot
Jacques Ricciardetti
Jacques Ricciardetti Liste du Rassemblement National
CHANGEONS BESANÇON
  • Jacques Ricciardetti
  • Anaïs Vial
  • Thomas Lutz
  • Ludivine Ventre
  • Philippe Mougin
  • Pascale Perrichon
  • Bruno Saintvoirin
  • Marie-Josèphe Bordat
  • Michaël Martin
  • Véronique Chaney
  • Vincent Pothier
  • Georgette Toitot
  • Nicolas Fournés
  • Maria Artajo
  • Alexis Pin
  • Marcelle Merillot
  • Zafer Unluturk
  • Manuela Ordonez
  • Pierre Guyot
  • Elisabeth Renaud
  • Judicaël Renaud
  • Angèle Boucon
  • Ludovic Marilly
  • Pierrette Montrougier
  • Lucien Marmet
  • Simone Donze
  • Sébastien Paillard
  • Océane Lesne
  • Gérard Lambert
  • Virginie Pirolley
  • Éric Barbeaux
  • Jacqueline Metroz
  • Michel Bétard
  • Josette Marie Dit Rouland
  • André Coton
  • Marie-Madeleine Bétard
  • Robert Bouchard
  • Patricia Péquignot
  • Henri Guichard
  • Mireille Mercet
  • Alain Decrion
  • Sixtine Kieffer
  • Hubert Quinet
  • Louise Papillard
  • Philippe Angelot
  • Martine Mougeot
  • Jordan Bourdon
  • Christiane Longoni
  • Bernard Amiot
  • Patricia Chetioui
  • Marc Andreck
  • Yolande Bortolozzi
  • Léo Herault
  • Rose Camous
  • Jacques Bouvret
  • Jeannette Garrido
  • Patrick Chaney
Nicole Friess
Nicole Friess Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÉRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Nicole Friess
  • Olivier Millot
  • Odile Humbert
  • Pascal Descamps
  • Emeline Girard
  • Karim Belcaïd
  • Sonya Morrison
  • François Fruitet
  • Catherine Aizier
  • Stéphane Calmette
  • Virginie Maillotte
  • Claude Cuenot
  • Raymonde Gomer
  • Marc Seltensperger
  • Julie Guardado
  • Eric Vauthelin
  • Valérie Brasseur
  • Aziz Sebbah
  • Magaly Monnier
  • Pierre Fayard
  • Julie Ah-Kow
  • Dylan Vivares
  • Lucie Guinot
  • Pierre Vincent
  • Julie Joseph-Auguste
  • Maxime Gourgues
  • Magali Quelennec
  • Rida El Cheikh
  • Anaëlle Monteiro
  • Damien Grappe
  • Joëlle de Veylder
  • Jérémie Somny
  • Dominique Dérégnieaux
  • Yvan Poloubinski
  • Sarah Zehaf
  • Tom Paillard
  • Sylvia Victoire
  • Jean-Philippe Faille
  • Muriel Monnier
  • Guillaume Mejat
  • Michèle Cortès
  • Brice Brancaleone
  • Marie-Pierre Voidey
  • Robinson Bruno Reidenbach
  • Jade Rognon
  • Alexis Draussin
  • Stéphanie Vuillaume
  • Kevin Brouillard
  • Chantal Plançon
  • Enzo Moulin
  • Alix Rodrigues
  • Gilbert Riot
  • Mathilde Bourdon
  • Nicolas Mathieu
  • Brigitte Vuitton
  • Bernard Tirot
  • Monique Friess
Anne Vignot
Anne Vignot Liste d'union à gauche
BESANCON : VIVANTE, JUSTE ET HUMAINE
  • Anne Vignot
  • Jean-Sébastien Leuba
  • Lydie Francart
  • Hasni Alem
  • Sylvie Wanlin
  • Anthony Poulin
  • Aline Chassagne
  • Jérémy Jeanvoine
  • Marie-Ange Magnin
  • Marc Paulin
  • Laura Giniot
  • Abdel Ghezali
  • Khayala Rzazade
  • Imede Jendoubi
  • Jeanne Henry
  • Matthias Bieber
  • Orianne Vatin
  • Nathan Sourisseau
  • Saxette Danboy
  • André Terzo
  • Lorine Gagliolo
  • Philippe Ledoux
  • Valérie Haller
  • Patrick Bontemps
  • Saliha Merah
  • Jean-Emmanuel Lafarge
  • Anne Benedetto
  • Laurent Cagne
  • Lauriane Zmirli
  • Ahmet Polat
  • Annie Pamphile
  • Dominique Scarsetto
  • Edwige Groult
  • Christian Vieron
  • Virginie Beliard
  • Joël Monti
  • Claudine Caulet
  • Alfred M'Bongo
  • Léa-Marie Muzard
  • Dimitri Paraskevaidis
  • Elsa Maillot
  • Teddy Beneteau de Laprairie
  • Min Xia
  • Théo Jary
  • Soraya Bellache
  • Kévin Bertagnoli
  • Pascale Billerey
  • Thibaut Bize
  • Annick Moulin
  • Frédéric Jimenez
  • Lucie Nasradin
  • Bertrand Poete
  • Sylvie Thiebaud
  • Gaby Viennet
  • Anissa Hakkar
  • Phlippe Haag
  • Marie-Guite Dufay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Vignot
Anne Vignot (40 élus) Besançon par nature 		11 145 43,83%
  • Anne Vignot
  • Nicolas Bodin
  • Elise Aebischer
  • Christophe Lime
  • Carine Michel
  • Anthony Poulin
  • Anne Benedetto
  • Kévin Bertagnoli
  • Pascale Billerey
  • Gilles Spicher
  • Lorine Gagliolo
  • Abdel Ghezali
  • Marie Etevenard
  • Nathan Sourisseau
  • Aline Chassagne
  • Aurélien Laroppe
  • Frédérique Baehr
  • François Bousso
  • Marie Zehaf
  • André Terzo
  • Valérie Haller
  • Philippe Cremer
  • Annaïck Chauvet
  • Cyril Devesa
  • Juliette Sorlin
  • Damien Huguet
  • Sadia Gharet
  • Benoit Cypriani
  • Sylvie Wanlin
  • Jean-Hugues Roux
  • Fabienne Brauchli
  • Sébastien Coudry
  • Claudine Caulet
  • Jean-Emmanuel Lafarge
  • Julie Chettouh
  • Hasni Alem
  • Marie-Thérèse Michel
  • Yannick Poujet
  • Françoise Presse
  • Olivier Grimaitre
Ludovic Fagaut
Ludovic Fagaut (11 élus) Besançon maintenant 		10 579 41,61%
  • Ludovic Fagaut
  • Claude Varet
  • Guillaume Bailly
  • Laurence Mulot
  • Jean-Marc Faivre
  • Myriam Lemercier
  • Pierre-Charles Henry
  • Marie Lambert
  • Jamal-Eddine Louhkiar
  • Julie Boucon
  • Thierry Petament
Eric Alauzet
Eric Alauzet (4 élus) L'ecologie positive 		3 700 14,55%
  • Eric Alauzet
  • Karima Rochdi
  • Laurent Croizier
  • Nathalie Bouvet
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 39,10%
Taux d'abstention 60,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 26 089

