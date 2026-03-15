Résultat municipale 2026 à Béziers : le scrutin en direct, les dernières informations

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Béziers

Tête de listeListe
Julien Gabarron
Julien Gabarron Liste du Rassemblement National
BÉZIERS ENSEMBLE !
  • Julien Gabarron
  • Roxane Vidal
  • Jean-Louis Respaud
  • Sylviane Guinot
  • Frédéric Lizé
  • Guilaine Touzellier
  • Gilles Sacaze
  • Anne-Marie Raysséguié
  • Jean-Luc Bernard
  • Florence Guillon
  • Émile Fort
  • Brigitte Viguier
  • Henri Fabre-Luce
  • Nadine Ribeira
  • Jacques Dandine
  • Élodie Bellegoeuille
  • Henri Gas
  • Inda Oumalek
  • Xavier d'Estève de Pradel
  • Marie Soler
  • Alexandre Dumoulin
  • Nelly Jerby
  • José Ruiz
  • Lola Sario
  • José Folgado
  • Ginette Mortelette
  • Thomas Mühlbauer
  • Suzanne Torrès
  • Didier Thiesson
  • Elisabeth Cathalan
  • Laurent Pompon
  • Caroline Venturi
  • Jean-Louis Scolari
  • Khadija Toumi
  • Enzo Metche
  • Christiana Larrieu
  • Jean-Pierre Galtier
  • Monica Pendrak
  • Morgan Trintignant
  • Marie Zama
  • Serge Olla
  • Marie Villeneuve
  • Patrick Tonello
  • Marie Moulinec
  • Laurent Doradoux
  • Margot Cance
  • Jean-Philippe Beau
  • Jacqueline Quiles
  • Pierre Palomares
  • Anny Moreno
  • David Fortier
  • Aurore Lize-Voyer
  • Jean-Luc Pujo
Thierry Mathieu
Thierry Mathieu Liste divers centre
RASSEMBLER BEZIERS
  • Thierry Mathieu
  • Catherine Vandroy
  • Laurent Galy
  • Nadia Boulet
  • Jonathan Malik Nasr
  • Stéphanie Losma
  • Didier Bertrand
  • Muriel Chiffre-Abiad
  • Claude Cluzel
  • Aziza Batal
  • Julien Barascut
  • Christine Leclercq
  • Jean-Paul Loizeau
  • Mireille Galtier
  • Christian Dauré
  • Iman Rahmani-Hadj-Brahim
  • Julian Azaïs
  • Magali Mari
  • Philippe Auriol
  • Françoise Gouzy
  • Richard Abiad
  • Anne-Marie Calas
  • Mathieu Paulet
  • Françoise Pfauwadel
  • Raymond Garcia
  • Colette Mata
  • Patrice Granier-Saez
  • Nora Camara
  • Mert Kaan Fidan
  • Tatiana Polo
  • Jean-François Dubremetz
  • Marie-France Payan
  • Gilles Sevin
  • Jacqueline Hill
  • Karim Chouachi
  • Nathalie Lubrano
  • Hasni Emtir
  • Johanna Ould-Kacem
  • Yann Le Bouler
  • Fatima Silmi H'Ssini
  • Michel Viala
  • Hélène Faucanié
  • Michel Moncet
  • Rokhaya Dioum
  • Eric Cambou
  • Isabelle Romero
  • Christian Viard
  • Corinne Tannou
  • Frédéric Clanet
  • Maryele Garbot
  • Jean-Pierre Labeur
  • Yvette Alric
  • Jean-Claude Martinez
Thierry Antoine
Thierry Antoine Liste d'union à gauche
Le Printemps de Béziers
  • Thierry Antoine
  • Marie La Loma
  • Nicolas Cossange
  • Évelyne Coulouma
  • Stéphane Dieu
  • Lil Margerin
  • Yvan Vialettes
  • Muriel Sireyjol
  • Henri Le Goff
  • Chantal Lapuerta
  • Younès Aït Bouhlal
  • Jocelyne Farrera
  • Thierry Hund
  • Roselyne Démery
  • Maxime Barbazange
  • Fabienne Mateu Vialettes
  • Émile Limouzy
  • Marie-Claire Ruiz
  • René Robin
  • Léa Gilhodez
  • Jean-François Pons
  • Colette Ciani
  • André Durst
  • Sylvette Romano
  • Ruben Gimenez
  • Madeleine Maury
  • Éric La Loma
  • Patricia Barbazange
  • Jean Pol Vandermeeren
  • Pauline Deschamps
  • Jean-Michel Leterrier
  • Nadia Mateu
  • Bernard Marty
  • Evelyne Didier
  • Antoine Bachet
  • Sandra Pomarede
  • Henri Berini
  • Bérénice Fraisse
  • Michel Andreu
  • Renate Albrecht
  • Jean-Louis Escafit
  • Elsa Fouquet
  • Nil Coulouma Fonki
  • Loona Bouheret--Ruiz
  • Jean-Sébastien Lutz
  • Fatiha Guimane
  • Franck Delery
  • Kassandra Kilicarslan
  • Jean-Jacques Rosado
  • Karen Bachet
  • Fabien Roux
  • Danièle Senegas
  • Pierre Ben Yamin
David Ocard
David Ocard Liste de La France insoumise
Béziers unie et populaire
  • David Ocard
