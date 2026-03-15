Résultat municipale 2026 à Bourg-en-Bresse : le jour de vote en temps réel

Programme de Christophe Coquelet à Bourg-en-Bresse (VIVRE BOURG DEMAIN)

Sécurité et Propriété

La liste VIVRE BOURG DEMAIN propose de doubler les effectifs de la police municipale et d'augmenter les équipements pour renforcer la sécurité. Un Centre de Supervision Urbain sera mis en place pour assurer une vidéo-surveillance active 24h/24. De plus, une brigade verte sera créée pour garantir le respect de l'espace public et la propreté de la ville.

Commodités et Commerces

Le projet inclut un renouvellement du marché couvert pour dynamiser le commerce local. Il vise également à faciliter la remise en location des commerces vacants et à rénover les bâtiments du cœur de ville. Ces mesures sont essentielles pour revitaliser l'économie locale et attirer de nouveaux visiteurs.

Mobilité et Accessibilité

La liste s'engage à restructurer le parking de la préfecture pour augmenter sa capacité de stationnement. Des efforts seront également faits pour améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. Ces initiatives visent à rendre la ville plus accueillante et fonctionnelle pour tous ses habitants.

Santé et Actions Sociales

Pour améliorer la santé de proximité, des bus prévention santé itinérants seront créés. Ces bus auront pour mission de fournir des services de santé accessibles à tous les citoyens. Cette initiative répond à un besoin croissant de services de santé dans la communauté.