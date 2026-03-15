Résultat municipale 2026 à Bourg-en-Bresse : consultez tous les résultats du 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-en-Bresse [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Bourg-en-Bresse sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-en-Bresse
17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Bourg-en-Bresse
Le parti nationaliste récoltait 8,73% des voix comptabilisées lors de l'élection municipale à Bourg-en-Bresse il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, Jean-François Debat étant reconduit sans attendre. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 17,51% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 33,90% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 13,22% au parti lepéniste lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 12,74% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 25,28% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 28,20% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Bourg-en-Bresse. Il clôturera le scrutin avec 31,68% le dimanche suivant.
17:08 - Le taux de participation dans l'Ain s'établit à 47,22% à 17h
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 47,22% pour le premier tour dans l'Ain.
17:07 - Le taux de participation dans l'Ain à 17h
Le taux de participation dans l'Ain à 17h dans ce premier tour de l'élection municipales est de 47,22% dans le département contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, il était de 38,77 % en 2020, 54,54% en 2014 et 56,25% en 2008.
16:58 - Aux dernières municipales, 64,11 % d'abstention à Bourg-en-Bresse
À l'occasion de ces élections municipales, l'état de la participation jouera lourdement sur les résultats de Bourg-en-Bresse. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 35,89 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un taux inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 64,11 %) alors que le coronavirus se propageait dans la population. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 70,46 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux échéances locales, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure éclairante. L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 46,10 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 64,44 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 49,94 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez peu mobilisée.
Les résultats des élections municipales 2026 à Bourg-en-Bresse seront connus le 15 mars au soir pour le premier tour et le 22 mars en cas de second tour. En attendant, consultez les résultats des précédentes élections municipales dans la ville :
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-en-Bresse
|Tête de listeListe
|
Christophe Coquelet
Liste d'union au centre
VIVRE BOURG DEMAIN
|
|
Sylvain Cousson
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Jérôme Buisson
Liste du Rassemblement National
AGIR ENSEMBLE !
|
|
Benoît de Boysson
Liste divers droite
BOURG AMBITION - DROITE UNIE
|
|
Jean-François Debat
Liste d'union à gauche
Bourg nous rassemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Debat (36 élus) Bourg change
|4 892
|60,98%
|
|Aurane Reihanian (4 élus) Un nouveau souffle pour bourg-en-bresse
|1 654
|20,61%
|
|Jérôme Buisson (2 élus) Bourg réveille-toi !
|701
|8,73%
|
|Michaël Ruiz (1 élu) Vision bourg-en-bresse
|594
|7,40%
|
|Sylvain Cousson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|181
|2,25%
|Participation au scrutin
|Bourg-en-Bresse
|Taux de participation
|35,89%
|Taux d'abstention
|64,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 198
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean François Debat (30 élus) Bourg avance avec jean françois debat
|6 515
|50,64%
|
|Xavier Breton (7 élus) "avec vous" - xavier breton 2014
|4 297
|33,40%
|
|Clément Perrin (2 élus) Bourg-en-bresse bleu marine
|1 407
|10,93%
|
|Rémi Froschard A gauche vraiment
|465
|3,61%
|Maude Lépagnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|181
|1,40%
|Participation au scrutin
|Bourg-en-Bresse
|Taux de participation
|56,55%
|Taux d'abstention
|43,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Nombre de votants
|13 112
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