  • Wissal El Jarrari
  • Christophe Benoit
  • Magali Crozier-Daniel
  • Achraf El Jarrari
  • Sylvie Goupille
  • Nizar Benammar
  • Raouda Mekki
  • Louafi Bekheira
  • Chayma Atchi
  • Michel Griffond-Boitier
  • Loane Benhamouda
  • Bruno Goupille
  • Christine Berthier
  • Lucien Lemasson
  • Danielle Robles
  • Farid Ablaoui
  • Fatima Et Tiach
  • Thierry Le Bescond
  • Rania Zrioual
  • Jamal Lakssissar
  • Myriam Zrioual
  • Jibril Daoudi
  • Lilia Demay
  • Alpha Camara
  • Ghislaine Weber
  • Mohamed Daoudi
  • Naouel Ahabziz
  • Hugo Capdevila
  • Hayato Leger
  • Elias Benammar
  • Fatima Zahra Benali Icher
  • Jean-Luc Houlfort
  • Hafida Bouchenak
  • Pascal Edouard Dhoyer
  • Nesryne Zrioual
  • Abderrezak Terki
  • Valérie Morel
  • Yacine Belkheir
  • Alice Marie Louise Verrier
  • Anouar Ziani
  • Fatima Attmani
  • Mohamed Okba
  • Fattouma El Amri
  • Philippe Arrens
  • Cécile Cabaret
  • Othman Bossouf
  • Saadia Aichouche
  • Ludovic Legal
  • Ayatte Mekki
  • Luc Legal
  • Geneviève Boyer
  • Ali-Sabri Bejaoui
Robert Ménard
Robert Ménard Liste divers droite
CHOISIR BÉZIERS
  • Robert Ménard
  • Élisabeth Pissarro
  • Michel Hérail
  • Alberte Frey
  • Yvon Martinez
  • Bénédicte Firmin
  • Luc Zenon
  • Georgia de Saint Pierre
  • Marc Valette
  • Laurence Rul
  • Marc Andrieu
  • Perrine Pelaez
  • Sébastien Saez
  • Emmanuelle Ménard
  • Jean-Louis Aycart
  • Laétitia Lafare
  • Christophe Spina
  • Alexandra Fuchs
  • Jérémie Vidal
  • Delphine Azais
  • Jean Cardoville
  • Fabienne Bertrand
  • Christian Sarkis
  • Mélanie Saysset
  • Jean-Pascal Pelagatti
  • Marjorie Gomez
  • Emmanuel Hérail de Crozals
  • Aurélie Jené
  • Veysel Yildirim
  • Sophie Andrieu
  • Melchior Munoz
  • Nadine Besse
  • Georges Garcia
  • Magali de Barros Cerqueira
  • Matthieu Rollin
  • Joelle Balsier
  • Claude Durand
  • Armande Macip
  • Martin de la Foata
  • Danielle Solberg
  • Jérémie Guiraud
  • Nathalie Nel
  • Hugo Pla
  • Viviane Berlier
  • Eric Chemouni
  • Monique Agugliaro
  • Gilles Rizzoli
  • Stéphanie Navarro
  • Jean Abel
  • Monique Giorgini
  • Gérard Sendra
  • Marcella Romand
  • Michel Piquemal
  • Mathilde Goulliart
  • Théo Garcia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Ménard
Robert Ménard (44 élus) Choisir béziers 		13 419 68,74%
  • Robert Ménard
  • Élisabeth Pissarro
  • Benoît D'abbadie
  • Alberte Frey
  • Michel Moulin
  • Bénédicte Firmin
  • Michel Herail
  • Laurence Rul
  • Luc Zénon
  • Perrine Pelaez
  • Gérard Angeli
  • Georgia De Saint-Pierre
  • Yvon Martinez
  • Alexandra Fuchs
  • Henri Fabre-Luce
  • Emmanuelle Ménard
  • Nourredine Abid
  • Mélanie Saysset
  • Jean-Louis Aycart
  • Laétitia Lafare
  • Oscar Bonamy
  • Aina-Marie Pech
  • Sébastien Saez
  • Fanny Navarro
  • Najih Alami
  • Marine Jaoul
  • Christophe Spina
  • Fabienne Bertrand
  • Émile Fort
  • Marjorie Gomez
  • Marc Andrieu
  • Monique Agugliaro
  • Marc Valette
  • Aurélie Jené
  • Michel Bousquet
  • Sarah Rahni
  • Jérémie Vidal
  • Delphine Azaïs
  • Christian Sarkis
  • Mathilde Goulliart
  • Veysel Yildirim
  • Meltem Adtakan
  • Victor Alzingre
  • Nadine Besse
Pascal Resplandy
Pascal Resplandy (3 élus) De l'audace pour notre ville 		2 252 11,53%
  • Pascal Resplandy
  • Véronique Vidal Laur
  • Christophe Huc
Nicolas Cossange
Nicolas Cossange (1 élu) A gauche beziers 		1 193 6,11%
  • Nicolas Cossange
Thierry Antoine
Thierry Antoine (1 élu) Béziers en commun : l'écologie solidaire en actions 		1 047 5,36%
  • Thierry Antoine
Antoine About
Antoine About Béziers l'avenir 		810 4,14%
Claire Dotto
Claire Dotto Beziers citoyen 		800 4,09%
Participation au scrutin Béziers
Taux de participation 43,98%
Taux d'abstention 56,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 006

