Résultat municipale 2026 à Besançon : suivez tous les résultats du 1er tour

17:57 - Vers une montée du RN à Besançon aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des municipales à Besançon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 13,71% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 28,00% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,76% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Besançon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,51% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 21,85% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Besançon. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 26,28% le dimanche suivant.

17:53 - La participation augmente dans le Jura et la Haute-Saône Les élections municipales de 2026 en Franche-Comté montrent une participation stable dans le Doubs, avec 46,47% des électeurs ayant voté à 17 heures, comparable à 2020. En revanche, des augmentations notables ont été observées dans le Jura et la Haute-Saône, avec des participations respectives de 48,64% et 54,49%. Ce scrutin est crucial pour l'élection des conseillers municipaux dans la région. Lire sur francebleu.fr

17:38 - Le taux de participation dans le Doubs à 17h s'élève à 46,47% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,47% dans le Doubs.

16:58 - Besançon : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour rappel, l'abstention s'élevait à 61,24 % à Besançon lors des précédentes élections municipales (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le scrutin avait lieu en pleine épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche stabilisé à 26,62 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,33 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 32,78 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,18 % d'abstention. Si on suit la trajectoire globale, la ville se révèle donc plutôt comme une zone frappée par un fort abstentionnisme. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Besançon, cette réalité jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Comment Besançon a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Besançon, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (19,51%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Besançon avaient ensuite offert la victoire la gauche réunie (44,71%), devant la nuance Ensemble ! (27,53%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la gauche réunie culminant à 59,06% des voix sur place. La situation politique de Besançon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre clairement de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Besançon : regard sur les résultats de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Besançon accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 32,31%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 27,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,00% pour Emmanuel Macron, contre 28,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les résultats établis en moyenne sur les 2 circonscriptions de Besançon donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (39,60%) devant les macronistes (28,35%). Le second tour entérinait la victoire de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, culminant à 53,73% des suffrages exprimés. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Besançon se positionne comme une commune très ancrée à gauche.

13:14 - La participation dans les Doubs dévoilée à midi La participation dans les Doubs à midi atteint 18,86% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre plus bas qu'au premier tour des législatives en 2024, où 28,31% des électeurs s'étaient déplacés. Pour les municipales il y a six ans, la participation s'élevait à 21,75% dans le département.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité locale à Besançon À Besançon, en matière de fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 1 254 € en 2024 (dernières données en date) contre 1 245 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 43,72 % en 2024 (contre environ 25,64 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 4,72062 millions d'euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 41,07644 millions d'euros (41 076 440 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 22,28 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Besançon ? À Besançon, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche de ce scrutin, Anne Vignot (Union de la gauche) a fait la course en tête en récoltant 7 844 suffrages (31,21%). Derrière, Ludovic Fagaut (Les Républicains) a recueilli 23,59% des suffrages. Cet avantage important mettait le leader dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Anne Vignot l'a finalement emporté avec 11 145 bulletins (43,83%), face à Ludovic Fagaut avec 41,61% des votants et Eric Alauzet réunissant 3 700 suffrages (14,55%). Le second tour s'est avéré finalement particulièrement serré, le retard initial ayant été effacé grâce à un apport décisif de voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Si Ludovic Fagaut a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 4 651 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La candidate étiquetée Union de la gauche a certainement bénéficié des votes des partisans des listes de gauche.

09:28 - Le salaire de la maire de Besançon s'élève autour de 6000 euros À Besançon, les élections municipales de 2026 approchent, et la question des indemnités des maires devient cruciale. Les élus perçoivent des indemnités de fonction, déterminées par la taille de la commune et le statut, avec des montants variant de 1 048 à 5 960 euros. Anne Vignot, actuelle maire, se représente et gagne près de 6 000 euros. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr