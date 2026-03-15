Résultat municipale 2026 à Béziers : les résultats dévoilés, suivez notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Béziers [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Béziers sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Béziers
17:57 - Quel résultat pour le RN à Béziers aux municipales 2026 ?
Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors des municipales à Béziers il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 31,08% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,01% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la ville lors des législatives dans la foulée. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,50% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,07% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 41,01% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Julien Gabarron.
17:51 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de l'Hérault avec 49,51% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 46,83%, contre 59,39% en 2014.
16:58 - Dernières municipales : 56,02 % d'abstention à Béziers
Dans le cadre des municipales à Béziers, la mobilisation des électeurs aura un rôle clé sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 43,98 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, dans la moyenne nationale alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 71,00 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 42,53 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 63,89 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 50,60 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne.
15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Béziers ?
Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Béziers avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,50% des inscrits. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Béziers accordaient leurs suffrages à Julien Gabarron (Rassemblement National) avec 35,07% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Gabarron culminant à 41,01% des suffrages exprimés dans la commune. La situation politique de Béziers a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Béziers
|Tête de listeListe
|
Julien Gabarron
Liste du Rassemblement National
BÉZIERS ENSEMBLE !
|
|
Thierry Mathieu
Liste divers centre
RASSEMBLER BEZIERS
|
|
Thierry Antoine
Liste d'union à gauche
Le Printemps de Béziers
|
|
David Ocard
Liste de La France insoumise
Béziers unie et populaire
|
|
Robert Ménard
Liste divers droite
CHOISIR BÉZIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Ménard (44 élus) Choisir béziers
|13 419
|68,74%
|
|Pascal Resplandy (3 élus) De l'audace pour notre ville
|2 252
|11,53%
|
|Nicolas Cossange (1 élu) A gauche beziers
|1 193
|6,11%
|
|Thierry Antoine (1 élu) Béziers en commun : l'écologie solidaire en actions
|1 047
|5,36%
|
|Antoine About Béziers l'avenir
|810
|4,14%
|Claire Dotto Beziers citoyen
|800
|4,09%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|43,98%
|Taux d'abstention
|56,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 006
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Menard (37 élus) Choisir beziers
|14 867
|46,98%
|
|Elie Aboud (8 élus) Pour la renaissance de beziers
|10 957
|34,62%
|
|Jean-Michel Du Plaa (4 élus) Beziers resistante, solidaire
|5 817
|18,38%
|
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|68,51%
|Taux d'abstention
|31,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|32 476
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert Menard Choisir beziers
|13 068
|44,88%
|Elie Aboud Pour la renaissance de beziers
|8 783
|30,16%
|Jean-Michel Du Plaa Une autre idée de béziers
|5 431
|18,65%
|Aimé Couquet Alternative populaire biterroise
|1 834
|6,29%
|Participation au scrutin
|Béziers
|Taux de participation
|63,26%
|Taux d'abstention
|36,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|29 985
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