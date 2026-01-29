Résultat municipale 2026 à Blois : l'intégralité des résultats en direct avec le score de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Blois sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Blois
18:59 - Comprendre l'électorat de Blois : un regard sur la démographie locale
Au cœur de la campagne électorale municipale, Blois est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 47 092 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 311 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 18,47% des résidents sont des enfants, et 8,88% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 8 038 résidents étrangers, soit 17,07% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 230 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,55%, synonyme d'une situation économique fragile. À Blois, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Blois
Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Blois il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,07% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,78% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Blois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,60% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 25,04% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,79% lors du vote définitif.
17:48 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Loir-et-Cher avec 53,30% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 45,23%, contre 52,35% en 2014.
17:33 - Les modalités des élections municipales à Blois
À Blois, la préfecture de Loir-et-Cher a annoncé les modalités de dépôt des candidatures pour le second tour des élections municipales prévu le 22 mars prochain. Les listes peuvent se maintenir si elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages, ou fusionner si certaines conditions sont remplies. Le dépôt des candidatures se fera en préfecture et sous-préfectures, le 16 et 17 mars. Lire sur lanouvellerepublique.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Blois
|Tête de listeListe
|
Nicolas Orgelet
Liste Les Ecologistes
BLOIS EN COMMUN
|
|
Michel Vila
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Marc Gricourt
Liste d'union à gauche
PRENONS SOIN DE L'AVENIR
|
|
Marine Bardet
Liste du Rassemblement National
AVEC VOUS POUR BLOIS
|
|
Malik Benakcha
Liste divers droite
UNIS POUR BLOIS
|
|
Gildas Vieira
Liste Divers
Osons Blois Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt (35 élus) Blois resolument
|5 888
|55,98%
|
|Etienne Panchout (3 élus) Libre(s) !
|1 523
|14,48%
|
|Malik Benakcha (3 élus) Un nouveau souffle pour blois
|1 451
|13,79%
|
|Mathilde Paris (1 élu) Un autre avenir pour blois
|767
|7,29%
|
|Gildas Vieira (1 élu) Osons blois autrement
|711
|6,76%
|
|Olivier Trancart Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|177
|1,68%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|37,97%
|Taux d'abstention
|62,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 824
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt (34 élus) Blois, en toute confiance
|8 756
|57,55%
|
|Jacques Chauvin (5 élus) Agir pour les blésois avec jacques chauvin
|3 543
|23,28%
|
|Michel Chassier (4 élus) Une autre voie pour blois
|2 915
|19,15%
|
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|52,34%
|Taux d'abstention
|47,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|15 779
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt Blois, en toute confiance
|7 230
|47,25%
|Michel Chassier Une autre voie pour blois
|2 407
|15,73%
|Jacques Chauvin Agir pour les blésois avec jacques chauvin
|2 362
|15,43%
|Christelle Ferré Union centriste et citoyenne
|1 703
|11,12%
|François Dupleix L'élan citoyen
|1 088
|7,11%
|Marie-Anne Clement Blois 100% a gauche
|511
|3,33%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|15 719
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