Résultat municipale 2026 à Blois : la journée d'élection en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Blois ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Blois
17:41 - Un débat à Blois avant les élections municipales de 2026
À Blois, le débat des candidats pour les élections municipales de mars 2026 a eu lieu, mettant en avant le maire sortant Marc Gricourt qui se représente. Il fera face à cinq listes concurrentes, dont celles menées par Malik Benakcha et Marine Bardet. Les enjeux principaux discutés ont beaucoup porté sur l'attractivité du centre-ville et la sécurité. Revoir le débat. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17:41 - Une droite unie face à la gauche à Blois
À Blois, les élections municipales de 2026 verront 29.034 électeurs voter pour six candidats, dont Marc Gricourt (PS), qui brigue un quatrième mandat. Il affrontent une droite unie avec des candidats de LR-MoDem et du RN, tandis que la gauche est divisée. Ce scrutin est crucial pour l'avenir politique de la ville. Lire sur lanouvellerepublique.fr
13:01 - Les candidats partagent leurs priorités des 100 jours à Blois après les élections municipales
Les candidats à la mairie de Blois partagent leurs priorités pour les 100 premiers jours de mandat, axées sur l'amélioration du cadre de vie des habitants. Marine Bardet, candidate du RN, prévoit de renforcer la sécurité en recrutant des policiers municipaux et réhabilitant des espaces publics. Elle propose également des projets innovants pour dynamiser l'attractivité de la ville. Lire sur lanouvellerepublique.fr
07/03/26 - 14:26 - La question de l'armement létal des policiers municipaux fait débat
À Blois, la question de l'armement létal des policiers municipaux fait débat à l'approche des élections municipales. Les candidats sont divisés entre ceux qui soutiennent cette idée, comme Marine Bardet du RN, et ceux qui craignent une escalade de la violence. Ce sujet devient crucial alors que les policiers doivent faire face à des situations de plus en plus tendues. Lire sur lanouvellerepublique.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Blois
|Tête de listeListe
|
Nicolas Orgelet
Liste Les Ecologistes
BLOIS EN COMMUN
|
|
Michel Vila
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Marc Gricourt
Liste d'union à gauche
PRENONS SOIN DE L'AVENIR
|
|
Marine Bardet
Liste du Rassemblement National
AVEC VOUS POUR BLOIS
|
|
Malik Benakcha
Liste divers droite
UNIS POUR BLOIS
|
|
Gildas Vieira
Liste Divers
Osons Blois Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt (35 élus) Blois resolument
|5 888
|55,98%
|
|Etienne Panchout (3 élus) Libre(s) !
|1 523
|14,48%
|
|Malik Benakcha (3 élus) Un nouveau souffle pour blois
|1 451
|13,79%
|
|Mathilde Paris (1 élu) Un autre avenir pour blois
|767
|7,29%
|
|Gildas Vieira (1 élu) Osons blois autrement
|711
|6,76%
|
|Olivier Trancart Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|177
|1,68%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|37,97%
|Taux d'abstention
|62,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 824
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt (34 élus) Blois, en toute confiance
|8 756
|57,55%
|
|Jacques Chauvin (5 élus) Agir pour les blésois avec jacques chauvin
|3 543
|23,28%
|
|Michel Chassier (4 élus) Une autre voie pour blois
|2 915
|19,15%
|
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|52,34%
|Taux d'abstention
|47,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|15 779
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Gricourt Blois, en toute confiance
|7 230
|47,25%
|Michel Chassier Une autre voie pour blois
|2 407
|15,73%
|Jacques Chauvin Agir pour les blésois avec jacques chauvin
|2 362
|15,43%
|Christelle Ferré Union centriste et citoyenne
|1 703
|11,12%
|François Dupleix L'élan citoyen
|1 088
|7,11%
|Marie-Anne Clement Blois 100% a gauche
|511
|3,33%
|Participation au scrutin
|Blois
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|15 719
Villes voisines de Blois
- Blois (41000)
- Ecole primaire à Blois
- Maternités à Blois
- Crèches et garderies à Blois
- Classement des collèges à Blois
- Salaires à Blois
- Impôts à Blois
- Dette et budget de Blois
- Climat et historique météo de Blois
- Accidents à Blois
- Délinquance à Blois
- Inondations à Blois
- Nombre de médecins à Blois
- Pollution à Blois
- Entreprises à Blois
- Prix immobilier à Blois