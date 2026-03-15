Résultat municipale 2026 à Blois : la journée d'élection en temps réel

Programme de Nicolas Orgelet à Blois (BLOIS EN COMMUN)

Solidarité et santé

La liste citoyenne met l'accent sur la protection des habitants à travers des initiatives en matière de santé, d'alimentation et de sécurité. La création d'un centre municipal de santé et l'amélioration de l'accès aux droits visent à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Des projets comme la distribution de paniers bio pour les femmes enceintes montrent un engagement envers une alimentation de qualité pour tous.

Environnement et durabilité

La préservation de l'environnement est une priorité, avec des mesures pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la biodiversité. La transformation de Blois en une ville-jardin et l'instauration d'une tarification sociale de l'eau sont des exemples d'initiatives pour une gestion durable des ressources. De plus, la protection des espaces agricoles et la lutte contre les dépôts sauvages témoignent d'une volonté de maintenir un cadre de vie sain.

Démocratie et culture

Le projet vise à renforcer la démocratie locale en impliquant les citoyens dans les décisions concernant les subventions aux associations. Le soutien à des initiatives culturelles, comme le label “ville d’art et d’histoire”, montre un engagement envers la valorisation du patrimoine local. Des programmes éducatifs et des séjours de vacances municipaux favorisent également la mixité sociale et l'ouverture au monde.

Urbanisme et mobilité

La liste citoyenne propose une révision de l'urbanisme pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Des travaux d'amélioration de la voirie et une stratégie économique robuste sont envisagés pour soutenir le développement local. L'adaptation des transports en commun, avec des tests de gratuité, vise à faciliter les déplacements pour tous les habitants.