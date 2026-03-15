Résultat municipale 2026 à Bourg-en-Bresse : consultez tous les résultats du 1er tour

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-en-Bresse

Tête de listeListe
Christophe Coquelet
Christophe Coquelet Liste d'union au centre
VIVRE BOURG DEMAIN
  • Christophe Coquelet
  • Marie-Claude Eyraud
  • Cédric Chardon
  • Anne Sibois
  • Halil Akbulut
  • Monique Potelet
  • Fred Regent
  • Josette Froment
  • Philippe Farfantoli
  • Aurélie Picard
  • Patrick Bujaud
  • Murielle Brazier Convert
  • Romain Bibet
  • Alexandra Bernard
  • Philippe Martins
  • Charline Louis
  • Fabrice Morellet
  • Michèle Bergeron
  • Philippe Postigo
  • Mylène Durand
  • Romain Pierron
  • Françoise Breton
  • Gérard Hyvernat
  • Brigitte Walzack
  • Jacky Rieucau
  • Amandine Maire
  • Yanick Lambert
  • Véronique Girard
  • Pierre Eyraud
  • Dominique Joly
  • Stéphane Amin
  • Marie Christine Seignemartin
  • Gérard Greffe
  • Brigitte Breton
  • Bernard Lombard
  • Pascale Roux
  • Daniel Courtine
  • Romy Stenegrie
  • Laurent Leclercq-Wallaert
  • Françoise Robardey
  • Jean Marc Neyrard
  • Martine Hazard
  • Jules Charlet
Sylvain Cousson
Sylvain Cousson Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Sylvain Cousson
  • Véronique Deschamps
  • Samir Berkani
  • Géraldine Gogat
  • François Cribel
  • Dominique Jaillet
  • Mohand Ouagoune
  • Farida Grari
  • Stéphane Krais
  • Simone Choffel
  • Nidal Terzakis Rouchdi
  • Inès Loucif
  • Eric Stucki
  • Marie-Christine Chavanel
  • Hassen Dhamer
  • Séverine Pont
  • Loïck Touron
  • Christine Breuil
  • Orphée Degbelo
  • Stéphanie Baudot
  • Lino Lauret
  • Mélissa Chapotat
  • Jean-Luc Subtil
  • Cécilia Bozonnet
  • David Billet
  • Ghislaine Evelyne Groboz
  • Antoine Ramo
  • Siham El Qannoussi
  • Abdessamad Hssain
  • Edwige Deschamps
  • Nabile Mammad
  • Frédérique Loncan-Danis
  • Abdelaziz Belazem
  • Agnès Ramo
  • Metia Dosso
  • Jeannine Chamonal
  • Jérôme Perdrix
  • Marie-Jeanne Planeix
  • Mohammed Saïdi
  • Chrisnelle Moundele-Ngolo
  • Ludovic Himeur
  • Angélique Vallet
  • Didier Cheval
Jérôme Buisson
Jérôme Buisson Liste du Rassemblement National
AGIR ENSEMBLE !
  • Jérôme Buisson
  • Géraldine Cendre
  • Arthur Bas
  • Sonia Coquard
  • Vital Matras
  • Marie Larcher Chavagnac
  • Rémi Maréchal
  • Maud Martinent
  • Guillaume Robert
  • Claudine Gauthier
  • Noël Jacquemot
  • Chantal Pallard
  • Christoffer Gonnard
  • Isabelle Pelizzari
  • Jérémie Elisabeth
  • Emilie Arcangeloni
  • Hervé Chambrion
  • Nicole Possoz
  • Maxime Chantepie
  • Marine Cornu
  • Eric Waguet
  • Marie-Annie Martinat
  • Frédéric Gay
  • Laurence Monin
  • Dominique Mignot
  • Soraia Ferraz
  • Gilles Tribout
  • Romane Colantonio
  • Serge Cali
  • Marie-Paule Pace
  • Valère Janin
  • Emeline Lannaud
  • Richard Chalon
  • Isabelle Dubois
  • Steve Souteyrand
  • Corinne Haegeman
  • Xavier Waldispühl
  • Solange Raynal
  • Hugo Duchemin
  • Marie Autuoro
  • Christian Kaibou
  • Paulette Josserand
  • Jacky Chair
  • Andrée Perrot
  • Jacques Scholl
Benoît de Boysson
Benoît de Boysson Liste divers droite
BOURG AMBITION - DROITE UNIE
  • Benoît de Boysson
  • Zarouhine Calmus
  • Jacques Frénéat
  • Valérie Proud
  • Pierre Lurin
  • Alix Levrier-Mussat
  • Édouard Breton
  • Julie Callot
  • Franck Lengrand
  • Fabienne Jean-Louis
  • Arnaud Thenoz
  • Laurence Perrin-Dufour
  • Alexandre Lebihan
  • Marie Larroque
  • Pierre Boury
  • Martine Morel
  • Pierre-Antoine Marie
  • Olivia Ozer
  • Eric Duclos
  • Laurie Guyon
  • Jean Martiros
  • Nicole Roumier
  • Florent Poncet
  • Isabelle Hautin
  • Pascal Cuisant
  • Marie-Christine Fischer
  • Matthieu Philibert
  • Delphine Moiret-Noel
  • Philippe Chanel
  • Stéphanie Salavert
  • Paul-Louis Dufour
  • Annette Bonnat
  • Marcel Curt
  • Isabelle Charignon
  • Yves Nahan
  • Blandine Chabert d'Hieres
  • Philippe Brun
  • Marie-Jeanne Rollet
  • Florian Beroujon
  • Marie-Jo Bardet
  • Côme Vuillerme
  • Amélie Velon
  • Claude Dumont
Jean-François Debat
Jean-François Debat Liste d'union à gauche
Bourg nous rassemble
  • Jean-François Debat
  • Isabelle Maistre
  • Fabrice Canet
  • Alexa Cortinovis
  • Thierry Dosch
  • Sylviane Chêne
  • Christophe Niogret
  • Leïna Chaïbi
  • Baptiste Daujat
  • Nadia Ouled-Salem
  • Mathieu Dodard
  • Charline Liotier
  • Jean-Luc Roux
  • Claudie Saint-André
  • Suaip Zinkal
  • Béatrice Morin
  • Benjamin Ziziemsky
  • Françoise Dupont-Prudent
  • Sébastien Guéraud
  • Yvonne Gahwa
  • Andy Nkundikije
  • Marie Mélec
  • Raphaël Duret
  • Mandy Perret--Medevielle
  • François Dutrop
  • Marion Flamin
  • Laurent-Noël Dominjon
  • Jessie Mallet
  • Guillaume Robert
  • Sara Tarouat-Boutry
  • Claude Marquis
  • Martine Desbenoit
  • Romain Peulet
  • Sonia El Hadj-Vulin
  • Friedrich Von Kirchbach
  • Marion Villeminot
  • Denis Lorin
  • Fabienne Froment
  • Marc Chatelain
  • Catherine Maître
  • Marc Morel
  • Dominique Thomas-Schmitt
  • Michel Fontaine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Debat
Jean-François Debat (36 élus) Bourg change 		4 892 60,98%
  • Jean-François Debat
  • Isabelle Maistre
  • Christophe Niogret
  • Sylviane Chêne
  • Thierry Dosch
  • Claudie Saint-Andre
  • Fabrice Canet
  • Nadia Ouled-Salem
  • Jean-Luc Roux
  • Françoise Courtine
  • Andy Nkundikije
  • Charline Liotier
  • Baptiste Daujat
  • Alexa Cortinovis
  • Benjamin Ziziemsky
  • Yvonne Gahwa
  • Ouadie Mehdi
  • Martine Desbenoit
  • Thierry Moiroux
  • Anne Forestier
  • Michel Fontaine
  • Nathalie Mariadassou
  • Gérard Lora-Tonet
  • Sara Tarouat-Boutry
  • Sébastien Gueraud
  • Bénédicte Certain-Bresson
  • Suaip Zinkal
  • Patricia Medevielle
  • Raphaël Duret
  • Françoise Prudent
  • Claude Marquis
  • Béatrice Morin
  • Benoit Feuvrier
  • Catherine Nourry
  • Christian Burtin
  • Jessie Mallet
Aurane Reihanian
Aurane Reihanian (4 élus) Un nouveau souffle pour bourg-en-bresse 		1 654 20,61%
  • Aurane Reihanian
  • Marie-Jo Bardet
  • Christophe Coquelet
  • Agnès Bloise
Jérôme Buisson
Jérôme Buisson (2 élus) Bourg réveille-toi ! 		701 8,73%
  • Jérôme Buisson
  • Blanche Chaussat
Michaël Ruiz
Michaël Ruiz (1 élu) Vision bourg-en-bresse 		594 7,40%
  • Michaël Ruiz
Sylvain Cousson
Sylvain Cousson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		181 2,25%
Participation au scrutin Bourg-en-Bresse
Taux de participation 35,89%
Taux d'abstention 64,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 198

