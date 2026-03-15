Résultat municipale 2026 à Bourg-en-Bresse : le jour de vote en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-en-Bresse [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Bourg-en-Bresse ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-en-Bresse
17:01 - L'alliance entre deux élus LR et la liste d'extrême droite fait couler de l'encre
À Bourg-en-Bresse, deux élus des Républicains soutiennent une liste menée par Benoît de Boysson, proche d'Eric Zemmour, en vue des élections municipales de 2026. Alors que LR n'a pas exclu ces élus ni présenté de candidat, le silence de la direction du parti suscite des critiques. Jean-François Debat, maire sortant, dénonce un soutien passif à cette démarche. Lire sur actu.fr
14:26 - Le Progrès a demandé aux candidats ce qu'ils pensent de leurs adversaires à Bourg-en-Bresse
À Bourg-en-Bresse, les cinq candidats pour les municipales de 2026 expriment des critiques acerbes les uns envers les autres. Jean-François Debat met en lumière l'absence de vision locale de ses adversaires et les qualifie de rétrogrades ou de nationalistes. Les tensions sont palpables alors que chacun tente de se démarquer dans un contexte électoral compétitif. Lire sur leprogres.fr
10/03/26 - 20:56 - Jérôme Buisson veut améliorer Bourg-en-Bresse avec sécurité
À Bourg-en-Bresse, Jérôme Buisson (RN) met la sécurité au cœur de son programme pour les élections municipales de 2026. Il souhaite doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance et introduire la gratuité des terrasses pour dynamiser la ville. Son approche se veut innovante en s'inspirant d'idées issues de diverses sources. Lire sur leprogres.fr
08/03/26 - 15:53 - Benoît de Boysson mise sur l’union des droites face à Jean-François Debat
À Bourg-en-Bresse, le maire socialiste sortant Jean-François Debat, en poste depuis 2008, affronte une opposition inédite pour les municipales de 2026. L’avocat Benoît de Boysson mène une liste qui scelle une alliance entre des membres de Reconquête et deux élus Les Républicains. Tout en rejetant l'étiquette d'extrême droite, la tête de liste revendique une "union des droites" et prône une rupture radicale après trois mandats de gestion socialiste. Lire sur 20minutes.fr.
Les résultats des élections municipales 2026 à Bourg-en-Bresse seront connus le 15 mars au soir pour le premier tour et le 22 mars en cas de second tour. En attendant, consultez les résultats des précédentes élections municipales dans la ville :
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourg-en-Bresse
|Tête de listeListe
|
Christophe Coquelet
Liste d'union au centre
VIVRE BOURG DEMAIN
|
|
Sylvain Cousson
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Jérôme Buisson
Liste du Rassemblement National
AGIR ENSEMBLE !
|
|
Benoît de Boysson
Liste divers droite
BOURG AMBITION - DROITE UNIE
|
|
Jean-François Debat
Liste d'union à gauche
Bourg nous rassemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Debat (36 élus) Bourg change
|4 892
|60,98%
|
|Aurane Reihanian (4 élus) Un nouveau souffle pour bourg-en-bresse
|1 654
|20,61%
|
|Jérôme Buisson (2 élus) Bourg réveille-toi !
|701
|8,73%
|
|Michaël Ruiz (1 élu) Vision bourg-en-bresse
|594
|7,40%
|
|Sylvain Cousson Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|181
|2,25%
|Participation au scrutin
|Bourg-en-Bresse
|Taux de participation
|35,89%
|Taux d'abstention
|64,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 198
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean François Debat (30 élus) Bourg avance avec jean françois debat
|6 515
|50,64%
|
|Xavier Breton (7 élus) "avec vous" - xavier breton 2014
|4 297
|33,40%
|
|Clément Perrin (2 élus) Bourg-en-bresse bleu marine
|1 407
|10,93%
|
|Rémi Froschard A gauche vraiment
|465
|3,61%
|Maude Lépagnot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|181
|1,40%
|Participation au scrutin
|Bourg-en-Bresse
|Taux de participation
|56,55%
|Taux d'abstention
|43,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Nombre de votants
|13 112
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