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Vignot
Anne Vignot Besançon par nature 		7 844 31,21%
Ludovic Fagaut
Ludovic Fagaut Besançon maintenant 		5 928 23,59%
Eric Alauzet
Eric Alauzet L'ecologie positive 		4 746 18,88%
Claire Arnoux
Claire Arnoux Besançon verte solidaire 		2 082 8,28%
Jacques Ricciardetti
Jacques Ricciardetti Changeons besançon 		1 812 7,21%
Alexandra Cordier
Alexandra Cordier Ensemble ! avec alexandra cordier 		1 149 4,57%
Karim Bouhassoun
Karim Bouhassoun Bisontines - bisontins, la liste citoyenne de besancon 		713 2,83%
Jean-Philippe Allenbach
Jean-Philippe Allenbach Les régionalistes 		548 2,18%
Nicole Friess
Nicole Friess Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		307 1,22%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 38,76%
Taux d'abstention 61,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 25 855

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Fousseret
Jean-Louis Fousseret (41 élus) Tous pour besançon 		17 943 47,38%
  • Jean-Louis Fousseret
  • Danielle Poissenot
  • Nicolas Bodin
  • Anne Vignot
  • Abdel Ghezali
  • Marie Zehaf
  • Christophe Lime
  • Danielle Dard
  • Patrick Bontemps
  • Elsa Maillot
  • Cyril Devesa
  • Karima Rochdi
  • Michel Loyat
  • Fanny Gerdil-Djaouat
  • Frédéric Allemann
  • Françoise Presse
  • Guerric Chalnot
  • Myriam El Yassa
  • Anthony Poulin
  • Ilva Sugny
  • Dominique Schauss
  • Anne-Sophie Andriantavy
  • Thierry Morton
  • Catherine Thiebaut
  • Yannick Poujet
  • Solange Joly
  • Yves-Michel Dahoui
  • Laetitia Simon
  • Rémi Sthal
  • Sylvie Wanlin
  • Emile Briot
  • Claudine Caulet
  • Jean-Sébastien Leuba
  • Carine Michel
  • Pascal Curie
  • Pauline Jeannin
  • Thibaut Bize
  • Rosa Rebrab
  • Eric Alauzet
  • Béatrice Falcinella
  • Emmanuel Dumont
Jacques Grosperrin
Jacques Grosperrin (12 élus) Besançon, il est temps. 		16 814 44,40%
  • Jacques Grosperrin
  • Odile Faivre-Petitjean
  • Philippe Gonon
  • Marie-Laure Dalphin
  • Ludovic Fagaut
  • Catherine Comte-Deleuze
  • Pascal Bonnet
  • Mina Sebbah
  • Michel Vienet
  • Sophie Peseux
  • Laurent Croizier
  • Joëlle Ferrus
Philippe Mougin
Philippe Mougin (2 élus) Besançon bleu marine 		3 106 8,20%
  • Philippe Mougin
  • Josiane Oget
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 57,18%
Taux d'abstention 42,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 39 538

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Fousseret
Jean-Louis Fousseret Tous pour besançon 		12 191 33,63%
Jacques Grosperrin
Jacques Grosperrin Besançon, il est temps. 		11 470 31,64%
Philippe Mougin
Philippe Mougin Besançon bleu marine 		4 263 11,76%
Emmanuel Girod
Emmanuel Girod A gauche toute, place au peuple 		2 582 7,12%
Frank Monneur
Frank Monneur Besançon generations citoyennes 		2 255 6,22%
Jean-François Humbert
Jean-François Humbert Jean-françois humbert - besançon au centre 		1 452 4,00%
Lazhar Hakkar
Lazhar Hakkar Besançon ambitieuse solidaire et fraternelle 		899 2,48%
Nicole Friess
Nicole Friess Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		518 1,42%
Apolline Trioulaire
Apolline Trioulaire Unité et résistance contre l'austérité 		354 0,97%
Ismäel Boudjekada
Ismäel Boudjekada Besançon autrement 		264 0,72%
Participation au scrutin Besançon
Taux de participation 54,10%
Taux d'abstention 45,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 37 405

Villes voisines de Besançon

En savoir plus sur Besançon