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean François Debat
Jean François Debat (30 élus) Bourg avance avec jean françois debat 		6 515 50,64%
  • Jean François Debat
  • Isabelle Maistre
  • Michel Fontaine
  • Françoise Courtine
  • Guillaume Lacroix
  • Catherine Maitre
  • Christian Porrin
  • Sylviane Chene
  • Alain Bontemps
  • Nadia Ouled-Salem
  • Julien Le Glou
  • Claudie Saint-Andre
  • Thierry Moiroux
  • Martine Desbenoit
  • Raphaël Duret
  • Denise Darbon
  • Ouadie Mehdi
  • Sara Tarouat-Boutry
  • Gérard Lora Tonet
  • Pascale Bonnet-Simon
  • Jean-Marc Gerlier
  • Elisabeth Pasut
  • Abdallah Chibi
  • Charline Liotier-El Gohary
  • Andy Nkundikije
  • Françoise Comte
  • Sébastien Gueraud
  • Véronique Roche
  • Jacques Vieille
  • Vasilica Charnay
Xavier Breton
Xavier Breton (7 élus) "avec vous" - xavier breton 2014 		4 297 33,40%
  • Xavier Breton
  • Vanessa Carrara
  • Pierre Lurin
  • Laurence Perrin-Dufour
  • Jacques Freneat
  • Nicole Guillermin
  • Fabien Marechal
Clément Perrin
Clément Perrin (2 élus) Bourg-en-bresse bleu marine 		1 407 10,93%
  • Clément Perrin
  • Annick Veillerot
Rémi Froschard
Rémi Froschard A gauche vraiment 		465 3,61%
Maude Lépagnot
Maude Lépagnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		181 1,40%
Participation au scrutin Bourg-en-Bresse
Taux de participation 56,55%
Taux d'abstention 43,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 13 112

Villes voisines de Bourg-en-Bresse

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