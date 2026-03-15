Résultat municipale 2026 à Béziers : le scrutin en direct, les dernières informations
Résultat de l'élection municipale 2026 à Béziers [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Béziers ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Béziers
08:26 - Le Printemps de Béziers veut faire basculer la mairie à gauche
Les élections municipales de 2026 à Béziers sont marquées par la concurrence entre Robert Ménard, le maire sortant, et la liste de gauche « Le Printemps de Béziers », menée par Thierry Antoine, qui propose un programme axé sur des priorités sociales et écologiques. Face à la précarité des Biterrois, des solutions pour le logement et le climat s'imposent. David Ocard, d'une autre liste de gauche, milite aussi pour un droit au logement abordable et la régie publique des services. Lire sur lamarseillaise.fr
13/03/26 - 13:11 - Les candidats débattent de la corrida
À Béziers, les candidats aux municipales de 2026 se positionnent sur la corrida. Thierry Antoine et David Ocard sont pour l’abolition, tandis que Thierry Mathieu et Julien Gabarron soutiennent son maintien. Tous s'accordent cependant à refuser la promotion de la corrida dans les structures municipales. Lire sur midilibre.fr
13/03/26 - 12:46 - Les meetings se multiplient avant le premier tour
À Béziers, la campagne des élections municipales de 2026 entre dans sa phase finale avec trois meetings marquants. Julien Gabarron du RN, Thierry Antoine du Printemps de Béziers, et Thierry Mathieu, candidat sans étiquette, ont présenté leurs visions respectives, attirant des publics variés. Lire sur midilibre.fr
12/03/26 - 14:20 - Jean-Michel du Plaa soutient Thierry Mathieu à Béziers
À Béziers, Jean-Michel du Plaa, historique figure de la gauche, annonce son soutien à Thierry Mathieu, candidat aux élections municipales de 2026. Il critique l'approche partisane au profit des programmes, soulignant des enjeux comme l'éducation et le logement. Sa décision suscite des interrogations, notamment par rapport à son passé politique. Lire sur midilibre.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Béziers
|Tête de listeListe
|
Julien Gabarron
Liste du Rassemblement National
BÉZIERS ENSEMBLE !
|
|
Thierry Mathieu
Liste divers centre
RASSEMBLER BEZIERS
|
|
Thierry Antoine
Liste d'union à gauche
Le Printemps de Béziers
|
|
David Ocard
Liste de La France insoumise
Béziers unie et populaire
|
|
Robert Ménard
Liste divers droite
CHOISIR BÉZIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Ménard (44 élus) Choisir béziers
|13 419
|68,74%
|
|Pascal Resplandy (3 élus) De l'audace pour notre ville
|2 252
|11,53%
|
|Nicolas Cossange (1 élu) A gauche beziers
|1 193
|6,11%
|
|Thierry Antoine (1 élu) Béziers en commun : l'écologie solidaire en actions
|1 047
|5,36%
|
|Antoine About Béziers l'avenir
|810
|4,14%
|Claire Dotto Beziers citoyen
|800
|4,09%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|43,98%
|Taux d'abstention
|56,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 006
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Menard (37 élus) Choisir beziers
|14 867
|46,98%
|
|Elie Aboud (8 élus) Pour la renaissance de beziers
|10 957
|34,62%
|
|Jean-Michel Du Plaa (4 élus) Beziers resistante, solidaire
|5 817
|18,38%
|
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|68,51%
|Taux d'abstention
|31,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|32 476
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Menard Choisir beziers
|13 068
|44,88%
|Elie Aboud Pour la renaissance de beziers
|8 783
|30,16%
|Jean-Michel Du Plaa Une autre idée de béziers
|5 431
|18,65%
|Aimé Couquet Alternative populaire biterroise
|1 834
|6,29%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|63,26%
|Taux d'abstention
|36,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|29 985
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