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Menard
Robert Menard (37 élus) Choisir beziers 		14 867 46,98%
  • Robert Menard
  • Annie Schmitt
  • Benoit D'abbadie
  • Elisabeth Pissarro
  • Gérard Angeli
  • Odette Dorier
  • Michel Moulin
  • Pascale Lauge
  • Didier Bresson
  • Caroline Deschamps
  • Michel Herail
  • Alberte Frey
  • Luc Zenon
  • Laurence Rul
  • Yvon Martinez
  • Bénédicte Firmin
  • Brice Blazy
  • Nataly Dartiguelongue
  • Adil Choukri Touri
  • Perrine Pelaez
  • Nourredine Abid
  • Sandrine Daugas
  • Henri Fabre-Luce
  • Georgia De Saint-Pierre
  • Dominique Garcia
  • Alexandra Fuchs
  • Anthony Pham
  • Océane Delbaere
  • Serge Polato
  • Valérie Gonthier
  • Michel Arda
  • Laurence Chabbert
  • Hasan Bozkurt
  • Inda Oumalek
  • Didier Fournier
  • Catherine Boyer
  • Michel Bellini
Elie Aboud
Elie Aboud (8 élus) Pour la renaissance de beziers 		10 957 34,62%
  • Elie Aboud
  • Agnès Jullian
  • Daniel Paredes
  • Catherine Vandroy
  • Pascal Resplandy
  • Nathalie Boisjot
  • Raymond Couderc
  • Monique Valaize
Jean-Michel Du Plaa
Jean-Michel Du Plaa (4 élus) Beziers resistante, solidaire 		5 817 18,38%
  • Jean-Michel Du Plaa
  • Françoise Arnaud-Rossignol
  • Aimé Couquet
  • Dolorès Roqué
Participation au scrutin Béziers
Taux de participation 68,51%
Taux d'abstention 31,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 32 476

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert Menard
Robert Menard Choisir beziers 		13 068 44,88%
Elie Aboud
Elie Aboud Pour la renaissance de beziers 		8 783 30,16%
Jean-Michel Du Plaa
Jean-Michel Du Plaa Une autre idée de béziers 		5 431 18,65%
Aimé Couquet
Aimé Couquet Alternative populaire biterroise 		1 834 6,29%
Participation au scrutin Béziers
Taux de participation 63,26%
Taux d'abstention 36,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 29 985

Villes voisines de Béziers

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